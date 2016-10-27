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موظف يكشف تعيين سكرتير لـ 3 أبناء وشقيقين ووالده

27 أكتوبر, 2016 , 15:37 م
موظف يكشف تعيين سكرتير لـ 3 أبناء وشقيقين ووالده
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صحيفة المرصد: كشف موظف بإحدى الدوائر الحكومية في المدينة المنورة يدعى “خالد”، مفاجأة من العيار الثقيل ظهر كم “الوساطة والمحسوبية” في تعيين الموظفين قائلا: “سكرتير مدير شؤون الموظفين في إدارتنا، شقيقه موظف في الطابق الأول، ووالده في الثاني، وشقيقه الأصغر في البدروم”.

وأوضح مواطن يدعى “خالد” بحسب صحيفة “عكاظ” أن مدير شؤون الموظفين وظف ثلاثة من أولاده، اثنان في الإدارة ذاتها، وكل واحد منهما وظف صديقه، أما الابن الثالث فقد التحق بالقطاع ذاته خارج الإدارة، مبينا أن أرقام الوظائف غير المعلنة أكثر من المعلنة، وفي الأولى يتم توظيف الأقارب، وأبناء المسؤولين، وفي المعلنة يتم توظيف الشباب من المواطنين، وهي التي تعلن عنها الصحف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن معظم الموظفين من ثلاث عائلات هي التي تسيطرعلى الإدارة- بحسب اعترف أستاذ في إحدى الجامعات، فضل عدم ذكر اسمه، بأن معيدين ومحاضرين من أبناء المسؤولين يعملون على وظائف معيدين ومحاضرين دون كفاءة أو مهارة، قائلا: “عملية توظيف المعيدين في الجامعات يتحكم فيها ثلاثة: مدير شؤون الموظفين، وعميد الكلية، ومدير القسم”.

من جهة أخرى قالت الصحيفة إن “المشرف العام على مكتب مدير جامعة طيبة الدكتور ماجد الماجد نفى قائلا: “من يدعي المحاباة في التوظيف لأقارب مسؤولين في الجامعة جانبه الصواب”. وأكد أن «عملية التوظيف في الجامعة تمر وفق إجراءات واضحة تتوافق مع الشفافية التي تنتهجها الجامعة عند وجود مسابقة وظيفية»- على حد تعبيره.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    27 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    كيف

    فرض غرامة مليون ريال
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  2. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    المنضبط

    الله يقلع المحسوبية ومن يعمل بها ليتسبب في حرمان من يستحق .. غضب الله على من يعين احدا من اقربائه او معارفه او محسوبيه دون وجه حق
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  3. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    السدغاني

    من زمان الفساد موجود ..اسألوا أهل السجون ماهو سبب جرائمهم وستعرفون أين الخلل ..حرمان المستحقين يخرج لنا مجرمين ومهربين وقطاع طرق
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  4. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    يالطيف

    كم كنت احزن عندما ارى الشاب بملفه يطرق الابواب وكانت تلم الابواب تخفي الوظائف لابنائها الي تخرج ولي توة على مقاعدالدراسه ولن يحرك ضميرهم تذكيرهم بحديث
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  5. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 16:33 م

    البلد يعوم على المحسوبية هنا وهناك !! إلا من رحم ربي ، ولا حول ولاقوة إلا بالله وكأنها من المباحات وبدون خوف من الله أو محاسبة
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  6. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    مشكلتنا هي العنصرية
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  7. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    خريج أمريكا الي أخذ وظيفته ولد العميد

    جامعة نجران عبارة عن ديوانية عائلية علماً بأنه تم تكوين ملف كامل عن فساد هذه الجامعه لكن طلع الفاسدين اقوئ من القانون ومكافحة الفساد لاتهش ولا تنش
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  8. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 16:30 م

    فتى الجبل 1

    اذا هم اكفاء بفتح الفا وعندهم المؤهلات لذلك ف لامانع من توظيفهم واللي مافيه خير في اهله مافيه خير للناس ولا مجتمعه على الا يكون ذلك على حساب الاخرين !
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  9. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    الموضوع سهل جدا

    يتم التحقيق بالموضوع إن صدق فيكافأ وإن لم يصدق يتم تحويله للجهات الأمنية للتحقيق معه ومجازاته على بلاغ كاذب.
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  10. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    زائر

    تتحدثون عن الموضوع وكأنه غريب على هالبلد ؟! ياعمي هذا الشي معروف من زمااااااااااان وهذي الواسطه التي دمرت العرب وجعلتهم متخلفين
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  11. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 16:15 م

    طير شلوى

    اقول للموظف ياويلك من الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام واضح ( الشرك بالله والإضرار بالناس ) من أعظم الذنوب عند الله ياخي انصحه بالحسنى ليش الفضيحه
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  12. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 16:03 م

    فهد

    فساد منتشر الله يكفي المسلمين شرة يامن توظف ابنائك واقاربك و تترك ابناء المسلمين هل لديك ضمير يخاف من الله لا اعتقد ذلك حرام عليكم المطلوب منكم العدل
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  13. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    يالطيف

    صح طريقة التعيين سليمه لاكن بمحاباه وكم اكنت اشك بالوظائف المعلنه واقول معقول يعلونون عن وظائف ويتركون اقاربهم والناس تقول يعلون وهي مطبوخه سلفا لمن
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  14. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 16:02 م

    ابو سليمان

    الدول العربيه تملك الثرةات الطبيعيه من مياه ومعادن وزراعه وبترول وغيرها وتملك العقول والايدي العامله ولكن ما نكبها وتركها شذر مذرالا الفساد والمحسوبيه
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  15. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    لا محسوبيات ولا واسطات مع رؤيــاء 2030

    رؤيــاء 2030 ستكون سيفـا مسلطا على مع يتبنى الواسطات والمحسوبيات جميعهم أبناء وطن واحـد ولكن ماذا عن الشركات كيف ستعالج المشكلة ؟؟
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  16. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    يح يح

    ان شاالله بعد الفضايح عن المسولين يقومون بفصل اقاربهم ويظحون فيهم من اجل سمعتهم زي ماوظفهم بيبيعونهم الف لحيه ولا لحيتي خبتو وخاب مسعاكم
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  17. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 16:00 م

    صفخــه

    انا مع عدم استغلال المناصب في محاباة التوظيف ولكن الاسواق تعج بالوافدين اكلو الاخضر واليابس بتستر البعض وتجارته يديرها وياكلها المستقدم والمالك فقط بالاسم ويمكن يتصدقوعليه
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  18. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    هدوء

    يسوون اختبار تحريري. وتعدية، ثم مقابلة شخصية وتجاوب على اسئلتهم ؛؛؛؛ وبنفسك تقول انقبلت مافيها كلام،،،،،، وبالاخير مايطلع اسمك 🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
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  19. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 15:52 م

    الحفراوي

    تعالو شوفو مستشفى الولاده بحفر الباطن اغلب الموظفين من****
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  20. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    ابو معاذ

    ياحبيبي كل يوم يطلع شين جديد الله يستر من اللي جاي
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  21. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    يح يح

    فاضحين امنا هاالمسولين وبعض ***يتشدق الامانه والامانه وهوموظف نص اقرباه ويقلون مافيه وظايف والجامعيين في الشوارع من فسادكم الخبيث يجب ظرب ايديهم من حديد وعدم السكوت عنهم بلا مسوول بلابطيخ
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  22. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 15:51 م

    محترف

    الله المستعان .. الشعب بدى يحسد بعضه هذا رزق من رب العالمين وشيء كاتبه الله
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  23. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    يا رؤية 2030

    انا بحلم ولا بعلم ولا وين احنا عايشين ايش هذا اللي نقراه كل يوم ؟
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  24. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    صقر الجنوب

    حسبنا الله ونعم الوكيل, لو تم القضاء على الفساد والمفسدين في المملكة العربية السعودية سوف تكون أقوى و أعظم دولة في العالم,مشكلة الفساد متفشي في الدولة
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  25. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 15:44 م

    ع الغامدي

    الفساد عطل التنمية ويبدو أن الوظائف بالتوريث . وأسبابها العنصرية
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  26. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 15:42 م

    الهاشمي

    الله المستعان
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