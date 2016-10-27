موظف يكشف تعيين سكرتير لـ 3 أبناء وشقيقين ووالده

صحيفة المرصد: كشف موظف بإحدى الدوائر الحكومية في المدينة المنورة يدعى “خالد”، مفاجأة من العيار الثقيل ظهر كم “الوساطة والمحسوبية” في تعيين الموظفين قائلا: “سكرتير مدير شؤون الموظفين في إدارتنا، شقيقه موظف في الطابق الأول، ووالده في الثاني، وشقيقه الأصغر في البدروم”.

وأوضح مواطن يدعى “خالد” بحسب صحيفة “عكاظ” أن مدير شؤون الموظفين وظف ثلاثة من أولاده، اثنان في الإدارة ذاتها، وكل واحد منهما وظف صديقه، أما الابن الثالث فقد التحق بالقطاع ذاته خارج الإدارة، مبينا أن أرقام الوظائف غير المعلنة أكثر من المعلنة، وفي الأولى يتم توظيف الأقارب، وأبناء المسؤولين، وفي المعلنة يتم توظيف الشباب من المواطنين، وهي التي تعلن عنها الصحف.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن معظم الموظفين من ثلاث عائلات هي التي تسيطرعلى الإدارة- بحسب اعترف أستاذ في إحدى الجامعات، فضل عدم ذكر اسمه، بأن معيدين ومحاضرين من أبناء المسؤولين يعملون على وظائف معيدين ومحاضرين دون كفاءة أو مهارة، قائلا: “عملية توظيف المعيدين في الجامعات يتحكم فيها ثلاثة: مدير شؤون الموظفين، وعميد الكلية، ومدير القسم”.

من جهة أخرى قالت الصحيفة إن “المشرف العام على مكتب مدير جامعة طيبة الدكتور ماجد الماجد نفى قائلا: “من يدعي المحاباة في التوظيف لأقارب مسؤولين في الجامعة جانبه الصواب”. وأكد أن «عملية التوظيف في الجامعة تمر وفق إجراءات واضحة تتوافق مع الشفافية التي تنتهجها الجامعة عند وجود مسابقة وظيفية»- على حد تعبيره.