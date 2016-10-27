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بالفيديو : شاهد .. معلمون تعطلت سياراتهم في الصحراء يُفنّدون ساعة خالد العرج

27 أكتوبر, 2016 , 21:26 م
بالفيديو : شاهد .. معلمون تعطلت سياراتهم في الصحراء يُفنّدون ساعة خالد العرج
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المعلمين، يستقلون حوض مركبة في الصحراء، بعد تعطل سياراتهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي في محافظة طريب، التابعة لمنطقة عسير .

حيث وجّه المعلمون، نقداً حاداً لوزير الخدمة المدنية ، خالد العرج، بعد أن اتهم الموظفين، أنهم لا يعملون في اليوم الواحد، سوى ساعة، مستغربين من هذا الاتهام.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    27 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    استغفر الله واتوب اليه كيف اتهمته بانه صاحب عرق وشوارع الاساتذه يقطعون رملي للمدرسه والبدل ٦٪‏وحر وغبر وتعطل سيراتهم والوزير يتهمهم بعدم الانتاجيه
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  2. 24
    27 أكتوبر, 2016 , 22:32 م

    حسن

    اتساءل. هل هذه. لغة مربي اجيال .... شكله حق عرق وشوارع
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  3. 23
    27 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    حسن

    بالله هذي لغة. معلم. ولا. لغة ولد شوارع
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  4. 22
    27 أكتوبر, 2016 , 22:20 م

    ملكي

    الله يكون في عون المعلمين معناه من الطريق ومن الطلاب ومن أولياء الأمور ومن الإعلام أعانكم الله على تأدية الرسالة على أكمل وجه .
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  5. 21
    27 أكتوبر, 2016 , 22:13 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    المستقر ما أنتج كيف حال الطرقيه ؟
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  6. 20
    27 أكتوبر, 2016 , 22:12 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    هل نرجوا بعد هذا ساعة انتاجية أظن النصف ساعة كثير
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  7. 19
    27 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    منصور الزعيم

    الكلام المصاحب للفيديو أضعف موقفكم أمام المشاهدين يعني لو تكلم بأدب كان كسب تعاطف الناس ولكن للأسف أن صاحب هذي الألفاظ معلم ومربي أجيال
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  8. 18
    27 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    .لن .

    وزير العرق رب كلمة قالت لصاحبها دعني ستحاسب ياقمييييل !!!
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  9. 17
    27 أكتوبر, 2016 , 22:04 م

    مزوون

    تكفون اسعفوني ليش ماتفتح معي المقاطع...وش السواه اللي يعرف يعلمني
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  10. 16
    27 أكتوبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:466

    ابونواف...

    يجتهد بطلب الرزق مع إتقان العمل وتطوير قدراته
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  11. 15
    27 أكتوبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:466

    ابونواف...

    هل الوزير قال في تصريحة نتيجة دراسات !!!!؟؟؟ولكن من المؤكد يجب ان أردنا النجاح في خططنا المستقبليه ان يكون كل من يشغل اي وظيفة يكون كفؤلها
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  12. 14
    27 أكتوبر, 2016 , 21:58 م

    .لن .

    افلام هندية !!!!
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  13. 13
    27 أكتوبر, 2016 , 21:57 م

    .لن .

    مسوين افلام يعني انا على الحد نحارب وانت وياه متبطح اربعة اشهر براتب ونص الا سبوع مناوبة كل يستلم حصة الثاني وبكرة عليه .. بلاش شبعنا جعجعة هذا عملك .
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  14. 12
    27 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    .لن .

    الحقيفة توجع قلنا والله ما قال الا الواقع رضي من رضي وزعل من زعل صح فيه ناس مخلصين ومنتجين بس قلة بس خايفين كثير من التسريح الصراخ على قدر الالم ..
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  15. 11
    27 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    زمن التناقض

    دوام من الساعة ٧ إلى ١ تدريس - تصحيح كتب ومتابعة الطالبات / إستراتيجيات تُطبق وووو أنشطة إذاعة - برامج ع حسب المناسبات مناوبة الفسحة وآخر اليوم
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  16. 10
    27 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    ركاااان

    انت معلم مفروض تكون قدوه وشله الدعاء قول الي براسك والموقف الي حصل لكن الدعاء على الرجل نعلم انه اخطئ في ذلك القول ولكن الدعاء تراه تراه للأرامل والمطلقات والعجزه
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  17. 9
    27 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    اذا لم يكن لدى معلمي الوطن القدرة على التدريس في الهجر والقرى بإنتاجية مقبولة فالأفضل أن نستقدم معلمين أجانب يؤدوا الرسالة بإنتاجية مطلوبة
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  18. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    ليل

    طيب ليش متلطمين؟؟ يعني مستحين والا منحرجين والا يعننا متخفين..الله يخلف على الجيل الي بيطلع من تحت ايديكم.
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  19. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    توظيفك تم بناء على أساس أن تخدم أبناء الوطن في أي جزءمنه
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  20. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    لذلك ستكون انتاجيتك أقل من المطلوب لأنك لم تهيئ لنفسك الاستقرار المطلوب لتنتج القدر المطلوب
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  21. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    تم توظيفك لتخدم ابنائنا في القرية النائية ( المشاوير وعدم الاستقرار شأن خاص بك )
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  22. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    لا تعنينا مشاوركم تم توظيفكم لتقديم راسالة التعليم في جزء من الوطن لأبناء الوطن ،، يفترض أن تسكن في هذا الجزء لتقدم واجبك على أكمل وجه
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  23. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 21:38 م

    ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!

    آمل أن لا تكون انتاجيتكم هي المشاوير رايح جاي للتوقيع دون أداء المهام التعليمية
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  24. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 21:35 م

    حتى لوماتو في الصحراء لن يرق قلب العرج عليهم لأنه يرى أنهم لايعملون وعبء على إقتصادالبلد
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  25. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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