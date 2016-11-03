صحيفة المرصد : انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له مع والدته الفنانة نزهة الركراكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.
وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.
يذكر أن سعد لمجرد محتجز في أحد السجون بالعاصمة الفرنسية باريس، على ذمة قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وهو الاتهام الذي أنكره نجم أغنية “يا معلم” تماما، حيث أكد محاميه، حسب تقارير صحفية، أن الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها.
الفنانة أحلام تطلب الدعاء للفنان “سعد لمجرد “المتهم باغتصاب فتاة فرنسية
صحيفة المرصد : انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له مع والدته الفنانة نزهة الركراكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
تعليقات ( 29 )
ابوتركييا ليت يا واد احلام انك تطلبين الناس يدعون لك ان الله يرجعك وحده ست مش دكر!!
فهدبندعي ربي لك بالهدايه انتي وجميع المسلمين انتبهي لنفسك اليوم عمل من غير حساب وغد حساب من غير عمل ادعي لنفسك احسن لك
الهمدانيهههههههه وش سالفتها هذه يمكن في خاطرها شي من المجرد هههههههههه ترى سعد راعي مزاج عالي ياحلومة خخخخخخخخخخخخخ
فوفواحلام هذه**** عمرها في كل شي ماعندها عيال وزوج وبيت تقابلهم
اشراقيعني لانه مغني مشهور يصير بعرف اهل الفن فوق القانون..بكره اذا مغنيه عملت شي*** او مغني قتل او سرق كل الفنانين يتكاتفو لنصرته.سعد واضح مذنب
ممكن ؟!أكيد في كل صلاة ندعي تصدقين حتى النوم ما عاد يجينا عشانك أنت وياه .. الله يآخذك أنت وياه قولي آمييين
ابو محمد السيدونحن نستجيب لطلبك = اللهم ان كان بريء فرج همه واخرجه من غمه - وان كان غير بريء فأجعل الدائرة عليه وزده هما وغما آمين
عاهات وبلاويياعالم من فين تتحذف علينا هذه العاهات .. وهذه الميكروبات وهذه الجراثيم ... بالله ياناس هذي صاحيه وفي كامل قواها العقليه ... ياجعلك إن شاء الله تلاقين نفس مصيره ويفضحك ربي فضيحه لحم السوق
خسك اللهأبشري يا مسز طقاقه .... ياشيخه روحي ... الله لايوفقك ولايوفقه ... ماشفناك تطلبين الدعاء لـــ 50 جندي إماراتي طحنهم الحوثيين بضربة صاروخ واحد ...
ناس ماتستحيعليك غضب من الله أنتي وياه ... روحي الله يجعل لك في كل أغنيه نكبه ياطقاقه
قبحك اللهآآآآآآآآآآآآه يازمن ؟؟؟؟ متى نشوفكم يا أهل الإنحراف *** وأنتم في ***... أجل ندعي لفاجر يافـــا ...............
فهد العرمانييا الراقصة احلام ادفعي كفالته وطلعية وانضبطوا واسهروا
قبحك اللهلابارك الله فيك ولافيه ..***
عجوز دبيخيبك الله وخيبه ....
ماسخه من جد .تطلبين الدعاء لهذا ****// هيا خذي ... لعنة الله عليك وعليه ...
زينب...والله انقرفنا من أخبار التافهين والتافهات. .
شيخ مزيونمتى نرى ****سعد لمجرد
أوركيد🌺حلوههه😂الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها......) طيب ذلحين خليها تنفعك.... إلاإذا أنت مجبر أومبتز هذي فيها كلام ثاني🤔لأن بعض النساء تدبس الرجال ف مصيبة زي سلام عليكم.
😎مرصداوي عنيد😎حيث أكد محاميه، حسب تقارير صحفية، أن الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها.
الزهرانيواحد طالع له اكثر من صوره مع **** وصياعه بشو ندعيله اللهم لاتواخذنا بما فعل****
فوازاستغفر الله العظيم.
فوازالله يقلعك انت وإياه.
الكحليالله ياخذه وياخذك معه يااحلام
محمداللهم عليك به وبها اللهم افضحهم فاسدين مفسدين
ابو داليداالله ياخذك وهو معك
حساوياللهم فك اسره ويسر امره فنان كبير ويستحق الاحترام وحسبي الله على من ظلمه