شاهد : لوحة إعلانية معلقة على مقبرة في الدمام تلعن النساء الزائرات للقبور!

صحيفة المرصد: أثارت لوحة موضوعة بإحدى المقابر في الدمام كُتب عليها حديث نبوي عن “لعن زوَّارات القبور”، ردود أفعال غاضبة وطالب البعض بتغييرها، وهو ما جعل أمانة المنطقة الشرقية تزيلها من مكانها.
ووفقاً لصحيفة “الوطن” قال المتحدث الرسمي للأمانة محمد الصفيان إنه تم إزالتها واستبدالها بلوحات أخرى تتضمن أدعية للموتى.
تعليقات ( 77 )
سن توبهل الوضوء والزكاه والحج والصوم ..الخ اتى برواه فلان وعلتان غريب امركم ولكن الله لايبلانا بما ابتليتم به وويكند سعيد للجميع
الشهريباين كتابه صلى الله عليهم وسلم ب (ص) يمتاز ***بذلك حتى في كتابهم دروش يا مدروش
عدد التعليقات:671
ساميةوالترمذي والبغوي وابن حجر قالوا حسن وأحمد شاكرقال حسن وإسناده صحيح في (مسند أحمد )أما الألباني فقال عنه ضعيف في( السلسلة الضعيفة)وفي تحقيق الألباني لكتاب (مشكاة المصابيح) قال عنه إنه حسن.
عدد التعليقات:671
ساميةنهى الرسول(ص)عن زيارة القبور أول الإسلام خشية الإفتتان بها كمافي الجاهلية ثم سمح بذلك كونها تذكر الناس بالآخرة وف الحديث اختلاف فأبي داود سكت عنه وقد قال ف رسالته لأهل مكة كل ما سُكت عنه فهو صالح-يتبع
المتربيوإذا كانت المرأة في المدينة زائرة فإنها تصلي في المسجد مع الناس، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المسجد، فليس هناك حاجة إلى أن تذهب عند القبر وتصلي عليه، بل تصلي عليه في محلها وتسلم عليه،
المتربيورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور.
لا تحزن...زوارات المقابر.....ام زائرات المقابر....اتوقع من كتبها لا يحسن العربيه....
انوسالا يوجد اية علي ذيارب القبور
عطيه الزهرانيصدقت ياسنتوب صدقت
شايف العجائبرحال ،، وياويل من كذب او شكك في احاديث النبي صل الله عليه واله وسلم .
شايف العجائبجنوبيه .. بيض الله وجهك ،، ايه علميهم ،، صحيح الشرع فضل الرجل على المرأة ،، ولكن ليس على الاطلاق ،، لانك تجد من بعض النساء من هو خيرا من بعض الرجال .
عدد التعليقات:5810
الرحااالالله جعل لنا محمد رسول الله رحمه للعالمين..لم يجعله لنا يعلمنا ان نلعن هذا ونكفر ذاك..افهم يافهيم
علي العمرياظن. الحديث. هذا. غير صحيح. لنه. الدين. مش. لعن. وتكفير. لناس. الدين. رحمه.
عدد التعليقات:5810
الرحااالياويل من تقول على رسول الله بحرف..فكيف باحاديث كلها افتراء..انا استغرب الثقه في نفسه وهو يقول حديث لايعرف من صحته الا قال فلان وقال فلان..خاف الله
مرسيحديث مكذوب على رسول الله
جنوبية..🌻🌻سن توب ايش انا أصدق القرآن فقط في أية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه..الآية تجي انت تقول انا اقتنع بالقرآن فقط والرسول عليه الصلاة والسلام لا عنك لا اقتنعت ولا صدقت
عدد التعليقات:5810
الرحااال90% من احاديثهم كلها لعنات..بالله ايش خلينا للدعوه الاسلاميه
مانع القحطانيورد عنه صلى الله عليه وسلم: من عدة طرق أنه ((لعن زائرات القبور)) من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم وفيها لعن زائرات القبور
راجيستتوب داإما نتاج المتعه لايقر الا بقرآن المسردب وينكر السنة لأنها حرمت مصدر مجيئه
سن توب50/ ههههههههههههه اللهم اشفهم وعافهم واعف عنهم . ارفع قضيتك ياجاهل وهل سنة الرسول محجوبه في القرآن ولكن من سلم عقله لاتستبعد يكون هذا رده وفي انتظارك ترفع قضيه بالفعل ماهو طرطشة كلام هنا ان كنت صادق
علي العمريصارتا نعلن. بَعضُنَا. علي الجدران. الله المستعان
عدد التعليقات:5810
