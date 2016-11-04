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شاهد:كيف علق اللواء “أحمد عسيري” على سؤال مذيعة “سي إن إن” حول صورة طفلة يمنية مصابة بالمجاعة

4 نوفمبر, 2016 , 15:39 م
شاهد:كيف علق اللواء “أحمد عسيري” على سؤال مذيعة “سي إن إن” حول صورة طفلة يمنية مصابة بالمجاعة
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صحيفة المرصد:في مقابلة أجرتها قناة “السي إن إن” مع اللواء الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، حاولت كريستيان آمانبور كبيرة مراسلي القناة للشؤون الدولية، إحراجه عبر عرض صورة لطفلة على سرير الموت في اليمن بسبب المجاعة.

ووفقاً لموقع”العربية نت” التقط ” عسيري “الصورة عارضاً إياها أمام الكاميرا، قائلاً: “أنا متأكد أن هذه الصورة التقطت في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي”، مضيفاً لربما العالم نسي تعز تلك المدينة المحاصرة، ولربما الناس ضُللت عبر تلك الصورة، دعيني أقول لك إن حربنا في اليمن هي لحماية اليمنيين من حدوث مثل تلك المأساة التي تشاهدينها في الصورة”.

وأضاف “هناك بلاد بأكملها مخطوفة من قبل مجرمين يريدون فرض شروطهم على الشعب أياً تكن الأثمان، وإذا لم تحل تلك الأزمة فالعالم بأسره مسؤول”.وبكل حزم توجه إلى المذيعة قائلاً: “ها أنا اليوم أقولها علناً وأمام الكاميرا من يود اليوم التوجه إلى اليمن للإغاثة ولمساعدة مدنيين كتلك الطفلة، فنحن على أتم الاستعداد لاستقباله غداً، مردفاً: “ولكن للأسف أين هم من اليمن، إنهم بعيدون جداً!”.



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    4 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    ممكن

    مخالف للنشر
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  2. 20
    4 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    تحية وتقدير لك يا سعادة اللواء.
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  3. 19
    4 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    حينما تنظر لشراذم العصابة الحوثية وأفواههم مليئة بالقات وكأن داخل فمه كرة وهم يحملون السلاح تعرف أن من أسباب المجاعة واليمن هو تعاطي القات الذي يفضله الحوثي على اطعام أطفاله .
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  4. 18
    4 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعة

    ومع وجود المناوئين للحوثي في داخل المدن اليمنية سيكون من اليسير تكوين المفارز مع اتخاذها لوسائل الخداع بشتى الطرق واحباط جهود العدو لفرص السيطرة الميدانية واعماءه وشل اتصالاته بكل الوسائل المتاحة
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  5. 17
    4 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعة

    ومن وجهة نظري ان يقاتل القوم بحرب العصابات .فلو وزع جزء من الجيش اليمني او المقاومة الى مفارز تضرب هنا وهناك وتباغت العدو في مقراته كصنعاء وغيرها وعلى طرق الامداد .بهذا يتم تحطيم المعنويات وتشتيتها
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  6. 16
    4 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعة

    يقول المثل/اذا اردت السلم فإستعد للحرب .وقول الله اجل وأحكم واعدوا لهم .الاية.وهذا واجب على المسلمين كل حسب استطاعته مع السمع والطاعة والاستعداد للتضحية في سبيل الله ونصرة المظلوم وقمع الظالم .
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  7. 15
    4 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    ويكون باب المندب تحت رعاية الامم المتحده وعواىده توزع على اليمن الشمالي والجنوبي بالنسب والتناسب
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  8. 14
    4 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    الحل يرجع يمن شمالي وجنوبي كما كان و توضع قوات الامم المتحده على كافة الحدود لمنع الاشتباك
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  9. 13
    4 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    سمير

    اليمنيين في السعودية بقدرة قادر جميعهم تسألة من وين انت يقولك من عدن ولا حضرمي 😂😂
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  10. 12
    4 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    بخيت الزهراني

    ههههههههههه ، قويه يا سعادة اللواء احمد،أفحمت cnn والمذيعة ، خلاها تدور بوش ،تفكر انها لما استضافته بيكون صيد سهل لها ، اللواء الله يكثر من امثاله ،طير المذيعة وقناتها وراء وادي الواق كبير ياعسيري،
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  11. 11
    4 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    راعي المعزاء

    متى ما صلحت النية سدد الله الخطى
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  12. 10
    4 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    شيعي برونزي

    اقصف الجبه ياسمير حيلكم بينكم خخخخخخخخخخخخخخخخخ
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  13. 9
    4 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    ابو عبد الله

    الحرب طالت وتشابكت مداها واستحال الحل الا برفع اكف الضراعة الى المولى سبحانه والخناق ضاق عليهم عسى ان يكون تطهير لهم وتمحيق لذنوبهم لانه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة نسال الله لنا ولهم الهدا
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  14. 8
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    سمير

    ***التاريخ أيها اليمنيين الهاربين وتاركين أطفالكم ونسائكم. . لعصابات الحوثي وعفاش. . قبحكم الله أيها الجبناء
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  15. 7
    4 نوفمبر, 2016 , 15:53 م

    وشك وشك

    الله يبارك فيك يابوعسرى....وتلجم المنافقين والكذابيين
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  16. 6
    4 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    فهد العرماني

    اذبحوا قائد الحوثي و عفاش وكذا تنتهي الحرب ، طبعاً راح يذبحون من قبل حراسهم بس وضع مكافئة مالية.
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  17. 5
    4 نوفمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:4308

    العنيد

    حربنا مع مليشيات ايران وعفاش على حدودنا ولن نقبل بوجود مليشيات مجرمة على حدودنا حتى لو حارب كل العالم معها كيف لمجلس الأمن ان يقف ويدافع عن مليشيات مجرمه قاتله ويهاجم دوله لها كيانها ذات حدود وسياده
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  18. 4
    4 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    شيعي برونزي

    ههههههههههه سمير فله انت خخخخخخخخخخخخ
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  19. 3
    4 نوفمبر, 2016 , 15:44 م

    سمير

    اطفال اليمن يموتون جوع ونساء اليمن يحملن السلاح لدفاع عن اعراضهن من عصابات الحوثي وعفاش. . والزيود يتسكعون ويتسولون في السعودية تبا لكم يا أشباه الرجال
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  20. 2
    4 نوفمبر, 2016 , 15:44 م
    عدد التعليقات:12587

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=aj4MRouzjuM
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  21. 1
    4 نوفمبر, 2016 , 15:43 م
    عدد التعليقات:12587

    برق الحرم

    (((((((( تعــــــــــــــــــــــز محاصرة من احزاب العجم في داخلها ومن خارجها ....... كلا يريد تقديمها لقمة صائغة لسيده العجمي ))))))
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