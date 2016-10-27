قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين باتجاه مكة المكرمة

صحيفة المرصد-واس : أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 27 / 10 / 2016م ، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الساعة (2100) من مساء هذا اليوم من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار ولله الحمد.

وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق . والله الموفق