البنوك التركية تمنح السعوديين الراغبين في تملك عقارات قروضًا.. بشرط!

صحيفة المرصد: بدأت البنوك التركية في إقراض مستثمري الوحدات السكنية -من السعوديين الراغبين في تملك عقارات- مقابل رهن العقار إلى حين السداد.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي على هامش معرض سيتي سكيب بجدة، الذي افتتحه الأربعاء (2 نوفمبر 2016) أمين محافظة جدة هاني أبو راس، ويستمر حتى 4 نوفمبر في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

من جهته حذر المستثمر العقاري، علي أوغلو، السعوديين من الإعلانات المزيفة التي تُطلقها بعض الشركات غير الموثوق بها، مضيفًا أن على السعوديين ألا يُقبلوا على الشراء قبل السؤال عن الشركة المسوقة من قبل السفارة السعودية في تركيا ومعرفة كافة التفاصيل، من أجل ألا يقعوا ضحية المحتالين.

وأوضح أوغلو أن السعوديين يمثلون أعلى نسبة استثمارات عقارية في تركيا بمساحة إجمالية تُقدر بمليون متر مربع، علاوةً على وجود 150 شركة سعودية تعمل في القطاع العقاري من أصل 744 شركة موزعة على كافة القطاعات نتيجة للتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة التركية وإزالتها كافة العوائق التي تُواجههم.

وأشار أوغلو إلى أن أسعار المتر تتراوح بين 2000 دولار إلى 30 ألف دولار للمتر المربع للوحدات السكنية الجاهزة، حيث يتم الشراء عن طريق تحويل المبالغ على حساب حكومي، ومن ثم يودع في حسابات الشركة العقارية ما عدا ذلك فسيكون الأمر مرهونًا بسمعة الشركة ومصداقيتها.