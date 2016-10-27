“مخمور” يسعف “مدهوسا” في منطقة صحراوية بالجوف!

صحيفة المرصد: تحقق شرطة العمارية بمنطقة الجوف مع مواطن ثلاثيني لدهسه شخصا بمنطقة صحراوية.

ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن مخفر شرطة العمارية تلقى بلاغا من قبل دوريات أمن الطرق عن وجود مركبة بقيادة مواطن ثلاثيني يرافقه مصاب (ثلاثيني) بحالة حرجة وتم إسعافه من قبل الهلال الأحمر لمستشفى عرعر المركزي، واتضح أن السائق كان بحالة غير طبيعية وبحوزته علبة بلاستيكية يشتبه أن تكون مادة العرق المسكر. وأثناء إنهاء إجراءات الاستدلال، حضر مواطن في العقد الثالث من العمر أقر بدهس المصاب بمنطقة صحراوية شرق قرية العمارية، وجرى إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يزال التحقيق جاريا.