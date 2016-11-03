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الفنانة أحلام تطلب الدعاء للفنان “سعد لمجرد “المتهم باغتصاب فتاة فرنسية

3 نوفمبر, 2016 , 23:46 م
الفنانة أحلام تطلب الدعاء للفنان “سعد لمجرد “المتهم باغتصاب فتاة فرنسية
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صحيفة المرصد : انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له مع والدته الفنانة نزهة الركراكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.
وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.
يذكر أن سعد لمجرد محتجز في أحد السجون بالعاصمة الفرنسية باريس، على ذمة قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وهو الاتهام الذي أنكره نجم أغنية “يا معلم” تماما، حيث أكد محاميه، حسب تقارير صحفية، أن الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    4 نوفمبر, 2016 , 1:26 ص

    يا أخ احلام متى الإعتزال
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  2. 28
    4 نوفمبر, 2016 , 1:22 ص

    ياحنينه ام قلب خسايه ياسلام ياحلوووومه احساس مرهف
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  3. 27
    4 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    ابوتركي

    يا ليت يا واد احلام انك تطلبين الناس يدعون لك ان الله يرجعك وحده ست مش دكر!!
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  4. 26
    4 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    فهد

    بندعي ربي لك بالهدايه انتي وجميع المسلمين انتبهي لنفسك اليوم عمل من غير حساب وغد حساب من غير عمل ادعي لنفسك احسن لك
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  5. 25
    4 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    الهمداني

    هههههههه وش سالفتها هذه يمكن في خاطرها شي من المجرد هههههههههه ترى سعد راعي مزاج عالي ياحلومة خخخخخخخخخخخخخ
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  6. 24
    4 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    فوفو

    احلام هذه**** عمرها في كل شي ماعندها عيال وزوج وبيت تقابلهم
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  7. 23
    4 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    اشراق

    يعني لانه مغني مشهور يصير بعرف اهل الفن فوق القانون..بكره اذا مغنيه عملت شي*** او مغني قتل او سرق كل الفنانين يتكاتفو لنصرته.سعد واضح مذنب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 22
    4 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    ممكن ؟!

    أكيد في كل صلاة ندعي تصدقين حتى النوم ما عاد يجينا عشانك أنت وياه .. الله يآخذك أنت وياه قولي آمييين
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  9. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    ابو محمد السيد

    ونحن نستجيب لطلبك = اللهم ان كان بريء فرج همه واخرجه من غمه - وان كان غير بريء فأجعل الدائرة عليه وزده هما وغما آمين
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  10. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    عاهات وبلاوي

    ياعالم من فين تتحذف علينا هذه العاهات .. وهذه الميكروبات وهذه الجراثيم ... بالله ياناس هذي صاحيه وفي كامل قواها العقليه ... ياجعلك إن شاء الله تلاقين نفس مصيره ويفضحك ربي فضيحه لحم السوق
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  11. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    خسك الله

    أبشري يا مسز طقاقه .... ياشيخه روحي ... الله لايوفقك ولايوفقه ... ماشفناك تطلبين الدعاء لـــ 50 جندي إماراتي طحنهم الحوثيين بضربة صاروخ واحد ...
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  12. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ناس ماتستحي

    عليك غضب من الله أنتي وياه ... روحي الله يجعل لك في كل أغنيه نكبه ياطقاقه
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  13. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 0:28 ص

    قبحك الله

    آآآآآآآآآآآآه يازمن ؟؟؟؟ متى نشوفكم يا أهل الإنحراف *** وأنتم في ***... أجل ندعي لفاجر يافـــا ...............
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  14. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    فهد العرماني

    يا الراقصة احلام ادفعي كفالته وطلعية وانضبطوا واسهروا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    قبحك الله

    لابارك الله فيك ولافيه ..***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    عجوز دبي

    خيبك الله وخيبه ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    ماسخه من جد .

    تطلبين الدعاء لهذا ****// هيا خذي ... لعنة الله عليك وعليه ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ابشري والله بي تبينا ندعي اسأل الله في هذه الليله المباركه انا يهديكم ويردكم لطريق الهدايه انتي وسعد وامثالكم واذا اصريتو اسأل الله ان يخفي اصواتكم في مزبلت التااااريخ عاجلاً غير اجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  19. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    زينب...

    والله انقرفنا من أخبار التافهين والتافهات. .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  20. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 0:05 ص

    شيخ مزيون

    متى نرى ****سعد لمجرد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  21. 9
    3 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    أوركيد🌺

    حلوههه😂الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها......) طيب ذلحين خليها تنفعك.... إلاإذا أنت مجبر أومبتز هذي فيها كلام ثاني🤔لأن بعض النساء تدبس الرجال ف مصيبة زي سلام عليكم.
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  22. 8
    3 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    حيث أكد محاميه، حسب تقارير صحفية، أن الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها.
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  23. 7
    3 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    الزهراني

    واحد طالع له اكثر من صوره مع **** وصياعه بشو ندعيله اللهم لاتواخذنا بما فعل****
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  24. 6
    3 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    فواز

    استغفر الله العظيم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 5
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    فواز

    الله يقلعك انت وإياه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 4
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    الكحلي

    الله ياخذه وياخذك معه يااحلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  27. 3
    3 نوفمبر, 2016 , 23:51 م

    محمد

    اللهم عليك به وبها اللهم افضحهم فاسدين مفسدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  28. 2
    3 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    ابو داليدا

    الله ياخذك وهو معك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  29. 1
    3 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    حساوي

    اللهم فك اسره ويسر امره فنان كبير ويستحق الاحترام وحسبي الله على من ظلمه
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