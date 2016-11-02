بعد عشرة 20 عاما…مواطنة تفسخ عقد النكاح وتعيد المهر لزوجها

صحيفة المرصد :بعد زواج دام 20 عاما فسخت امرأة عقد نكاحها من زوجها بعد عشرته السيئة ، إذ منح قاضي محكمة الأحوال الشخصية بالرياض الزوجة الحق في فسخ نكاحها دون شروط بعدما اطلع على دعواها التي تضمنت العديد من الإهانات والهجر والضرب من الزوج، وهو ما أقر به الأخير مطالبا بعدد من الشروط لفسخ النكاح والتي لم يوافق عليها القاضي.

وبحسب صحيفة “مكة” أدت سوء عشرة الزوج وضرب الزوجة والهجران بالزوج إلى رفض الاشتراطات التي طالب بها لفسخ العقد والمتضمنة رد مهر بمبلغ 40 ألف ريال، والتنازل على عدد من القضايا رفعتها الزوجة على زوجها، إلى جانب تنازل الزوجة عن حضانة ابنها.

وكانت الدعوة التي رفعتها الزوجة تتضمن إلى جانب الإساءات وصف حالة الإهمال الديني التي يعيشها الزوج، إذ ذكرت أنه مهمل في الصلاة وكثير التدخين واللعن والسباب، وهو ما يجعل العشرة معه لا تطاق بحسب وصف المدعية.

ومرت قضية فسخ النكاح بمكتب الصلح والتحكيم بمحكمة الأحوال الشخصية والذي فشل في رد الزوجين إلى دائرة الحياة الزوجية مجددا، لتحظى الزوجة بعد فشل محاولات الإصلاح بحق فسخ النكاح الذي اكتسب القطعية بعد مضي المدة المسموحة للاعتراض على الحكم.

يذكر أن وزارة العدل عملت على تعزيز الثقافة الحقوقية بقضايا المرأة، وهيّأت مختلف المرافق العدلية لاستقبالها باعتمادها البصمة في إثبات هويتها، كما فتحت المجال أمامها للعمل في المرفق العدلي بالتعاون مع القطاع غير الربحي، ووحدت الأحكام الأسرية، ونزعت الولاية في المرأة التي تتعرض للظلم.