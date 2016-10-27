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قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين باتجاه مكة المكرمة

27 أكتوبر, 2016 , 23:48 م
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين باتجاه مكة المكرمة
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صحيفة المرصد-واس : أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 27 / 10 / 2016م ، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الساعة (2100) من مساء هذا اليوم من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار ولله الحمد.
وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق . والله الموفق



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    28 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    (((((((( عـــــــــــــــــــــاجل ....... سلسلة _غارات _عنيفة ..... تعاود قصف مواقع المليشيات على امتداد الشريط الساحلي ....بالحديدة ....اعنفها كان ... على موقع.. في اللحية ))))))
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  2. 26
    28 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    سعد1

    يجب على المجامع والمراكزالدينيه بجميع انحاءالعالم اصدار فتاوى وخطايات لشعوبهم بخصوص هذه اﻻعتداءات للعصابات الحوثيه على منطقة المشاعرالمقدسه وقبلة المسلمين.
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  3. 25
    28 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص

    زائر

    اللهم انزل عليهم ماانزلته على اصحاب الفيل ..
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  4. 24
    28 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بالحوثيين ومن يدعمهم وداعش ومن يدعمه اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اهل السنه من كل سوى
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  5. 23
    28 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    الوطن غالي

    لعنة الله عليكم ياأعداء الله و الدين تستهدفون الكعبة المشرفة والطائفين والعاكفين والركع السجود ومن دخله كان أمنا أنتم كلاب إيران أنجاس اللهم عليك بهم
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  6. 22
    28 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    مرااد

    حسبي الله ونعم الوكيل وعلى خنبوقي لو السالفة فيها حريم ادهر
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  7. 21
    28 أكتوبر, 2016 , 0:27 ص

    مجرة التبانة

    انذار اخير لمن يريد الحياة فليخرج من صعده ويتم استهداف من بقي فيها فيعتبر عدو ويصبح هدف يجب تدميره.
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  8. 20
    28 أكتوبر, 2016 , 0:22 ص

    ابو محمد السيد

    حسبي الله عليكم يا فجرة - تريدون تدمروا اطهر بقعة في الأرض - أسأل الله أن يسلط عليكم طير ابابيل من عنده وعلى من زودكم بهذه الصواريخ ( اللهم آمين )
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  9. 19
    28 أكتوبر, 2016 , 0:19 ص

    رهين الحياة

    الصاله حقتهم مدري الحسينيه انضربت جلسو يتباكون زي الحريم انفضوهم لارحمهم الله دلعناهم زياده لاتخلون منهم حدهذولا همج العرب حقين قات وقرف الله يقرفهم
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  10. 18
    28 أكتوبر, 2016 , 0:17 ص

    ظامي اليل

    هؤلاء هم المجوس النجوس من اطلق الصاروخ.والا الحوثيين.اكبر مداهم شمه وقات.قاتل الله المجوس ومن دار في فلكهم.اللهم احفظ مكه والمدينه.وكل شبر من ارضنا.
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  11. 17
    28 أكتوبر, 2016 , 0:16 ص

    قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن

    تعليق 11 الحكمه يمانية .. هذي صواريخ تم تهريبها مؤخرا من خارج اليمن .
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  12. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 0:13 ص

    رهين الحياة

    حتى بيت الله ماسلم منهم عليهم لعنته الى يوم الدين اعتقد انه قدولى ضبط النفس مع هاالحثاله ليش يعطونهم كم واحد عشان يشوفون الشغل النظيف صح
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  13. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص

    رادع

    65 كيلو خلاص وصل منتهاه ما قالو قتلوه مطلق الصواريخ
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  14. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 0:09 ص

    الحكمه يمانية

    عسيري: السعودية مستعدة لمشاركة التحالف بمعركة الرقة ؟؟؟؟
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  15. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 0:08 ص

    تبوكي

    الله حمىً الكعبه المشرفه من ابرهه الاشرم.
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  16. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 0:06 ص

    ولد بلادي

    لعنة الله عليهم الكلاب الله يدمرهم
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  17. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 0:05 ص

    الحكمه يمانية

    الم يصرح المتحدث العسيري بأنه تم تدمير مايعادل 90% من المخزون الحوثي ؟؟ اين قوات التحالف لها عامين تقصف صعده ؟ 65ك يعتبر مٌهدد حقيقي
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  18. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص

    أبو مصلفح الرياض

    أنا طالع ياشباب مدري لو باقي مسموح عدنان تكفى إلا سيلينا جوميز مع اللي معها اللي مايبي يتكلم معها خلاص ملينا وباالنسبة للموضوع اتقوا الله خافوا الله
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  19. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:11

    meme

    حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويمحيهم عن الأرض
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  20. 8
    27 أكتوبر, 2016 , 23:56 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=yiJzRUYhGRU
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  21. 7
    27 أكتوبر, 2016 , 23:55 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    ((((( من أم القرى ....(((مــــــكة _المكـــــــرمة)))..... الي قلب سبية المجوس .... صنعاء......... تم دك غرفة _عمليات _ المجوس واذنابهم في اليمن بمن فيهم من اسيادهم واتحداهم يذكرون من هلك_ فيها)))))
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  22. 6
    27 أكتوبر, 2016 , 23:53 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
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  23. 5
    27 أكتوبر, 2016 , 23:52 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    (((((((((( من أم القرى ....مكة _المكرة ..... الي قلب سبية المجوس .... صنعاء )))))
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  24. 4
    27 أكتوبر, 2016 , 23:52 م

    ابو ريوف

    لاحول ولا قوة إلا بالله اللهم احفظ امن السعودية واجعل كيد الاعداء في نحورهم إنك على كل شي قدير
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  25. 3
    27 أكتوبر, 2016 , 23:51 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    ـــــــــ(((((((((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)))))))))ـــــــــــــ
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  26. 2
    27 أكتوبر, 2016 , 23:51 م

    اسمرعبر

    استغفرالله هذا اللي كان ناقص يابو يمن .. الكيماوي على صعده هذا هو الحل
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  27. 1
    27 أكتوبر, 2016 , 23:50 م
    عدد التعليقات:12177

    برق الحرم

    (((((((((( الله أكبر .................الله أكبر ..............الله أكبر ))))))))))
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