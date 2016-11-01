رجل يعتدي جنسيًا على امرأة مدة 10 ساعات بعد سقوطها من جرف عال وكسر ظهرها-صور

صحيفة المرصد:انكسر ظهر “هانا غافيوس” (23 عاماً) إثر سقوطها من منحدر، وتحول يومها من الأبشع للأبشع، عندما تعرضت لساعات من الاعتداء الجنسي، من قبل “أباي روانغونغ” (28 عاماً) في 2 سبتمبر/أيلول المنصرم، ثم غادر وتركها على الصخور حتى صباح اليوم التالي. صحيح أنه تم إنقاذها، لكنها كانت قد فقدت الإحساس بساقيها، ولا تزال في المستشفى بنيويورك.
وبحسب صحيفة “مترو” البريطانية، تم الحكم على المعتدي “روانغونغ” بعشر سنوات في بداية هذا الشهر، ولكن العقوبة تم تخفيضها للنصف بعد أن أقر بأنه مذنب بالسلوك الفاحش والتسبب في إصابات خطيرة.
من جانبها، انتقدت أم الضحية الحكم، وقالت إن ابنتها سوف تعاني من عواقب الهجوم بقية حياتها.ولا تزال هانا تعاني من فقدان الشعور بكاحليها وقدميها ومؤخرتها، حيث تتعلم المشي من جديد على عكازين وتقويم الساق.
وكانت الضحية البالغة من العمر (23 عاماً) تقوم بتدريس اللغة الإنجليزية في فيتنام عندما زارت شاطئ رايلي بيتش في كرابي، تايلاند.وانتهى بها الأمر تائهة على الشاطئ، حيث وجدت متجراً سياحياً قريباً وسألت عن طريق العودة إلى الفندق الذي تقيم فيه.
وعرض “روانغونغ” الذي كان يعمل في المتجر أن يريها الطريق، ولكنه قادها إلى غابة، ثم حاول تقييدها، وتمزيق ملابسها، ولكنها قاومته وقضمت قطعة من أذنه وهربت.
لكن بينما كانت تركض في الظلام سقطت من على حافة جرف، وكسر عمودها الفقري وضربت رأسها أثناء السقوط قبل سقوطها على الصخور أدناه.وبعد سقوطها من الجرف، اعتدى عليها “روانغونغ” جنسيًا مرارًا لعدة ساعات، بينما كانت بلا حول ولا قوة.
في ذلك الوقت، قالت الآنسة “هانا”: “كنت مؤمنة أنني سأموت، وكنت قد صدمت رأسي عدة مرات وسقطت على صخرة كبيرة، وكنت أصرخ من شدة الألم، وكان الألم شديدًا جداً، وشعرت كأنني في غيبوبة، وكنت عاجزة تمامًا ولم أستطع التحرك، وكنت عالقة مع شخص مجنون”.
وأضافت: “كنت في الغابة في الأدغال، وكانت الثعابين البرية تزحف نحوي، وفجأة اعتلاني الرجل، ولم يغتصبني، لكنه فعل كل شيء آخر”.تم نقل هانا الى المستشفى، ونقلت لاحقاً جواً إلى منزلها في حي كوينز، نيويورك، حيث تخضع للعلاج المكثف.
وقد أنفق والداها “جوين وهارون” الآلاف لزيارة هانا في سريرها، والآن يحتاجون إلى جمع ما يصل إلى 200 ألف دولار لمساعدتها على المشي من جديد، وهي نفقات لا يغطيها التأمين.
وقالت جوين : “نحن نجمع الأموال لدفع الفواتير الطبية، والمعدات الطبية، والعلاج النفسي، والعلاج الطبيعي، الذي لا يغطيه التأمين بالكامل، ومن المتوقع أن يستمر علاج هانا لمدة سنتين أو أكثر، وكثير من تلك النفقات، مثل العلاج الطبيعي لن يتم تغطيتها بعد عدة أشهر، وقد نضطر إلى إجراء تغييرات في منزلنا، بما في ذلك إعادة تصميم الحمام لاستيعاب إعاقة هانا، ونتوقع أن تتراوح التكاليف بين 50 و200 ألف دولار”.
