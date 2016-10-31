بالفيديو : أبو سن يروي تفاصيل سجنه والتحقيق معه و يكشف حقيقة علاقته بالفتاة الأجنبية

صحيفة المرصد: كشف أحد مشاهير برنامج اليوناو المعروف باسم بـ”أبو سن” عن قصة ألقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية ؛ بعد ظهوره في برنامج “يو ناو” بوضع غير لائق ، مع إحدى الفتيات الأجنبيات.
جاء ذلك خلال استضافته في حلقة “الثامنة” المذاعة مساء اليوم على قناة “إم بي سي” حيث قال في بداية حديثه أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير هي التي قامت بالإبلاغ عنه ، وأن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.
وأوضح “أبو سن” أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات “عاريات”، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”، وكانت كاشفة عن بعض جسدها فرد عليه بأنها أمريكية وأن هذه هي ملابسها المعتادة.
وأشار الشاب أنه أخبر المحقق أن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب.
تعليقات ( 45 )
انشكر قناه mbc تلك القناه الرائعه واجمل مافيه الحلقه حوار ابو سن مع الاعلامي داوود الشريان الله يحفظه
OH MY GODصارت هموم الناس محصورة بين أبو سن وثلاجة العشر سنين .
زائرمن اجمل المقاطع الاستاذ الشريان كل يوم يتحفنا بمثل تلك القاءات مع شباب الوطن وينمى لديهم روح المسئوليه ويطرح قضاياهم للراي العام من باب حريه التعبير
💎⭐️عــهـــود⭐️💎إشغال الناس عن قضاياهم المهمة هذا هو الهدف من ابو سن
سعد القرني / ال يزيدهذا عمل الليبراليين الفاسد عندهم مظلوم ورجل الحسبة عندهم منتهك حريات الاخرين (((( حسبنا الله ونعم الوكيل))))
سعد1اليوم واحدابوسن وبكره 50 واحد لهم سنون!؟ والسبب هالبرنامج الثامنه 'واشكالهم وهمهم اكل العيش! وباﻻخير نلوم الشباب والمجتمع ونقول ظاهره ومشكلة بعيالنا وحلوها والسبب هالبرنامج وهالقناة الهابطه
💎⭐️عــهـــود⭐️💎ليش ابو سن يطلع لا ويجيبونه بالثامنة يدافعون عنه !! وهذاك اليتيم محد درى عنه عشان ماوراه احد ولا ورآه ظهر
ابو شلشمابقى الا تحطون السيرة الذاتية لابو سن
💎⭐️عــهـــود⭐️💎شفتوا 😢كيف التفرقة ماجد العنزي مسجون من قبل عيد الفطر الى الآن وقضيته نفس قضية أبوسن علشان ماجد يتيم ومسكين انا منيب أقول ان ماجد ماغلط لكن ليش تاابع
ساميياالشرهان السجن وتحقيق الحكومه معه والتعهد منه كل هذا تاديب له وردع ﻻمثاله وتجي انت وبرنامجك الفاشل وتخالف النظام وتظهره وتؤيد فعله وتبرر فعله وكانه قام بعمل بطولي اومخترع وتشجع الطايشين بسنه يقلدونه
زائد واحدافلاس ومحاولة لنسيان حلقتة الصدمة مع العرج والتويجرى .الشريان يواصل السقوط مع هذا ليعلمنا الصح والخطاء لكنها عادات الmbcمع ***.الفوزان صح
إلى من يهمه الأمرأتمنى إيقاف هذا البرنامج المهزله
قمة التناقضهل انتهوا المبدعين والمخترعين والمضحين بأموالهم وأرواحهم من اجل هذا الوطن لكي تأتي بفاسد وتجاهر بمعصيته كأنه هو المتفرد في مجتمعه حتى وان اردت الاصلاح
ابو حربافلس الشريان
زائريبدو ان برنامج الثامنه افلس بدليل استضافة هالورع وقلة حياه وتشويه سمعة المسلم والسعودي امام العالم..خروجه هنا تشجيع له ولغيره والشغله سهله شوي جراه ع قلة دين وحياء! وتشتهر
