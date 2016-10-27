صحيفة المرصد: تحقق شرطة العمارية بمنطقة الجوف مع مواطن ثلاثيني لدهسه شخصا بمنطقة صحراوية.
ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الجوف الرائد يزيد النومس أن مخفر شرطة العمارية تلقى بلاغا من قبل دوريات أمن الطرق عن وجود مركبة بقيادة مواطن ثلاثيني يرافقه مصاب (ثلاثيني) بحالة حرجة وتم إسعافه من قبل الهلال الأحمر لمستشفى عرعر المركزي، واتضح أن السائق كان بحالة غير طبيعية وبحوزته علبة بلاستيكية يشتبه أن تكون مادة العرق المسكر. وأثناء إنهاء إجراءات الاستدلال، حضر مواطن في العقد الثالث من العمر أقر بدهس المصاب بمنطقة صحراوية شرق قرية العمارية، وجرى إيقافهما وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام ولا يزال التحقيق جاريا.
“مخمور” يسعف “مدهوسا” في منطقة صحراوية بالجوف!
صحيفة المرصد: تحقق شرطة العمارية بمنطقة الجوف مع مواطن ثلاثيني لدهسه شخصا بمنطقة صحراوية.
تعليقات ( 16 )
اش هذاوش هالبطوله الخمور والمخدرات من يمشي فيها لاعاد تدور عنده رجوله ولا فايده حياته كلها خسران أعوذ بالله منها
الفلاحجزاه الله خير . واذا ماعليه الا الخمر فكوه . ذيبان . لاسكره ولامن ستيره ههههههه
عدد التعليقات:314
الديدحانبغض النضر عن شربه للخمر . الله يكثر خيره ويجزاه خير . بطل ولاخاف من عقوبة الخمر .يجب ان يكافؤه
ابوفيصل ج @الله يجزاءه خير قام بالسعاف رجل كاد يفارق الحياة وهذا من فضل رب العالمين المجرم هرب زلسكران فية نخوه ومرجلة الله بعافية ويبعده عن ام الخبائث
الهمدانيمخالف
كوكابس اللي متعود عليه يمسك نفسه من الترنح حتى لو يشرب البحر كله خبل مايهزه اي العصار
كوكاذكرتني الحاله هذي ثلاث شباب وهو طلالعين للبر غرزت السياره بالرمل وحطو واحد تحت التاير حتى تطلع السياره من التغريز وراح اللي تحت التاير في خبر المفقودي
عدد التعليقات:1
المنتصر باللههذه هي النهايه لمن يشرب عرق بليس قتل دهس ترك خويه في البر يموت عطش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأمراض النفسية منتشره من المخدرات و المسكرات وووووووو
بقايا مشاعراللهم اني اسالك بالا مطمىنا
؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛عطوا المخمور مكافأه
عدد التعليقات:1
المنتصر باللهيخرجون للبر اصدقاء ووناسه وبعد ما يشربون المسكر يتهاوشون ويتركون بعضهم في المهلكه ويقتلون في بعض وليس هذه الأوله ولا تكون الأخيره لا تشربون ع
اذكار الصباحوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله