الداخلية تكشف عن أسماء وصور مطلوبين وتعلن مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات للقبض عليهم

صحيفة المرصد:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار ‏التحقيقات القائمة في عدد من القضايا الإرهابية التي وقعت خلال الفترة الماضية في محافظة القطيف ومدينة الدمام، وتمثلت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة والمنشآت الأمنية والاقتصادية، وتعطيل الحياة العامة، وما أسفرت عنه ‏نتائج تلك التحقيقات المدعومة بالفحوص المخبرية الجنائية للأثار المتخلفة عن هذه الجرائم بتورط عدد من الأشخاص الخطيرين في هذه القضايا وهم كل من:

1 ـ جعفر بن حسن مكي المبيريك – سعودي الجنسية.

2 ـ فاضل عبدالله محمد ال حماده – سعودي الجنسية .

3 ـ علي بلال سعود ال حمد – سعودي الجنسية .

4 ـ محمد بن حسين علي ال عمار – سعودي الجنسية .

5 ـ ميثم بن علي محمد القديحي – سعودي الجنسية.

6 ـ مفيد حمزه بن علي العلوان – سعودي الجنسية .

7 ـ ماجد بن علي عبدالرحيم الفرج – سعودي الجنسية .

8 ـ حسن محمود علي عبدالله – بحريني الجنسية.

9 ـ أيمن إبراهيم حسن المختار – سعودي الجنسية .

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتهيب بالمعلن عن أسمائهم أعلاه بالمسارعة لتسليم أنفسهم للجهات الأمنية، كما تحذر كل من يتعامل معهم ‏بأنه سيجعل من نفسه عرضة للمحاسبة، ويعد هذا الإعلان فرصة سانحة لأولئك الذين اُستغلوا من قبل هؤلاء المطلوبين خلال الفترة الماضية بتقديم خدمات لهم، بأن يتقدموا إلى الجهات الأمنية ‏لإيضاح مواقفهم تفاديا لأية مساءلة نظامية قد يترتب عليها مسؤوليات جنائية وأمنية وتوجيه الاتهام بالمشاركة بالأعمال الإرهابية، كما تدعو في الوقت ذاته كل من تتوفر لديه معلومات عن أي منهم للمسارعة في الإبلاغ عنهم على الرقم (990) أو أقرب جهة أمنية علماً بأنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 46142 / 8 وتاريخ 26 / 9 / 1424هـ، والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى خمسة ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب وإلى سبعة ملايين في حال إحباط عملية إرهابية.