بالفيديو .. الداعية الكويتي نبيل العوضي يكشف سبب غيابه إعلامياً بعد سحب جنسيته

صحيفة المرصد:كشف الداعية الكويتي نبيل العوضي عبر مقطع فيديو للقاء له مع الداعية البحريني الشيخ حسن الحسيني ، سبب غيابه الإعلامي بعد سحب جنسيته قائلاً أنه يحبذ تقديم البرامج الواقعية التي تعتمد على مشاهداته وتأملاته، لافتاً إلى أنه لا يفضّل تقديم البرامج المعدة مسبقاً والتي يكون دوره فيها مجرد الإلقاء، رغم أن وضعه الحالي لا يسمح إلا بتقديم هذا النوع من البرامج.
كما تحدث عن أحواله بعد هذا القرار وسبب غيابه الإعلامي موضحاً إنه بخير وفي أحسن حال، لافتاً إلى أنه عاش هذه الفترة مغموراً بلطف الله سبحانه وكرمه، موضحاً أن كثيراً من جوانب حياته تحسنت بعد سحب جنسيته، مؤكدا أنه لم يكن ليتحمل تبعات القرار لولا توفيق الله سبحانه الذي رزقه الصبر.
تعليقات ( 27 )
صورة اوضحالله يوفقك ياشيخ نبيل اشتقنا لطلتك على الشاشة
ابو محمدمابه خلاف يتبطح في طربزون التركية
قلم الخمبوقه ورحال هههههه وش رايكم بخامئنيوش رايكم بخامئني هل يستحق القتل او المجوس لاتقوى فراق كبيرهم **
المصريلاتهتم من سحب الجنسية للأسف الشديد الحكومة الكويتية سحبت الجنسية منك لأنك رجل مخلص تقول الحق ولاتخاف الآ من رب الخلق ان كان فيهم خير يسحبون جنسية دشتي
الشايبزياره اللاجئين في بورما هي سبب المشكله اللوبي الشيعي وقف ضده في الكويت
عدد التعليقات:14936
قلم الحقيقهمؤكد أحولك بخير بعد سحب جنسيتك الكويتية
محب الشهيد صدامنبيل العوضي ياخذ منه الجنسيه و عبدالحميد دشتي عضو مجلس الأمة الكويتي يشتم يهاجم المملكه والوهابيه ولا تاخذ منه الجنسية . شي عحيب غريب
معه جنسيهودشتي يجب أن تسحب جنسيته كما العوضي فكلاهما مخالف المنهج
لماذا سحبت جنسيته ؟!لا بد أن يكون لذلك سبب
AMS.fجنستة دولة الكويت لكي تنتفع بعلمة . ولاكن اصبح يثر الفتن. من يثير الفتن لا مكان لة .
معه جنسيهلماذا تحديدا سحبت جنسيته ؟ فكر معنا
AMS.fباااااااي باي اخونجية
معه جنسيه1 الكويت هي الخسرانه.. رجل مخلص (( المخلص لا تسحب منه ))
معه جنسيه1 الكويت هي الخسرانه (( ماذا ستخسر ؟ ))
غابو عن استهداف مكة وعن القيض على ملشيات ايران الان ياتو للتعليق خنبوقه ورحالالحين يجيكم المتشدقين وانتم عارفينهم يعلقون
الزهرانيدشتي شيعي اتحداهم يسحبو جنسيته اما السني فله الله سبحانه
معه جنسيهلديه جنسية دولة بلاد العرب أوطاني لذا سحبت منه الجنسية الكويتية
الثلاجهالكويت الله يعينها دشتي وربعه ولوبي إيراني ماخذ حريته فيها
عدد التعليقات:8892
اللامي10{ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ }
عبدالعزيزالله اكبر.. من كان مع الله فلن يخيب الله ظنه به نسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى