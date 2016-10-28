صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مطاردة سيارة شرطة لمركبة شاب مفحط بأحد الميادين في المملكة، وسط تجمهر وصيحات مجموعة من الشباب.
وأظهر الفيديو وقوف العديد من الشباب لمتابعة عملية المطاردة وهم يصفقون ويهللون فرحًا بتمكن المفحط من الفرار من سيارة الشرطة، وإجبارها على الدوران حول الميدان أكثر من مرة.
بالفيديو : شاهد مراوغة مفحط لدورية شرطة بميدان عام وسط صياح المتجمهرين
صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مطاردة سيارة شرطة لمركبة شاب مفحط بأحد الميادين في المملكة، وسط تجمهر وصيحات مجموعة من الشباب.
تعليقات ( 16 )
سعودي وافتخرافا عليكم المفروض تساعدون حكومتكم وبلدكم...
زائرهمساكين والله أرحمهم شباب منبوذ ومحرمين عليهم كل وسائل الترفيه للأسف هذي وسيلتهم الوحيده
احمداذا ابن البلد مستهتر بقوانين بلده كيف تبون من الاجنبي يحترم البلد
الابد ان يكون فيه سماح لاطلاق النار على المفحطين حتى يحفظ رجل الامن هيبته
عدد التعليقات:14388
عمر السميريالتفحيط استهتار بالقيم والمبادئ
عدد التعليقات:14388
عمر السميريلابد من عقوبات رااادعه
مدفون في كيس طحينفوضه في فوضه والله انها فوضه وقلت حياانا قايلكم يربع من زمان بس انكم ماصدقتوني ان البلد هذا مقبل على فوضه عارمه جدآ تحرق الأخضر وليابس الله يستر بسترك يارب الله يهدي كل غاوي ويثبته بعقله وبقلبه يارب
ابو نورهالمفروض. مثل هذا يطلق النار عاب الكفرات
عدد التعليقات:7709
الحرمانللاسف الغرامه الاخيره ما اضن انه مجديه بيدفعها الاب علي حساب لقمه عياله واسرته السجن هو الي يادب ست اشهر للمفحط وشهر للمتجمهر المشجع وليس كل من توجد
ولد بلاديوين بيروح بيجيبونه ويادبونه حتى يعرف قيمة رجال الامن واحترام النظام واللي بشجعونه اسواء منه ولا استفاد الا سجن وجلد وسحب السياره وعشرين الف غرامه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
غيور على وطني( من امن العقوبة اساء الادب ) ماشوهه سمعة الوطن الا هالاشكال التعبانه فضحونا قدام الله وخلقه لا دين ولا حياء ولا رجولة ولاخجل من الله ولامن الناس يبغا لهم تربيه وتأديب لابارك الله في هالعينات الخربانة
Saeedوالله لو يطبقون النظام الامريكي في حالة الهرب يحق لدورية بالتصرف كما يستوجب الموقف كان عرف ان الله حق
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا تهجروا القران وتدبروا اياته
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته
زائرهالرجال ناقصين عقل ودين