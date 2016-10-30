فصل الكهرباء عن 230 شاليها شهيرا بجدة بدعوى التعديات!

صحيفة المرصد : بعد مماطلة رجل أعمال شهير وتأخره في تحديث الكروكيات الخاصة بصك الأرض المقامة عليها مشاريع خاصة به قامت أمانة جدة بفصل التيار الكهربائي عن 230 شاليها وفيلا وفندقا ومحلا تجارية .

وبحسب صحيفة “عكاظ” تبلغ مساحة الشاليهات الشهيرة إلى ما يقارب 86 ألف متر مربع على البحر المفتوح، وتزيد قيمتها على مليار و500 مليون ريال ودخلها الشهري يقارب 30 مليون ريال.

وقال مالك المشروع فى دعواه أن الشاليهات مرخصة من جميع الجهات ولديه موافقات سابقة من الأمانة وحرس الحدود وجميع الجهات ذات العلاقة، وقدم مصورات جوية تثبت أن الموقع مجاز من الأمانة وأن أصل الأرض منح بشكل نظامي ثم تم تداولها بالبيع والشراء وكانت مملوكة لرئيس أحد الأندية قبل انتقالها إلى ملكية شركة مختصة بالأنشطة الترفيهية.

و حددت المحكمة الإدارية جلسة في مطلع شهر ربيع الأول القادم لبدء مداولات الدعوى المستعجلة التي تلقتها من مالك الشاليهات أمس الأول يطلب فيها إيقاف تجاوزات أمانة جدة وإعادة التيار الكهربائي فورا للموقع، وقدم جميع ما يثبت أن الصك إلكتروني وسليم ولا توجد أي تعديات عليه وأن جميع المحلات التجارية مرخصة من البلدية الفرعية.

واتهم رجل الأعمال في دعواه الأمانة بأنها امتنعت عن رصد موقع الشاليهات في طبقة الملكيات لديها ومن ثم استخراج كروكي تنظيمي للموقع رغم موافقتها من قبل، الأمر الذي اعتبره المالك من القرارات السلبية ورفضا غير مبرر وعلى أساس غير صحيح من الشرع والنظام -حسب قوله- وزاد من ذلك الأضرار الجسيمة التي لحقت به بسبب فصل التيار الكهربائي عن الموقع الذي يرتبط بعقود مع الغير مما يكبده خسائر مالية -وفق الدعوى.

وجدد المالك مطالبته المحكمة الإدارية بإلزام أمانة جدة بالتنسيق مع شركة الكهرباء لإعادة التيار المفصول عن الموقع، وإلزام أمانة جدة بإصدار كروكي تنظيمي محدد لكامل الأرض وإعادة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالموقع إضافة إلى إلزامها بإعادة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمحلات التجارية.