الفنانة أحلام تطلب الدعاء للفنان “سعد لمجرد “المتهم باغتصاب فتاة فرنسية

صحيفة المرصد : انضمت المطربة الإماراتية أحلام إلى قائمة الفنانين المدافعين عن المطرب المغربي سعد لمجرد، حيث قامت بنشر صورة له مع والدته الفنانة نزهة الركراكي أثناء وجودهما في الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة: “الله يفرجها عليك ويفرح قلب أميمتك حبيبي.. أمّنتكم ادعو لسعد لمجرد”.

وتلقت النجمة الإماراتية من متابعيها العديد من التعليقات التي تقدّم لها التحية، كما دعا كثيرون للمطرب المغربي بالخروج من هذه الأزمة الكبيرة.

يذكر أن سعد لمجرد محتجز في أحد السجون بالعاصمة الفرنسية باريس، على ذمة قضية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، وهو الاتهام الذي أنكره نجم أغنية “يا معلم” تماما، حيث أكد محاميه، حسب تقارير صحفية، أن الفتاة وافقت على إقامة علاقة مع “لمجرد” بإرادتها.

الله يفرجها عليك ويفرّح قلب اميمتك حبيبي #امنتكم_ادعوا_له #سعد_المجرد #المغرب غداً محاكمته 💔💔💔💔 A photo posted by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on Nov 2, 2016 at 2:02pm PDT