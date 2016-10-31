  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : أبو سن يروي تفاصيل سجنه والتحقيق معه و يكشف حقيقة علاقته بالفتاة الأجنبية

31 أكتوبر, 2016 , 23:39 م
بالفيديو : أبو سن يروي تفاصيل سجنه والتحقيق معه و يكشف حقيقة علاقته بالفتاة الأجنبية
  • 4٬875
  • 45
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: كشف أحد مشاهير برنامج اليوناو المعروف باسم بـ”أبو سن” عن قصة ألقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية ؛ بعد ظهوره في برنامج “يو ناو” بوضع غير لائق ، مع إحدى الفتيات الأجنبيات.

جاء ذلك خلال استضافته في حلقة “الثامنة” المذاعة مساء اليوم على قناة “إم بي سي” حيث قال في بداية حديثه أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير هي التي قامت بالإبلاغ عنه ، وأن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.

وأوضح “أبو سن” أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات “عاريات”، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”، وكانت كاشفة عن بعض جسدها فرد عليه بأنها أمريكية وأن هذه هي ملابسها المعتادة.

وأشار الشاب أنه أخبر المحقق أن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب.



تعليقات ( 45 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص

    ا

    نشكر قناه mbc تلك القناه الرائعه واجمل مافيه الحلقه حوار ابو سن مع الاعلامي داوود الشريان الله يحفظه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  2. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    OH MY GOD

    صارت هموم الناس محصورة بين أبو سن وثلاجة العشر سنين .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  3. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    زائر

    من اجمل المقاطع الاستاذ الشريان كل يوم يتحفنا بمثل تلك القاءات مع شباب الوطن وينمى لديهم روح المسئوليه ويطرح قضاياهم للراي العام من باب حريه التعبير
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    إشغال الناس عن قضاياهم المهمة هذا هو الهدف من ابو سن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    هذا عمل الليبراليين الفاسد عندهم مظلوم ورجل الحسبة عندهم منتهك حريات الاخرين (((( حسبنا الله ونعم الوكيل))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  6. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    سعد1

    اليوم واحدابوسن وبكره 50 واحد لهم سنون!؟ والسبب هالبرنامج الثامنه 'واشكالهم وهمهم اكل العيش! وباﻻخير نلوم الشباب والمجتمع ونقول ظاهره ومشكلة بعيالنا وحلوها والسبب هالبرنامج وهالقناة الهابطه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    ليش ابو سن يطلع لا ويجيبونه بالثامنة يدافعون عنه !! وهذاك اليتيم محد درى عنه عشان ماوراه احد ولا ورآه ظهر
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  8. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    ابو شلش

    مابقى الا تحطون السيرة الذاتية لابو سن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  9. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    💎⭐️عــهـــود⭐️💎

    شفتوا 😢كيف التفرقة ماجد العنزي مسجون من قبل عيد الفطر الى الآن وقضيته نفس قضية أبوسن علشان ماجد يتيم ومسكين انا منيب أقول ان ماجد ماغلط لكن ليش تاابع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    سامي

    ياالشرهان السجن وتحقيق الحكومه معه والتعهد منه كل هذا تاديب له وردع ﻻمثاله وتجي انت وبرنامجك الفاشل وتخالف النظام وتظهره وتؤيد فعله وتبرر فعله وكانه قام بعمل بطولي اومخترع وتشجع الطايشين بسنه يقلدونه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  11. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    زائد واحد

    افلاس ومحاولة لنسيان حلقتة الصدمة مع العرج والتويجرى .الشريان يواصل السقوط مع هذا ليعلمنا الصح والخطاء لكنها عادات الmbcمع ***.الفوزان صح
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    إلى من يهمه الأمر

    أتمنى إيقاف هذا البرنامج المهزله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    قمة التناقض

    هل انتهوا المبدعين والمخترعين والمضحين بأموالهم وأرواحهم من اجل هذا الوطن لكي تأتي بفاسد وتجاهر بمعصيته كأنه هو المتفرد في مجتمعه حتى وان اردت الاصلاح
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  14. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    ابو حرب

    افلس الشريان
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  15. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    يوجد مقطع مع هذا الورع التافه مع مراهقه صغيرة يهددها بكلام****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    زائر

    يبدو ان برنامج الثامنه افلس بدليل استضافة هالورع وقلة حياه وتشويه سمعة المسلم والسعودي امام العالم..خروجه هنا تشجيع له ولغيره والشغله سهله شوي جراه ع قلة دين وحياء! وتشتهر
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    الى قلم الحقد

    الا اخبار الثلاجة ي رحااال ، ماصار جديد عليها ، والا يقلبوها مستودع لتخزين السكر . مبادئها لائقة عليك . وكل شيء يعرض في القناه الأكيد انه ينطبق عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ..سعودي..

