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“مخمور” يسعف “مدهوسا” في منطقة صحراوية بالجوف!

27 أكتوبر, 2016 , 5:35 ص
“مخمور” يسعف “مدهوسا” في منطقة صحراوية بالجوف!
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صحيفة المرصد: تحقق شرطة العمارية بمنطقة الجوف مع مواطن ثلاثيني لدهسه شخصا بمنطقة صحراوية.
ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن مخفر شرطة العمارية تلقى بلاغا من قبل دوريات أمن الطرق عن وجود مركبة بقيادة مواطن ثلاثيني يرافقه مصاب (ثلاثيني) بحالة حرجة وتم إسعافه من قبل الهلال الأحمر لمستشفى عرعر المركزي، واتضح أن السائق كان بحالة غير طبيعية وبحوزته علبة بلاستيكية يشتبه أن تكون مادة العرق المسكر. وأثناء إنهاء إجراءات الاستدلال، حضر مواطن في العقد الثالث من العمر أقر بدهس المصاب بمنطقة صحراوية شرق قرية العمارية، وجرى إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يزال التحقيق جاريا.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 6:34 ص

    اش هذا

    وش هالبطوله الخمور والمخدرات من يمشي فيها لاعاد تدور عنده رجوله ولا فايده حياته كلها خسران أعوذ بالله منها
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  2. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص

    الفلاح

    جزاه الله خير . واذا ماعليه الا الخمر فكوه . ذيبان . لاسكره ولامن ستيره ههههههه
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  3. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 6:25 ص
    عدد التعليقات:314

    الديدحان

    بغض النضر عن شربه للخمر . الله يكثر خيره ويجزاه خير . بطل ولاخاف من عقوبة الخمر .يجب ان يكافؤه
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  4. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 6:18 ص

    ابوفيصل ج @

    الله يجزاءه خير قام بالسعاف رجل كاد يفارق الحياة وهذا من فضل رب العالمين المجرم هرب زلسكران فية نخوه ومرجلة الله بعافية ويبعده عن ام الخبائث
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  5. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 6:14 ص

    الهمداني

    مخالف
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  6. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 6:07 ص

    كوكا

    بس اللي متعود عليه يمسك نفسه من الترنح حتى لو يشرب البحر كله خبل مايهزه اي العصار
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  7. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 6:04 ص

    والبعض يدهس شخص ويلوذ بالفرار
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  8. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 6:04 ص

    كوكا

    ذكرتني الحاله هذي ثلاث شباب وهو طلالعين للبر غرزت السياره بالرمل وحطو واحد تحت التاير حتى تطلع السياره من التغريز وراح اللي تحت التاير في خبر المفقودي
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  9. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 6:03 ص

    ولاشك ان الخمر ام الخبائث وموقفي منه ثابت - الله يوفق هذا المسعف ويصرف قلبه عن كل معصيه
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  10. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    هذه هي النهايه لمن يشرب عرق بليس قتل دهس ترك خويه في البر يموت عطش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأمراض النفسية منتشره من المخدرات و المسكرات وووووووو
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  11. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 6:00 ص

    على الاقل هذا المخمور انقذ نفس وهو في نظري خير من الاف الذين يتجمهرون ويصورن الحوادث دون ان تتحرك فيهم مشاعر الانسان الذي مات بداخلهم -يتبع
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  12. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 5:57 ص

    بقايا مشاعر

    اللهم اني اسالك بالا مطمىنا
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  13. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 5:57 ص

    ؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛

    عطوا المخمور مكافأه
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  14. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 5:56 ص
    عدد التعليقات:1

    المنتصر بالله

    يخرجون للبر اصدقاء ووناسه وبعد ما يشربون المسكر يتهاوشون ويتركون بعضهم في المهلكه ويقتلون في بعض وليس هذه الأوله ولا تكون الأخيره لا تشربون ع
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  15. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 5:45 ص

    اذكار الصباح

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  16. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 5:44 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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