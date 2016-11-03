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“الكلباني” ساخرا من مطار الملك خالد..ما ودك تجيه إلا من عرعر!

3 نوفمبر, 2016 , 18:54 م
“الكلباني” ساخرا من مطار الملك خالد..ما ودك تجيه إلا من عرعر!
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صحيفة المرصد: سخر الشيخ عادل الكلباني من ‏مطار الملك خالد قائلا: “ما ودك تجيه إلا من عرعر أو القيصومة، أما إذا جيته من مطار حمد أو دبي تنغَثّ وتجيك غلقة”!.
وأثارت التغريدة جدل وإعجاب رواد “تويتر” بين مؤيد وناقد لتعليقات “الكلباني”، مشيرين إلي أنه دائم السخرية من الخدمات. وتجاوز عدد متابعي الشيخ الـ 4 مليون متابع وتغريدته تحظى دائماً بتداول واسع بسبب أسلوبه الخاص في التعليق.



تعليقات ( 37 )

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  1. 37
    3 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    العراب

    تعليق 19 الشيخ ينتقد المطارات في المملكة وقصده انه متى تحس بفخامة مطار الرياض الا اذا جيت من مطار صندقه زي مطار عرعر وابها والقريات بالعربي كل مطارات المملكة تعبانه بما فيها مطار الملك خالد بالرياض
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  2. 36
    3 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    بدر

    وليش ماتنتقد ياشيخ مسئولين المطارات وتقول لهم ليش مطار عرعر كذا من اللف السنين
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  3. 35
    3 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    الناقد

    عزالله أنه صادق !!
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  4. 34
    3 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    ليبرالي

    احمدواربكم قبل كم سنه ومطاراتكم معاطين الابل وذا الحين تبون مطارات مطليه في الذهب مطار الملك خالد مكتمل الخدمات ولافيه شي يوجب***
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  5. 33
    3 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    Slom999

    الشيخ دايم كلامه في محله ولا يجامل ولا شي ربي يوفقه ودايم يوقف مع المواطن في كل شي لان كلامه كلام حق يدافع عن بلده وعن الفساد الموجود اشكرك كثير الشكر يشيخ
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  6. 32
    3 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    Slom999

    قسم بالله مايقول الشيخ الا الحق دايم ويدافع عن الحق والا مهب عاجبه كلام الشيخ لايتابعه / اجل اذا دخلنا مطار الرياض كنك داخل تشليح كل شي محيوس والشناط والاجهزه عطلانه ونفسيات الموظفين والله يجينا هم
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  7. 31
    3 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    Slom999

    ربي يحفظك يشيخ دايم رسايلك جميله جدا والله اني احب اتابعك
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  8. 30
    3 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    شاهد على الظهر

    سؤال / من أغنى بلدنا !!! وإلا تركيا وإلا دبي وإلا ماليزيا وإلا سنغافوره وإلا اثيوبيا وإلا اندنوسيا ؟؟ شوفوا مطاراتهم وشوفوا شوارعهم وشوفوا وشوفوا وشوفوا !!! والله قهر
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  9. 29
    3 نوفمبر, 2016 , 21:10 م

    سعد

    صادق ،مطاراتنا تفشل ومواقف السيارات ثمن غرفة ٥ نجوم
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  10. 28
    3 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    اسوأ ما في المطار هم موظفيه

    تنقصهم دورات في كيفية التعامل مع الآخرين وضعهم سيء جدا بمسؤوليهم المطار ليس مبنى وتجهيزات فقط بل منظومة متكاملة تقدم خدماتها للمسافر بكل تفاني وبدون منة.
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  11. 27
    3 نوفمبر, 2016 , 20:48 م

    الهذلي

    ونعم الشيخ لا للمجامله
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  12. 26
    3 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟

    كلام واقعي ، كم أنا أحبك فالله يا شيخ عادل .
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  13. 25
    3 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    عرعر مافيها الا الشوارع المكسره والتراب والاغبار
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  14. 24
    3 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    سيبويه

