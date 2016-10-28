الإعلان عن مصرع مساعد “قاسم سليماني” في سوريا

صحيفة المرصد:قالت وسائل إعلام إيرانية عن مصرع أحد كبار قادة ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني خلال قتاله إلى جانب قوات الأسد في سوريا.

ووفقا لوكالة أنباء “دفاع برس” الإيرانية أكدت مصادر مقتل العميد “غلام رضى سمائي” وذلك خلال “دفاعه عن مزار السيدة زينب بسوريا” بعد ثلاثين عاماً من الخدمة في الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت أن “سمائي” من كبار القادة في الحرس الثوري الإيران وأبرز المقربين للجنرال “قاسم سليماني” زعيم ميليشيا “فيلق القدس” و انه من المحاربين القدامى تقلد العديد من المسؤوليات والمناصب المهمة خلال مسيرته التي تمتد إلى ثلاثين سنة، منها مسؤوليات استخباراتية وعسكرية مهمة.

كما أقرت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي بمقتل 9 ضباط من ميليشيات الحرس الثوري و أبرزهم العميد “أحمد غلامي” و “حسين علي خاني” والقيادي في قوات التعبئة (الباسيج) “عادل سعد”.

وتكبدت إيران في الشهر الخامس من العام الجاري كلفة بشرية هي الأعلى منذ تدخلها عسكرياً إلى جانب قوات الأسد، حيث سجلت معارك “خان طومان” في ريف حلب، خسائر بشرية غير مسبوقة في صفوف الميليشيات الإيرانية، وذلك بعد مقتل 30 جندياً إيرانياً، و60 من ميليشيات شيعية أفغانية، و12 عراقية، و8 من ميليشيا حزب الله اللبناني، و20 جندياً من قوات النظام، إلى جانب عشرات الأسرى والجرحى، وذلك خلال سيطرة “جيش الفتح” على منطقة خان طومان ومحيطها.