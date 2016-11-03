طالب يضرب معلمه في ثانوية بالدمام والجهات الأمنية تحقق

صحيفة المرصد: اعتدى طالب ثانوي بأحد المدارس غرب الدمام على أحد المعلمين ما أدى إلى إصابة المعلم، وإسعافه لتلقي العلاج.
ووفقا لـ”سبق” قالت مصادر إن “الطالب فور اعتدائه على المعلم فرَّ هاربًا من المدرسة، فيما باشرت الجهات الأمنية موقع الحادث لاتخاذ اللازم”.
من جهته أكد المتحدث الرسمي لإدارة تعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص صحة الواقعة، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها من المدرسة بكامل أوراق القضية للمكتب، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك- بحسب قوله.
وأوضح الباحص أنه تم رفع الحادثة إلى إدارة القضايا التربوية لإصدار التوجيه، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة.
يُذكر أن هذه الحادثة هي الثانية خلال يومَيْن، التي يتعرض فيها معلم للاعتداء؛ إذ تعرض معلم بإحدى المدارس الابتدائية للبنين بمدينة الدمام للاعتداء بالضرب والشتم على يد ولي أمر طالب في المدرسة.
تعليقات ( 1 )
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قلم الحقيقهأستغرب جدآ عندما يقال أن هناك طالبآ اعتدى على معلمه ثم تخرج صورة هذا المعلم وهو ساقطآ على الأرض ودمائه تملأ ثيابه لاحول له ولاقوة. وكأن هذا المدرس قطعة بسكويت شاي الضحى هش أدنى ماكسره.خلوكم رجال.