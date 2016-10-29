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بالصور.. نيران حريق تأكل مستشفى صامطة في جازان

29 أكتوبر, 2016 , 23:04 م
بالصور.. نيران حريق تأكل مستشفى صامطة في جازان
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صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني: “وردنا مساء اليوم بلاغ عن حادث حريق في مستشفى صامطة العام، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مكتب أطباء الجراحة بقسم تنويم الرجال؛ فتم مباشرة الحادث، والسيطرة على الحريق من قِبل الفِرق. ونتج من الحادث إصابة ثلاث حالات، منها حالتا اختناق، تمت معالجتهما في الموقع، والحالة الثالثة لمقعد، أُصيب أثناء عملية الإخلاء من قِبل العاملين في المستشفى، ولم تحدث وفيات – ولله الحمد –”.

وأشار إلى إخلاء ١٧ حالة عن طريق العاملين بالمستشفى من قسم التنويم، ونقلهم إلى مستشفيات المنطقة. مبينًا أن سبب الحريق تماس كهربائي في مروحة بمكتب أطباء الجراحة؛ فتم إقفال القسم الذي تعرَّض للحريق لحين استكمال إجراءاته، وسُلِّم الموقع للمدير المناوب بالمستشفى.

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تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    29 أكتوبر, 2016 , 23:30 م

    محمد ..

    الصوره الاولى خطأ هذا ليس حريق صامطه وانما حريق قديم في امارة جازان !!
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  2. 1
    29 أكتوبر, 2016 , 23:15 م

    بردقان (نايت شفت)

    لطف وستر .. . جازان واهلها الشرفاء ف قلوبنا :)
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