“الكلباني” ساخرا من مطار الملك خالد..ما ودك تجيه إلا من عرعر!

صحيفة المرصد: سخر الشيخ عادل الكلباني من ‏مطار الملك خالد قائلا: “ما ودك تجيه إلا من عرعر أو القيصومة، أما إذا جيته من مطار حمد أو دبي تنغَثّ وتجيك غلقة”!.

وأثارت التغريدة جدل وإعجاب رواد “تويتر” بين مؤيد وناقد لتعليقات “الكلباني”، مشيرين إلي أنه دائم السخرية من الخدمات. وتجاوز عدد متابعي الشيخ الـ 4 مليون متابع وتغريدته تحظى دائماً بتداول واسع بسبب أسلوبه الخاص في التعليق.

@abuabdelelah

أوف لاجيته من عرعر كنك داخل أوروبا😂 — فـهـــد الدهمشي (@fahad_alenazii) November 3, 2016