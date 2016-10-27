الداخلية تصدر بيان جديد حول استهداف الشهيدين صهلولي والسبيعي بالدمام -فيديو وصور

صحيفة المرصد:أعلنت وزارة الداخلية آخر مستجدات التحقيق في قضية استشهاد الجندي أول حسن بن جبار صهلولي والجندي مفرح بن فالح السبيعي من منسوبي أمن المنشآت؛ نتيجة تعرضهما لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول بعد أداء واجباتهما الأمنية اليومية، وتوقفهما بسيارة خاصة عند أحد المواقع التجارية في شارع الملك سعود بحي الضباب في مدينة الدمام.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أن الفحوص الفنية أثبتت ارتباط هذه الجريمة بجريمتي استهداف الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف، وكذلك استهداف دورية أمنية وهي تؤدي مهامها في حي الخضرية بمدينة الدمام، إضافة إلى جرائم سطو مسلح على سيارات نقل أموال في محافظة القطيف.وأكدت أن التحقيقات في هذه الجريمة الإرهابية لا تزال جارية، وأنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج لاحقاً.