تعرف على وزراء المالية السعودية منذ تأسيس المملكة – صور

صحيفة المرصد:مع تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في السعودية خلفا لإبراهيم العساف الذي كان يشغل هذا المنصب لفترة 22 عاماً، تكون الحكومة السعودية شهدت بتاريخها تعيين 13 وزيراً للمالية منذ تأسيس المملكة عام 1932 وفقاً لموقع العربية نت.

وشهدت المالية العامة السعودية، خلال فترة 84 عاماً، تطوراً كبيراً نظراً لتزايد عائدات النفط، وتطور المشاريع الاقتصادية، وتزايد أرقام الميزانية العامة عاما بعد عام، لتساهم الميزانيات الضخمة في جعل الاقتصاد السعودي أكبر اقتصاد عربي وواحدا من الاقتصادات الـ 20 الأهم على مستوى العالم. وتضم قائمة وزراء المالية في السعودية على مدى 84 عاما كلا من:

عبد الله بن سليمان الحمدان ( 1932 – 1953)



أول وزير سعودي، وأول وزير للمالية. ولد في عنيزة بمنطقة القصيم، ودرس مبادئ العلوم الضرورية في كتاتيبها. كان أول من عمل على أوامر الملك المؤسس عبد العزيز بفكرة استخراج البترول في المملكة العربية السعودية.

محمد بن سرور الصبان ( 1954 – 1958)



عينه الملك عبدالعزيز آل سعود رئيس كتاب بلدية مكة المكرمة في العام 1925، ثم سكرتيراً للمجلس الأهلي، وترقى في الوظائف الحكومية حتى عين وزيراً للمالية بعد وفاة الملك عبدالعزيز، وهي الوزارة التي أقام فيها مبادئ الاقتصاد الحديث في تلك الفترة.

عبد الله بن عبد الرحمن بن عدوان 6 أشهر من العام 1958



أوجد في وزارة المالية أول معهد للإدارة لتحسين شؤون الموظفين وتدريبهم يطلق عليه الآن معهد الإدارة في الرياض، وساهم في إنشاء مطابع الرياض التي كان لها تأثير كبير في حركة الطباعة والصحافة في المنطقة الوسطى، فكانت جميع الجرائد والمطبوعات تطبع فيها.

الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود ( 1958 – 1960)



ملك السعودية الثالث، تولى الحكم في العام 1964، وقبلها عينه الملك سعود بالإضافة لكونه رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للمالية ووزيراً للداخلية، إلى أن تم في العام 1960 سحب الوزارات التي يتولى مسؤوليتها مع بقائه نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود (1960 – 1961)



شغل العديد من المناصب الحكومية في السعودية، حيث عين بداية كأول وزير للمواصلات، ومن ثم نائباً لوزير المالية، قبل أن يشغل منصب الوزير. ثم ترك منصبه وعين سفيراً للمملكة لدى فرنسا. قام بتأسيس “برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية”، بغرض دعم جهود التنمية البشرية المستدامة في الدول النامية.

الأمير محمد بن سعود بن عبد العزيز (وزير المالية بالوكالة) شغل المنصب 6 أيام عام 1961



الابن الثالث للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود (1934 – 2012)، درس في المراحل الأولى في السعودية، ثم ذهب إلى أوروبا ليدرس اللغات، وتقلد عدة مناصب وزارية.

الأمير نواف بن عبد العزيز آل سعود (6 أشهر من عام 1961)



الابن الثاني والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وكان المستشار الخاص للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وفي أغسطس من عام 2001 عين رئيسًا للاستخبارات العامة، وظل في المنصب حتى 26 يناير 2005 حيث استقال لظروفه الصحية.

الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود (1961 – 1975)

وزير الداخلية، ووزير المالية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود. أول رئيس لديوان المظالم، وأول رئيس لديوان المراقبة العامة. عينه الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رئيساً لديوان المراقبة العامة، وترأس الديوان لمدة 4 سنوات، وكان يحضر اجتماعات مجلس الوزراء.

محمد بن علي أبا الخيل (1975- 1995)



ولد في مدينة بريدة في منطقة القصيم 1351هـ الموافق 1932، وزير المالية السعودي السابق، أمضى في الوزارة عشرين عاماً، وهو شخصية اقتصادية مخضرمة. حصل على درجة البكالوريوس بإدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة القاهرة، وعمل في عضوية عدد من مجالس إدارة مؤسسات حكومية ومالية إقليمية ودولية.

سليمان بن عبد العزيز السليم (شهران خلال العام 1995)



ولد بمحافظة عنيزة في منطقة القصيم، كان وزيراً للتجارة ثم وزيراً للمالية، حاصل على بكالوريس تجارة وعلوم سياسية من جامعة القاهرة بمصر، وماجستير علاقات دولية من جامعة جنوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، ودكتوراه في العلاقات الدولية من جامعة جونز هوبكينز بمدينة بالتيمور بولاية ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية.

عبد العزيز بن عبد الله الخويطر وزير مالية بالوكالة لـ 4 أشهر خلال 1995



وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السعودي سابقا ولد في عنيزة، ودرس فيها مرحلتي الابتدائية والمتوسطة، ثم انتقل إلى المعهد العلمي السعودي بمكة المكرمة لإكمال دراسته الثانوية، ثم ذهب إلى القاهرة ولندن لمواصلة شهادته العليا في التاريخ والفلسفة.

يعد الخويطر أول سعودي يحصل على شهادة الدكتوراه من بريطانيا، وكان ذلك عام 1938، وعاصر خمسة من ملوك المملكة العربية السعودية، بدءا بالملك سعود ثم الملك فيصل ثم الملك خالد والملك فهد وأخيرا الملك عبدالله.

إبراهيم بن عبد العزيز العساف (1995 – 2016)



صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضوا في مجلس الوزراء السعودي بتاريخ 31 أكتوبر 2016، وهو من مواليد القصيم عام 1949 ويعد شخصية مالية واقتصادية مخضرمة، وحاصل على درجة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو في الولايات المتحدة عام 1981، وماجستير في الاقتصاد من جامعة دنفر الأميركية عام 1971، وبكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك سعود عام 1968.

محمد بن عبدالله الجدعان (وزير المالية الحالي)



صدر قرار ملكي بتاريخ 31 أكتوبر 2016 بتعيين محمد الجدعان، وزيرا للمالية في السعودية، وذلك بعد أقل من عامين على عمله كرئيس لهيئة السوق المالية السعودية. وحصل رئيس هيئة السوق المالية السابق، محمد الجدعان، على درجة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية – الاقتصاد الإسلامي – من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1986، ودبلوم دراسات الأنظمة من معهد الإدارة العامة بالرياض عام 1998. وشهدت هيئة السوق المالية السعودية تطويرا كبيرا خلال فترة رئاسة الجدعان، واتخذت قرارات هامة، من أبرزها السماح للمؤسسات الأجنبية بدخول سوق الأسهم السعودية.