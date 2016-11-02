شاهد مقطع قديم للملك سلمان عندما كان أمير الرياض

صحيفة المرصد:تداول متابعي موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” مقطع فيديو للقاء قديم لخادم الحرمين الشريفين”الملك سلمان بن عبدالعزيز” عندما كان أميراً للرياض وحديثه عنها.

ووفقاً لموقع”العربية نت”تعد المقابلة التي بثها حساب “السعودية قديما” على تويتر من الحوارات النادرة التي تحدث بها الملك سلمان للإعلام عن مدينة الرياض والمشاريع الحضارية التي كانت تنجز فيها، حيث وجه خطاباً لسكان المدينة وشرح الأفكار والخطط التي تم تبنيها في تلك الفترة للوصول إلى الرياض كإحدى العواصم العربية الأرقى والأكثر تطوراً.

وطوال خمسة عقود من الزمن، شهدت العاصمة الرياض نهضة تطويرية شاملة في كافة جوانبها التنموية في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان أميراً لها، حيث شهدت نهضة متسارعة، ويصف خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، علاقته بمدينة الرياض التي نشأ وترعرع فيها قبل أن يتولى المسؤوليات الإدارية بأنها “جزء من حياته”.

ومن أقوال الملك سلمان عن الرياض العاصمة: “تاريخ الرياض جزء من حياتي، عايشتها بلدة صغيرة، يسكنها بضعة آلاف من السكان الذين يمتهنون الزراعة والتجارة المحلية، وعاصرتها حاضرة عالمية كبرى، تسجل حضورها في كل المحافل الدولية، بمداد من العزة والفخار، إذ هي عاصمة المملكة العربية السعودية، وتمثل مركز قرار في المجالات السياسية، والإدارية، والاقتصادية على المستوى الوطني، والإقليمي، والعالمي”.