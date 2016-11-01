أبو زناد الفلسطيني يدشن العمليات الانتحارية في السعودية

صحيفة المرصد : بالرغم من عدم تذكر السعوديون الفلسطيني أيمن محمد سعيد أبو زناد، الذي نفذ هجوماً وقع في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) من العام 2001، في منطقة تسوق بمدينة الخبر، وقتل فيه اثنان، أحدهما أميركي وأصيب أميركي آخر، وبريطاني وفليبينيان.
وبحسب صحيفة “الحياة” لم تعرف الدوافع وراء ارتكاب هذا العمل الذي وقع عشية بدء الحملة التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان حينذاك , حتى بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية هوية أبو زناد بعد وقوع التفجير بنحو الشهر .
وقال مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لوكالة الأنباء السعودية (واس) حينذاك، أن أبو زناد، وهو فلسطيني يحمل وثيقة سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين، فجر نفسه في الهجوم الذي وقع في مدينة الخبر. وأضاف أن رجال المباحث العامة تمكنوا من معرفة هوية الجاني الذي اتضح أنه المتوفى الآخر في الحادث.
وقد يكون حضور الأجانب في الأعمال الإرهابية التي وقعت على الأراضي السعودية سبقت أبو زناد، ففي حادث الهجوم على الحرم المكي في العام 1979، الذي قاده جهيمان العتيبي، كانت هناك عناصر أجنبية أيضاً.
إلا أنه مع بدء نشاط خلايا «القاعدة» أوائل العام 2003، برز إرهابيون أجانب، عرب وغيرهم، لعل أبرزهم المغاربة: كريم المجاطي (قتل في مواجهة مع قوات الأمن السعودية في مدينة الرس في العام 2005)، ويونس الحياري، وحسين محمد الحسكي. إضافة إلى اليمني خالد حاج، والكويتي محسن الفضلي.
وصولاً إلى المصري طلحة هشام محمد عبده الذي شارك قبل تسعة أشهر، في الهجوم على مسجد الرضا في حي محاسن بمدينة المبرز (محافظة الأحساء)، مع السعودي عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وفي حين فجر الأخير نفسه، تم القبض على طلحة.
فيما فجر الباكستاني عبدالله كلزار خان نفسه بحزام ناسف في الرابع من تموز (يوليو) الماضي، بالقرب من القنصلية الأميركية في مدينة جدة، ما أدى إلى إصابة عنصرين أمنيين.
وصولاً إلى الخلية التي حاولت تفجير ملعب الجوهرة في مدينة جدة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس الأول (الأحد)، والتي تضم الباكستانيين: فارمان الله نقشبند خان، وساليمان أراب دين، والسوداني عبدالعظيم الطاهر إبراهيم، والسوري حسان عبدالكريم حاج محمد، إضافة إلى البحريني حسن محمود علي عبدالله، المطلوب ضمن «خلية القطيف».
تعليقات ( 24 )
ثلاجه اردوغانفلسطن خلك في مكتبك التأميني ولا تتدخل سياسه مصر تراها مصر في قلب ملكنا
ثلاجه اردوغانالعرب عصابه ضد السعوديه
ثلاجه اردوغانكل فلسطن ما عنده اي ذره ولاء مره رئيسه اردوغان مره صدام مره بشار مره قذافي مره خميني مره هتلر
ثلاجه اردوغاناتمنى من الفلسطن لا يتكلمون اطلاقا اطلاقا اطلاقا خونه صاروا مع صدام ضد الخليج ومع اليهودي ضد الخليجي ومع اي احد المهم ضد السعودي
ابوخالد الدمامالله يحفظ وطنا وأمننا من كل مجرم
جنوبيه *عسى من يدنسك ياارض الصحابه بمرض مايبري منه وعسى من يفكر بهلاك اهلها بموت ياخذه ووويفك البشر من شره
ساميمخالف للنشر
جنوبيه *والله بلادي المملكه سوت خير في مصر وباكستان وفلسطين وسوريا واليمن وياما دعمت دوول. و اللحين الكل يخطط لدمرها حسبي الله عليه كلتم من خيرها وو الاغلبيه درسو وتعلمو فيها ماقول غير عسى من يفكر يدنسك يتب
زائر فلسطينيللمصري ابو صرة بتاع الفول والكشري المكفوش رقم ٦ خليك في ثلاجة رئيسك وتغدى ثلج ،مصري ماصدق يلقى خبر يسب عقدتهم من زمن سيدنا موسى (ان فيها قوما جبارين)
ااببووححممووددستبقى المملكة العربية السعودية .. الداعم الأول والاكبر لقضية العرب والمسلمين الأولى .. ستبقى القدس وفلسطين في وجدان كل سعودي شريف ✋
فقيريتعليق رقم (1) عيالنا يقدمون خدمات إنسانية في مناطق الصراع ! وش رايك؟ كل مكان بالعالم نتواجد فيه لتقديم الطعام والعلاج والخدمات الإنسانية وما يفجرون!!
غالي الحربيعبد الله عزام الفلس طيني ترك الاقصى محتل والفلسطينيات مغتصبات في سجون اليهود وراح افغانستان ليحارب تحت امرة امريكا واليهود
ثلاجه اردوغاناليهودي لم يفجر في المملكه لعنه الله عليكم اليهودي اشرف منهم الكلاب ومن يترحم عليهم
📒📙 ريما...Rima📙📒الأجانب الإرهابيين كثرانين الله ينتقم منهم تاركين المجوس لا عمل إرهابي ولاشيء وتاركين المسجد الأقصى ما يحررونه من الصهاينه وجايين ليدمرو أرض التوحيد❗
📒📙 ريما...Rima📙📒بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين
سن توبيفضح*** هيك لكان
سوط الحقيا هويدي تحتاج دروس في الإملاء ! ***
محب المملكةياحكومتنا الغالية وأنتو اعلم بما يحاك لنا من هذه الفئات الباغية الوافده. قللو عدد الاجانب لكي تتم مراقبتهم بسهولة فهم كالقنبلة الموقوته ويكفي مايحصل لنا من هؤلاء المواطنين العاقين من الفئة الضالة
انسان في عالم النسيانالفلس طيني اكبر خائن للأمةالعربيةهو من باع ارضه وسكنه للإسرائيلي واستلم المبلغ الفلس طيني اكبر حقود على السعودية الفلس طيني اليهودي افضل منه الفلس طيني خائن واكبر خائن الفلس طيني نتن لا يضمرفيه معروف
مدمراللعن الطرد من رحمة الله ،، بعض البشر حرام وصفهم بلحشرات ،، ررر فهمت
الوردة البيضاءطب ما كان يفجر نفسه في اسرئيل اللي احتلت ارضيهم
عموريجهزوا الاملح للقضاء على الحشرات
رررالله يلعن الفلسطينيين الحاقدين على السعودية .
هويديهذا مجانينه على أنفسنا من عطايا و هبات للفلسطينين و اليمن و سوريا ومصر و غيرهم كثير ارسلوا علين المجرمين المخربين و الفاسدين المفسدين اصحوا من وهمكم