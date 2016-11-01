القبض على 4 فتيات و 4 شباب في استراحة بسكاكا

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة محافظة سكاكا بمنطقة الجوف ، من القبض على عدد من الفتيات والشباب داخل استراحة، بعد بلاغ ورد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شاب يفيد بقيام شباب يقطنون في إحدى الاستراحات بسكاكا باصطحاب بعض الفتيات بشكل متكرر.

وأوضح مصدر أمني أن عملية المداهمة التي تمت أمس الاثنين، أسفرت عن ضبط أربع فتيات وأربعة شبان في الموقع، وجرى تحويلهم لهيئة التحقيق والإدعاء لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.