بالفيديو .. لحظة انهيار بلقيس بالبكاء على مسرح دار الأوبرا في مصر

صحيفة المرصد:أحيت الفنانة اليمنية بلقيس حفلاً موسيقياً، مع والدها الموسيقار أحمد فتحي في دار الأوبرا في مصر.
و أظهر مقطع فيديو لحظة انهيار الفنّانة بالبكاء على المسرح، وهي تؤدّي أغنية “أمي”، فأوقفت الغناء بعدما خانتها دموعها، لتستكمل وصلتها بعد لحظات.
تعليقات ( 10 )
أرزة 🌲 لبنانولنفترض يا أخت إشراق بأنو أما عايشة مابتبكي إذا اشتائتلا وكتير ناس مدلعين وعندن كلشي بهالدنيا بس من جوا دايما بيحسو بالفراغ والكآبة .
himaالله يرحم ويغفر لكل الامهات الاحياء منهم والاموات.
اشراقيعني امها عايشه وبصحتها وابوها عايش ومدلعها ومعطيها حريه بطول والعرض كنها من بنات امريكا وكمان تدلع وقال تبكي وجع
اشراق** السماجه والسخافه عايشين في برج عاجي كنو مافي حروب وموت اطفال يوميا
أرزة 🌲 لبنانإذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الهز يا وز
المنضبطاعاننا الله عليكم
أرزة 🌲 لبنانت 1 // اﻹنسان ممكن يمثل بكلشي إلا بمحبة اﻷم وإشتياقو ﻹلها الله يرحم أمي وأبي ويرحم موتى المسلمين ويعفو عنهم أجمعين يارب
المحقق كوسةاسغفر الله العظيم سبحان الله