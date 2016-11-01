أبو زناد الفلسطيني يدشن العمليات الانتحارية في السعودية

صحيفة المرصد : بالرغم من عدم تذكر السعوديون الفلسطيني أيمن محمد سعيد أبو زناد، الذي نفذ هجوماً وقع في شهر تشرين الثاني (أكتوبر) من العام 2001، في منطقة تسوق بمدينة الخبر، وقتل فيه اثنان، أحدهما أميركي وأصيب أميركي آخر، وبريطاني وفليبينيان.

وبحسب صحيفة “الحياة” لم تعرف الدوافع وراء ارتكاب هذا العمل الذي وقع عشية بدء الحملة التي شنتها الولايات المتحدة على أفغانستان حينذاك , حتى بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية هوية أبو زناد بعد وقوع التفجير بنحو الشهر .

وقال مسؤول في وزارة الداخلية السعودية لوكالة الأنباء السعودية (واس) حينذاك، أن أبو زناد، وهو فلسطيني يحمل وثيقة سفر مصرية للاجئين الفلسطينيين، فجر نفسه في الهجوم الذي وقع في مدينة الخبر. وأضاف أن رجال المباحث العامة تمكنوا من معرفة هوية الجاني الذي اتضح أنه المتوفى الآخر في الحادث.

وقد يكون حضور الأجانب في الأعمال الإرهابية التي وقعت على الأراضي السعودية سبقت أبو زناد، ففي حادث الهجوم على الحرم المكي في العام 1979، الذي قاده جهيمان العتيبي، كانت هناك عناصر أجنبية أيضاً.

إلا أنه مع بدء نشاط خلايا «القاعدة» أوائل العام 2003، برز إرهابيون أجانب، عرب وغيرهم، لعل أبرزهم المغاربة: كريم المجاطي (قتل في مواجهة مع قوات الأمن السعودية في مدينة الرس في العام 2005)، ويونس الحياري، وحسين محمد الحسكي. إضافة إلى اليمني خالد حاج، والكويتي محسن الفضلي.

وصولاً إلى المصري طلحة هشام محمد عبده الذي شارك قبل تسعة أشهر، في الهجوم على مسجد الرضا في حي محاسن بمدينة المبرز (محافظة الأحساء)، مع السعودي عبدالرحمن عبدالله سليمان التويجري، وفي حين فجر الأخير نفسه، تم القبض على طلحة.

فيما فجر الباكستاني عبدالله كلزار خان نفسه بحزام ناسف في الرابع من تموز (يوليو) الماضي، بالقرب من القنصلية الأميركية في مدينة جدة، ما أدى إلى إصابة عنصرين أمنيين.

وصولاً إلى الخلية التي حاولت تفجير ملعب الجوهرة في مدينة جدة، والتي أعلنت عنها وزارة الداخلية أمس الأول (الأحد)، والتي تضم الباكستانيين: فارمان الله نقشبند خان، وساليمان أراب دين، والسوداني عبدالعظيم الطاهر إبراهيم، والسوري حسان عبدالكريم حاج محمد، إضافة إلى البحريني حسن محمود علي عبدالله، المطلوب ضمن «خلية القطيف».