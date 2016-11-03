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البنوك التركية تمنح السعوديين الراغبين في تملك عقارات قروضًا.. بشرط!

3 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
البنوك التركية تمنح السعوديين الراغبين في تملك عقارات قروضًا.. بشرط!
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صحيفة المرصد: بدأت البنوك التركية في إقراض مستثمري الوحدات السكنية -من السعوديين الراغبين في تملك عقارات- مقابل رهن العقار إلى حين السداد.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي على هامش معرض سيتي سكيب بجدة، الذي افتتحه الأربعاء (2 نوفمبر 2016) أمين محافظة جدة هاني أبو راس، ويستمر حتى 4 نوفمبر في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.

من جهته حذر المستثمر العقاري، علي أوغلو، السعوديين من الإعلانات المزيفة التي تُطلقها بعض الشركات غير الموثوق بها، مضيفًا أن على السعوديين ألا يُقبلوا على الشراء قبل السؤال عن الشركة المسوقة من قبل السفارة السعودية في تركيا ومعرفة كافة التفاصيل، من أجل ألا يقعوا ضحية المحتالين.

وأوضح أوغلو أن السعوديين يمثلون أعلى نسبة استثمارات عقارية في تركيا بمساحة إجمالية تُقدر بمليون متر مربع، علاوةً على وجود 150 شركة سعودية تعمل في القطاع العقاري من أصل 744 شركة موزعة على كافة القطاعات نتيجة للتسهيلات المقدمة من قبل الحكومة التركية وإزالتها كافة العوائق التي تُواجههم.

وأشار أوغلو إلى أن أسعار المتر تتراوح بين 2000 دولار إلى 30 ألف دولار للمتر المربع للوحدات السكنية الجاهزة، حيث يتم الشراء عن طريق تحويل المبالغ على حساب حكومي، ومن ثم يودع في حسابات الشركة العقارية ما عدا ذلك فسيكون الأمر مرهونًا بسمعة الشركة ومصداقيتها.



تعليقات ( 11 )

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  1. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
    عدد التعليقات:1199

    نبرااس

    اعتقد ان تجار التراب السعوديين سيشدون الرحال الى تركيا بعد هروب المواطن السعودي الى هناك وسيتضخم العقار التركي كما تضخم عندنا،،وراك وراك يالسعودي لين تسكن خيمه او في قبرك.
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  2. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    لا شك ان تركيا اثبتت انها الدولة الوحيدة

    التي وقفة مع دول الخليج ووقفة مع السنه في العراق وفي سوريا ،،، لكن نتمنى عدم الاندفاع يجب ان تكون امورنا متزنه ،، هذي أمريكا بعد حلف 70 عام انقلبت علينا تطالبنا بتعويضات ، وغيرهم من الدول العربية
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  3. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات نسائية ورجالية وبعضها من غير اسماء ومنها. مفقود
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  4. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    محمد

    خنبوقة القلم المفقود حتى الحكومة السعودية الحين مستثمرة بتركيا عشرات المليارات الدولارات اجتماعية واقتصادية وعسكرية وسياسية ومشاريع بالهبل موت بحرتك****
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  5. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    سامي

    فرصه لتملك الحقيقي وليس على ورق او تصاريح جوفاء
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  6. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    محمد

    موت بحرتك خنبوقة مفقود قلم الكذب موت من قهرك روح لسيسيك
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  7. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    راجي

    رقم واحد عساك اسم على مسمى
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  8. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    محمد

    مفقود القبور هي الاضرحة الي قاعدين تعبدوهم انت ومعممينك الكفار وخامنئي ابو لحية معفنة
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  9. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    رؤية

    شكلنا بنرحل يم الأتراك . ويبدو أنهم أرحم من تجار العقار أصحاب الغلا والجشع والتغول اللي عندنا . وبعدين هناك ماء وخضره ومطر وثلج وبشر وتطور أما هنا فغُبره وجفاف وغلا وملايين الأجانب . فرق شاسع
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  10. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 15:15 م

    يزن

    الخنبوقه راح فطيس روح استثمر في بلدك مصر شوف نهر النيل كيف متنيل بنيله صفراء😂😂
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  11. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 15:15 م
    عدد التعليقات:11

    مفقود

    معظم السعوديون يتمنو التملك هروبا من كبت مثقفي القبور
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