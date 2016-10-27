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بالفيديو .. لحظة انهيار بلقيس بالبكاء على مسرح دار الأوبرا في مصر

27 أكتوبر, 2016 , 3:19 ص
بالفيديو .. لحظة انهيار بلقيس بالبكاء على مسرح دار الأوبرا في مصر
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صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفلاً موسيقياً، مع والدها الموسيقار أحمد فتحي في دار الأوبرا في مصر.

و أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار الفنّانة بالبكاء على المسرح، وهي تؤدّي أغنية “أمي”، فأوقفت الغناء بعدما خانتها دموعها، لتستكمل وصلتها بعد لحظات.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 4:17 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ولنفترض يا أخت إشراق بأنو أما عايشة مابتبكي إذا اشتائتلا وكتير ناس مدلعين وعندن كلشي بهالدنيا بس من جوا دايما بيحسو بالفراغ والكآبة .
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  2. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 4:06 ص

    hima

    الله يرحم ويغفر لكل الامهات الاحياء منهم والاموات.
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  3. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 4:00 ص

    اشراق

    يعني امها عايشه وبصحتها وابوها عايش ومدلعها ومعطيها حريه بطول والعرض كنها من بنات امريكا وكمان تدلع وقال تبكي وجع
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  4. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 3:58 ص

    اشراق

    ** السماجه والسخافه عايشين في برج عاجي كنو مافي حروب وموت اطفال يوميا
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  5. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 3:55 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الهز يا وز
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  6. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 3:54 ص

    المنضبط

    اعاننا الله عليكم
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  7. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 3:51 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ت 1 // اﻹنسان ممكن يمثل بكلشي إلا بمحبة اﻷم وإشتياقو ﻹلها الله يرحم أمي وأبي ويرحم موتى المسلمين ويعفو عنهم أجمعين يارب
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  8. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 3:50 ص

    فكرتها انهارت وطاحت مثل البنايه وتوقعت توقفت الفرقه وتدافع الجمهور والشارع وقف وجاء الامن والمحافظ وبان كي مون اعرب عن قلقلقه ومجلس الامن تم استنفاره
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  9. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 3:35 ص

    المحقق كوسة

    اسغفر الله العظيم سبحان الله
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  10. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 3:29 ص

    حياتهم تمثيل قي تمثيل .الله المستعان
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