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شاهد : لوحة إعلانية معلقة على مقبرة في الدمام تلعن النساء الزائرات للقبور!

3 نوفمبر, 2016 , 14:04 م
شاهد : لوحة إعلانية معلقة على مقبرة في الدمام تلعن النساء الزائرات للقبور!
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صحيفة المرصد: أثارت لوحة موضوعة بإحدى المقابر في الدمام كُتب عليها حديث نبوي عن “لعن زوَّارات القبور”، ردود أفعال غاضبة وطالب البعض بتغييرها، وهو ما جعل أمانة المنطقة الشرقية تزيلها من مكانها.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” قال المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان إنه تم إزالتها واستبدالها بلوحات أخرى تتضمن أدعية للموتى.



تعليقات ( 77 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 77
    3 نوفمبر, 2016 , 15:46 م

    سن توب

    هل الوضوء والزكاه والحج والصوم ..الخ اتى برواه فلان وعلتان غريب امركم ولكن الله لايبلانا بما ابتليتم به وويكند سعيد للجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 76
    3 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    وش حكم تغطيه الوجه حسب المذاهب الاربعه يا مدروش
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  3. 75
    3 نوفمبر, 2016 , 15:39 م

    الشهري

    باين كتابه صلى الله عليهم وسلم ب (ص) يمتاز ***بذلك حتى في كتابهم دروش يا مدروش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 74
    3 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:671

    سامية

    والترمذي والبغوي وابن حجر قالوا حسن وأحمد شاكرقال حسن وإسناده صحيح في (مسند أحمد )أما الألباني فقال عنه ضعيف في( السلسلة الضعيفة)وفي تحقيق الألباني لكتاب (مشكاة المصابيح) قال عنه إنه حسن.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  5. 73
    3 نوفمبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:671

    سامية

    نهى الرسول(ص)عن زيارة القبور أول الإسلام خشية الإفتتان بها كمافي الجاهلية ثم سمح بذلك كونها تذكر الناس بالآخرة وف الحديث اختلاف فأبي داود سكت عنه وقد قال ف رسالته لأهل مكة كل ما سُكت عنه فهو صالح-يتبع
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  6. 72
    3 نوفمبر, 2016 , 15:27 م

    المتربي

    وإذا كانت المرأة في المدينة زائرة فإنها تصلي في المسجد مع الناس، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المسجد، فليس هناك حاجة إلى أن تذهب عند القبر وتصلي عليه، بل تصلي عليه في محلها وتسلم عليه،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 71
    3 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    المتربي

    ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 70
    3 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    لا تحزن

    ...زوارات المقابر.....ام زائرات المقابر....اتوقع من كتبها لا يحسن العربيه....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 69
    3 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    انوس

    الا يوجد اية علي ذيارب القبور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 68
    3 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    عطيه الزهراني

    صدقت ياسنتوب صدقت
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  11. 67
    3 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    شايف العجائب

    رحال ،، وياويل من كذب او شكك في احاديث النبي صل الله عليه واله وسلم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  12. 66
    3 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    شايف العجائب

    جنوبيه .. بيض الله وجهك ،، ايه علميهم ،، صحيح الشرع فضل الرجل على المرأة ،، ولكن ليس على الاطلاق ،، لانك تجد من بعض النساء من هو خيرا من بعض الرجال .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 65
    3 نوفمبر, 2016 , 15:12 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    الله جعل لنا محمد رسول الله رحمه للعالمين..لم يجعله لنا يعلمنا ان نلعن هذا ونكفر ذاك..افهم يافهيم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  14. 64
    3 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    علي العمري

    اظن. الحديث. هذا. غير صحيح. لنه. الدين. مش. لعن. وتكفير. لناس. الدين. رحمه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  15. 63
    3 نوفمبر, 2016 , 15:10 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    ياويل من تقول على رسول الله بحرف..فكيف باحاديث كلها افتراء..انا استغرب الثقه في نفسه وهو يقول حديث لايعرف من صحته الا قال فلان وقال فلان..خاف الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  16. 62
    3 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    مرسي

    حديث مكذوب على رسول الله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  17. 61
    3 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    جنوبية..🌻🌻

