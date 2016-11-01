” أم بي سي برو سبورت” تعلن عن تسويق رسيفر خاص تبدأ أسعاره من 199 ريال

صحيفة المرصد : أعلن الناقل التلفزيوني الحصري لمسابقة دوري المحترفين السعودي وكأسي الملك وولي العهد ” MBC PRO sports” عن نقل قنواته بتقنية الـ”HD”، وذلك عبر رسيفر مخصّص “GOBX”، تبدأ أسعاره من 199 ريال، في حين ستبقى القنوات ذات الجودة العادية “SD” عبر القمر الصناعي “عربسات”.

ووفقاً لبنود العقد الذي وُقِّع منتصف عام 2014م بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والقناة الناقلة، فإن الاتحاد والأندية ستتحصّل على جزء من مبالغ بيع “البطاقات” بدءًا من الموسم المقبل 2016 – 2017م، على أن تكون مبالغ أجهزة الاستقبال للناقل الحصري وحده.

ولاقى الخبر اعتراضات من الشارع الرياضي الذي أبدى تخوفه من أن يكون تشفير قنوات الـ HD خطوة مبدئية تمهيدا للتشفير الكامل مستقبلاً.

يذكر أن البثّ المفتوح للدوري السعودي استمر لأكثر من خمسة أعوم ، ليعود مجدداً بنظام النقل بتقنية الـ”HD” وذلك بدءًا من الجولة التاسعة.