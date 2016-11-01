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القبض على 4 فتيات و 4 شباب في استراحة بسكاكا

1 نوفمبر, 2016 , 23:30 م
القبض على 4 فتيات و 4 شباب في استراحة بسكاكا
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صحيفة المرصد:تمكنت شرطة محافظة سكاكا بمنطقة الجوف ، من القبض على عدد من الفتيات والشباب داخل استراحة، بعد بلاغ ورد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شاب يفيد بقيام شباب يقطنون في إحدى الاستراحات بسكاكا باصطحاب بعض الفتيات بشكل متكرر.

وأوضح مصدر أمني أن عملية المداهمة التي تمت أمس الاثنين، أسفرت عن ضبط أربع فتيات وأربعة شبان في الموقع، وجرى تحويلهم لهيئة التحقيق والإدعاء لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    1 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    جنوبية..🌻🌻

    المفروض ملاك الاستراحات يطلبون هوية الي يستاجرها وبطاقة العائلة اذا معاهم نساء الدنيا سايبة في هذه الاستراحات الكل يستاجرها المتردية والنطيحة
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  2. 3
    1 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    المحقق كوسة

    يا حبي لكم يا اهل سكاكا حضر وبادية يا طيب قلوبكم
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  3. 2
    1 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    جروح

    ياحبكم للاخبار هذي تطلقت وهذي اعرست وهذي كلت وهذاك سافر
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  4. 1
    1 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    منال

    تكسب اجرة
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