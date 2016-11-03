“الكلباني” ساخرا من مطار الملك خالد..ما ودك تجيه إلا من عرعر!

صحيفة المرصد: سخر الشيخ عادل الكلباني من مطار الملك خالد قائلا: “ما ودك تجيه إلا من عرعر أو القيصومة، أما إذا جيته من مطار حمد أو دبي تنغَثّ وتجيك غلقة”!.
وأثارت التغريدة جدل وإعجاب رواد “تويتر” بين مؤيد وناقد لتعليقات “الكلباني”، مشيرين إلي أنه دائم السخرية من الخدمات. وتجاوز عدد متابعي الشيخ الـ 4 مليون متابع وتغريدته تحظى دائماً بتداول واسع بسبب أسلوبه الخاص في التعليق.
@abuabdelelah على طاري القيصومه شرايك يا شيخ ؟ pic.twitter.com/O0K7WtEFj0
— عبدالمحسن. (@Eng_do7s) November 3, 2016
@abuabdelelah
أوف لاجيته من عرعر كنك داخل أوروبا😂
— فـهـــد الدهمشي (@fahad_alenazii) November 3, 2016
تعليقات ( 37 )
العرابتعليق 19 الشيخ ينتقد المطارات في المملكة وقصده انه متى تحس بفخامة مطار الرياض الا اذا جيت من مطار صندقه زي مطار عرعر وابها والقريات بالعربي كل مطارات المملكة تعبانه بما فيها مطار الملك خالد بالرياض
بدروليش ماتنتقد ياشيخ مسئولين المطارات وتقول لهم ليش مطار عرعر كذا من اللف السنين
الناقدعزالله أنه صادق !!
ليبرالياحمدواربكم قبل كم سنه ومطاراتكم معاطين الابل وذا الحين تبون مطارات مطليه في الذهب مطار الملك خالد مكتمل الخدمات ولافيه شي يوجب***
Slom999الشيخ دايم كلامه في محله ولا يجامل ولا شي ربي يوفقه ودايم يوقف مع المواطن في كل شي لان كلامه كلام حق يدافع عن بلده وعن الفساد الموجود اشكرك كثير الشكر يشيخ
Slom999قسم بالله مايقول الشيخ الا الحق دايم ويدافع عن الحق والا مهب عاجبه كلام الشيخ لايتابعه / اجل اذا دخلنا مطار الرياض كنك داخل تشليح كل شي محيوس والشناط والاجهزه عطلانه ونفسيات الموظفين والله يجينا هم
Slom999ربي يحفظك يشيخ دايم رسايلك جميله جدا والله اني احب اتابعك
شاهد على الظهرسؤال / من أغنى بلدنا !!! وإلا تركيا وإلا دبي وإلا ماليزيا وإلا سنغافوره وإلا اثيوبيا وإلا اندنوسيا ؟؟ شوفوا مطاراتهم وشوفوا شوارعهم وشوفوا وشوفوا وشوفوا !!! والله قهر
سعدصادق ،مطاراتنا تفشل ومواقف السيارات ثمن غرفة ٥ نجوم
اسوأ ما في المطار هم موظفيهتنقصهم دورات في كيفية التعامل مع الآخرين وضعهم سيء جدا بمسؤوليهم المطار ليس مبنى وتجهيزات فقط بل منظومة متكاملة تقدم خدماتها للمسافر بكل تفاني وبدون منة.
الهذليونعم الشيخ لا للمجامله
واليوم أنا ببكيك لو كنت حيّا !!؟كلام واقعي ، كم أنا أحبك فالله يا شيخ عادل .
سيبويهبصراحه يعجبني هذا الشيخ .. ماعنده مجاملات ... وكلامه صدق مليار % والله ثم والله إني أتألم عندما أسافر برا ! وأرى حال الخدمات في بلدنا سواء مطارات مستشفيات مرافق طرق كباري شوارع .. بلدي ثري وهذا حاله
Abdulazizكلام واقعي
ءذءذهههههههههههههههه
محمدت 19 اقول بسم الله عليك شب نارك وتدفى وسكت ابرك الناس في الشرق ونت في الغرب
طيب بدل ماتنتقد ياشيخ الله يعافيكقدم حلول قدم نصاح ،، وبعدين ويش فيها عرعر ولقيصومه من افضل المناطق الله يجزاك خير ليلة تقضيها في روابي عرعر مفترش الأرض ولحافك السماء وشاب نارك وسامر مع اخوياك افضل من 30 ليلة في الرياض
فتاة سعوديهوهو صادق مطارتنا تفشل رحوا لمطار كوالمبور في ماليزيا جو المطار قطار من الرفاهية والدلال ومطار ابو ظبي ودبي والدوحة اذا دخلت مطاراتنا احس بإحباط تفشل وما في ترتيب كل شي فوضى وفاشل
😎مرصداوي عنيد😎يعجبني هذا الشيخ كل انتقاداته في محلها - ينفع يكون مسئول في المراقبة والتقييم والتوثيق.
محمدهذا الشيخ تحفه ياهو عليه قصف للجباه تنتفض منها الركب // وقفشاته واقعيه ولا ينكرها احد الاعتراف بالحق فضيله
عيدالسبب ان المترفين لهم صالاتهم ومطارهم الخاص ماهم حاسين بااحد
محمدلوجيته من مطار الباحه كنك في مطار فرنكفرت ولا ديغول لا تقدر تقول مطار الباحه اقل شي يفتح من 7 صباحا بعض المطارات في اوربا تفتح ٧/٣٠ يعني نصف ساعه متقدمين عنهم وبعد ماعندهم فول مثلنا
ابوفهد٢٢٢والله صادق بكل ماتعنيه هذة العبارة مطار الرياض ومطار جدة من أسوأ المطارات ليش نزعل من الحقيقة؟
سار888كلامك ياشيخ يحسس ألواحد أن ألمسئول في هذا البلد يشتغل لنفسه فقط وليس للوطن قيمه عنده
الأصلي أبن الأصيلمطار عرعر عباره عن غرفيتين غرفة مغادره و غرفة وصول
عبدالله بن مسعودالشيخ ينتقد بطريقتة الخاصه والتي ارى انها مميزة رغم اعتراض البعض على طرحه .. وتبقى وجهة نظر بقصد الاصلاح وتلافي الملاحظات .. ولا نقول الا جزاه الله خير وشكر جهده
خالد الزهرانياجل ايش بيقول عن مطار جده لاشافه الشيخ
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم(الاية
نحنبيض الله وجهك ياشيخ عادل لوفيه عشره مثلك انت ماتجامل ومن يقول استنقاص من المدينتين هدا من صالحهن
مواطن ولكن ،،،،واذا جيته من اديس ابابا مطار اثيوبيا
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♨ليالي نجد ♨استنقاص من هاتين المدينتين الجميلتين