الرحاااليا (محق(..اكبر مافي خياك اركبها..روح تعلم اصول الدين..واصول الحوار..واعلم يقينا ان اللعن صفه من صفات المنافقين..رسول الرحمه لم يكن لا لعانا ولا شامتا..بل كان رقيق القلب..لماذا لاتتبعه
عدد التعليقات:11
مفقودصدق سنتوب في كل حرف
عدد التعليقات:11
مفقودتكفى واللي يرحم والديك لا ترفع دعوى يالقوي
محقكذبت يالزيدي ابو مسلتح علماؤنا رفضوا زيارة قبر النبي البدعية والتمسح بالقبر أما الشرعية التي وردت بالدليل فلم يمنعوها علماؤنا تاج رأسك واسيادك انت والجفري والحوثي والرافضي سنتوب ورحال العلماني
محقالمسمى سنتوب لابد من رفع دعوى ضده ومحاكمته لأنه أنكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الصحيحة فاقيمو عليه دعوى هو ورحال عندما يقول أحاديث اللعن ماعد تمشي
زينب...الله أكبر على المنافقين. .المدلسين. ..الله يقول(والشجرة الملعونة في القرآن )(ولعنوا بماقالوا ).ونبيه يقول(لعن الله النامصه والمتنمصه ) يارحال انت وسنتوب نلعن من يلعنه الله ورسوله في كتابه عندك اعتراض؟
راجيشاهدنا ، خير ياطير ، إذا كان قالها المعصوم عليه الصلاة والسلام فهي على العين والراس ، شاهدوا أنتم النصوص المحرفه لدى النصارى ولم يخجلوا من ذكرها
حلبوبهذا حديث صحيح وين المشكله
محقمن نواقض الإسلام بغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سن توب يقول مايصدق إلا القرآن وغيره مايصدقه يعني حتى الأحاديث الصحيحة الواردة والمتواترةعن الرسول صلى الله عليه وسلم لايصدقهايبغالك محاكمة
مفقود"كله عناد في اخواننا الشيعة"
سعد الدوسريكيف تتعظ النساء؟؟؟إذا لم يزرن القبور!!!زياره القبور تجعل الإنسان يتعظ ،،،ويفكر في الآخره،،،عندما تزور النساء القبور،،،سيكون هذا لهن عظه ،،،وعبره...(مجرد رأي قابل للخطأ،،،والصواب)...
أبو مصلفح الرياضماراح أستغرب هذا الشيء صراحة إذا كان زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماتجوز ومحرمة ولا أحد يقول لا منو يقوووله كبار علامكم ابن فلان وغيره ميتهم وحيهم عموما ألكساندرا ستان وش جاب ***
عدد التعليقات:5810
الرحااالدينهم المتشددين..مبني على العن هذا وكفر ذاك..لا ياحبيبي..هذا ماهو دين..انت خرجت من المله من كثر لعنك..حتى الشياطين ماتلعن كثر ماهو يلعن
داعس رقبة الزيدي الحوثيالعن يجوز ع مقابر بني حوث احفاد ابرهه لعنهم الله
عدد التعليقات:5810
الرحااالتبغى تكون ثروه..تبي الناس تتبعك..كثر لعن..هذي حكمة قليل الدين
عدد التعليقات:5810
الرحااالياحبهم للعن..اعوذبالله منكم..
عدد التعليقات:5810
الرحااالالي ماهو عاجبه..ياخذ له مويه بارده ويروح للوحه ويتأملها..اما اللعن والخرابيط على القبور ماعاد تمشي
سن توباللهم ارحم موتى المسلمين واحسن خواتمنا / خرووووج
عدد التعليقات:384
الفارس ابو زيديااخوان الرافضه دين ثاني غير ديننا واللوحه ذي تزعجهم وهم ودهم يأدون شعائر دينهم الممسوخ ذا دين الحشاشين والكذابين والمرتزقه فخلو بينهم وبين دينهم مصممين الا يعبدون القبور ونسائهم يبون يعبدون معهم
ابو ناصرياخي النصارى و اليهود و غيرهم من سنين يزوروا القبور ما شفت احد عبد له قبر متشددين لحد****
سن توب28 حق / مابيني وبينك الا القران غيره ما اعترف به وغير مصدقه
عدد التعليقات:5810
الرحااالاهم مافي الموضوع..ان اللوحه انشالت..وهذا يكفي
سعودياحاديث موجودة بزيارة السيدة عائشة لقبر اخيها و لما سؤلت قالت ان النبي حرمها ثم اجازها
زائرهنحن نتوجه للطريق السليم الصحيح ياسلاااااام
مفقودالمفروض انهم ياخذون الطلاب والطالبات اسبوعيا للمقابر عشان يتعظون
مصرقعسن توب اقولك انطم خلك في علبتك وانت بعيد كل البعد عن الدين وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تتفلسف يا وجه ****