تعليقات ( 49 )
يلدرماتخذت المسكينة هذا الشيطان دليلها في ظلام الغابة وستفعل الليبرالية بأيتامها مافعله هذا وهم يظنونها تهديهم في دروب الظلام الذي تتصوره أهواؤهم
محمد الشهريحسبي الله عليك ما ما كان عندك شعور وعطف وشفقة يا الله يجعلك فداء لهذا القمر فعلا من قال تموت الأسود في الغابات جوع والحم الضأن تأكله الكلاب🐕
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهرجال الاطفاء أو الدفاع المدني يقولون للحارس على مدارس البنات خلنا ندخل ننقذ البنت هي تعاني من ضيق تنفس وفي غيبوبة.يرد عليهم انتظرو خلنا نشوف مسؤولاتها غطو وجهها ولا بعد هههههه
عمروالله اكيد هذا بنغالي عايش عندهم واضح شكله
مصرىتستفيد يا اخ على انك تعرف ان هذة البلد لا توجد بها عقوبات رادعة محاولة قتل واغتصاب وفى الاخر 5 سنين
جنوبية..🌻🌻حويمضة يعني اسمك يجيب الحامض قبل تعليقك معليش يعني✋
إستشاري صحالظروف لها أحكامها إذا جاء حريق فوقتها جاءت طامة لذلك الحجاب ليس ضروري ولا لازم ومن يحاول يسئء لإمراة في كربة عسى له النار .
حويمضهكتير مثلها حصل لهم مثل ماحصل لها ليلة الدخله .
قائم مقام السيكةياقلم الحقيقة لاتحاول ترقع وتربط عندنا مجتمع محافظ ويخاف الله ولا نزكيهم على الله ولكن تحدث بواقعية وسيب التخبطات والترقيع البنت أمريكية والمعتدى ليس بمسلم والبلد تايلند هذة رسالة لكل بنت مغرر بها
عدد التعليقات:8933
اللامي10تم الحكم على المعتدي 10 سنوات في بداية هذا الشهر ولكن العقوبة تم ( تخفيضها للنصف )
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهلأن اللي في فكرهم المتخلف الرجعي أن موت احداهم أو اصابتها بالحريق لايهم المهم أن يغطون وجهها حتى لايشاهده رجل الدفاع المدني.المسكينة وين وأنتم وين.تمامآ مثل الأخونجي اللي ذكر تحرر المرأة هنا هههه
عدد التعليقات:8933
اللامي10انتقدت أم الضحية الحكم وقالت إن ابنتها سوف تعاني من عواقب الهجوم بقية حياتها؟!؟!؟!
عدد التعليقات:8933
اللامي10الحمد لله على نعمه الاسلام وتعاليمه في الحفاظ على الاعراض
أوركيد🌺ي حليلك ي "ريما" أجل صغيرة وبيضاء .. بيضاء ولاجبنة😂اللي يفكر ف الإغتصاب ماعاد يميز لاسن ولالون .. 🤔
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهلأن اللي في فكرهم المتخلف الرجعي أن موت احداهم أو اصابتها بالحريق لايهم المهم أن يغطون وجهها حتى لايشاهده رجل الدفاع المدني.المسكينة وين وأنتم وين.تمامآ مثل الأخونجي اللي ذكر تحرير المرأة هنا هههه
يهبالخطأ كان من السيدة وهي جنت على نفسها المفروض من شافت وجهه الودر ما تخاويه لحالها وسط غابات حتى لو معها بندق ام خمس.
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهمثل طالبات المدارس أو الجامعات لدينا.عندما يندلع حريق في مبناهم لايخطر على بال الحارس في الخارج أو حتى المسؤولات عنهم أنه أهم شيء انقاذهم من خلال السماح لرجال الدفاع المدني بالدخول لا.أولآ يتغطون هههه
قائم مقام السيكةيعني المسكينة عورت قلبك ونساء العراق وسوريا يغتصبن من الجنود الامريكان والدواعش والحشد الكلابي وحمير اليهود آلاف النساء المسلمات ولم يحرك لك احساس
📒📙 ريما...Rima📙📒مو مسلم وزود على هذا عريانه وبنت صغيرة وبيضاء ولحالهم بغابة فأكيد راح يعتدي عليها [مثل الحيوانات المفترسة عندما تفترس الحيوانات الأخرى هذا وحش
إستشاري صحهذا مثال واقعي لمن يريدون خروج المرأة عندنا بين الطيب والخيب....المرأة يجب أن تصان وتكون تحت حماية رجل وألا أفترستها الكلاب .
