بالفيديو : شاهد مراوغة مفحط لدورية شرطة بميدان عام وسط صياح المتجمهرين

صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مطاردة سيارة شرطة لمركبة شاب مفحط بأحد الميادين في المملكة، وسط تجمهر وصيحات مجموعة من الشباب.

وأظهر الفيديو وقوف العديد من الشباب لمتابعة عملية المطاردة وهم يصفقون ويهللون فرحًا بتمكن المفحط من الفرار من سيارة الشرطة، وإجبارها على الدوران حول الميدان أكثر من مرة.

