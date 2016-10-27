شاهد .. ” الداخلية ” تنشر فيديو لحظة هجوم إرهابيي النمر على شرطة القطيف

صحيفة المرصد:بثت وزارة الداخلية لأول مرة مقطع فيديو يوثق للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أفراد الحراسات الخارجية لشرطة محافظة القطيف من قبل إرهابيي النمر.
ويظهر – في التعليق الصوتي- أن الفيديو يوثق للحظة الهجوم الإرهابي على رجال الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف المعلن عنها بتاريخ الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1437 هـ .
تعليقات ( 8 )
يمني عاشق الدمامروووووووح ياسعودي
ظامي اليلوالله مال مطايا المجوس.الا خلع الرؤس.
الزمنشُلت يداك يامن تستهدف امننا وبلادنا و رُد كيدك في نحرك ... رجال الامن والمواطن سيقفون خطاً واحداً في وجهك
ابراهيمدواعش مندسين بيننا لهم الموت ولعذاب ان شاء الله بدنيا قبل الاخره لايعرفون غير الرهاب تفكيرهم التخريب ولدمار وترويع الامنين الله يقوي رجال الأمن البواسل💙💛💚
ابن بالبلداكثر الحراسات ونقاط التفتيش مفهيه ونايمين للبد من مطبات وتعرجات ويقظه وانتباه البلد مستهدف من كل حدب وصوب واعداء الداخل كثيررررر من الروافض والدواعش
بردقان (نايت شفت)ارسلوهم الى قطوهم الهالك عاجلا غير احل :)
بقايا مشاعراللهم عليك بالخونه مزعزعين الامن ناكري المعروف