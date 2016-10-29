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بالفيديو .. الداعية الكويتي نبيل العوضي يكشف سبب غيابه إعلامياً بعد سحب جنسيته

29 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص
بالفيديو .. الداعية الكويتي نبيل العوضي يكشف سبب غيابه إعلامياً بعد سحب جنسيته
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صحيفة المرصد:كشف الداعية الكويتي نبيل العوضي عبر مقطع فيديو للقاء له مع الداعية البحريني الشيخ حسن الحسيني ، سبب غيابه الإعلامي بعد سحب جنسيته قائلاً أنه يحبذ تقديم البرامج الواقعية التي تعتمد على مشاهداته وتأملاته، لافتاً إلى أنه لا يفضّل تقديم البرامج المعدة مسبقاً والتي يكون دوره فيها مجرد الإلقاء، رغم أن وضعه الحالي لا يسمح إلا بتقديم هذا النوع من البرامج.

كما تحدث عن أحواله بعد هذا القرار وسبب غيابه الإعلامي موضحاً إنه بخير وفي أحسن حال، لافتاً إلى أنه عاش هذه الفترة مغموراً بلطف الله سبحانه وكرمه، موضحاً أن كثيراً من جوانب حياته تحسنت بعد سحب جنسيته، مؤكدا أنه لم يكن ليتحمل تبعات القرار لولا توفيق الله سبحانه الذي رزقه الصبر.



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    29 أكتوبر, 2016 , 2:52 ص

    ابو محمد مابه خلاف يتبطح في طربزون التركية - اشرف من اللي يتبطحون بطهران ويبيحون**
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  2. 26
    29 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    صورة اوضح

    الله يوفقك ياشيخ نبيل اشتقنا لطلتك على الشاشة
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  3. 25
    29 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    ابو محمد

    مابه خلاف يتبطح في طربزون التركية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 24
    29 أكتوبر, 2016 , 2:25 ص

    حفظك الله ياشيخ نبيل جنسيتك مسلم موحد من أهل السنة لذا سحبوا منك جنسية بلدك الكويت التي لا يزال يتمتع بها دشتي لكنك في قلوب كل أهل السنة
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  5. 23
    29 أكتوبر, 2016 , 2:18 ص

    مخالف
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  6. 22
    29 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    قلم الخمبوقه ورحال هههههه وش رايكم بخامئني

    وش رايكم بخامئني هل يستحق القتل او المجوس لاتقوى فراق كبيرهم **
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 21
    29 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    المصري

    لاتهتم من سحب الجنسية للأسف الشديد الحكومة الكويتية سحبت الجنسية منك لأنك رجل مخلص تقول الحق ولاتخاف الآ من رب الخلق ان كان فيهم خير يسحبون جنسية دشتي
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  8. 20
    29 أكتوبر, 2016 , 2:10 ص

    قلم الحقيقه مؤكد أحولك بخير بعد سحب جنسيتك الكويتية - وليه زعلانه ان احواله بخير هه؟
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  9. 19
    29 أكتوبر, 2016 , 2:04 ص

    الشايب

    زياره اللاجئين في بورما هي سبب المشكله اللوبي الشيعي وقف ضده في الكويت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 18
    29 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:14936

    قلم الحقيقه

    مؤكد أحولك بخير بعد سحب جنسيتك الكويتية
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 17
    29 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    محب الشهيد صدام

    نبيل العوضي ياخذ منه الجنسيه و عبدالحميد دشتي عضو مجلس الأمة الكويتي يشتم يهاجم المملكه والوهابيه ولا تاخذ منه الجنسية . شي عحيب غريب
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  12. 16
    29 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    معه جنسيه 1 الكويت هي الخسرانه (( ماذا ستخسر ؟ )) - بمعيار الجهلاء لاشيئ اما بمعيار العقلاء فهم يعرفون ماذا ستخسر
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  13. 15
    29 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    معه جنسيه 1 الكويت هي الخسرانه.. رجل مخلص (( المخلص لا تسحب منه )) - هذا المفروض
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  14. 14
    29 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    معه جنسيه

    ودشتي يجب أن تسحب جنسيته كما العوضي فكلاهما مخالف المنهج
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  15. 13
    29 أكتوبر, 2016 , 1:14 ص

    لماذا سحبت جنسيته ؟!

    لا بد أن يكون لذلك سبب
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  16. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 1:09 ص

    AMS.f

    جنستة دولة الكويت لكي تنتفع بعلمة . ولاكن اصبح يثر الفتن. من يثير الفتن لا مكان لة .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  17. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 1:08 ص

    معه جنسيه

    لماذا تحديدا سحبت جنسيته ؟ فكر معنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    AMS.f

    باااااااي باي اخونجية
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  19. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 1:04 ص

    معه جنسيه

    1 الكويت هي الخسرانه.. رجل مخلص (( المخلص لا تسحب منه ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  20. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    معه جنسيه

    1 الكويت هي الخسرانه (( ماذا ستخسر ؟ ))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص

    غابو عن استهداف مكة وعن القيض على ملشيات ايران الان ياتو للتعليق خنبوقه ورحال

    الحين يجيكم المتشدقين وانتم عارفينهم يعلقون
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  22. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    الزهراني

    دشتي شيعي اتحداهم يسحبو جنسيته اما السني فله الله سبحانه
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  23. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 1:01 ص

    معه جنسيه

    لديه جنسية دولة بلاد العرب أوطاني لذا سحبت منه الجنسية الكويتية
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  24. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    الثلاجه

    الكويت الله يعينها دشتي وربعه ولوبي إيراني ماخذ حريته فيها
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  25. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص
    عدد التعليقات:8892

    اللامي10

    { وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }
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  26. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 0:53 ص

    عبدالعزيز

    الله اكبر.. من كان مع الله فلن يخيب الله ظنه به نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى
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  27. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    الكويت هي الخسرانه لانها فقدت رجل مخلص مثلك وسيدمرها اجلا ام عاجلا اذناب ايران مثل دشتي ومن على شاكلته
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