    سن توب ايش انا أصدق القرآن فقط في أية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه..الآية تجي انت تقول انا اقتنع بالقرآن فقط والرسول عليه الصلاة والسلام لا عنك لا اقتنعت ولا صدقت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 60
    3 نوفمبر, 2016 , 15:01 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    90% من احاديثهم كلها لعنات..بالله ايش خلينا للدعوه الاسلاميه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  19. 59
    3 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    مانع القحطاني

    ورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  20. 58
    3 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    راجي

    ستتوب داإما نتاج المتعه لايقر الا بقرآن المسردب وينكر السنة لأنها حرمت مصدر مجيئه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 57
    3 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    سن توب

    50/ ههههههههههههه اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم . ارفع قضيتك ياجاهل وهل سنة الرسول محجوبه في القرآن ولكن من سلم عقله لاتستبعد يكون هذا رده وفي انتظارك ترفع قضيه بالفعل ماهو طرطشة كلام هنا ان كنت صادق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 56
    3 نوفمبر, 2016 , 14:58 م

    علي العمري

    صارتا نعلن. بَعضُنَا. علي الجدران. الله المستعان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 55
    3 نوفمبر, 2016 , 14:58 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    يا (محق(..اكبر مافي خياك اركبها..روح تعلم اصول الدين..واصول الحوار..واعلم يقينا ان اللعن صفه من صفات المنافقين..رسول الرحمه لم يكن لا لعانا ولا شامتا..بل كان رقيق القلب..لماذا لاتتبعه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 54
    3 نوفمبر, 2016 , 14:57 م
    عدد التعليقات:11

    مفقود

    صدق سنتوب في كل حرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  25. 53
    3 نوفمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:11

    مفقود

    تكفى واللي يرحم والديك لا ترفع دعوى يالقوي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  26. 52
    3 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    محق

    كذبت يالزيدي ابو مسلتح علماؤنا رفضوا زيارة قبر النبي البدعية والتمسح بالقبر أما الشرعية التي وردت بالدليل فلم يمنعوها علماؤنا تاج رأسك واسيادك انت والجفري والحوثي والرافضي سنتوب ورحال العلماني
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  27. 51
    3 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    محق

    المسمى سنتوب لابد من رفع دعوى ضده ومحاكمته لأنه أنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة فاقيمو عليه دعوى هو ورحال عندما يقول أحاديث اللعن ماعد تمشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  28. 50
    3 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    زينب...

    الله أكبر على المنافقين. .المدلسين. ..الله يقول(والشجرة الملعونة في القرآن )(ولعنوا بماقالوا ).ونبيه يقول(لعن الله النامصه والمتنمصه ) يارحال انت وسنتوب نلعن من يلعنه الله ورسوله في كتابه عندك اعتراض؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 49
    3 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    راجي

    شاهدنا ، خير ياطير ، إذا كان قالها المعصوم عليه الصلاة والسلام فهي على العين والراس ، شاهدوا أنتم النصوص المحرفه لدى النصارى ولم يخجلوا من ذكرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 48
    3 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    حلبوب

    هذا حديث صحيح وين المشكله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 47
    3 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    محق

    من نواقض الإسلام بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سن توب يقول مايصدق إلا القرآن وغيره مايصدقه يعني حتى الأحاديث الصحيحة الواردة والمتواترةعن الرسول صلى الله عليه وسلم لايصدقهايبغالك محاكمة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  32. 46
    3 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    مفقود

    "كله عناد في اخواننا الشيعة"
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  33. 45
    3 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    سعد الدوسري

    كيف تتعظ النساء؟؟؟إذا لم يزرن القبور!!!زياره القبور تجعل الإنسان يتعظ ،،،ويفكر في الآخره،،،عندما تزور النساء القبور،،،سيكون هذا لهن عظه ،،،وعبره...(مجرد رأي قابل للخطأ،،،والصواب)...
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  34. 44
    3 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    أبو مصلفح الرياض

