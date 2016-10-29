توقيف سعودي في مطار القاهرة.. والسبب “سيجارة”

صحيفة المرصد: قبضت سلطات مطار القاهرة مساء الجمعة، على راكب سعودي بسبب تدخينه للسجائر داخل الطائرة القادمة من المدينة المنورة.

جاء ذلك بناء على طلب قائد رحلة الخطوط السعودية، الذي اعتبر الأمر مخالفاً للتعليمات، ما تسبب فى إطلاق أجهزة الإنذار وإصابة الركاب بالهلع.

تلقى برج المراقبة إشارة من قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 317 والقادمة من المدينة المنورة يطلب فيها ضرورة تواجد رجال الشرطة بأرض المهبط.

وفور هبوط الطائرة طلب قائدها من رجال الأمن التحفظ على الراكب السعودى ” ط . ع “، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب لإثارته الرعب وسط الركاب خلال رحلة الطائرة فوق السحاب لقيامه بالتدخين فى حمام الطائرة وانطلاق أجهزة الإنذار بسبب الدخان، وقام رجال الأمن بالتحفظ على الراكب وحررت شرطة السياحة محضراً ضده.