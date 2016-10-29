توقيف سعودي في مطار القاهرة.. والسبب “سيجارة”

صحيفة المرصد: قبضت سلطات مطار القاهرة مساء الجمعة، على راكب سعودي بسبب تدخينه للسجائر داخل الطائرة القادمة من المدينة المنورة.
جاء ذلك بناء على طلب قائد رحلة الخطوط السعودية، الذي اعتبر الأمر مخالفاً للتعليمات، ما تسبب فى إطلاق أجهزة الإنذار وإصابة الركاب بالهلع.
تلقى برج المراقبة إشارة من قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 317 والقادمة من المدينة المنورة يطلب فيها ضرورة تواجد رجال الشرطة بأرض المهبط.
وفور هبوط الطائرة طلب قائدها من رجال الأمن التحفظ على الراكب السعودى ” ط . ع “، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب لإثارته الرعب وسط الركاب خلال رحلة الطائرة فوق السحاب لقيامه بالتدخين فى حمام الطائرة وانطلاق أجهزة الإنذار بسبب الدخان، وقام رجال الأمن بالتحفظ على الراكب وحررت شرطة السياحة محضراً ضده.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:11113
إنسان منصفالمفرووووض ,,,يمنع من ركوب الطياره ,,,في جميع الخطوط ,,,لمدة خمس سنوات ,,,هو وكل من ,,,يعبث بسلامة الركاب,,,مده لا تقل عن خمس سنوات
عدد التعليقات:11113
إنسان منصفقبله على رأس (( كابتن الطائره )) ,,,,ياليت الكل ,,,,لا يتهاونون بمعاقبة ,,,,المهايطيه ,,,لأن عدم العقاب ,,,يزيد من السوء
مراقباكيد الكابتن مصريً
سبحان اللهبعض الناس ﻻ يتركون الفوضي والهمجية واﻹستهتار. فمخالفة اﻷنظمة إدمان يسري في دماؤهم فشفاهم الله والحمد لله الذي عافانا بما أبتﻻهم
ابوطاقيهشوف الردود ..هذا يمثل نفسه .. لا الله هذا يمثل 50%من الشعب***
ابو الشبابخلوه عبره لمن يعتبر
فهد الحارثيكله ساعة وحده ماعندك صبر
بركودمطار القاهره ينتظر زله المواطن السعودي ؟ على ****يالقاهره
زائرهالتدخين حرام بس الرجال ناقصين عقل ودين
اللهم احفظ جنودنا البواسلالله لا يبلانا مما بلاه التدخين آفة ابتلي بها كثيرا من الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم احفظ جنودنا البواسلالله لا يبلانا مما بلاه التدخين آفة ابتلي بها كثيرا من الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم