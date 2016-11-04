شاهد:كيف علق اللواء “أحمد عسيري” على سؤال مذيعة “سي إن إن” حول صورة طفلة يمنية مصابة بالمجاعة

صحيفة المرصد:في مقابلة أجرتها قناة “السي إن إن” مع اللواء الركن أحمد عسيري، المستشار العسكري لوزير الدفاع السعودي المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الخميس، حاولت كريستيان آمانبور كبيرة مراسلي القناة للشؤون الدولية، إحراجه عبر عرض صورة لطفلة على سرير الموت في اليمن بسبب المجاعة.
ووفقاً لموقع”العربية نت” التقط ” عسيري “الصورة عارضاً إياها أمام الكاميرا، قائلاً: “أنا متأكد أن هذه الصورة التقطت في مدينة تعز المحاصرة من قبل ميليشيات الحوثي”، مضيفاً لربما العالم نسي تعز تلك المدينة المحاصرة، ولربما الناس ضُللت عبر تلك الصورة، دعيني أقول لك إن حربنا في اليمن هي لحماية اليمنيين من حدوث مثل تلك المأساة التي تشاهدينها في الصورة”.
وأضاف “هناك بلاد بأكملها مخطوفة من قبل مجرمين يريدون فرض شروطهم على الشعب أياً تكن الأثمان، وإذا لم تحل تلك الأزمة فالعالم بأسره مسؤول”.وبكل حزم توجه إلى المذيعة قائلاً: “ها أنا اليوم أقولها علناً وأمام الكاميرا من يود اليوم التوجه إلى اليمن للإغاثة ولمساعدة مدنيين كتلك الطفلة، فنحن على أتم الاستعداد لاستقباله غداً، مردفاً: “ولكن للأسف أين هم من اليمن، إنهم بعيدون جداً!”.
تعليقات ( 21 )
ممكنمخالف للنشر
شاآآآايب من جبل عسيرتحية وتقدير لك يا سعادة اللواء.
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعةومع وجود المناوئين للحوثي في داخل المدن اليمنية سيكون من اليسير تكوين المفارز مع اتخاذها لوسائل الخداع بشتى الطرق واحباط جهود العدو لفرص السيطرة الميدانية واعماءه وشل اتصالاته بكل الوسائل المتاحة
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعةومن وجهة نظري ان يقاتل القوم بحرب العصابات .فلو وزع جزء من الجيش اليمني او المقاومة الى مفارز تضرب هنا وهناك وتباغت العدو في مقراته كصنعاء وغيرها وعلى طرق الامداد .بهذا يتم تحطيم المعنويات وتشتيتها
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. والنصر صبر ساعةيقول المثل/اذا اردت السلم فإستعد للحرب .وقول الله اجل وأحكم واعدوا لهم .الاية.وهذا واجب على المسلمين كل حسب استطاعته مع السمع والطاعة والاستعداد للتضحية في سبيل الله ونصرة المظلوم وقمع الظالم .
سميراليمنيين في السعودية بقدرة قادر جميعهم تسألة من وين انت يقولك من عدن ولا حضرمي 😂😂
بخيت الزهرانيههههههههههه ، قويه يا سعادة اللواء احمد،أفحمت cnn والمذيعة ، خلاها تدور بوش ،تفكر انها لما استضافته بيكون صيد سهل لها ، اللواء الله يكثر من امثاله ،طير المذيعة وقناتها وراء وادي الواق كبير ياعسيري،
راعي المعزاءمتى ما صلحت النية سدد الله الخطى
شيعي برونزياقصف الجبه ياسمير حيلكم بينكم خخخخخخخخخخخخخخخخخ
ابو عبد اللهالحرب طالت وتشابكت مداها واستحال الحل الا برفع اكف الضراعة الى المولى سبحانه والخناق ضاق عليهم عسى ان يكون تطهير لهم وتمحيق لذنوبهم لانه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة نسال الله لنا ولهم الهدا
سمير***التاريخ أيها اليمنيين الهاربين وتاركين أطفالكم ونسائكم. . لعصابات الحوثي وعفاش. . قبحكم الله أيها الجبناء
وشك وشكالله يبارك فيك يابوعسرى....وتلجم المنافقين والكذابيين
فهد العرمانياذبحوا قائد الحوثي و عفاش وكذا تنتهي الحرب ، طبعاً راح يذبحون من قبل حراسهم بس وضع مكافئة مالية.
عدد التعليقات:4308
العنيدحربنا مع مليشيات ايران وعفاش على حدودنا ولن نقبل بوجود مليشيات مجرمة على حدودنا حتى لو حارب كل العالم معها كيف لمجلس الأمن ان يقف ويدافع عن مليشيات مجرمه قاتله ويهاجم دوله لها كيانها ذات حدود وسياده
شيعي برونزيههههههههههه سمير فله انت خخخخخخخخخخخخ
سميراطفال اليمن يموتون جوع ونساء اليمن يحملن السلاح لدفاع عن اعراضهن من عصابات الحوثي وعفاش. . والزيود يتسكعون ويتسولون في السعودية تبا لكم يا أشباه الرجال
عدد التعليقات:12587
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=aj4MRouzjuM
عدد التعليقات:12587
برق الحرم(((((((( تعــــــــــــــــــــــز محاصرة من احزاب العجم في داخلها ومن خارجها ....... كلا يريد تقديمها لقمة صائغة لسيده العجمي ))))))