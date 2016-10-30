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الداخلية تكشف عن أسماء وصور مطلوبين وتعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم

30 أكتوبر, 2016 , 17:48 م
الداخلية تكشف عن أسماء وصور مطلوبين وتعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم
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صحيفة المرصد:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه ‏نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا وهم كل من:

1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي الجنسية.

2 ـ فاضل عبدالله محمد ال حماده – سعودي الجنسية .

3 ـ علي بلال سعود ال حمد – سعودي الجنسية .

4 ـ محمد بن حسين علي ال عمار – سعودي الجنسية .

5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية.

6 ـ مفيد حمزه بن علي العلوان – سعودي الجنسية .

7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي الجنسية .

8 ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني الجنسية.

9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما تحذر كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية، كما تدعو في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.

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تعليقات ( 38 )

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  1. 38
    30 أكتوبر, 2016 , 19:21 م

    صعيدي

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  2. 37
    30 أكتوبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:221

    الصميل

    شاهت الوجوه كلهم روافض خانوا أوطانهم وأرتضوا أن يكونوا مطايا يركبهم المجوس اللهم مكن من رقابهم وألحقهم بأولهم الهالك نمر النمر فهؤلاء من بذوره الخبيثة
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  3. 36
    30 أكتوبر, 2016 , 19:17 م

    هذولي وراعين! الله لايبلانا الحبوب لها دور في ذلك او انه تم القصاص من اقربائهم
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  4. 35
    30 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    متابع

    نعاج ايران هيا خلي ايران تنفعكم ناس عقوله متنحه
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  5. 34
    30 أكتوبر, 2016 , 19:11 م

    البرنس

    مافيهم ولا واحد يعرف يلبس شماغ انتم متاكدين انهم سعوديين
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  6. 33
    30 أكتوبر, 2016 , 19:04 م

    ألعب على الجهال يارحااال مثلك وشرواك

    فهد٢٩هؤلاءوأشكالهم لن يعلقو على مثل هالخبر ومعهم بعض المعلقين المدسوسين
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  7. 32
    30 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    المهم

    كلهم ايرانيين حتى الشماغ مايعرفون اللبس لذالك الاذناب ذي فالقطيف من هالارانيين ابيدووهم واسحبو الجنسيات من يريد العب بامن البلد
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  8. 31
    30 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    عابر سبيل

    جااااري اللطم بالحوزه
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  9. 30
    30 أكتوبر, 2016 , 18:58 م

    ياسر11

    من لبسة الشماغ والعقال اعرف السعودي من الاثيوبي
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  10. 29
    30 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    فهد

    خنبوقه تعال غلق .وينك اطلع من جحرك انت ورحاال تعال شوف جماعتك
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  11. 28
    30 أكتوبر, 2016 , 18:50 م

    AG

    واضح من اشكالهم ان هناك من غرر بهم وجندهم لتحقيق نواياه الشيطانيه ولكن ان شاء الله سوف يقع في شر اعماله
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  12. 27
    30 أكتوبر, 2016 , 18:48 م

    أبحثوا بالمزارع المهجوره والمقابر ؟؟
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  13. 26
    30 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    شوف وجوههم وشخصية الشماغ لتعرف من أين منبعهم؟لعنة الله عليكم ياخونة ياأحفاد من خانوا وغدروا بالإمام علي والحسين بالكوفه ياسلالة أبو لؤلؤة المجوسي تفوو
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  14. 25
    30 أكتوبر, 2016 , 18:46 م

    الترشيحي

    اذناب ايران ولكن لكم السيف ياخنازير عليكم من الله ماتستحقون لازم من الضرب من حديد على هؤلاء ومن ورائهم فما وراهم الا الخيانه
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  15. 24
    30 أكتوبر, 2016 , 18:42 م

    جنوبي

    لا تدورون بعيد هالأشكال من حمير ايران يتواجدون في القطيف أو الحسى !! احذر من دهاليز القطيف القطيف القطيف نظفوها من السلق !!
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  16. 23
    30 أكتوبر, 2016 , 18:40 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    بإذن الله سيتم القبض عليكم ياجرذاان المرشد الضال الحاخام الإيراني الأرهابي الأنجاس
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  17. 22
    30 أكتوبر, 2016 , 18:36 م

    قبح الله الخشوم يا اهل الخشوم
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  18. 21
    30 أكتوبر, 2016 , 18:36 م
    عدد التعليقات:1179

