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بالصور:وزير الاسكان يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة الجوف

4 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص
بالصور:وزير الاسكان يتفقد مشروعات الوزارة بمنطقة الجوف
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صحيفة المرصد-واس:أكد معالي وزير الإسكان أ. ماجد بن عبدالله الحقيل أن مشروعات الوزارة في منطقة الجوف تسير وفق الخطة المعدة لها، ونوه بما توليه القيادة الرشيده من اهتمام بمشاريع وزاره الاسكان بكافة مناطق ومحافظات المملكة، مبينا أن جميع الفلل التي تشملها المشاريع مكتملة التنفيذ، في حين بتقترب أعمال البنية التحتية من الاكتمال تمهيداً لتخصيصها وتسليمها للمواطنين المستحقين للدعم السكني .

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لتفقد مشروعات الإسكان في منطقة الجوف أمس بإجمالي يصل إلى ٩٧٠ وحدة سكنية مع مواقع مخصصة للمرافق الخدمية وتكامل البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء ومياه واتصالات، فيما تشمل المشاريع، مشروع سكاكا “السليمانية” ومشروع سكاكا “بترومين”، ومشروع محافظة القريات.
وثمّن الحقيل الاهتمام والتعاون الذي تجده وزارة الإسكان من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز آل سعود -أمير منطقة الجوف-، والحرص على توفير كل التسهيلات لتنفيذ المشاريع الإسكانية تحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتلبية تطلّعات المواطنين.

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تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 12:06 م

    يا ناس ..نصيحه لا احد يفكر في الاسكان نهائيا ..ولا يعتمد عليها .لان كلها تصاريح واشتراطات ووعود كاااااذبه
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  2. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    الإسكان مثل المرض تمني تطيب منه ينهي حياتك ؟؟؟
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  3. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    راح العمر

    يالله في رضاك والجنه ... خلاص أنا غسلت يدي من هالإسكان ... وش بقى بالعمر أكثر من اللي راح .. شارفت على الــ 60 من عمري يعني متى يجيني السكن ؟ هذا لو فعلاً تنفذ في باقي المناطق ؟؟
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  4. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص

    ابن الحجاز

    مخالف للنشر
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  5. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 11:25 ص

    حسن

    انا الحمدلله ... سكنت في افكاري
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  6. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 11:11 ص

    بدر

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  7. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    السلام عليكم

    اذا شفت مسؤول يقوم بزيارة او جولة تفقدية ومعه وسائل اعلام على طول يوس وسلي ابليس ويقول لي ان الموضوع هدفه شي ثاني اعوذ بالله منكم ياابليس
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  8. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 10:58 ص

    القناص2

    مخططات تصحيح
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  9. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ولا شيء

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  10. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    القناص2

    يستاهلون اهل الجوف الله يرزقهم السؤال كم يوصل المتر عندهم هل عندهم ظخططات متوقفه تخنق المدينه وشبوك مليونيه مثل الرياض وجده
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  11. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 10:55 ص

    تركي جده

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  12. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 10:52 ص

    تبوكي

    الله يرزقنا الجنه ولا يكلنا الى أنفسنا طرفة عين كلونا اصحاب الشقق والاجارات وعدولا يتفقدون.
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  13. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 10:51 ص

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    الزيارة للتخدير فقط ، علشان يعلمنا ان وزارته تشتغل على قدمٍ وساق ، ياخسارة الـ ٢٥٠ مليار اللي امر بها الملك عبدالله رحمه الله واسكنه فسيح جناته طارت في مهب الريح ولا يوجد لها اي اثر بناء بيت واحد
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  14. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    مخالف للنشر
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  15. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 10:48 ص

    ابو شلش

    مبروك لاهالي الجوف يستاهلون كل خير
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  16. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 10:45 ص

    بو نواس

    مخالف للنشر
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  17. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 10:42 ص

    ولدالبلد @astp.كوم

    *** ؟! المشكله بالرياض وهذا رايح يتفقد مشروع الجوف
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  18. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 10:37 ص

    حزين

    قال ايش قال يتفقد ابره مخدرة للاهل الجوف لا تملون علي اسكان من وراه
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