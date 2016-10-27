صحيفة المرصد-واس : أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 27 / 10 / 2016م ، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الساعة (2100) من مساء هذا اليوم من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار ولله الحمد.
وقد استهدفت قوات التحالف الجوية موقع الإطلاق . والله الموفق
قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخاً باليستياً اطلقه الحوثيين باتجاه مكة المكرمة
صحيفة المرصد-واس : أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس 26 / 10 / 1438هـ الموافق 27 / 10 / 2016م ، اعتراض صاروخ باليستي أطلقته المليشيات الحوثية الساعة (2100) من مساء هذا اليوم من محافظة صعده باتجاه منطقة مكة المكرمة، وقد تمكنت وسائل الدفاع الجوي من اعتراضه وتدميره على بعد 65 كم من مكة المكرمة من دون أي أضرار ولله الحمد.
تعليقات ( 27 )
عدد التعليقات:12177
برق الحرم(((((((( عـــــــــــــــــــــاجل ....... سلسلة _غارات _عنيفة ..... تعاود قصف مواقع المليشيات على امتداد الشريط الساحلي ....بالحديدة ....اعنفها كان ... على موقع.. في اللحية ))))))
سعد1يجب على المجامع والمراكزالدينيه بجميع انحاءالعالم اصدار فتاوى وخطايات لشعوبهم بخصوص هذه اﻻعتداءات للعصابات الحوثيه على منطقة المشاعرالمقدسه وقبلة المسلمين.
زائراللهم انزل عليهم ماانزلته على اصحاب الفيل ..
الوطن غاليلعنة الله عليكم ياأعداء الله و الدين تستهدفون الكعبة المشرفة والطائفين والعاكفين والركع السجود ومن دخله كان أمنا أنتم كلاب إيران أنجاس اللهم عليك بهم
مراادحسبي الله ونعم الوكيل وعلى خنبوقي لو السالفة فيها حريم ادهر
مجرة التبانةانذار اخير لمن يريد الحياة فليخرج من صعده ويتم استهداف من بقي فيها فيعتبر عدو ويصبح هدف يجب تدميره.
ابو محمد السيدحسبي الله عليكم يا فجرة - تريدون تدمروا اطهر بقعة في الأرض - أسأل الله أن يسلط عليكم طير ابابيل من عنده وعلى من زودكم بهذه الصواريخ ( اللهم آمين )
رهين الحياةالصاله حقتهم مدري الحسينيه انضربت جلسو يتباكون زي الحريم انفضوهم لارحمهم الله دلعناهم زياده لاتخلون منهم حدهذولا همج العرب حقين قات وقرف الله يقرفهم
ظامي اليلهؤلاء هم المجوس النجوس من اطلق الصاروخ.والا الحوثيين.اكبر مداهم شمه وقات.قاتل الله المجوس ومن دار في فلكهم.اللهم احفظ مكه والمدينه.وكل شبر من ارضنا.
قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمنتعليق 11 الحكمه يمانية .. هذي صواريخ تم تهريبها مؤخرا من خارج اليمن .
رهين الحياةحتى بيت الله ماسلم منهم عليهم لعنته الى يوم الدين اعتقد انه قدولى ضبط النفس مع هاالحثاله ليش يعطونهم كم واحد عشان يشوفون الشغل النظيف صح
رادع65 كيلو خلاص وصل منتهاه ما قالو قتلوه مطلق الصواريخ
الحكمه يمانيةعسيري: السعودية مستعدة لمشاركة التحالف بمعركة الرقة ؟؟؟؟
تبوكيالله حمىً الكعبه المشرفه من ابرهه الاشرم.
ولد بلاديلعنة الله عليهم الكلاب الله يدمرهم
الحكمه يمانيةالم يصرح المتحدث العسيري بأنه تم تدمير مايعادل 90% من المخزون الحوثي ؟؟ اين قوات التحالف لها عامين تقصف صعده ؟ 65ك يعتبر مٌهدد حقيقي
أبو مصلفح الرياضأنا طالع ياشباب مدري لو باقي مسموح عدنان تكفى إلا سيلينا جوميز مع اللي معها اللي مايبي يتكلم معها خلاص ملينا وباالنسبة للموضوع اتقوا الله خافوا الله
عدد التعليقات:11
memeحسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويمحيهم عن الأرض
عدد التعليقات:12177
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=yiJzRUYhGRU
عدد التعليقات:12177
برق الحرم((((( من أم القرى ....(((مــــــكة _المكـــــــرمة)))..... الي قلب سبية المجوس .... صنعاء......... تم دك غرفة _عمليات _ المجوس واذنابهم في اليمن بمن فيهم من اسيادهم واتحداهم يذكرون من هلك_ فيها)))))
عدد التعليقات:12177
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=ijOFnRxcYrY
عدد التعليقات:12177
برق الحرم(((((((((( من أم القرى ....مكة _المكرة ..... الي قلب سبية المجوس .... صنعاء )))))
ابو ريوفلاحول ولا قوة إلا بالله اللهم احفظ امن السعودية واجعل كيد الاعداء في نحورهم إنك على كل شي قدير
عدد التعليقات:12177
برق الحرمـــــــــ(((((((((وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)))))))))ـــــــــــــ
اسمرعبراستغفرالله هذا اللي كان ناقص يابو يمن .. الكيماوي على صعده هذا هو الحل
عدد التعليقات:12177
برق الحرم(((((((((( الله أكبر .................الله أكبر ..............الله أكبر ))))))))))