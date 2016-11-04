شاهد:كيف علق اللواء “أحمد عسيري” على سؤال مذيعة “سي إن إن” حول صورة طفلة يمنية مصابة بالمجاعة

صحيفة المرصد:في مقابلة أجرتها قناة “السي إن إن” مع اللواء الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، حاولت كريستيان آمانبور كبيرة مراسلي القناة للشؤون الدولية، إحراجه عبر عرض صورة لطفلة على سرير الموت في اليمن بسبب المجاعة.

ووفقاً لموقع”العربية نت” التقط ” عسيري “الصورة عارضاً إياها أمام الكاميرا، قائلاً: “أنا متأكد أن هذه الصورة التقطت في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي”، مضيفاً لربما العالم نسي تعز تلك المدينة المحاصرة، ولربما الناس ضُللت عبر تلك الصورة، دعيني أقول لك إن حربنا في اليمن هي لحماية اليمنيين من حدوث مثل تلك المأساة التي تشاهدينها في الصورة”.

وأضاف “هناك بلاد بأكملها مخطوفة من قبل مجرمين يريدون فرض شروطهم على الشعب أياً تكن الأثمان، وإذا لم تحل تلك الأزمة فالعالم بأسره مسؤول”.وبكل حزم توجه إلى المذيعة قائلاً: “ها أنا اليوم أقولها علناً وأمام الكاميرا من يود اليوم التوجه إلى اليمن للإغاثة ولمساعدة مدنيين كتلك الطفلة، فنحن على أتم الاستعداد لاستقباله غداً، مردفاً: “ولكن للأسف أين هم من اليمن، إنهم بعيدون جداً!”.