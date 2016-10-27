موظف يكشف تعيين سكرتير لـ 3 أبناء وشقيقين ووالده

صحيفة المرصد: كشف موظف بإحدى الدوائر الحكومية في المدينة المنورة يدعى “خالد”، مفاجأة من العيار الثقيل ظهر كم “الوساطة والمحسوبية” في تعيين الموظفين قائلا: “سكرتير مدير شؤون الموظفين في إدارتنا، شقيقه موظف في الطابق الأول، ووالده في الثاني، وشقيقه الأصغر في البدروم”.
وأوضح مواطن يدعى “خالد” بحسب صحيفة “عكاظ” أن مدير شؤون الموظفين وظف ثلاثة من أولاده، اثنان في الإدارة ذاتها، وكل واحد منهما وظف صديقه، أما الابن الثالث فقد التحق بالقطاع ذاته خارج الإدارة، مبينا أن أرقام الوظائف غير المعلنة أكثر من المعلنة، وفي الأولى يتم توظيف الأقارب، وأبناء المسؤولين، وفي المعلنة يتم توظيف الشباب من المواطنين، وهي التي تعلن عنها الصحف.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن معظم الموظفين من ثلاث عائلات هي التي تسيطرعلى الإدارة- بحسب اعترف أستاذ في إحدى الجامعات، فضل عدم ذكر اسمه، بأن معيدين ومحاضرين من أبناء المسؤولين يعملون على وظائف معيدين ومحاضرين دون كفاءة أو مهارة، قائلا: “عملية توظيف المعيدين في الجامعات يتحكم فيها ثلاثة: مدير شؤون الموظفين، وعميد الكلية، ومدير القسم”.
من جهة أخرى قالت الصحيفة إن “المشرف العام على مكتب مدير جامعة طيبة الدكتور ماجد الماجد نفى قائلا: “من يدعي المحاباة في التوظيف لأقارب مسؤولين في الجامعة جانبه الصواب”. وأكد أن «عملية التوظيف في الجامعة تمر وفق إجراءات واضحة تتوافق مع الشفافية التي تنتهجها الجامعة عند وجود مسابقة وظيفية»- على حد تعبيره.
تعليقات ( 26 )
كيففرض غرامة مليون ريال
المنضبطالله يقلع المحسوبية ومن يعمل بها ليتسبب في حرمان من يستحق .. غضب الله على من يعين احدا من اقربائه او معارفه او محسوبيه دون وجه حق
السدغانيمن زمان الفساد موجود ..اسألوا أهل السجون ماهو سبب جرائمهم وستعرفون أين الخلل ..حرمان المستحقين يخرج لنا مجرمين ومهربين وقطاع طرق
يالطيفكم كنت احزن عندما ارى الشاب بملفه يطرق الابواب وكانت تلم الابواب تخفي الوظائف لابنائها الي تخرج ولي توة على مقاعدالدراسه ولن يحرك ضميرهم تذكيرهم بحديث
خريج أمريكا الي أخذ وظيفته ولد العميدجامعة نجران عبارة عن ديوانية عائلية علماً بأنه تم تكوين ملف كامل عن فساد هذه الجامعه لكن طلع الفاسدين اقوئ من القانون ومكافحة الفساد لاتهش ولا تنش
فتى الجبل 1اذا هم اكفاء بفتح الفا وعندهم المؤهلات لذلك ف لامانع من توظيفهم واللي مافيه خير في اهله مافيه خير للناس ولا مجتمعه على الا يكون ذلك على حساب الاخرين !
الموضوع سهل جدايتم التحقيق بالموضوع إن صدق فيكافأ وإن لم يصدق يتم تحويله للجهات الأمنية للتحقيق معه ومجازاته على بلاغ كاذب.
زائرتتحدثون عن الموضوع وكأنه غريب على هالبلد ؟! ياعمي هذا الشي معروف من زمااااااااااان وهذي الواسطه التي دمرت العرب وجعلتهم متخلفين
طير شلوىاقول للموظف ياويلك من الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ( الشرك بالله والإضرار بالناس ) من أعظم الذنوب عند الله ياخي انصحه بالحسنى ليش الفضيحه
فهدفساد منتشر الله يكفي المسلمين شرة يامن توظف ابنائك واقاربك و تترك ابناء المسلمين هل لديك ضمير يخاف من الله لا اعتقد ذلك حرام عليكم المطلوب منكم العدل
يالطيفصح طريقة التعيين سليمه لاكن بمحاباه وكم اكنت اشك بالوظائف المعلنه واقول معقول يعلونون عن وظائف ويتركون اقاربهم والناس تقول يعلون وهي مطبوخه سلفا لمن
ابو سليمانالدول العربيه تملك الثرةات الطبيعيه من مياه ومعادن وزراعه وبترول وغيرها وتملك العقول والايدي العامله ولكن ما نكبها وتركها شذر مذرالا الفساد والمحسوبيه
لا محسوبيات ولا واسطات مع رؤيــاء 2030رؤيــاء 2030 ستكون سيفـا مسلطا على مع يتبنى الواسطات والمحسوبيات جميعهم أبناء وطن واحـد ولكن ماذا عن الشركات كيف ستعالج المشكلة ؟؟
يح يحان شاالله بعد الفضايح عن المسولين يقومون بفصل اقاربهم ويظحون فيهم من اجل سمعتهم زي ماوظفهم بيبيعونهم الف لحيه ولا لحيتي خبتو وخاب مسعاكم
صفخــهانا مع عدم استغلال المناصب في محاباة التوظيف ولكن الاسواق تعج بالوافدين اكلو الاخضر واليابس بتستر البعض وتجارته يديرها وياكلها المستقدم والمالك فقط بالاسم ويمكن يتصدقوعليه
هدوءيسوون اختبار تحريري. وتعدية، ثم مقابلة شخصية وتجاوب على اسئلتهم ؛؛؛؛ وبنفسك تقول انقبلت مافيها كلام،،،،،، وبالاخير مايطلع اسمك 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
الحفراويتعالو شوفو مستشفى الولاده بحفر الباطن اغلب الموظفين من****
ابو معاذياحبيبي كل يوم يطلع شين جديد الله يستر من اللي جاي
يح يحفاضحين امنا هاالمسولين وبعض ***يتشدق الامانه والامانه وهوموظف نص اقرباه ويقلون مافيه وظايف والجامعيين في الشوارع من فسادكم الخبيث يجب ظرب ايديهم من حديد وعدم السكوت عنهم بلا مسوول بلابطيخ
محترفالله المستعان .. الشعب بدى يحسد بعضه هذا رزق من رب العالمين وشيء كاتبه الله
يا رؤية 2030انا بحلم ولا بعلم ولا وين احنا عايشين ايش هذا اللي نقراه كل يوم ؟
صقر الجنوبحسبنا الله ونعم الوكيل, لو تم القضاء على الفساد والمفسدين في المملكة العربية السعودية سوف تكون أقوى و أعظم دولة في العالم,مشكلة الفساد متفشي في الدولة
ع الغامديالفساد عطل التنمية ويبدو أن الوظائف بالتوريث . وأسبابها العنصرية
الهاشميالله المستعان