    بصراحه يعجبني هذا الشيخ .. ماعنده مجاملات ... وكلامه صدق مليار % والله ثم والله إني أتألم عندما أسافر برا ! وأرى حال الخدمات في بلدنا سواء مطارات مستشفيات مرافق طرق كباري شوارع .. بلدي ثري وهذا حاله
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  15. 23
    3 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    حفظ الله هذا الشيخ
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  16. 22
    3 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    Abdulaziz

    كلام واقعي
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  17. 21
    3 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    ءذءذ

    هههههههههههههههه
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  18. 20
    3 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    محمد

    ت 19 اقول بسم الله عليك شب نارك وتدفى وسكت ابرك الناس في الشرق ونت في الغرب
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  19. 19
    3 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    طيب بدل ماتنتقد ياشيخ الله يعافيك

    قدم حلول قدم نصاح ،، وبعدين ويش فيها عرعر ولقيصومه من افضل المناطق الله يجزاك خير ليلة تقضيها في روابي عرعر مفترش الأرض ولحافك السماء وشاب نارك وسامر مع اخوياك افضل من 30 ليلة في الرياض
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  20. 18
    3 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    فتاة سعوديه

    وهو صادق مطارتنا تفشل رحوا لمطار كوالمبور في ماليزيا جو المطار قطار من الرفاهية والدلال ومطار ابو ظبي ودبي والدوحة اذا دخلت مطاراتنا احس بإحباط تفشل وما في ترتيب كل شي فوضى وفاشل
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  21. 17
    3 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    يعجبني هذا الشيخ كل انتقاداته في محلها - ينفع يكون مسئول في المراقبة والتقييم والتوثيق.
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  22. 16
    3 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    محمد

    هذا الشيخ تحفه ياهو عليه قصف للجباه تنتفض منها الركب // وقفشاته واقعيه ولا ينكرها احد الاعتراف بالحق فضيله
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  23. 15
    3 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    عيد

    السبب ان المترفين لهم صالاتهم ومطارهم الخاص ماهم حاسين بااحد
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  24. 14
    3 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    هذا وش سالفته 24 ساعة بـ تويتر***
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  25. 13
    3 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    محمد

    لوجيته من مطار الباحه كنك في مطار فرنكفرت ولا ديغول لا تقدر تقول مطار الباحه اقل شي يفتح من 7 صباحا بعض المطارات في اوربا تفتح ٧/٣٠ يعني نصف ساعه متقدمين عنهم وبعد ماعندهم فول مثلنا
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  26. 12
    3 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    ابوفهد٢٢٢

    والله صادق بكل ماتعنيه هذة العبارة مطار الرياض ومطار جدة من أسوأ المطارات ليش نزعل من الحقيقة؟
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  27. 11
    3 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    سار888

    كلامك ياشيخ يحسس ألواحد أن ألمسئول في هذا البلد يشتغل لنفسه فقط وليس للوطن قيمه عنده
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  28. 10
    3 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    الأصلي أبن الأصيل

    مطار عرعر عباره عن غرفيتين غرفة مغادره و غرفة وصول
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  29. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    عبدالله بن مسعود

    الشيخ ينتقد بطريقتة الخاصه والتي ارى انها مميزة رغم اعتراض البعض على طرحه .. وتبقى وجهة نظر بقصد الاصلاح وتلافي الملاحظات .. ولا نقول الا جزاه الله خير وشكر جهده
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  30. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    لا اتابع هذا الرجل
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  31. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    ليس من الحكمة في شي والله اعلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  32. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    ومطار جدة بوابة الحرمين ما ودك تجيه إلا من بنقلادش أو أفغانستان .
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  33. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    خالد الزهراني

    اجل ايش بيقول عن مطار جده لاشافه الشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم(الاية
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  35. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    نحن

    بيض الله وجهك ياشيخ عادل لوفيه عشره مثلك انت ماتجامل ومن يقول استنقاص من المدينتين هدا من صالحهن
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  36. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    مواطن ولكن ،،،،

    واذا جيته من اديس ابابا مطار اثيوبيا
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  37. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 18:57 م
    عدد التعليقات:379

    ♨ليالي نجد ♨

    استنقاص من هاتين المدينتين الجميلتين
    لا يعجبني(9) اعجبني(5)

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