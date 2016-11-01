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رجل يعتدي جنسيًا على امرأة مدة 10 ساعات بعد سقوطها من جرف عال وكسر ظهرها-صور

1 نوفمبر, 2016 , 14:15 م
رجل يعتدي جنسيًا على امرأة مدة 10 ساعات بعد سقوطها من جرف عال وكسر ظهرها-صور
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صحيفة المرصد:انكسر ظهر “هانا غافيوس” (23 عاماً) إثر سقوطها من منحدر، وتحول يومها من الأبشع للأبشع، عندما تعرضت لساعات من الاعتداء الجنسي، من قبل “أباي روانغونغ” (28 عاماً) في 2 سبتمبر/أيلول المنصرم، ثم غادر وتركها على الصخور حتى صباح اليوم التالي. صحيح أنه تم إنقاذها، لكنها كانت قد فقدت الإحساس بساقيها، ولا تزال في المستشفى بنيويورك.

وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، تم الحكم على المعتدي “روانغونغ” بعشر سنوات في بداية هذا الشهر، ولكن العقوبة تم تخفيضها للنصف بعد أن أقر بأنه مذنب بالسلوك الفاحش والتسبب في إصابات خطيرة.

من جانبها، انتقدت أم الضحية الحكم، وقالت إن ابنتها سوف تعاني من عواقب الهجوم بقية حياتها.ولا تزال هانا تعاني من فقدان الشعور بكاحليها وقدميها ومؤخرتها، حيث تتعلم المشي من جديد على عكازين وتقويم الساق.

وكانت الضحية البالغة من العمر (23 عاماً) تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية في فيتنام عندما زارت شاطئ رايلي بيتش في كرابي، تايلاند.وانتهى بها الأمر تائهة على الشاطئ، حيث وجدت متجراً سياحياً قريباً وسألت عن طريق العودة إلى الفندق الذي تقيم فيه.

وعرض “روانغونغ” الذي كان يعمل في المتجر أن يريها الطريق، ولكنه قادها إلى غابة، ثم حاول تقييدها، وتمزيق ملابسها، ولكنها قاومته وقضمت قطعة من أذنه وهربت.

لكن بينما كانت تركض في الظلام سقطت من على حافة جرف، وكسر عمودها الفقري وضربت رأسها أثناء السقوط قبل سقوطها على الصخور أدناه.وبعد سقوطها من الجرف، اعتدى عليها “روانغونغ” جنسيًا مرارًا لعدة ساعات، بينما كانت بلا حول ولا قوة.

في ذلك الوقت، قالت الآنسة “هانا”: “كنت مؤمنة أنني سأموت، وكنت قد صدمت رأسي عدة مرات وسقطت على صخرة كبيرة، وكنت أصرخ من شدة الألم، وكان الألم شديدًا جداً، وشعرت كأنني في غيبوبة، وكنت عاجزة تمامًا ولم أستطع التحرك، وكنت عالقة مع شخص مجنون”.

وأضافت: “كنت في الغابة في الأدغال، وكانت الثعابين البرية تزحف نحوي، وفجأة اعتلاني الرجل، ولم يغتصبني، لكنه فعل كل شيء آخر”.تم نقل هانا الى المستشفى، ونقلت لاحقاً جواً إلى منزلها في حي كوينز، نيويورك، حيث تخضع للعلاج المكثف.

وقد أنفق والداها “جوين وهارون” الآلاف لزيارة هانا في سريرها، والآن يحتاجون إلى جمع ما يصل إلى 200 ألف دولار لمساعدتها على المشي من جديد، وهي نفقات لا يغطيها التأمين.

وقالت جوين : “نحن نجمع الأموال لدفع الفواتير الطبية، والمعدات الطبية، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، الذي لا يغطيه التأمين بالكامل، ومن المتوقع أن يستمر علاج هانا لمدة سنتين أو أكثر، وكثير من تلك النفقات، مثل العلاج الطبيعي لن يتم تغطيتها بعد عدة أشهر، وقد نضطر إلى إجراء تغييرات في منزلنا، بما في ذلك إعادة تصميم الحمام لاستيعاب إعاقة هانا، ونتوقع أن تتراوح التكاليف بين 50 و200 ألف دولار”.

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تعليقات ( 49 )

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  1. 49
    1 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    الحمدلله الي عندنا غيره ياقلم على حريمنا يوم نغطي وجيههن ونسترهن ***
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  2. 48
    1 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    يلدرم

    اتخذت المسكينة هذا الشيطان دليلها في ظلام الغابة وستفعل الليبرالية بأيتامها مافعله هذا وهم يظنونها تهديهم في دروب الظلام الذي تتصوره أهواؤهم
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  3. 47
    1 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    محمد الشهري

