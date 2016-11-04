بالصور:وزير الاسكان يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة الجوف

صحيفة المرصد-واس:أكد معالي وزير الإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل أن مشروعات الوزارة في منطقة الجوف تسير وفق الخطة المعدة لها، ونوه بما توليه القيادة الرشيده من اهتمام بمشاريع وزاره الاسكان بكافة مناطق ومحافظات المملكة، مبينا أن جميع الفلل التي تشملها المشاريع مكتملة التنفيذ، في حين بتقترب أعمال البنية التحتية من الاكتمال تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين المستحقين للدعم السكني .

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لتفقد مشروعات الإسكان في منطقة الجوف أمس بإجمالي يصل إلى ٩٧٠ وحدة سكنية مع مواقع مخصصة للمرافق الخدمية وتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومياه واتصالات، فيما تشمل المشاريع، مشروع سكاكا “السليمانية” ومشروع سكاكا “بترومين”، ومشروع محافظة القريات.

وثمّن الحقيل الاهتمام والتعاون الذي تجده وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود -أمير منطقة الجوف-، والحرص على توفير كل التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإسكانية تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتلبية تطلّعات المواطنين.