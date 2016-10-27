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شاهد .. ” الداخلية ” تنشر فيديو لحظة هجوم إرهابيي النمر على شرطة القطيف

27 أكتوبر, 2016 , 23:30 م
شاهد .. ” الداخلية ” تنشر فيديو لحظة هجوم إرهابيي النمر على شرطة القطيف
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صحيفة المرصد:بثت وزارة الداخلية لأول مرة مقطع فيديو يوثق للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أفراد الحراسات الخارجية لشرطة محافظة القطيف من قبل إرهابيي النمر.

ويظهر – في التعليق الصوتي- أن الفيديو يوثق للحظة الهجوم الإرهابي على رجال الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف المعلن عنها بتاريخ الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1437 هـ .



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    يمني عاشق الدمام

    روووووووح ياسعودي
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  2. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    ظامي اليل

    والله مال مطايا المجوس.الا خلع الرؤس.
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  3. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره اللهم احفض بلادنا من كل شر
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  4. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    الزمن

    شُلت يداك يامن تستهدف امننا وبلادنا و رُد كيدك في نحرك ... رجال الامن والمواطن سيقفون خطاً واحداً في وجهك
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  5. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ابراهيم

    دواعش مندسين بيننا لهم الموت ولعذاب ان شاء الله بدنيا قبل الاخره لايعرفون غير الرهاب تفكيرهم التخريب ولدمار وترويع الامنين الله يقوي رجال الأمن البواسل💙💛💚
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  6. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    ابن بالبلد

    اكثر الحراسات ونقاط التفتيش مفهيه ونايمين للبد من مطبات وتعرجات ويقظه وانتباه البلد مستهدف من كل حدب وصوب واعداء الداخل كثيررررر من الروافض والدواعش
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  7. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 23:37 م

    بردقان (نايت شفت)

    ارسلوهم الى قطوهم الهالك عاجلا غير احل :)
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  8. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 23:34 م

    بقايا مشاعر

    اللهم عليك بالخونه مزعزعين الامن ناكري المعروف
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