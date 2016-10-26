بالصور.. أمير الباحة يقف ميدانيًا على موقع حادث طلاب المعهد الصناعي

صحيفة المرصد:تابع صاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة ميدانياً الحادث المروري الذي وقع صباح اليوم بطريق الباحة – المطار .

واوضح مدير عام العلاقات العامة والاعلام بإمارة المنطقة خضر بن عبدالرحمن الغامدي بأن سموه وقف شخصيا على الموقع الذي شهد الحادث وأدى إلى وفيات وإصابات.

وقال بأن سمو أمير منطقة الباحة وجه إدارة الطرق بالمنطقة برفع دراسة عاجلة تطبق في اسرع وقت لتعديل بعض المنعطفات الخطرة بالطريق وذلك حفاظًا على سلامة مرتادية وأكد بأن سموه وجه إدارة المرور بالباحة بضرورة تطبيق ووضع الحلول العاجلة للحد من السرعات الزائدة التي يشهدها طريق المطار وفق النظام مع الحرص بتواجد دوريات المرور الدائم به للعمل على الحد من الحوادث والمحافظة على الممتلكات والأرواح.

وسأل سموه الله عز وجل أن يرحم المتوفين وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

الجدير بالذكر بأن الحادث أدى إلى وفاة شخصين وأربع إصابات، كما أن الطريق شهد العديد من الحوادث الذى كان من أهم أسبابها السرعة الزائدة وعدم التقيد بأنظمة المرور وقد تواجد أثناء وقوف سموه بالموقع مدير مرور المنطقة العقيد حسين بن أحمد مبارك ومدير عام الطرق بالنيابة المهندس مسفر المالكي.