    نبرااس

    لعنة الله على كل خائن لوطنه موالي لاعداء بلاده،،كلنا جنود لخدمة هذه الارض وترابها.
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  19. 20
    30 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    صور شباب الأرهاب الحقيقي العملاء المجرمين يجب محاصرتهم وقطع رؤسهم القذرة
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  20. 19
    30 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    فاهم

    مما لا شك فيه أن فيهم عروق ايرانيه هم مو عرب أصل بعض الشعه عنا
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  21. 18
    30 أكتوبر, 2016 , 18:32 م

    سلمتي 🌴 بلادي 🇸🇦 السعودية 🇸🇦

    أتمنى وضع دوريات مصفحه لحماية رجال الأمن من هؤلاء الكلاب النجسة المسعوره
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  22. 17
    30 أكتوبر, 2016 , 18:31 م

    فاهم

    بعضهم جاين من الأحواز والبعض الآخر من العراق وابن عريعر كمله وجاب شيعه يزرعون وغواصين الله يهدي ابن عريعر
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  23. 16
    30 أكتوبر, 2016 , 18:30 م

    ابومحمد

    سود الله ها الوجيه
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  24. 15
    30 أكتوبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    ((((يجب تتبع من غرر بهم ... بعد افشال مخططهم ..قبل ان يفسدوا من شباب الامة .........أخرين .... تشذيب الارهاب تشذيب الاشجار في زمن الاعداء والخونة تتكالب فيه لايقطع شرهم ))))))
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  25. 14
    30 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    فاهم

    أكبر خطأ ارتكبه ابن عريعر هو أنه استقطب شيعة العراق إلى الشرقيه القطيف تحديدا من أجل أن يزرعو له هذا أكبر خطأ خطأ به ابن عريعر
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  26. 13
    30 أكتوبر, 2016 , 18:22 م

    فاهم

    اعوذ بالله أشكالهم قبيحه تقول كأنهم عبيد سابقا فعلا الله يهدي ابن عريعر أجل تسكن مثل هذي الاشكال القطيف الله يهديك يابن عريعر
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  27. 12
    30 أكتوبر, 2016 , 18:19 م

    saad

    صورهم تدل على انهم لا علاقة لهم بالدين بل هم عملاء للمجوس واليهود والنصارى لعنهم الله
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  28. 11
    30 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    متكوش

    مخالف للنشر
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  29. 10
    30 أكتوبر, 2016 , 18:14 م

    ام الفهود

    هم خانوا الله ورسوله فلا غرابة ان يخونوا الوطن ، اما صاحب دوار العار والمعصية فليبعد بخيانته عن أبنائنا الشيعة فمهما اختلفنا معهم يظلون اخوان الوطن
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  30. 9
    30 أكتوبر, 2016 , 18:13 م

    علي1

    وجوه عليها غبرة .ان شاء الله يتم القبض عليهم قريب
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  31. 8
    30 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    سوداني وافتخر

    اللهم اجعل المملكة آمنة من كل من أراد بها سؤ اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. . اللهم عليك بهؤلاء الإنجاس اللهم دمرهم بالأمراض والحوادث .. اللهم احفظنا من شرورهم يارب يارب اللهم امين
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  32. 7
    30 أكتوبر, 2016 , 18:12 م

    العنزي

    ياخوان تلاحظون شي مايعرفون يلبسون الزِّي الرسمي ونفس اللبسه وحده ونفس الوجوه سود الله وجوههم دنيا واخره
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  33. 6
    30 أكتوبر, 2016 , 18:08 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    (((((فكر الخوارج كم أضاع شبابــــا ...... قتل التقاة وأهلك الأحبابــــــــا....... ذكر الرسول سبيلهم وطريقهــــم ....... قــد بان حين قاتلوا الأصحـابـــا ))))))
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  34. 5
    30 أكتوبر, 2016 , 18:06 م
    عدد التعليقات:12397

    برق الحرم

    (((((((استهدف مباراة السعودية والإمارات بجدة ...... يؤكد ان اصحاب احزاب العجم خلفها ...... يفكرون ملاعبنا مثل سجون مصر ))))))
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  35. 4
    30 أكتوبر, 2016 , 17:56 م
    عدد التعليقات:122

    الشمال

    الله يرحمك ياحبيبنا الامير نايف صحيح نحن مستهدفين
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  36. 3
    30 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    جنوبية..🌻🌻

    مليون أخ ياليتني أعرفهم منها أخلص البلد من شره ومنها الهط المليون
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  37. 2
    30 أكتوبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:122

    الشمال

    هاولاء هم روافض دواعش اذناب ايران
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  38. 1
    30 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    عاجل

    حتى الأشكال كأنهم ايرانين
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