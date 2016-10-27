شاهد .. ” الداخلية ” تنشر فيديو لحظة هجوم إرهابيي النمر على شرطة القطيف

صحيفة المرصد:بثت وزارة الداخلية لأول مرة مقطع فيديو يوثق للهجوم الإرهابي الذي تعرض له أفراد الحراسات الخارجية لشرطة محافظة القطيف من قبل إرهابيي النمر.

ويظهر – في التعليق الصوتي- أن الفيديو يوثق للحظة الهجوم الإرهابي على رجال الحراسات الخارجية بشرطة محافظة القطيف المعلن عنها بتاريخ الرابع عشر من الشهر الحادي عشر من عام 1437 هـ .