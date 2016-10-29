تطبيق إخباري (شهير) يروج لمواقع إيرانية وحوثية ويحذف صحف سعودية من مصادره!

صحيفة المرصد : يبدو أن الحرب التي تشنها إيران إعلامياً ضد السنة في كافة الدول العربية بين الحين والآخر وتسويق لمذهبيتها وصلت حتى إلى أشهر التطبيقات الإخبارية على مستوى الخليج .بل لم يأتِ في أذهان الكثيرون منا ، أن اشهر تلك التطبيقات التي تحظى بإقبال شديد من عامة المسلمين “السنة” أن العاملين به ينتمون للمذهب الشيعي وأن أغلب العائدات المادية تصب في مصلحة مخططاتهم النتنة ، إلى جانب قيامهم بالتسويق لصالح اجندة مذهبية طائفية تخدم التوجه الإيراني ، فعلى سبيل المثال يروج ذلك التطبيق لصحف ومواقع إيرانية مثل موقع قناة العالم وموقع قناة المسيرة التابع لمليشيا الحوثي والتي هي في الأساس محجوبة من السعودية بسبب نشر مزاعم كاذبة ضد المملكة .

فيما لم يتم اكتشاف تلك اللعبة القذرة التي تخفيها سوى بمحض الصدفة ، حيث وُجِدَ مؤخرا تطبيقا شهيرا يزعم بنشر الأخبار من كافة المصادر الموثوقة التابعة لعدد من البلدان العربية وخصوصا دول الخليج وفي مقدمتها السعودية ، إلا أن القائمين على هذا التطبيق والمختفين خلف ستار الجبن بعدما رأوا خطورة ما يتم نشره من فضح ما يقوم به الحشد الشيعي في العراق الذي يرتكب مجازر دامية وعنيفة بحق إخواننا المسلمين الأبرياء قاموا مؤخرا بتضليل العامة وحذفوا تلك المصادر من قائمة تطبيقهم بحجج واهية بعد أن كان لها الفضل في كسب ذلك التطبيق الشهرة التي لا يستحقها ، في حين أن مخاوفهم من نشر جرائم الحشد الشيعي وحزب الله الإجرامي في سوريا والاهتمام بنشر الأكاذيب المنافية والمعادية للسنة هي من دفعهم لفعل ذلك.

كما أن ذلك التطبيق أصبح يشكل خطرا وهاجسا لرؤساء الصحف السعودية بعد أن اكتشفوا أنه لا يخدم مصالح مؤسساتهم الإخبارية حيث يكتفي القارئ والمتابع بمشاهدة الخبر عبر التطبيق دون الدخول للموقع الرئيسي الذي له الأولوية في المتابعة مما يعني أنه أضر بجميع تطبيقات الصحف بنسبة 95% حيث تسبب في حرمان الصحف من الاستفادة من تطبيقاتها. ومن هذا المنطلق نهيب بالشركات السعودية عدم الاعلان في ذلك التطبيق كما ننصح الصحف السعودية في حال أرادوا البقاء داخل التطبيق أن يحجبوا المحتوى حتى يستفيدوا بشكل كامل من عدد المتابعين لهم من داخل التطبيق.