الى قلم الحقدالا اخبار الثلاجة ي رحااال ، ماصار جديد عليها ، والا يقلبوها مستودع لتخزين السكر . مبادئها لائقة عليك . وكل شيء يعرض في القناه الأكيد انه ينطبق عليك
..سعودي..بصراحه وهذا رأيي أنه برنامج ومذيع فااااشل بمعنى الكلمة لافائدة منه
شنب الأسديا حليله هههههههه بس وش دخل هيئة عسير؟؟ يالقفهم بس ملحجه
جنوبية..🌻🌻خلصت المواضيع المهمة ياداود في البلد قمت تستضيف من هب ودب وتكلمهم عن علاقاتهم المحرمة اشوف المفروض يخجل يطلع على الشاشة صحيح لا قالو شين وقوي عين
عبدالعزيز زيد الهزانيتعليق 3 مانع القحطاني ..ههههههههههههه قويه
الروقيالشرهه ماهي عليك****الشرهه على من استضافك وعطاك قيمه
زائرابوفوازكلامه اعوذبالله هذا فسق مايعمله ابوسن اقدر انطقها وانا واحد مخلي رياض الصالحين ومطيح خشتي عند اليو ناو حق ابوسن صحيح زمن غريب عجيب
عدد التعليقات:5762
الرحااالالهيئه ليست منزهه..فهي تخضع للرقابه حالها حال اي جهاز او قطاع حكومي..واذا تحدتهم من حق قناة mbc ﻷنه تدافع عن مبادئها النافعه للجمهور..شكرا mbc
خللهذا البرنامج يتحدى الهيئة واصحاب الفضيله .ونشر وتشجيع *****
اعوذب الله الحسد رعي قلوب بعض الناسوين المشكلة لو استضاف الشريان أبو سن . اليوناو فيه ملايين البشر وأبو سن من ضمنهم . مشكلته بث مع حريم ... وبعدين الصراحة احي أبو سن على جراءته وهو في هذا السن . بعضهم تعدى ال 30 مايقدر يدبرها
محب الوطنابو سن وظيفته يصلح يكون منسق تعارف ومقابلات غراميه هههه متخصص
عدد التعليقات:7740
الحرمانليت الشباب كلهم علي يوناو بعيدين عن المقاهي والسربته والمخدرات طقق لمي ينتفخ راسك بعيد عن المضره لنفسك وللاخرين لكن نحن لانوازن الامور
متزوج مخدهطلع بالواسطة كريستبينا . يا حظك ابو سن راح يتزوج كريستبينا ههههههههههه
عدد التعليقات:5762
الرحااالافضل مافي الموضوع..هم يكرهون mbc..وعندما يشتكون شخصا ما..تقوم mbc باستضافته والعمل لدى قناتها..نشكرهم ع جهودهم في الشكوى لتكون سببا في وظائفهم في mbc
ابو ضرسجزء من النص مفقود
عدد التعليقات:5762
الرحاااليابوسن احمد ربك ان صلاحياتهم قطعت..لو كانت مثل اول لكان استدرجت الى اكبر من كذا ..وحكم على مستقبلك النهايه الحزينه
خندمهحصنوا أولادكم وارشدوهم ووجهوهم التوجيه السليم فنحن في ثورة معلومات والبرامج ستكثر ويصعب التغلب عليها وأما ابوسن فلاداعي لسجنه لأنه لم يعمل ما يخالف
خاقا باقاأبو سن عصفور كناري . وسحنات وجهه صافية وبراقه قلبه بين قفصه الصدري الصغير ينبض بالحب وبراءة الطفوله. فمن الظلم القسوة عليه يحتاج لتوجيه ومناصحه
الواثقبصراحة مصخرة. واحد يتكلم مع البنات بكلام *** يشهر في الثامنة ويكون قدوة للشباب من أجل الشهرة عن طريق **** دنيا معكوسة تزرع بطاطس تطلع كوسه
سيرايفوامصيبة ان كانت عقولنا تتابع هذا المراهق لا بعد ونضحك اللهم لا تؤخذنا بما فعله السفهاء منا
الماااااضي2030هههههه هيئة المعروف بعسير تشتكي ابو سن في الرياض😂😂
ابومشعلللأسف قناه *** ومذيع *** وبرنامج ***يضيف**** مثل ابوسن
ضمير الناسالهيئه ليه ماتلاحق التكفيريين والمتشددين هذاعملهاالاساسي في هذه المرحله***
راسم غلاكصراحة ذا مستواك ياداوود
مانع القحطانيصدق من قال برنامج الثامنه صار مثل ناشونال غرافيك كل يوم تعرفنا حيوان جديد.
شيعي برونزيههههههه حلوة عمري 19
ضابط ايقاعبالله مثل هذه الاشكال افرد لهم البرامج واللقاءات في برنامج مثل الثامنه ؟؟؟ ماذا سيقدم وماذا سيفيد الناس من هذا اللقاء ؟؟؟؟