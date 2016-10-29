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توقيف سعودي في مطار القاهرة.. والسبب “سيجارة”

29 أكتوبر, 2016 , 12:03 م
توقيف سعودي في مطار القاهرة.. والسبب “سيجارة”
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صحيفة المرصد: قبضت سلطات مطار القاهرة مساء الجمعة، على راكب سعودي بسبب تدخينه للسجائر داخل الطائرة القادمة من المدينة المنورة.

جاء ذلك بناء على طلب قائد رحلة الخطوط السعودية، الذي اعتبر الأمر مخالفاً للتعليمات، ما تسبب فى إطلاق أجهزة الإنذار وإصابة الركاب بالهلع.

تلقى برج المراقبة إشارة من قائد رحلة الخطوط السعودية رقم 317 والقادمة من المدينة المنورة يطلب فيها ضرورة تواجد رجال الشرطة بأرض المهبط.

وفور هبوط الطائرة طلب قائدها من رجال الأمن التحفظ على الراكب السعودى ” ط . ع “، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب لإثارته الرعب وسط الركاب خلال رحلة الطائرة فوق السحاب لقيامه بالتدخين فى حمام الطائرة وانطلاق أجهزة الإنذار بسبب الدخان، وقام رجال الأمن بالتحفظ على الراكب وحررت شرطة السياحة محضراً ضده.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    29 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
    عدد التعليقات:11113

    إنسان منصف

    المفرووووض ,,,يمنع من ركوب الطياره ,,,في جميع الخطوط ,,,لمدة خمس سنوات ,,,هو وكل من ,,,يعبث بسلامة الركاب,,,مده لا تقل عن خمس سنوات
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  2. 11
    29 أكتوبر, 2016 , 13:04 م
    عدد التعليقات:11113

    إنسان منصف

    قبله على رأس (( كابتن الطائره )) ,,,,ياليت الكل ,,,,لا يتهاونون بمعاقبة ,,,,المهايطيه ,,,لأن عدم العقاب ,,,يزيد من السوء
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  3. 10
    29 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    مراقب

    اكيد الكابتن مصريً
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  4. 9
    29 أكتوبر, 2016 , 12:53 م

    سبحان الله

    بعض الناس ﻻ يتركون الفوضي والهمجية واﻹستهتار. فمخالفة اﻷنظمة إدمان يسري في دماؤهم فشفاهم الله والحمد لله الذي عافانا بما أبتﻻهم
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  5. 8
    29 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    ابوطاقيه

    شوف الردود ..هذا يمثل نفسه .. لا الله هذا يمثل 50%من الشعب***
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  6. 7
    29 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    ابو الشباب

    خلوه عبره لمن يعتبر
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  7. 6
    29 أكتوبر, 2016 , 12:28 م

    فهد الحارثي

    كله ساعة وحده ماعندك صبر
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  8. 5
    29 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    بركود

    مطار القاهره ينتظر زله المواطن السعودي ؟ على ****يالقاهره
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  9. 4
    29 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    زائره

    التدخين حرام بس الرجال ناقصين عقل ودين
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  10. 3
    29 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    الله لا يبلانا مما بلاه التدخين آفة ابتلي بها كثيرا من الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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  11. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    اللهم احفظ جنودنا البواسل

    الله لا يبلانا مما بلاه التدخين آفة ابتلي بها كثيرا من الناس لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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  12. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    وش هالدلاخه في بعض البشر ...؟؟؟ يعني من بعد المسافه بين مصر والمدينه حتى تجيك الخرمه على الدخان ؟ وشبك رايح جاكرتا ؟ كلها ساعتين وأنزل ثمن كل البكت كله
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