الامتناع عن البصمة مستمر في أمانة المدينة وتأكيد البدء في الخصومات

صحيفة المرصد :أكدت أمانة المدينة أمس أنها بدأت تفعيل إثبات التواجد في تطبيق البصمات الخمس وحسم ساعة ونصف الساعة للتخلف عن كل بصمة أثناء الدوام الرسمي ,بالرغم من إمتناع عدد من موظفي الأمانة عن بصمات إثبات تواجدهم أثناء الدوام الرسمي حسب الآلية الجديدة التي اعتمدتها الأمانة بخمس بصمات .

ووفقا لصحيفة “الوطن” أكدت الأمانة في تعميم وزعته على جميع الإدارات والبلديات التابعة لها، أنها بدأت في الحسم على من لم يثبتوا تواجدهم أثناء الدوام الرسمي بواقع ساعة ونصف الساعة عن كل بصمة، مع تجاوزها عن 10 ساعات خلال الشهر الواحد، مشيرة إلى أن إجراءها الأخير يأتي لرفع الإنتاجية من خلال ضبط وجود الموظفين ورفع نسبة الأداء الوظيفي.

ووضعت 10 ضوابط لإثبات تواجد الموظفين أثناء الدوام الرسمي، مشددة على المسؤولين العمل به والبدء في الحسم من الموظفين غير المتجاوبين مع النظام اعتبارا من أمس.

وأكد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، في تغريدة له على حسابه بـ”تويتر” أول من أمس، أن نسبة الانضباط والحضور في موظفي أمانة المدينة المنورة ارتفع تدريجيا من أول يوم في تطبيق القرار حتى وصل آخر الأسبوع الماضي إلى 55.5 % بعد تقيد الموظفين بالبصمات الخمس، إذ كان معدل التواجد والانضباط بحسب تغريدة الأمين في أول أيام الأسبوع 38 % ثم 42 % في اليوم الثاني و46 % في اليوم الثالث، وزاد بعدها في اليوم الرابع ليصل 52 %، حتى وصل في آخر أيام الأسبوع الماضي 55.5 %، معترفا بوجود موظفين لا يزالون معترضين على بصمات إثبات تواجدهم أثناء الدوام الرسمي، مؤكدا أنه ماض في تطبيق القرار.