    حسبي الله عليك ما ما كان عندك شعور وعطف وشفقة يا الله يجعلك فداء لهذا القمر فعلا من قال تموت الأسود في الغابات جوع والحم الضأن تأكله الكلاب🐕
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  4. 46
    1 نوفمبر, 2016 , 15:37 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    رجال الاطفاء أو الدفاع المدني يقولون للحارس على مدارس البنات خلنا ندخل ننقذ البنت هي تعاني من ضيق تنفس وفي غيبوبة.يرد عليهم انتظرو خلنا نشوف مسؤولاتها غطو وجهها ولا بعد هههههه
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  5. 45
    1 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    عمر

    والله اكيد هذا بنغالي عايش عندهم واضح شكله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 44
    1 نوفمبر, 2016 , 15:25 م

    مصرى

    تستفيد يا اخ على انك تعرف ان هذة البلد لا توجد بها عقوبات رادعة محاولة قتل واغتصاب وفى الاخر 5 سنين
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  7. 43
    1 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    جنوبية..🌻🌻

    حويمضة يعني اسمك يجيب الحامض قبل تعليقك معليش يعني✋
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  8. 42
    1 نوفمبر, 2016 , 15:23 م

    إستشاري صح

    الظروف لها أحكامها إذا جاء حريق فوقتها جاءت طامة لذلك الحجاب ليس ضروري ولا لازم ومن يحاول يسئء لإمراة في كربة عسى له النار .
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  9. 41
    1 نوفمبر, 2016 , 15:17 م

    حويمضه

    كتير مثلها حصل لهم مثل ماحصل لها ليلة الدخله .
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  10. 40
    1 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    قائم مقام السيكة

    ياقلم الحقيقة لاتحاول ترقع وتربط عندنا مجتمع محافظ ويخاف الله ولا نزكيهم على الله ولكن تحدث بواقعية وسيب التخبطات والترقيع البنت أمريكية والمعتدى ليس بمسلم والبلد تايلند هذة رسالة لكل بنت مغرر بها
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  11. 39
    1 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    تم الحكم على المعتدي 10 سنوات في بداية هذا الشهر ولكن العقوبة تم ( تخفيضها للنصف )
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  12. 38
    1 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    لأن اللي في فكرهم المتخلف الرجعي أن موت احداهم أو اصابتها بالحريق لايهم المهم أن يغطون وجهها حتى لايشاهده رجل الدفاع المدني.المسكينة وين وأنتم وين.تمامآ مثل الأخونجي اللي ذكر تحرر المرأة هنا هههه
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  13. 37
    1 نوفمبر, 2016 , 15:13 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    انتقدت أم الضحية الحكم وقالت إن ابنتها سوف تعاني من عواقب الهجوم بقية حياتها؟!؟!؟!
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  14. 36
    1 نوفمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:8933

    اللامي10

    الحمد لله على نعمه الاسلام وتعاليمه في الحفاظ على الاعراض
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 35
    1 نوفمبر, 2016 , 15:11 م

    أوركيد🌺

    ي حليلك ي "ريما" أجل صغيرة وبيضاء .. بيضاء ولاجبنة😂اللي يفكر ف الإغتصاب ماعاد يميز لاسن ولالون .. 🤔
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  16. 34
    1 نوفمبر, 2016 , 15:11 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    لأن اللي في فكرهم المتخلف الرجعي أن موت احداهم أو اصابتها بالحريق لايهم المهم أن يغطون وجهها حتى لايشاهده رجل الدفاع المدني.المسكينة وين وأنتم وين.تمامآ مثل الأخونجي اللي ذكر تحرير المرأة هنا هههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 33
    1 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    يهب

    الخطأ كان من السيدة وهي جنت على نفسها المفروض من شافت وجهه الودر ما تخاويه لحالها وسط غابات حتى لو معها بندق ام خمس.
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  18. 32
    1 نوفمبر, 2016 , 15:04 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    مثل طالبات المدارس أو الجامعات لدينا.عندما يندلع حريق في مبناهم لايخطر على بال الحارس في الخارج أو حتى المسؤولات عنهم أنه أهم شيء انقاذهم من خلال السماح لرجال الدفاع المدني بالدخول لا.أولآ يتغطون هههه
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  19. 31
    1 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    قائم مقام السيكة

    يعني المسكينة عورت قلبك ونساء العراق وسوريا يغتصبن من الجنود الامريكان والدواعش والحشد الكلابي وحمير اليهود آلاف النساء المسلمات ولم يحرك لك احساس
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  20. 30
    1 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    📒📙 ريما...Rima📙📒

    مو مسلم وزود على هذا عريانه وبنت صغيرة وبيضاء ولحالهم بغابة فأكيد راح يعتدي عليها [مثل الحيوانات المفترسة عندما تفترس الحيوانات الأخرى هذا وحش
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  21. 29
    1 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    إستشاري صح

    هذا مثال واقعي لمن يريدون خروج المرأة عندنا بين الطيب والخيب....المرأة يجب أن تصان وتكون تحت حماية رجل وألا أفترستها الكلاب .
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  22. 28
    1 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    النادر

    ويقولون عندنا يطالبون برفع الولايه عن المرأة . والحر والحرة تكفيهم الإشارة . انتهى
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  23. 27
    1 نوفمبر, 2016 , 15:00 م