النادرويقولون عندنا يطالبون برفع الولايه عن المرأة . والحر والحرة تكفيهم الإشارة . انتهى
قائم مقام السيكةرحااال تعليق يدينك سوري انت سقطت سقطة غبية و بانت لبتك هههه شر البلية مايضحك انت فضحت عمرك شي مخزي وعار عليكم
فهدهذا شكله من دواعش بني علمان ههههههههه
فهدمادة الاسيد تكفي لترويض هذا المسعور
قائم مقام السيكةياقلم الحقيقة هذة هي النتيجة
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهلم يشعرو بمصاب هذه الانسانة أي كانت ديانتها أو المكان التي تتواجد فيه لاأبدآ آخرمافكرو في هذا الأمر.كل واهتماماته التي جبل عليها ويسعى للدعاية لها.فكر أسود كارثي.امااجرامي أو ظلامي.لافرق السكين واحدة.
عدد التعليقات:5769
الرحااالالدواعش يعشقون النساء حتى لو كانت عمياء وطريحة الفراش..لايهمهم من النساء الا اللبس الأسود..وان يخفونهم عن الوجود..لباس الفراعنه واليهود لعنهم الله
تميمانتبه ياقلم يصبيك ما اصاب البنت هههههه
قائم مقام السيكةهههه ياقلم انت ابو التناقضات الحين صار ضلمي وخرابيط تجريحك للمجتمع البنت امريكية والموقع تايلند ديرة الفجر وين الاخوان والسرورية لماذا لاتقول هي اغرتهم بالتعرى وهذة النتيجة
مزاجي رايق ⭐🌟⭐لوكان واحد من الربع أو عربي كان شوف الحكم كيف عندهم
عدد التعليقات:15050
قلم الحقيقهمن يأتي ليقول هذا بسبب كذا وكذا هو تمامآ مثل هذا المجرم الذي اعتدى على ضحيته وهي في حالة يرثى لها.لايختلف عنه أبدآ.هو استغل ضحيته لاعاقتها واصابتها وصاحب كذا استغل الأمر لينظر لفكره الظلامي المتأخر .
تميمههههههه
زيادشكلة من العراق او بلاد فاىس المجرم..ملامح وجهه كذا تقول😁😁
عبادي العمريالصورة تتكلم هههه
زيادمن شكله مجرم..كيف تم الوثقوا فيه..الله يعينها..
ااببووححممووددهذا من**** البشر .. الذي لا هم لديه إلا الجنس والأكل والشرب !!
جنوبيه *يالله ياكبر جرمك باي قلب اعتديت عليها وهي تتوجع ياااه انعدمت الانسانيه لاجل الشهوه 💔💔💔
الخبر الصحيحهذا هو تحرير الوصول الى المرأه بل هذا هو تحرير المرأه بل قيادة المرأه للسياره هذه نتائجه كل ما خالف الشرع خطر على المرأه فقرن في بيوتكن
عنيد عتيد يكره الاستعمارشف لبسه وانتى تغسل يداك وما تبي هذا المعتوه للي لو رجال ان كان خافوا على نفسهم منه ما يخطفها ويغتصبها الله يهدي للاسلام والله اعلم
حيدرروانغونغ ربما تكون اصوله عربية من جزيرة العرب
شاهيصنيفره وهذا طبعهم وهذا معدنهم وهذه حياتهم من ابشع المخلوقات ع الارض لايمكن ان يصنفو كبشر انهم حثاله الا العلماء منهم والبقيه للبيع والشرا
حمدالربياويلاتحزنوا على الكلاب بطريقة الاستعطاف صحيح انه عمل جبان ولكن فعلواالامرياكان الجبناءفي اخواتنافي سوريا والعراق أكثرمن ذلك اين تسليط الأضواء
عدد التعليقات:5769
الرحااالهذا والدواعش من نفس الديانه..ديانتهم سبي النساء ..مهووسون جنسيا ..يريدون النساء وحور العين..الا مانتوا بلاقين الا الشياطين تستقبلكم بالاحظان
عليلا حول ولا قوة إلا بالله من شكله واضح انه مجرم وهي برضه مخطئة بصراحة البنت هبرة ومغرية .
aliسلملي على الحرية الزائفة
أبجد هوزعمل بشع وجبان ويستحق هذا المجرم أشد العقوبات بلا رحمة ولا رأفة!!
عدد التعليقات:14604
هيفاء @حسبي الله عليه
علي مرشدماذا نستفيد