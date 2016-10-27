بالفيديو .. لحظة انهيار بلقيس بالبكاء على مسرح دار الأوبرا في مصر

صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفلاً موسيقياً، مع والدها الموسيقار أحمد فتحي في دار الأوبرا في مصر.

و أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار الفنّانة بالبكاء على المسرح، وهي تؤدّي أغنية “أمي”، فأوقفت الغناء بعدما خانتها دموعها، لتستكمل وصلتها بعد لحظات.