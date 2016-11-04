بالصور:وزير الاسكان يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة الجوف

صحيفة المرصد-واس:أكد معالي وزير الإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل أن مشروعات الوزارة في منطقة الجوف تسير وفق الخطة المعدة لها، ونوه بما توليه القيادة الرشيده من اهتمام بمشاريع وزاره الاسكان بكافة مناطق ومحافظات المملكة، مبينا أن جميع الفلل التي تشملها المشاريع مكتملة التنفيذ، في حين بتقترب أعمال البنية التحتية من الاكتمال تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين المستحقين للدعم السكني .
جاء ذلك خلال زيارة معاليه لتفقد مشروعات الإسكان في منطقة الجوف أمس بإجمالي يصل إلى ٩٧٠ وحدة سكنية مع مواقع مخصصة للمرافق الخدمية وتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومياه واتصالات، فيما تشمل المشاريع، مشروع سكاكا “السليمانية” ومشروع سكاكا “بترومين”، ومشروع محافظة القريات.
وثمّن الحقيل الاهتمام والتعاون الذي تجده وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود -أمير منطقة الجوف-، والحرص على توفير كل التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإسكانية تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتلبية تطلّعات المواطنين.
تعليقات ( 18 )
راح العمريالله في رضاك والجنه ... خلاص أنا غسلت يدي من هالإسكان ... وش بقى بالعمر أكثر من اللي راح .. شارفت على الــ 60 من عمري يعني متى يجيني السكن ؟ هذا لو فعلاً تنفذ في باقي المناطق ؟؟
ابن الحجازمخالف للنشر
حسنانا الحمدلله ... سكنت في افكاري
بدرمخالف للنشر
السلام عليكماذا شفت مسؤول يقوم بزيارة او جولة تفقدية ومعه وسائل اعلام على طول يوس وسلي ابليس ويقول لي ان الموضوع هدفه شي ثاني اعوذ بالله منكم ياابليس
القناص2مخططات تصحيح
ولا شيءمخالف للنشر
القناص2يستاهلون اهل الجوف الله يرزقهم السؤال كم يوصل المتر عندهم هل عندهم ظخططات متوقفه تخنق المدينه وشبوك مليونيه مثل الرياض وجده
تركي جدهمخالف للنشر
تبوكيالله يرزقنا الجنه ولا يكلنا الى أنفسنا طرفة عين كلونا اصحاب الشقق والاجارات وعدولا يتفقدون.
❤️ محب صدام حسين ❤️الزيارة للتخدير فقط ، علشان يعلمنا ان وزارته تشتغل على قدمٍ وساق ، ياخسارة الـ ٢٥٠ مليار اللي امر بها الملك عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته طارت في مهب الريح ولا يوجد لها اي اثر بناء بيت واحد
ابو شلشمبروك لاهالي الجوف يستاهلون كل خير
بو نواسمخالف للنشر
ولدالبلد @astp.كوم*** ؟! المشكله بالرياض وهذا رايح يتفقد مشروع الجوف
حزينقال ايش قال يتفقد ابره مخدرة للاهل الجوف لا تملون علي اسكان من وراه