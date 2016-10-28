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بالفيديو : شاهد مراوغة مفحط لدورية شرطة بميدان عام وسط صياح المتجمهرين

28 أكتوبر, 2016 , 18:19 م
بالفيديو : شاهد مراوغة مفحط لدورية شرطة بميدان عام وسط صياح المتجمهرين
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صحيفة المرصد: تداول مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يظهر مطاردة سيارة شرطة لمركبة شاب مفحط بأحد الميادين في المملكة، وسط تجمهر وصيحات مجموعة من الشباب.
وأظهر الفيديو وقوف العديد من الشباب لمتابعة عملية المطاردة وهم يصفقون ويهللون فرحًا بتمكن المفحط من الفرار من سيارة الشرطة، وإجبارها على الدوران حول الميدان أكثر من مرة.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    28 أكتوبر, 2016 , 19:01 م

    سعودي وافتخر

    افا عليكم المفروض تساعدون حكومتكم وبلدكم...
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  2. 15
    28 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    زائره

    مساكين والله أرحمهم شباب منبوذ ومحرمين عليهم كل وسائل الترفيه للأسف هذي وسيلتهم الوحيده
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  3. 14
    28 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    احمد

    اذا ابن البلد مستهتر بقوانين بلده كيف تبون من الاجنبي يحترم البلد
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  4. 13
    28 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    ا

    لابد ان يكون فيه سماح لاطلاق النار على المفحطين حتى يحفظ رجل الامن هيبته
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  5. 12
    28 أكتوبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    التفحيط استهتار بالقيم والمبادئ
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  6. 11
    28 أكتوبر, 2016 , 18:45 م
    عدد التعليقات:14388

    عمر السميري

    لابد من عقوبات رااادعه
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  7. 10
    28 أكتوبر, 2016 , 18:43 م

    مدفون في كيس طحين

    فوضه في فوضه والله انها فوضه وقلت حياانا قايلكم يربع من زمان بس انكم ماصدقتوني ان البلد هذا مقبل على فوضه عارمه جدآ تحرق الأخضر وليابس الله يستر بسترك يارب الله يهدي كل غاوي ويثبته بعقله وبقلبه يارب
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  8. 9
    28 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    ابو نوره

    المفروض. مثل هذا يطلق النار عاب الكفرات
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  9. 8
    28 أكتوبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:7709

    الحرمان

    للاسف الغرامه الاخيره ما اضن انه مجديه بيدفعها الاب علي حساب لقمه عياله واسرته السجن هو الي يادب ست اشهر للمفحط وشهر للمتجمهر المشجع وليس كل من توجد
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  10. 7
    28 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    ولد بلادي

    وين بيروح بيجيبونه ويادبونه حتى يعرف قيمة رجال الامن واحترام النظام واللي بشجعونه اسواء منه ولا استفاد الا سجن وجلد وسحب السياره وعشرين الف غرامه
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  11. 6
    28 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  12. 5
    28 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    غيور على وطني

    ( من امن العقوبة اساء الادب ) ماشوهه سمعة الوطن الا هالاشكال التعبانه فضحونا قدام الله وخلقه لا دين ولا حياء ولا رجولة ولاخجل من الله ولامن الناس يبغا لهم تربيه وتأديب لابارك الله في هالعينات الخربانة
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  13. 4
    28 أكتوبر, 2016 , 18:27 م

    Saeed

    والله لو يطبقون النظام الامريكي في حالة الهرب يحق لدورية بالتصرف كما يستوجب الموقف كان عرف ان الله حق
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  14. 3
    28 أكتوبر, 2016 , 18:26 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لا تهجروا القران وتدبروا اياته
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  15. 2
    28 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته
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  16. 1
    28 أكتوبر, 2016 , 18:23 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل ودين
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