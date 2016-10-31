شقيق الشهيد “المطيري”يكشف تفاصيل آخر مكالمة له

صحيفة المرصد:كشف مسلط المطيري شقيق الشهيد رجل الأمن سلطان صلاح المطيري، الذي استُشهد صباح أمس الأحد؛ نتيجة إطلاق النار عليه وهو برفقة زميله في الدورية الأمنية عند إشارة الخامسة بمحافظة القطيف ببلدة المجيدية بالقرب من موقع أمني على طريق الخدمة الفرعية، أن الشهيد قام بإجراء مكالمة هاتفية مع أسرته قبل استشهاده بنحو 14 ساعة؛ للاطمئنان على والدته وأهله المقيمين بمنطقة القصيم، مخططاً للقدوم لأسرته في وقت لاحق؛ للاطمئنان عليهم.

ووفقاً لموقع”سبق”أضاف شقيق الشهيد: أن شقيقه غير متزوج، وهو يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه في العمل وفي العائلة؛ فهو محبوب لدى الجميع، مؤكداً أن الصلاة على الشهيد ودفنه سيكون في مدينة الدمام.

وعن تلقي خبر استشهاده قال: تلقينا الخبر من زملائه في العمل بكل فخر؛ فهو استشهد في ميدان العزة والكرامة والدفاع عن الوطن وحمايته وحماية الشعب، فهو فقيد الوطن ككل وليس فقيد أسرته، فنحن جميعاً فداء لهذا الوطن الغالي، ومهما يحدث لن يثنينا عن الدفاع عن الوطن نحن كمواطنين قبل رجال الأمن.