    ماراح أستغرب هذا الشيء صراحة إذا كان زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماتجوز ومحرمة ولا أحد يقول لا منو يقوووله كبار علامكم ابن فلان وغيره ميتهم وحيهم عموما ألكساندرا ستان وش جاب ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 43
    3 نوفمبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    دينهم المتشددين..مبني على العن هذا وكفر ذاك..لا ياحبيبي..هذا ماهو دين..انت خرجت من المله من كثر لعنك..حتى الشياطين ماتلعن كثر ماهو يلعن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  36. 42
    3 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    العن يجوز ع مقابر بني حوث احفاد ابرهه لعنهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 41
    3 نوفمبر, 2016 , 14:41 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    تبغى تكون ثروه..تبي الناس تتبعك..كثر لعن..هذي حكمة قليل الدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  38. 40
    3 نوفمبر, 2016 , 14:40 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    ياحبهم للعن..اعوذبالله منكم..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  39. 39
    3 نوفمبر, 2016 , 14:38 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    الي ماهو عاجبه..ياخذ له مويه بارده ويروح للوحه ويتأملها..اما اللعن والخرابيط على القبور ماعاد تمشي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  40. 38
    3 نوفمبر, 2016 , 14:38 م

    سن توب

    اللهم ارحم موتى المسلمين واحسن خواتمنا / خرووووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  41. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 14:37 م
    عدد التعليقات:384

    الفارس ابو زيد

    يااخوان الرافضه دين ثاني غير ديننا واللوحه ذي تزعجهم وهم ودهم يأدون شعائر دينهم الممسوخ ذا دين الحشاشين والكذابين والمرتزقه فخلو بينهم وبين دينهم مصممين الا يعبدون القبور ونسائهم يبون يعبدون معهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  42. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    ابو ناصر

    ياخي النصارى و اليهود و غيرهم من سنين يزوروا القبور ما شفت احد عبد له قبر متشددين لحد****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 14:36 م

    سن توب

    28 حق / مابيني وبينك الا القران غيره ما اعترف به وغير مصدقه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  44. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 14:35 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    اهم مافي الموضوع..ان اللوحه انشالت..وهذا يكفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 14:33 م

    سعودي

    احاديث موجودة بزيارة السيدة عائشة لقبر اخيها و لما سؤلت قالت ان النبي حرمها ثم اجازها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 14:32 م

    زائره

    نحن نتوجه للطريق السليم الصحيح ياسلاااااام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    مفقود

    المفروض انهم ياخذون الطلاب والطالبات اسبوعيا للمقابر عشان يتعظون
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    مصرقع

    سن توب اقولك انطم خلك في علبتك وانت بعيد كل البعد عن الدين وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتفلسف يا وجه ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    سن توب

    26 / مابيني وبينك الا القران غيره ما اعترف به وغير مصدقه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  50. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    محق

    إلى سن توب المدلس وأمثاله بيننا وبينكم القرآن وصحيحي البخاري ومسلم يامفتري وابحث عن صحة الحديث في مسلم أو البخاري ولكنك تكذب وتفتري على المخلصين
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  51. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    سن توب

    الغالبيه مثل النعام خلاص مايفكر ولا يستخدم عقله ولا فطرته ولا المنطق مسلم عقله للكذب والخرافات ومصدقها ويحارب لأجلها وهو أجهل من ابو جهل نفسه . اتبع نداء الفطره فهي بوصلة الحياه أن كانت سليمه وصالحه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    مفقود

    ما ادري وش الحكمة من زيارة القبور وهي ماعليها اسماء او علامات
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  53. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ادعس الرخال ابناء الخراف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    محق

    الذي يقول يشك في صحة الحديث يراجع صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعلمون أن في المنطقة الشرقية هناك من النساء الرافضيات من يترددن على القبور بزيارات بدعية فلذلك علقت اللوحة حتى يفهمن والأمانة ليه تشيل
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  55. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    حيدر

    ليش يغيرونها اذا هي حديث وموجودة بصحيح البخاري ومسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  56. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مفقود زيدي ****اعرف شعارك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    مفقود

    لسان حالها يقول: "هم يحسدوني على موتي فوا اسفي//حتى على الموت لا اخلو من الحسد"
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  58. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    مفقود روح حرر وطنك المحتل و ترك التقيه يا عدو الحياه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    سن توب

    الاحاديث اغلبها مبتدعه ومكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال وقال وانواع التأليف ويجتمعون ويقولون متفق عليه واللي يخالف هواهم ضعيف وغير صحيح وهذا سبب خراب وشتات وفرقة المسلمين
    لا يعجبني(9) اعجبني(2)
  60. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 14:21 م
    عدد التعليقات:5810

    الرحااال

    لما يأخذوا البعض من الدين الا اسمه فقط..كل مايملكونه هو اللعن والتكفير والصياح والصجه كأنه الآمر الناهي في الدين..الله لايبلانا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    زائر

    زورات المكثرات من الزيارة كما قال الألباني...أما الزيارة الشرعية فالنساء يدخلون في عموم ألا اني قد نهيتكم عن زيارة فزورها فإنها تذكركم الآخرة ...والله أعلم .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  62. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    لعن الله الحوثي مفقود القبور
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  63. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 14:18 م

    مفقود

    يا أخية بس لا تموتين اذا زرت القبور, خليها لهم يفرحون فيها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    مفقود

    شوف كلمة لعن وش طوها, ياحبهم للعن والتكفير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    مفقود

    من زين زيارة القبور؟ والله لو انها ديزني لاند
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    الكادي

    الاخ اللي ايقول ان الكلام المكتوب حديث شريف. لم يكن رسول الله سباب ولا لعان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    يجوز للنساء والرجال زيارة القبور بالنص ( أﻻ اني نهيتكم عن زيارة القبور أﻻ فزورها فإنها تذكركم باﻵخره )اما حديث( لعن الله زورات القبور)فهي التي تكثر دائماً من زيارة القبور ﻷن كلمة زورات بمعني فعﻻت
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  68. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    يجوز للنساء والرجال زيارة القبور بالنص ( أﻻ اني نهيتكم عن زيارة القبور أﻻ فزورها فإنها تذكركم باﻵخره )اما حديث( لعن الله زورات القبور)فهي التي تكثر دائماً من زيارة القبور ﻷن كلمة زورات بمعني فعﻻت
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  69. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 14:14 م

    جنوبية..🌻🌻

    ماغلطو هذا حكم شرعي واضح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بس هما اختصروه للي ماتفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  70. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    زينب...

    وردعنه صلى الله عليه وسلم:من عدة طرق أنه(لعن زائرات القبور)من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس،ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم.لكن يبدوا أن(؟ ) هذا الخبر ليس من اتباع سنة محمد عليه الصلاةوالسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  71. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    محمد

    ههههه يبغو الحريم مساوة مع الرجل حتى بزيارة القبور تقلهم حديث الرسول يقول لعن الله زائرات القبور يقولو امريكا تقول مساوة الحريم والرجال هههههه حريم مخفات جعلكم للقبور بدري
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:15137

    قلم الحقيقه

    مخالف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  73. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 14:13 م

    سن توب

    أشك في صحة الحديث لأن الرسول ص لم يكن لعان ولا سباب وزيارة القبور للدعاء للموتى والترحم عليهم سنه من سنن الشريعه وفيها أجر ياكثر الاحايث الملفقه على دينا احاديث اتفق واختلف وشبه صحيح ويمكن بلنتي
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  74. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 14:11 م

    مفقود

    والله الحرمة مهضوم حقها, ودي بشي اسمعه انه مرضي عنها اذا سوته غير ارضاء زوجها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  75. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    هليل

    طيب إِيش المشكله في الحديث عشان يزيلوا اللوحة حديث صحيح وما فيه شي لاكن أكيد السالفه ورآها بني ليبرال وعلمان والرافضة نسال الله ان يزيلهم من الارض
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  76. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    مفقود

    ياذا الحريم المسكينات كل شي عليها لعنة حتى لو تقص حواجبها واذا نام ابو سروال زعلان عليها ملعونة واذا وصلت شعرها ملعونة واذا واذا
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  77. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 14:06 م

    شايف العجائب

    هذا حديث شريف ،، وش مزعلكم ،، وضع للتذكير .
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