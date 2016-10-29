تطبيق إخباري (شهير) يروج لمواقع إيرانية وحوثية ويحذف صحف سعودية من مصادره!

صحيفة المرصد : يبدو أن الحرب التي تشنها إيران إعلامياً ضد السنة في كافة الدول العربية بين الحين والآخر وتسويق لمذهبيتها وصلت حتى إلى أشهر التطبيقات الإخبارية على مستوى الخليج .بل لم يأتِ في أذهان الكثيرون منا ، أن اشهر تلك التطبيقات التي تحظى بإقبال شديد من عامة المسلمين “السنة” أن العاملين به ينتمون للمذهب الشيعي وأن أغلب العائدات المادية تصب في مصلحة مخططاتهم النتنة ، إلى جانب قيامهم بالتسويق لصالح اجندة مذهبية طائفية تخدم التوجه الإيراني ، فعلى سبيل المثال يروج ذلك التطبيق لصحف ومواقع إيرانية مثل موقع قناة العالم وموقع قناة المسيرة التابع لمليشيا الحوثي والتي هي في الأساس محجوبة من السعودية بسبب نشر مزاعم كاذبة ضد المملكة .
فيما لم يتم اكتشاف تلك اللعبة القذرة التي تخفيها سوى بمحض الصدفة ، حيث وُجِدَ مؤخرا تطبيقا شهيرا يزعم بنشر الأخبار من كافة المصادر الموثوقة التابعة لعدد من البلدان العربية وخصوصا دول الخليج وفي مقدمتها السعودية ، إلا أن القائمين على هذا التطبيق والمختفين خلف ستار الجبن بعدما رأوا خطورة ما يتم نشره من فضح ما يقوم به الحشد الشيعي في العراق الذي يرتكب مجازر دامية وعنيفة بحق إخواننا المسلمين الأبرياء قاموا مؤخرا بتضليل العامة وحذفوا تلك المصادر من قائمة تطبيقهم بحجج واهية بعد أن كان لها الفضل في كسب ذلك التطبيق الشهرة التي لا يستحقها ، في حين أن مخاوفهم من نشر جرائم الحشد الشيعي وحزب الله الإجرامي في سوريا والاهتمام بنشر الأكاذيب المنافية والمعادية للسنة هي من دفعهم لفعل ذلك.
كما أن ذلك التطبيق أصبح يشكل خطرا وهاجسا لرؤساء الصحف السعودية بعد أن اكتشفوا أنه لا يخدم مصالح مؤسساتهم الإخبارية حيث يكتفي القارئ والمتابع بمشاهدة الخبر عبر التطبيق دون الدخول للموقع الرئيسي الذي له الأولوية في المتابعة مما يعني أنه أضر بجميع تطبيقات الصحف بنسبة 95% حيث تسبب في حرمان الصحف من الاستفادة من تطبيقاتها. ومن هذا المنطلق نهيب بالشركات السعودية عدم الاعلان في ذلك التطبيق كما ننصح الصحف السعودية في حال أرادوا البقاء داخل التطبيق أن يحجبوا المحتوى حتى يستفيدوا بشكل كامل من عدد المتابعين لهم من داخل التطبيق.
تعليقات ( 33 )
سالميجب علينا ان نتحد ضدهم لأن الخمينيين الرافضة ووليهم السفيه هم اداء الإسلام والإنسانية
محقصح النوم
اليوسياللهم عليك باعداء صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ٠ اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وباعد بين قلوبهم اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعا يارب ياكريم
سلطاناستقبل وودع
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
أوركيد🌺( يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ )
كفى كذبزمان قالوافي الامثال القوي الله يزيده قوه والضعيف الله يزيده ضعف والدول التى لاتحارب اعدائهابمثل سلاحهاواقوى ستبقى للأبدنائمه تحت عنوان الصبر ع اللئيم
أوركيد🌺واضح محترقين🔥🔥🔥من صوت الحق الله يزيدكم موتوا بغيظكم.
