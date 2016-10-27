بالفيديو : شاهد .. معلمون تعطلت سياراتهم في الصحراء يُفنّدون ساعة خالد العرج

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المعلمين، يستقلون حوض مركبة في الصحراء، بعد تعطل سياراتهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي في محافظة طريب، التابعة لمنطقة عسير .
حيث وجّه المعلمون، نقداً حاداً لوزير الخدمة المدنية ، خالد العرج، بعد أن اتهم الموظفين، أنهم لا يعملون في اليوم الواحد، سوى ساعة، مستغربين من هذا الاتهام.
تعليقات ( 25 )
حسناتساءل. هل هذه. لغة مربي اجيال .... شكله حق عرق وشوارع
حسنبالله هذي لغة. معلم. ولا. لغة ولد شوارع
ملكيالله يكون في عون المعلمين معناه من الطريق ومن الطلاب ومن أولياء الأمور ومن الإعلام أعانكم الله على تأدية الرسالة على أكمل وجه .
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!المستقر ما أنتج كيف حال الطرقيه ؟
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!هل نرجوا بعد هذا ساعة انتاجية أظن النصف ساعة كثير
منصور الزعيمالكلام المصاحب للفيديو أضعف موقفكم أمام المشاهدين يعني لو تكلم بأدب كان كسب تعاطف الناس ولكن للأسف أن صاحب هذي الألفاظ معلم ومربي أجيال
.لن .وزير العرق رب كلمة قالت لصاحبها دعني ستحاسب ياقمييييل !!!
مزوونتكفون اسعفوني ليش ماتفتح معي المقاطع...وش السواه اللي يعرف يعلمني
عدد التعليقات:466
ابونواف...يجتهد بطلب الرزق مع إتقان العمل وتطوير قدراته
عدد التعليقات:466
ابونواف...هل الوزير قال في تصريحة نتيجة دراسات !!!!؟؟؟ولكن من المؤكد يجب ان أردنا النجاح في خططنا المستقبليه ان يكون كل من يشغل اي وظيفة يكون كفؤلها
.لن .افلام هندية !!!!
.لن .مسوين افلام يعني انا على الحد نحارب وانت وياه متبطح اربعة اشهر براتب ونص الا سبوع مناوبة كل يستلم حصة الثاني وبكرة عليه .. بلاش شبعنا جعجعة هذا عملك .
.لن .الحقيفة توجع قلنا والله ما قال الا الواقع رضي من رضي وزعل من زعل صح فيه ناس مخلصين ومنتجين بس قلة بس خايفين كثير من التسريح الصراخ على قدر الالم ..
زمن التناقضدوام من الساعة ٧ إلى ١ تدريس - تصحيح كتب ومتابعة الطالبات / إستراتيجيات تُطبق وووو أنشطة إذاعة - برامج ع حسب المناسبات مناوبة الفسحة وآخر اليوم
ركاااانانت معلم مفروض تكون قدوه وشله الدعاء قول الي براسك والموقف الي حصل لكن الدعاء على الرجل نعلم انه اخطئ في ذلك القول ولكن الدعاء تراه تراه للأرامل والمطلقات والعجزه
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!اذا لم يكن لدى معلمي الوطن القدرة على التدريس في الهجر والقرى بإنتاجية مقبولة فالأفضل أن نستقدم معلمين أجانب يؤدوا الرسالة بإنتاجية مطلوبة
ليلطيب ليش متلطمين؟؟ يعني مستحين والا منحرجين والا يعننا متخفين..الله يخلف على الجيل الي بيطلع من تحت ايديكم.
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!توظيفك تم بناء على أساس أن تخدم أبناء الوطن في أي جزءمنه
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!لذلك ستكون انتاجيتك أقل من المطلوب لأنك لم تهيئ لنفسك الاستقرار المطلوب لتنتج القدر المطلوب
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!تم توظيفك لتخدم ابنائنا في القرية النائية ( المشاوير وعدم الاستقرار شأن خاص بك )
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!لا تعنينا مشاوركم تم توظيفكم لتقديم راسالة التعليم في جزء من الوطن لأبناء الوطن ،، يفترض أن تسكن في هذا الجزء لتقدم واجبك على أكمل وجه
ساعة ـــ إنتاجية ــــ والساعة كثير !!آمل أن لا تكون انتاجيتكم هي المشاوير رايح جاي للتوقيع دون أداء المهام التعليمية
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار