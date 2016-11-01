  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

تعرف على وزراء المالية السعودية منذ تأسيس المملكة – صور

1 نوفمبر, 2016 , 20:07 م
تعرف على وزراء المالية السعودية منذ تأسيس المملكة – صور
  • 4٬000
  • 19
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:مع تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً، تكون الحكومة السعودية شهدت بتاريخها تعيين 13 وزيراً للمالية منذ تأسيس المملكة عام 1932 وفقاً لموقع العربية نت.

وشهدت المالية العامة السعودية، خلال فترة 84 عاماً، تطوراً كبيراً نظراً لتزايد عائدات النفط، وتطور المشاريع الاقتصادية، وتزايد أرقام الميزانية العامة عاما بعد عام، لتساهم الميزانيات الضخمة في جعل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي وواحدا من الاقتصادات الـ 20 الأهم على مستوى العالم. وتضم قائمة وزراء المالية في السعودية على مدى 84 عاما كلا من:
عبد الله بن سليمان الحمدان ( 1932 – 1953)

0135856564
أول وزير سعودي، وأول وزير للمالية. ولد في عنيزة بمنطقة القصيم، ودرس مبادئ العلوم الضرورية في كتاتيبها. كان أول من عمل على أوامر الملك المؤسس عبد العزيز بفكرة استخراج البترول في المملكة العربية السعودية.
محمد بن سرور الصبان ( 1954 – 1958)

1294187706-36
عينه الملك عبدالعزيز آل سعود رئيس كتاب بلدية مكة المكرمة في العام 1925، ثم سكرتيراً للمجلس الأهلي، وترقى في الوظائف الحكومية حتى عين وزيراً للمالية بعد وفاة الملك عبدالعزيز، وهي الوزارة التي أقام فيها مبادئ الاقتصاد الحديث في تلك الفترة.
عبد الله بن عبد الرحمن بن عدوان 6 أشهر من العام 1958

06559565623
أوجد في وزارة المالية أول معهد للإدارة لتحسين شؤون الموظفين وتدريبهم يطلق عليه الآن معهد الإدارة في الرياض، وساهم في إنشاء مطابع الرياض التي كان لها تأثير كبير في حركة الطباعة والصحافة في المنطقة الوسطى، فكانت جميع الجرائد والمطبوعات تطبع فيها.
الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ( 1958 – 1960)

6868888888
ملك السعودية الثالث، تولى الحكم في العام 1964، وقبلها عينه الملك سعود بالإضافة لكونه رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للمالية ووزيراً للداخلية، إلى أن تم في العام 1960 سحب الوزارات التي يتولى مسؤوليتها مع بقائه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.
الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود (1960 – 1961)

24444444444
شغل العديد من المناصب الحكومية في السعودية، حيث عين بداية كأول وزير للمواصلات، ومن ثم نائباً لوزير المالية، قبل أن يشغل منصب الوزير. ثم ترك منصبه وعين سفيراً للمملكة لدى فرنسا. قام بتأسيس “برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية”، بغرض دعم جهود التنمية البشرية المستدامة في الدول النامية.
الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز (وزير المالية بالوكالة) شغل المنصب 6 أيام عام 1961

324535555555
الابن الثالث للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (1934 – 2012)، درس في المراحل الأولى في السعودية، ثم ذهب إلى أوروبا ليدرس اللغات، وتقلد عدة مناصب وزارية.
الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود (6 أشهر من عام 1961)

596266666666
الابن الثاني والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وكان المستشار الخاص للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وفي أغسطس من عام 2001 عين رئيسًا للاستخبارات العامة، وظل في المنصب حتى 26 يناير 2005 حيث استقال لظروفه الصحية.
الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (1961 – 1975)
وزير الداخلية، ووزير المالية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. أول رئيس لديوان المظالم، وأول رئيس لديوان المراقبة العامة. عينه الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لديوان المراقبة العامة، وترأس الديوان لمدة 4 سنوات، وكان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.
محمد بن علي أبا الخيل (1975- 1995)

4534231111111
ولد في مدينة بريدة في منطقة القصيم 1351هـ الموافق 1932، وزير المالية السعودي السابق، أمضى في الوزارة عشرين عاماً، وهو شخصية اقتصادية مخضرمة. حصل على درجة البكالوريوس بإدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وعمل في عضوية عدد من مجالس إدارة مؤسسات حكومية ومالية إقليمية ودولية.
سليمان بن عبد العزيز السليم (شهران خلال العام 1995)

98988888888888
ولد بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم، كان وزيراً للتجارة ثم وزيراً للمالية، حاصل على بكالوريس تجارة وعلوم سياسية من جامعة القاهرة بمصر، وماجستير علاقات دولية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ودكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكينز بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.
عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير مالية بالوكالة لـ 4 أشهر خلال 1995

3565687577777777
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السعودي سابقا ولد في عنيزة، ودرس فيها مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، ثم انتقل إلى المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة لإكمال دراسته الثانوية، ثم ذهب إلى القاهرة ولندن لمواصلة شهادته العليا في التاريخ والفلسفة.

يعد الخويطر أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا، وكان ذلك عام 1938، وعاصر خمسة من ملوك المملكة العربية السعودية، بدءا بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد والملك فهد وأخيرا الملك عبدالله.
إبراهيم بن عبد العزيز العساف (1995 – 2016)

86969999999952454
صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016، وهو من مواليد القصيم عام 1949 ويعد شخصية مالية واقتصادية مخضرمة، وحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة عام 1981، وماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأميركية عام 1971، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968.
محمد بن عبدالله الجدعان (وزير المالية الحالي)

245388888888888888
صدر قرار ملكي بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بتعيين محمد الجدعان، وزيرا للمالية في السعودية، وذلك بعد أقل من عامين على عمله كرئيس لهيئة السوق المالية السعودية. وحصل رئيس هيئة السوق المالية السابق، محمد الجدعان، على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية – الاقتصاد الإسلامي – من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998. وشهدت هيئة السوق المالية السعودية تطويرا كبيرا خلال فترة رئاسة الجدعان، واتخذت قرارات هامة، من أبرزها السماح للمؤسسات الأجنبية بدخول سوق الأسهم السعودية.



تعليقات ( 19 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    1 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    زائر

    المؤهلات تخصص شريعه اسلاميه + دبلوم انظمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    1 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    كاوازاكي خضر

    رحم الله من رحل عن دنيانا الفانية وصفح وغفر وستر ..وعافى من ترجل ولا زال ع قيد الحياة بالصحة والرضا وأعان من تقلد للتو هذا المنصب الحساس الهام ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 17
    1 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    ليبرالي

    7سنوات من فترة اباالخيل اعتبرها فتره ذهبيه والحياة فيها جميله في كل معانيها ياليت الشباب يعود ولو يوم ويعرف ماعمل المشيب بيه الله يرحم من قالها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 16
    1 نوفمبر, 2016 , 21:21 م

    حيدر

    الخويطر من اهل القطيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    1 نوفمبر, 2016 , 21:20 م

    جابر

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 14
    1 نوفمبر, 2016 , 21:15 م

    عاجل

    الألقاب تجاريه كيف حالكم جميعا حبيبنا طلال هلا وغلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 13
    1 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    طيب وبعدين ؟؟؟؟

    طيب .. وعقب ماعرفناهم ... وش حنا مستفيدين من سيرتهم ؟؟ والله ماشفنا شي ينفعنا إلا رواتبنا منذ توظفنا ( قوت لايموت )
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  8. 12
    1 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    انيس عدو ابليس

    نود معرفة روس اموالهم قبل وبعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 11
    1 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    خالدين بريدة

    قلم الحقيقة لا يعرف من هذه الشخصيات إلا واحد ! الحقيقة أنا مستغرب من اللي مستغرب من أنه لا يعرف إلا واحد ! أليس من الممكن أن تكون ثقافة أخينا الضحلة و صغر سنه هما سبب جهله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    1 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    علي

    .. ألوزير ألعساف من محافظة ( عيون الجواء ) بالقصيم ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 9
    1 نوفمبر, 2016 , 20:50 م

    أجامل أيامي

    أحلى فلوس في عهدأبا الخيل المفروض يسمونه أبا الخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 8
    1 نوفمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:319

    الديدحان

    رحم الله من مات . والكرسي الدوار لايثبت لأحد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 7
    1 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    وليد

    اكيد ما تعرفهم لانهم اكبر من مستواك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 6
    1 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    سلمان

    هههههه خنبيقو لانك بالاصل ماانت سعودي الاصل علشان كذا ما تعرفهم ههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 5
    1 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    محمد

    جلعلك ان شاء الله ما تعرف احد خلك بمعرفاتك بس وببلاويك الاخوان والاخونج والعقد النفسية والمرضية وانفصام بالشخصية وخلك بالمراة وتبرجها هاذا حدك خنبوقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    يلدرم

    سنتابع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    حلم

    طلال بن عبدالعزيز سنه فقط ؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 20:14 م

    يالطيف

    مشاء الله الله يرحم من توفي ويعطي الصحه والعافيه لمن بقي واغلبهم من منطقة القصيم وبلاخص عنيزة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 20:14 م
    عدد التعليقات:15057

    قلم الحقيقه

    مانعرف من هؤلاء جميعآ ألا واحد.
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم