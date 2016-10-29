بالفيديو .. الداعية الكويتي نبيل العوضي يكشف سبب غيابه إعلامياً بعد سحب جنسيته

صحيفة المرصد:كشف الداعية الكويتي نبيل العوضي عبر مقطع فيديو للقاء له مع الداعية البحريني الشيخ حسن الحسيني ، سبب غيابه الإعلامي بعد سحب جنسيته قائلاً أنه يحبذ تقديم البرامج الواقعية التي تعتمد على مشاهداته وتأملاته، لافتاً إلى أنه لا يفضّل تقديم البرامج المعدة مسبقاً والتي يكون دوره فيها مجرد الإلقاء، رغم أن وضعه الحالي لا يسمح إلا بتقديم هذا النوع من البرامج.

كما تحدث عن أحواله بعد هذا القرار وسبب غيابه الإعلامي موضحاً إنه بخير وفي أحسن حال، لافتاً إلى أنه عاش هذه الفترة مغموراً بلطف الله سبحانه وكرمه، موضحاً أن كثيراً من جوانب حياته تحسنت بعد سحب جنسيته، مؤكدا أنه لم يكن ليتحمل تبعات القرار لولا توفيق الله سبحانه الذي رزقه الصبر.