⛺ ريما Rima ⛺تصحيح ⬅يشتهرون
الله يكفينا شرهم دمرو العراق وسلموه لايرانالروافض فكرهم مثل فكر داعش يستوجب استيصال من الجزور
االيثتطبيق نبض
فهد العرمانيحاربوا هؤلاء المجوس باقتصادهم واعلامهم واعدوا لهم ما ستطعتم لانهم اعداء للاسلام والمسلمين، منذ ذي قار وهم يكرهوننا
⛺ ريما Rima ⛺خلصنا من ضبن والآن 😂يبون يشترون عبر صحفنا 😩😅
⛺ ريما Rima ⛺اعداءنا مافيه إلا أنهم يكذبون لأن إذا قالوا الصدق سينتهون 😂
ارز 👊 نجدكذلك فيه من يريد كشف وجه المراه في جهة اخرى الحذر الحذر من بعض البرامج التي تبث
⛺ ريما Rima ⛺وبعدين العم قوووووووقل الله يجزاه خير مايقصر بالمعلومة إذا تبي بالذات صحف
⛺ ريما Rima ⛺السعودية من اللي مايعرف صحفها وقنواتها حتى بأي برنامج بالقنوات العربية تجدهم حاطين رقم سعودي سواء اتصال أو شات لأننا مكسب يعتبروننا بالمشاهدة وبالرز💰
⛺ ريما Rima ⛺😂أعدائنا فكيف ينشرون صحفنا السعودية 😊الحمدلله نعمه لأن المعرف لايعرف ⬅♡صحفنا السعودية♡ ✅
لا احد يزعلما أقول غير يحليلكم حليلاه توكم تكتشفون ، المواطن أو المطلع العادي له سنه وهو يصيح ،، ياناس ياعلامنا،اعملوا قناة موجهة خارجيا تهاجم ايران بعدة لغات لكن ما احد يسمع،فقط تنقلون اخبار ايران لنا داخليا
كيفعلى العرب حكومات وشعوب تنظيف شركاتهم ومؤسساتهم ومحلاتهم التجارية من اذناب ايران
المنضبطما هذا ***؟ ما اسم ذلك التطبيق؟
واجب اقتلاع شجره المجوس من الجذورنعم يوجد روافض متغلغلين بعض وسائل الاعلام الخليجي يجب اجتثاثهم الخونه يسخرون اقلامهم خدمه لعدو الخليج انتبهم من الروافض ترا اكبر خونه عرفهم التاريخ من خان دينه وعرضه لاتثق فيه هل تقيه
السليمانالحين قمتوا يالمرصد تشنون حمله على نبض ي********
نفر معلوممخالف للنشر
واجب اقتلاع شجره المجوس من الجذورتقرير المرصد صحيح 100٪100 الروافض لا. امان اهم ولا ولاء والخيانه تجري بدمهم ولاء وحبهم لخامئني فقط اما تظاهرهم بالولاء ماهو الا تقيه احذروهم ترا خاينين
واجب اقتلاع شجره المجوس من الجذورالروافض كلاب مالهم امان يجب الوعي واخذ الحيطه والحذر والله انهم اشد اعداء الامه الروافض تاجرهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم كلهم ملاعين خونه ودشتي اكبر دليل خان والبحرين تجار اكرمتهم البحرين وخانو
فهداحنا فالحين بس في الكلام ولانرد بالمثل ولانعمل ونستاهل الي يجينا
البشري الجنوبيمن ضعف الاعلام العربي ووزاراته
نايف العنزيواكبر مروج للاكاذيب والفتنه وجميع محرريها هم شيعة وغير مسلمين قناة روسيا اليوم
أبو البراءالفرس المجوس أخطر من مرض السرطان الخبيث وحان وقت استصاله من الكورة الأرضية
--نبض ماغيره
بوفيصلانتو خلكم اهل السنه واهل الشيعه محلك راوح شوف وين وصلو تقدم الدول اللي حولنا واحنا جالسين هذا شيعي وهذا سني
رحمهلايكون نبض