الداخلية تكشف عن أسماء وصور مطلوبين وتعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم

صحيفة المرصد:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا وهم كل من:
1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي الجنسية.
2 ـ فاضل عبدالله محمد ال حماده – سعودي الجنسية .
3 ـ علي بلال سعود ال حمد – سعودي الجنسية .
4 ـ محمد بن حسين علي ال عمار – سعودي الجنسية .
5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية.
6 ـ مفيد حمزه بن علي العلوان – سعودي الجنسية .
7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي الجنسية .
8 ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني الجنسية.
9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية .
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما تحذر كل من يتعامل معهم بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية، كما تدعو في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.
تعليقات ( 38 )
صعيديمخالف للنشر
عدد التعليقات:221
الصميلشاهت الوجوه كلهم روافض خانوا أوطانهم وأرتضوا أن يكونوا مطايا يركبهم المجوس اللهم مكن من رقابهم وألحقهم بأولهم الهالك نمر النمر فهؤلاء من بذوره الخبيثة
متابعنعاج ايران هيا خلي ايران تنفعكم ناس عقوله متنحه
البرنسمافيهم ولا واحد يعرف يلبس شماغ انتم متاكدين انهم سعوديين
ألعب على الجهال يارحااال مثلك وشرواكفهد٢٩هؤلاءوأشكالهم لن يعلقو على مثل هالخبر ومعهم بعض المعلقين المدسوسين
المهمكلهم ايرانيين حتى الشماغ مايعرفون اللبس لذالك الاذناب ذي فالقطيف من هالارانيين ابيدووهم واسحبو الجنسيات من يريد العب بامن البلد
عابر سبيلجااااري اللطم بالحوزه
ياسر11من لبسة الشماغ والعقال اعرف السعودي من الاثيوبي
فهدخنبوقه تعال غلق .وينك اطلع من جحرك انت ورحاال تعال شوف جماعتك
AGواضح من اشكالهم ان هناك من غرر بهم وجندهم لتحقيق نواياه الشيطانيه ولكن ان شاء الله سوف يقع في شر اعماله
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦شوف وجوههم وشخصية الشماغ لتعرف من أين منبعهم؟لعنة الله عليكم ياخونة ياأحفاد من خانوا وغدروا بالإمام علي والحسين بالكوفه ياسلالة أبو لؤلؤة المجوسي تفوو
الترشيحياذناب ايران ولكن لكم السيف ياخنازير عليكم من الله ماتستحقون لازم من الضرب من حديد على هؤلاء ومن ورائهم فما وراهم الا الخيانه
جنوبيلا تدورون بعيد هالأشكال من حمير ايران يتواجدون في القطيف أو الحسى !! احذر من دهاليز القطيف القطيف القطيف نظفوها من السلق !!
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦بإذن الله سيتم القبض عليكم ياجرذاان المرشد الضال الحاخام الإيراني الأرهابي الأنجاس
عدد التعليقات:1179
نبرااسلعنة الله على كل خائن لوطنه موالي لاعداء بلاده،،كلنا جنود لخدمة هذه الارض وترابها.
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦صور شباب الأرهاب الحقيقي العملاء المجرمين يجب محاصرتهم وقطع رؤسهم القذرة
فاهممما لا شك فيه أن فيهم عروق ايرانيه هم مو عرب أصل بعض الشعه عنا
سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦أتمنى وضع دوريات مصفحه لحماية رجال الأمن من هؤلاء الكلاب النجسة المسعوره
فاهمبعضهم جاين من الأحواز والبعض الآخر من العراق وابن عريعر كمله وجاب شيعه يزرعون وغواصين الله يهدي ابن عريعر
ابومحمدسود الله ها الوجيه
عدد التعليقات:12397
برق الحرم((((يجب تتبع من غرر بهم ... بعد افشال مخططهم ..قبل ان يفسدوا من شباب الامة .........أخرين .... تشذيب الارهاب تشذيب الاشجار في زمن الاعداء والخونة تتكالب فيه لايقطع شرهم ))))))
فاهمأكبر خطأ ارتكبه ابن عريعر هو أنه استقطب شيعة العراق إلى الشرقيه القطيف تحديدا من أجل أن يزرعو له هذا أكبر خطأ خطأ به ابن عريعر
فاهماعوذ بالله أشكالهم قبيحه تقول كأنهم عبيد سابقا فعلا الله يهدي ابن عريعر أجل تسكن مثل هذي الاشكال القطيف الله يهديك يابن عريعر
saadصورهم تدل على انهم لا علاقة لهم بالدين بل هم عملاء للمجوس واليهود والنصارى لعنهم الله
متكوشمخالف للنشر
ام الفهودهم خانوا الله ورسوله فلا غرابة ان يخونوا الوطن ، اما صاحب دوار العار والمعصية فليبعد بخيانته عن أبنائنا الشيعة فمهما اختلفنا معهم يظلون اخوان الوطن
علي1وجوه عليها غبرة .ان شاء الله يتم القبض عليهم قريب
سوداني وافتخراللهم اجعل المملكة آمنة من كل من أراد بها سؤ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. . اللهم عليك بهؤلاء الإنجاس اللهم دمرهم بالأمراض والحوادث .. اللهم احفظنا من شرورهم يارب يارب اللهم امين
العنزيياخوان تلاحظون شي مايعرفون يلبسون الزِّي الرسمي ونفس اللبسه وحده ونفس الوجوه سود الله وجوههم دنيا واخره
عدد التعليقات:12397
برق الحرم(((((فكر الخوارج كم أضاع شبابــــا ...... قتل التقاة وأهلك الأحبابــــــــا....... ذكر الرسول سبيلهم وطريقهــــم ....... قــد بان حين قاتلوا الأصحـابـــا ))))))
عدد التعليقات:12397
برق الحرم(((((((استهدف مباراة السعودية والإمارات بجدة ...... يؤكد ان اصحاب احزاب العجم خلفها ...... يفكرون ملاعبنا مثل سجون مصر ))))))
عدد التعليقات:122
الشمالالله يرحمك ياحبيبنا الامير نايف صحيح نحن مستهدفين
جنوبية..🌻🌻مليون أخ ياليتني أعرفهم منها أخلص البلد من شره ومنها الهط المليون
عدد التعليقات:122
الشمالهاولاء هم روافض دواعش اذناب ايران
عاجلحتى الأشكال كأنهم ايرانين