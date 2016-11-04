عندما حقق الفتح بطولة دوري 2013 وفاز (في الدورين) على الهلال مما ساهم في خسارة الهلال للبطولة وساعد الفتح على تحقيقها.. وتكرر الحال مع النصر إبان حصوله على بطولة دوري 2015م.. والحال نفسه تكرر أيضاً للأهلي ضد الهلال في دوري الموسم الماضي 2016م.

الذي أريد أن أصل إليه من واقع ما سبق ذكره (وهو على سبيل المثال لا الحصر) وبغض النظر عن الأسباب الأخرى (من ظلم تحكيم وخلافه).. الذي أريد أن أصل إليه هو أنهم في الهلال لم يعد يجيدوا التعامل (لا فنياً.. ولا نفسياً) مع المباريات التنافسية المفصلية على عكس ما كان يحدث منهم من خلال أغلب مواسمه الكروية وعلى مر تاريخه، مما يؤكد أن هذه مشكلة صار يعاني منها الهلال الفريق وهي التي ساهمت في خسارته لعدد من البطولات سواء محلية أو خارجية في المواسم الخمسة الأخيرة.. فهل يعالج (أصحاب الشأن) هذه المشكلة قبل أن تستفحل وتتحول إلى معاناة في فريقهم وحتى لا يخسر المزيد من البطولات؟

عانت منافسات الدوري في آخر أربعة مواسم من اقتصار المنافسة على بطولته على فريقين فقط وابتعادهما (نقطياً) وبفارق كبير عن صاحب المركز الثالث.. (وعندما أصف هذا الاقتصار بالمعاناة) فلأن ذلك تسبب في تراخي.. وربما تواطؤ فرق معينة في بعض المباريات وبما يخدم مصلحة هذا الفريق أو ذاك، ولأن ذلك أيضاً وفي النهاية قد ساهم في حصول أكثر من فريق على بطولة لا يستحقها.

) ولهذا فإن وجود خمسة فرق منافسة على صدارة دوري هذا الموسم هو شيء إيجابي ويخدم منافساتنا ويبعدها أيضاً عن (القيل والقال) وعلى غرار ما حدث في المواسم الأخيرة عندما اقتصرت المنافسة من خلالها (على بطولات الدوري فيها) على فريقين فقط.

في وسائل التواصل الاجتماعي (التويتر) يعاني الهلال من عينة مشجعين.. وإعلاميين هلاليين.. يبالغون في وصفه ونجومه في حالة فوزه.. في حين أنهم في حالة خسارته تنقلب آراؤهم (180 %).. الفريق كله في نظرهم يصبح سيئاً.. يقمعونه ونجومه بأسوأ الأوصاف.. ويطالبون بالتغيير وطرد هذا اللاعب وذاك الإداري.. يا سادة حال الهلال لن ينصلح إلا بالانتقاد العقلاني والمنطقي عندما يخسر.. وبالمدح الذي لا يصل إلى حد المبالغة في حالة فوزه.

* في عمل إدارة أي نادي عندما تضيق (دائرة الاستشارة) تأتي النتائج والمخرجات أقل من المطلوب وتتكرر الأخطاء.. يا رئيس الهلال وسع (دائرة الاستشارة) مع من يحبون الهلال ويتمتعون بالخبرة حتى لا تتكرر الأخطاء داخل محيط عمل إدارتك وفيما يخص فريقك.. وعلى غرار ما كان يفعله أغلب رؤساء الهلال السابقين.

أحمد عيد (غلطة)

* أحترم أحمد عيد كإنسان وكحارس مرمى دولي سابق وأتمنى له كل الخير، ولكنه كمسؤول لا يملك القرار وهو في النهاية رجل تنفيذي.. كما أن منصب رئاسة اتحاد الكرة أكبر منه بسبب شخصيته وتواضع إمكانياته.. ولهذا فإن قرار عدم تمديد فترة اتحاده هو القرار الصائب.. وإن كنت أرى أن الرئيس القادم لاتحاد القدم ومن واقع الأسماء المتداولة لن يكون أفضل حالاً من أحمد عيد.. (والله يستر)!!.

* باختصار.. ترشيح أحمد عيد -من الأساس- لرئاسة اتحاد القدم كانت غلطة لا تغتفر.. أما انتهاء فترة اتحاده فهي برأيي نهاية لمرحلة سيئة عاشتها الكرة السعودية ومنافساتها.. مع تمنياتي له بالتوفيق من خلال منصبه في الاتحاد الآسيوي وبما يخدم مصالح (كل) الفرق السعودية.. هذا إن كان قادراً على خدمتها!!

* نجاح منتخبنا للشباب بكل تفوق في التأهل لمونديال 2017م هو نجاح للوطن.. كما أنه أيضاً تأكيد على أن هناك عمل جبار كان يقف خلفه جهاز تدريبي يقوده سعد الشهري وصالح المحمدي وإداري برئاسة خالد الزيد، ومن خلفهم أمير الشباب الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز.. ومبروك لنا وللوطن هذا النجاح.

عقوبة النعيمه وسامي

* جميع المنصفين المحايدين (بعد حادثة النعيمه الشهيرة عام 1417هـ) اتفقوا على أن العقوبة التي صدرت آنذاك بحقه كانت قاسية جداً بحق (أبو فهد) وأنه ما كان من الواجب أن تصدر .. يعني (ظالمة)!!

* الكارثة.. أن هناك من خرج علينا مشبهاً (حادثة النعيمه) بحادثة سامي الجابر في ملعب الجوهرة قبل أسبوعين تقريباً.. وليته توقف عند ذلك بل طالب بإيقاع (نفس عقوبة النعيمه) على سامي.. والكارثة الأخرى هو أن العديد من (حوادث الملاعب) وقعت بعد حادثة النعيمه ومشابهة لها بل ربما أشنع منها ولكنهم تناسوها بسبب الأهواء والميول.. ولأنه لم يصدر بحق أصحابها أي عقوبة.

* على شعار نادي النصر مكتوب أن عام تأسيسه كان 1375هـ وهذا غير صحيح لأن مؤسسه أحمد البربري -رحمه الله- كان يعمل سكرتيرا في نادي اتحاد الرياض حتى نهاية عام 1376هـ.. البربري أسس النصر عام 1377هـ.. وهذا هو الصحيح.

* خاتمة.. لا بد للصادق في طريقه من (جاهل) يؤذيه لكنه يزداد ثباتاً وحلماً {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا}.. أعجبتني.

نقلا عن “الجزيرة”