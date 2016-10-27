بالفيديو : شاهد .. معلمون تعطلت سياراتهم في الصحراء يُفنّدون ساعة خالد العرج

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ، لمجموعة من المعلمين، يستقلون حوض مركبة في الصحراء، بعد تعطل سياراتهم، بعد انتهاء اليوم الدراسي في محافظة طريب، التابعة لمنطقة عسير .

حيث وجّه المعلمون، نقداً حاداً لوزير الخدمة المدنية ، خالد العرج، بعد أن اتهم الموظفين، أنهم لا يعملون في اليوم الواحد، سوى ساعة، مستغربين من هذا الاتهام.