    بصراحه وهذا رأيي أنه برنامج ومذيع فااااشل بمعنى الكلمة لافائدة منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    حسبي الله على قناة MBC ومن يعمل فيها حاطين فاصل اعلاني بالحلقة فيه مقاطع انا نفسي لما ادخل اليوتيوب ماشفتها وهؤلاء يعرضونها عيني عينك بطريقة الترويج الغير مباشر لها لابارك الله فيهم دنيا وآخره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    شنب الأسد

    يا حليله هههههههه بس وش دخل هيئة عسير؟؟ يالقفهم بس ملحجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    جنوبية..🌻🌻

    خلصت المواضيع المهمة ياداود في البلد قمت تستضيف من هب ودب وتكلمهم عن علاقاتهم المحرمة اشوف المفروض يخجل يطلع على الشاشة صحيح لا قالو شين وقوي عين
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  22. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    عبدالعزيز زيد الهزاني

    تعليق 3 مانع القحطاني ..ههههههههههههه قويه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    الروقي

    الشرهه ماهي عليك****الشرهه على من استضافك وعطاك قيمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    زائرابوفواز

    كلامه اعوذبالله هذا فسق مايعمله ابوسن اقدر انطقها وانا واحد مخلي رياض الصالحين ومطيح خشتي عند اليو ناو حق ابوسن صحيح زمن غريب عجيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص
    عدد التعليقات:5762

    الرحااال

    الهيئه ليست منزهه..فهي تخضع للرقابه حالها حال اي جهاز او قطاع حكومي..واذا تحدتهم من حق قناة mbc ﻷنه تدافع عن مبادئها النافعه للجمهور..شكرا mbc
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  26. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    خلل

    هذا البرنامج يتحدى الهيئة واصحاب الفضيله .ونشر وتشجيع *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    اعوذب الله الحسد رعي قلوب بعض الناس

    وين المشكلة لو استضاف الشريان أبو سن . اليوناو فيه ملايين البشر وأبو سن من ضمنهم . مشكلته بث مع حريم ... وبعدين الصراحة احي أبو سن على جراءته وهو في هذا السن . بعضهم تعدى ال 30 مايقدر يدبرها
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  28. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    محب الوطن

    ابو سن وظيفته يصلح يكون منسق تعارف ومقابلات غراميه هههه متخصص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص
    عدد التعليقات:7740

    الحرمان

    ليت الشباب كلهم علي يوناو بعيدين عن المقاهي والسربته والمخدرات طقق لمي ينتفخ راسك بعيد عن المضره لنفسك وللاخرين لكن نحن لانوازن الامور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    متزوج مخده

    طلع بالواسطة كريستبينا . يا حظك ابو سن راح يتزوج كريستبينا ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص
    عدد التعليقات:5762

    الرحااال

    افضل مافي الموضوع..هم يكرهون mbc..وعندما يشتكون شخصا ما..تقوم mbc باستضافته والعمل لدى قناتها..نشكرهم ع جهودهم في الشكوى لتكون سببا في وظائفهم في mbc
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  32. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 0:11 ص

    والله ونعم وسبعة انعام بهيئة عسير على ايقافهم المهزلة والمسخرة اللي كان يسويها الورع هذا وجزاهم الله عنا كل خير ...والشريان كانه زعلان انهم قبضوا على الورع هذا اللي فضحنا وشوه سمعتنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  33. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    ابو ضرس

    جزء من النص مفقود
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:5762

    الرحااال

    يابوسن احمد ربك ان صلاحياتهم قطعت..لو كانت مثل اول لكان استدرجت الى اكبر من كذا ..وحكم على مستقبلك النهايه الحزينه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  35. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    خندمه

    حصنوا أولادكم وارشدوهم ووجهوهم التوجيه السليم فنحن في ثورة معلومات والبرامج ستكثر ويصعب التغلب عليها وأما ابوسن فلاداعي لسجنه لأنه لم يعمل ما يخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    خاقا باقا

    أبو سن عصفور كناري . وسحنات وجهه صافية وبراقه قلبه بين قفصه الصدري الصغير ينبض بالحب وبراءة الطفوله. فمن الظلم القسوة عليه يحتاج لتوجيه ومناصحه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  37. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    الواثق

    بصراحة مصخرة. واحد يتكلم مع البنات بكلام *** يشهر في الثامنة ويكون قدوة للشباب من أجل الشهرة عن طريق **** دنيا معكوسة تزرع بطاطس تطلع كوسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    سيرايفوا

    مصيبة ان كانت عقولنا تتابع هذا المراهق لا بعد ونضحك اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  39. 7
    31 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    الماااااضي2030

    هههههه هيئة المعروف بعسير تشتكي ابو سن في الرياض😂😂
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  40. 6
    31 أكتوبر, 2016 , 23:55 م

    ابومشعل

    للأسف قناه *** ومذيع *** وبرنامج ***يضيف**** مثل ابوسن
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  41. 5
    31 أكتوبر, 2016 , 23:50 م

    ضمير الناس

    الهيئه ليه ماتلاحق التكفيريين والمتشددين هذاعملهاالاساسي في هذه المرحله***
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  42. 4
    31 أكتوبر, 2016 , 23:49 م

    راسم غلاك

    صراحة ذا مستواك ياداوود
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 3
    31 أكتوبر, 2016 , 23:45 م

    مانع القحطاني

    صدق من قال برنامج الثامنه صار مثل ناشونال غرافيك كل يوم تعرفنا حيوان جديد.﻿
    لا يعجبني(3) اعجبني(14)
  44. 2
    31 أكتوبر, 2016 , 23:44 م

    شيعي برونزي

    ههههههه حلوة عمري 19
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  45. 1
    31 أكتوبر, 2016 , 23:42 م

    ضابط ايقاع

    بالله مثل هذه الاشكال افرد لهم البرامج واللقاءات في برنامج مثل الثامنه ؟؟؟ ماذا سيقدم وماذا سيفيد الناس من هذا اللقاء ؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم