شاهد : لوحة إعلانية معلقة على مقبرة في الدمام تلعن النساء الزائرات للقبور!

صحيفة المرصد: أثارت لوحة موضوعة بإحدى المقابر في الدمام كُتب عليها حديث نبوي عن “لعن زوَّارات القبور”، ردود أفعال غاضبة وطالب البعض بتغييرها، وهو ما جعل أمانة المنطقة الشرقية تزيلها من مكانها.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” قال المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان إنه تم إزالتها واستبدالها بلوحات أخرى تتضمن أدعية للموتى.