سن توب26 / مابيني وبينك الا القران غيره ما اعترف به وغير مصدقه
محقإلى سن توب المدلس وأمثاله بيننا وبينكم القرآن وصحيحي البخاري ومسلم يامفتري وابحث عن صحة الحديث في مسلم أو البخاري ولكنك تكذب وتفتري على المخلصين
سن توبالغالبيه مثل النعام خلاص مايفكر ولا يستخدم عقله ولا فطرته ولا المنطق مسلم عقله للكذب والخرافات ومصدقها ويحارب لأجلها وهو أجهل من ابو جهل نفسه . اتبع نداء الفطره فهي بوصلة الحياه أن كانت سليمه وصالحه
مفقودما ادري وش الحكمة من زيارة القبور وهي ماعليها اسماء او علامات
داعس رقبة الزيدي الحوثيادعس الرخال ابناء الخراف
محقالذي يقول يشك في صحة الحديث يراجع صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعلمون أن في المنطقة الشرقية هناك من النساء الرافضيات من يترددن على القبور بزيارات بدعية فلذلك علقت اللوحة حتى يفهمن والأمانة ليه تشيل
حيدرليش يغيرونها اذا هي حديث وموجودة بصحيح البخاري ومسلم
داعس رقبة الزيدي الحوثيمفقود زيدي ****اعرف شعارك
مفقودلسان حالها يقول: "هم يحسدوني على موتي فوا اسفي//حتى على الموت لا اخلو من الحسد"
داعس رقبة الزيدي الحوثيمفقود روح حرر وطنك المحتل و ترك التقيه يا عدو الحياه
سن توبالاحاديث اغلبها مبتدعه ومكذوبه على الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقال وقال وقال وانواع التأليف ويجتمعون ويقولون متفق عليه واللي يخالف هواهم ضعيف وغير صحيح وهذا سبب خراب وشتات وفرقة المسلمين
عدد التعليقات:5810
الرحاااللما يأخذوا البعض من الدين الا اسمه فقط..كل مايملكونه هو اللعن والتكفير والصياح والصجه كأنه الآمر الناهي في الدين..الله لايبلانا
زائرزورات المكثرات من الزيارة كما قال الألباني...أما الزيارة الشرعية فالنساء يدخلون في عموم ألا اني قد نهيتكم عن زيارة فزورها فإنها تذكركم الآخرة ...والله أعلم .
داعس رقبة الزيدي الحوثيلعن الله الحوثي مفقود القبور
مفقوديا أخية بس لا تموتين اذا زرت القبور, خليها لهم يفرحون فيها
مفقودشوف كلمة لعن وش طوها, ياحبهم للعن والتكفير
مفقودمن زين زيارة القبور؟ والله لو انها ديزني لاند
الكاديالاخ اللي ايقول ان الكلام المكتوب حديث شريف. لم يكن رسول الله سباب ولا لعان .
جنوبية..🌻🌻ماغلطو هذا حكم شرعي واضح حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بس هما اختصروه للي ماتفهم
زينب...وردعنه صلى الله عليه وسلم:من عدة طرق أنه(لعن زائرات القبور)من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن عباس،ومن حديث حسان بن ثابت رضي الله عنهم.لكن يبدوا أن(؟ ) هذا الخبر ليس من اتباع سنة محمد عليه الصلاةوالسلام
محمدههههه يبغو الحريم مساوة مع الرجل حتى بزيارة القبور تقلهم حديث الرسول يقول لعن الله زائرات القبور يقولو امريكا تقول مساوة الحريم والرجال هههههه حريم مخفات جعلكم للقبور بدري
عدد التعليقات:15137
قلم الحقيقهمخالف
سن توبأشك في صحة الحديث لأن الرسول ص لم يكن لعان ولا سباب وزيارة القبور للدعاء للموتى والترحم عليهم سنه من سنن الشريعه وفيها أجر ياكثر الاحايث الملفقه على دينا احاديث اتفق واختلف وشبه صحيح ويمكن بلنتي
مفقودوالله الحرمة مهضوم حقها, ودي بشي اسمعه انه مرضي عنها اذا سوته غير ارضاء زوجها
هليلطيب إِيش المشكله في الحديث عشان يزيلوا اللوحة حديث صحيح وما فيه شي لاكن أكيد السالفه ورآها بني ليبرال وعلمان والرافضة نسال الله ان يزيلهم من الارض
مفقودياذا الحريم المسكينات كل شي عليها لعنة حتى لو تقص حواجبها واذا نام ابو سروال زعلان عليها ملعونة واذا وصلت شعرها ملعونة واذا واذا
شايف العجائبهذا حديث شريف ،، وش مزعلكم ،، وضع للتذكير .