    قائم مقام السيكة

    رحااال تعليق يدينك سوري انت سقطت سقطة غبية و بانت لبتك هههه شر البلية مايضحك انت فضحت عمرك شي مخزي وعار عليكم
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  24. 26
    1 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    فهد

    هذا شكله من دواعش بني علمان ههههههههه
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  25. 25
    1 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    فهد

    مادة الاسيد تكفي لترويض هذا المسعور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 24
    1 نوفمبر, 2016 , 14:56 م

    قائم مقام السيكة

    ياقلم الحقيقة هذة هي النتيجة
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  27. 23
    1 نوفمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    لم يشعرو بمصاب هذه الانسانة أي كانت ديانتها أو المكان التي تتواجد فيه لاأبدآ آخرمافكرو في هذا الأمر.كل واهتماماته التي جبل عليها ويسعى للدعاية لها.فكر أسود كارثي.امااجرامي أو ظلامي.لافرق السكين واحدة.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  28. 22
    1 نوفمبر, 2016 , 14:54 م
    عدد التعليقات:5769

    الرحااال

    الدواعش يعشقون النساء حتى لو كانت عمياء وطريحة الفراش..لايهمهم من النساء الا اللبس الأسود..وان يخفونهم عن الوجود..لباس الفراعنه واليهود لعنهم الله
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  29. 21
    1 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    تميم

    انتبه ياقلم يصبيك ما اصاب البنت هههههه
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  30. 20
    1 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    قائم مقام السيكة

    هههه ياقلم انت ابو التناقضات الحين صار ضلمي وخرابيط تجريحك للمجتمع البنت امريكية والموقع تايلند ديرة الفجر وين الاخوان والسرورية لماذا لاتقول هي اغرتهم بالتعرى وهذة النتيجة
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  31. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 14:47 م

    مزاجي رايق ⭐🌟⭐

    لوكان واحد من الربع أو عربي كان شوف الحكم كيف عندهم
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  32. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:15050

    قلم الحقيقه

    من يأتي ليقول هذا بسبب كذا وكذا هو تمامآ مثل هذا المجرم الذي اعتدى على ضحيته وهي في حالة يرثى لها.لايختلف عنه أبدآ.هو استغل ضحيته لاعاقتها واصابتها وصاحب كذا استغل الأمر لينظر لفكره الظلامي المتأخر .
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  33. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    تميم

    ههههههه
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  34. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    زياد

    شكلة من العراق او بلاد فاىس المجرم..ملامح وجهه كذا تقول😁😁
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  35. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    عبادي العمري

    الصورة تتكلم هههه
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  36. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    زياد

    من شكله مجرم..كيف تم الوثقوا فيه..الله يعينها..
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  37. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    ااببووححمموودد

    هذا من**** البشر .. الذي لا هم لديه إلا الجنس والأكل والشرب !!
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  38. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    جنوبيه *

    يالله ياكبر جرمك باي قلب اعتديت عليها وهي تتوجع ياااه انعدمت الانسانيه لاجل الشهوه 💔💔💔
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  39. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    الخبر الصحيح

    هذا هو تحرير الوصول الى المرأه بل هذا هو تحرير المرأه بل قيادة المرأه للسياره هذه نتائجه كل ما خالف الشرع خطر على المرأه فقرن في بيوتكن
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  40. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    عنيد عتيد يكره الاستعمار

    شف لبسه وانتى تغسل يداك وما تبي هذا المعتوه للي لو رجال ان كان خافوا على نفسهم منه ما يخطفها ويغتصبها الله يهدي للاسلام والله اعلم
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  41. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    حيدر

    روانغونغ ربما تكون اصوله عربية من جزيرة العرب
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  42. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    شاهي

    صنيفره وهذا طبعهم وهذا معدنهم وهذه حياتهم من ابشع المخلوقات ع الارض لايمكن ان يصنفو كبشر انهم حثاله الا العلماء منهم والبقيه للبيع والشرا
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  43. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    حمدالربياوي

    لاتحزنوا على الكلاب بطريقة الاستعطاف صحيح انه عمل جبان ولكن فعلواالامرياكان الجبناءفي اخواتنافي سوريا والعراق أكثرمن ذلك اين تسليط الأضواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 14:27 م
    عدد التعليقات:5769

    الرحااال

    هذا والدواعش من نفس الديانه..ديانتهم سبي النساء ..مهووسون جنسيا ..يريدون النساء وحور العين..الا مانتوا بلاقين الا الشياطين تستقبلكم بالاحظان
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  45. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 14:27 م

    علي

    لا حول ولا قوة إلا بالله من شكله واضح انه مجرم وهي برضه مخطئة بصراحة البنت هبرة ومغرية .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  46. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    ali

    سلملي على الحرية الزائفة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  47. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    أبجد هوز

    عمل بشع وجبان ويستحق هذا المجرم أشد العقوبات بلا رحمة ولا رأفة!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  48. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 14:19 م
    عدد التعليقات:14604

    هيفاء @

    حسبي الله عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 14:17 م

    علي مرشد

    ماذا نستفيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)

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