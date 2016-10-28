صحيفة المرصد:قالت وسائل إعلام إيرانية عن مصرع أحد كبار قادة ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني خلال قتاله إلى جانب قوات الأسد في سوريا.
ووفقا لوكالة أنباء “دفاع برس” الإيرانية أكدت مصادر مقتل العميد “غلام رضى سمائي” وذلك خلال “دفاعه عن مزار السيدة زينب بسوريا” بعد ثلاثين عاماً من الخدمة في الحرس الثوري الإيراني.
وأضافت أن “سمائي” من كبار القادة في الحرس الثوري الإيران وأبرز المقربين للجنرال “قاسم سليماني” زعيم ميليشيا “فيلق القدس” و انه من المحاربين القدامى تقلد العديد من المسؤوليات والمناصب المهمة خلال مسيرته التي تمتد إلى ثلاثين سنة، منها مسؤوليات استخباراتية وعسكرية مهمة.
كما أقرت وسائل إعلام إيرانية الشهر الماضي بمقتل 9 ضباط من ميليشيات الحرس الثوري و أبرزهم العميد “أحمد غلامي” و “حسين علي خاني” والقيادي في قوات التعبئة (الباسيج) “عادل سعد”.
وتكبدت إيران في الشهر الخامس من العام الجاري كلفة بشرية هي الأعلى منذ تدخلها عسكرياً إلى جانب قوات الأسد، حيث سجلت معارك “خان طومان” في ريف حلب، خسائر بشرية غير مسبوقة في صفوف الميليشيات الإيرانية، وذلك بعد مقتل 30 جندياً إيرانياً، و60 من ميليشيات شيعية أفغانية، و12 عراقية، و8 من ميليشيا حزب الله اللبناني، و20 جندياً من قوات النظام، إلى جانب عشرات الأسرى والجرحى، وذلك خلال سيطرة “جيش الفتح” على منطقة خان طومان ومحيطها.
الإعلان عن مصرع مساعد “قاسم سليماني” في سوريا
صحيفة المرصد:قالت وسائل إعلام إيرانية عن مصرع أحد كبار قادة ميليشيات “الحرس الثوري” الإيراني خلال قتاله إلى جانب قوات الأسد في سوريا.
تعليقات ( 13 )
واحد من الناساللهم زيد وبارك
زمن الذكرياتيارب يارب يارب فرحنا بهلاك قاسم سليماني
زمن الذكرياتيارب يارب يارب فرحنا بهلاك قاسم سليماني
زمن الذكرياتالله يحرقه بجهنم وينتقم للاطفال الابرياء منه لعنه الله وغضب الله عليه ويارب تفرحنا وتفرح امة محمد صلى الله عليه وسلم بهلاكه هذه الليله ياقادر يامنتقم ياذا الجبروت يافرد ياصمد
زمن الذكرياتالله يحرقه بجهنم وينتقم للاطفال الابرياء منه لعنه الله وغضب الله عليه ويارب تفرحنا وتفرح امة محمد صلى الله عليه وسلم بهلاكه هذه الليله ياقادر يامنتقم ياذا الجبروت يافرد ياصمد
مشعل الرياضإنشاء الله الخبر صحيح .. وإلى جهنم وبئس المصير وعقبال الجرذي النجس المجرم المدعو قاسم سليماني وكل رافضي نجس
عدد التعليقات:4501
بدورجهنم يارب
أوركيد🌺آجعلك تقفاهـ عاجلاً غير آجل.
خليجياللهم بشرنا برأس سليقاني المجوسي لعنة الله عليه
عبدالعزيز//عبدة النار والاضرحه ابناء متعه مصيرهم النار اللهم ضيق عليهم قبرهم وارنا جثثهم منثورة بارض الشام تاكلها الكلاب عليهم من الله مايستحقون
تذكيرلا تهجروا القران وتدبروا اياته
تذكيرلا تهجروا القران وتدبروا اياته
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار