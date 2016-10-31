بالفيديو : أبو سن يروي تفاصيل سجنه والتحقيق معه و يكشف حقيقة علاقته بالفتاة الأجنبية

صحيفة المرصد: كشف أحد مشاهير برنامج اليوناو المعروف باسم بـ”أبو سن” عن قصة ألقاء القبض عليه من قبل الجهات الأمنية ؛ بعد ظهوره في برنامج “يو ناو” بوضع غير لائق ، مع إحدى الفتيات الأجنبيات.

جاء ذلك خلال استضافته في حلقة “الثامنة” المذاعة مساء اليوم على قناة “إم بي سي” حيث قال في بداية حديثه أن هيئة الأمر بالمعروف في عسير هي التي قامت بالإبلاغ عنه ، وأن الشرطة تواصلت مع والده ليقوم بتسليمه لهم، بناء على شكوى من هيئة الأمر بالمعروف في عسير، بينما محل إقامته في الرياض، ثم أوقفته مع متهمين في قضايا كبرى، كقضايا القتل والمخدرات.

وأوضح “أبو سن” أنه بعد قضاء أول يوم بتوقيف الشرطة، نقل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث سأله المحقق عن سبب تواصله مع فتيات “عاريات”، وكان يقصد الفتاة التي كان يتواصل معها عن طريق برنامج “يو ناو”، وكانت كاشفة عن بعض جسدها فرد عليه بأنها أمريكية وأن هذه هي ملابسها المعتادة.

وأشار الشاب أنه أخبر المحقق أن الفتاة هي من اتصلت عليه، وأنه ليس له دخل في ذلك، كما أن البرنامج لا يسمح بحفظ مقاطع الفيديو، لكن هناك من هكر حسابه، وحفظ المقاطع التي صورها في برنامج “يو ناو”، على موقع يوتيوب.

