الامتناع عن البصمة مستمر في أمانة المدينة وتأكيد البدء في الخصومات

صحيفة المرصد :أكدت أمانة المدينة أمس أنها بدأت تفعيل إثبات التواجد في تطبيق البصمات الخمس وحسم ساعة ونصف الساعة للتخلف عن كل بصمة أثناء الدوام الرسمي ,بالرغم من إمتناع عدد من موظفي الأمانة عن بصمات إثبات تواجدهم أثناء الدوام الرسمي حسب الآلية الجديدة التي اعتمدتها الأمانة بخمس بصمات .
ووفقا لصحيفة “الوطن” أكدت الأمانة في تعميم وزعته على جميع الإدارات والبلديات التابعة لها، أنها بدأت في الحسم على من لم يثبتوا تواجدهم أثناء الدوام الرسمي بواقع ساعة ونصف الساعة عن كل بصمة، مع تجاوزها عن 10 ساعات خلال الشهر الواحد، مشيرة إلى أن إجراءها الأخير يأتي لرفع الإنتاجية من خلال ضبط وجود الموظفين ورفع نسبة الأداء الوظيفي.
ووضعت 10 ضوابط لإثبات تواجد الموظفين أثناء الدوام الرسمي، مشددة على المسؤولين العمل به والبدء في الحسم من الموظفين غير المتجاوبين مع النظام اعتبارا من أمس.
وأكد أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، في تغريدة له على حسابه بـ”تويتر” أول من أمس، أن نسبة الانضباط والحضور في موظفي أمانة المدينة المنورة ارتفع تدريجيا من أول يوم في تطبيق القرار حتى وصل آخر الأسبوع الماضي إلى 55.5 % بعد تقيد الموظفين بالبصمات الخمس، إذ كان معدل التواجد والانضباط بحسب تغريدة الأمين في أول أيام الأسبوع 38 % ثم 42 % في اليوم الثاني و46 % في اليوم الثالث، وزاد بعدها في اليوم الرابع ليصل 52 %، حتى وصل في آخر أيام الأسبوع الماضي 55.5 %، معترفا بوجود موظفين لا يزالون معترضين على بصمات إثبات تواجدهم أثناء الدوام الرسمي، مؤكدا أنه ماض في تطبيق القرار.
تعليقات ( 14 )
موظف قطاع خاصبدأت مؤسسات القطاع الخاص باستبدال نظام البصمة بنظام شرائح تواجد في نطاق العمل مربوطة الكترونيا
لا تاخذك في الله لومة لائمتعليق ١ لو يرفع فيك نقل بتجيب الف واسطه علشان يرجعك بلاش هياط . زمنه ولى .
ابو سجىفي عملي مطبقين البصمة منذ اكثر من 7 سنوات والله انه عادل ويضبط التسيب وهذا سبب رفض الموظفين له اولا لانه شي جديد والثاني الخوف من انكشاف امر المهمل
مواطن مدنيبدأت أشعر بوجود الأمانة عند مراجعتي لها
اا تاخذك في الله لومة لائمهؤلاء هم اصحاب الفلتات والتفريكات والتاخير. ما ضيع او عطل مصالح الناس الا هم .
تعليق 1اذا انت موظف منضبط ماتفرق معاك 5 بصمات الواضح انك غير منتظم والدوائر الحكومية في المدينة معقدة والانضباطية معدومة
ابو معاذماشاء الله خدمة المواطن أهم من الفطور والقهوة والسوالف أفطروا في بيوتكم ليت هذا القرار يطبق في المحاكم وكتابات العدل بداء من المشايخ القضاة الى الى اصغر موظف خصوصاً بعد صلاة الظهر
يحبون الفوضى والانفلاتثم يغيضهم من يقول إنتاجية الموظف لا تتعدى الساعه فقط. يبدو أن الدراسة نفذت على مثل هؤلاء فهم يظهر من نسبة الانضباط لديهم أن إنتاجيتهم لا تصل لساعة عمل
سن توبوالله ما الومهم تعامل الامانه معهم وكأنهم مجرمين خارج السيطره على الاقل كان خلوها ثنتين الوضع صار تنافس بين القطاعات والشركات مين يستفز المواطن أكثر
محمدالجعيدحقين البلديات يحتاجون اكثر ضبط دوام مافي وانتاج مافي واهمال واضح من الموظفين
عدول الوحشاذا فيه تسيب انا معاهم لان المواطنين لازم يخلصوا اشغالهم كمان مايصير يروح الواحد وما يحصل الموظف ودوامهم من 8 الى 2 يتحملوا مو مثل قطاعات الخاص دوامهم من 7 الى 4
اين حقيمن ناحيتي ببصم دخول وخروج وغيرها ماراح ابصم واذا جاني خصم رفعت شكوى لديوان المظالم واذا مانفعو رفعت برقيه للملك حفظه الله