” أم بي سي برو سبورت” تعلن عن تسويق رسيفر خاص تبدأ أسعاره من 199 ريال

صحيفة المرصد : أعلن الناقل التلفزيوني الحصري لمسابقة دوري المحترفين السعودي وكأسي الملك وولي العهد ” MBC PRO sports” عن نقل قنواته بتقنية الـ”HD”، وذلك عبر رسيفر مخصّص “GOBX”، تبدأ أسعاره من 199 ريال، في حين ستبقى القنوات ذات الجودة العادية “SD” عبر القمر الصناعي “عربسات”.
ووفقاً لبنود العقد الذي وُقِّع منتصف عام 2014م بين الاتحاد السعودي لكرة القدم والقناة الناقلة، فإن الاتحاد والأندية ستتحصّل على جزء من مبالغ بيع “البطاقات” بدءًا من الموسم المقبل 2016 – 2017م، على أن تكون مبالغ أجهزة الاستقبال للناقل الحصري وحده.
ولاقى الخبر اعتراضات من الشارع الرياضي الذي أبدى تخوفه من أن يكون تشفير قنوات الـ HD خطوة مبدئية تمهيدا للتشفير الكامل مستقبلاً.
يذكر أن البثّ المفتوح للدوري السعودي استمر لأكثر من خمسة أعوم ، ليعود مجدداً بنظام النقل بتقنية الـ”HD” وذلك بدءًا من الجولة التاسعة.
تعليقات ( 8 )
الرأي العامحرمان من مشاهدة لعبت الفقراء
عدد التعليقات:5775
الرحااالالكسبان الوحيد من التشفير هو المقاهي
ههههههه ههه ههههضحكتوني وانا زعلان ، الشرهة على من يشترك فيها ،، أنا برشلوني .
بو سيفمن وين نلاقيها من خصم الرواتب ولا من ضريبة القيمة المضافة ولا منك يام بي سي تبيع تشفري الدوري ... انا الله
مناللو كان عندي شور بحط ممنوع محظور ماتطلع حدود القنوات
المحقق كوسةوالله لو بلاش الناس بطلت كورة ولا احد يتابع
البسطويسيالكوره جمهورها ماهو بس الشباب فيه بنات وكبار سن يتابعون وهؤلاء راح يكون صعب عليهم للاسف مافسد الكوره الا المال كانت كل العائله تجتمع لمباراه المنتخب اليوم ماتتعدى نسبه المتابعه ماتتعدى خمسه بالميه
منالليش***** هذا خلك مع باقي القنوات