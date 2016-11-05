«أمانة الأحساء» تغلق مخبز “العامل الباصق” على العجين

صحيفة المرصد : أغلقت أمانة الأحساء أخيراً مخبزاً في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عمال المخبز، وهو يبصق على العجين قبل إدخاله إلى الفرن. وتداول مغردون صورة للمخبز وعليه ملصق البلدية، يفيد بإغلاقه حسب صحيفة “الحياة”.
و كان ناشطون أول أمس (الخميس)، إلى حماية المستهلك التي دعت بدورها كل من يتعرف إلى موقع المخبز التواصل مباشرة مع الجمعية عبر حسابها في “تويتر”.
وبعد ساعات من إعلانها، أكدت في تغريدة أخرى أنها استطاعت التوصل إلى بعض المعلومات عن موقع المخبز. وبيّنت أنّه تم تمرير البلاغ إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحقيق حول ما جاء في الفيديو.
تعليقات ( 18 )
شيعيت-10 النذاله والخسه مالها مذهب والدليل اللي قتلوا اقرب الناس لهم والبصق اهون من القتل
مزارع من أرض الطيبيناليوم اوغدا يفتح المخبز وللعلم أكثر المحلات التجارية والورش والمطاعم مع البوفيهات لموظفين الحكومة بسم الزوجة أو أحد الأبناء أو الأقارب
اليوسيإيجاد آلية لمعرفة مذهب العامل في جهات خدمة المجتمع ومنعهم من العمل بها . واختيار العمالة المناسبة لتلك الأماكن . والعمل على إنهاء عمل الرافضة من خارج المملكة مهما كان عملهم لانه لا فايدة منهم لنا .
اليوسيالمطلوب من الجهات الرسمية تكليف المطاعم والمخابز والأفران والبقالات والبوفيات والمغاسل وصالونات الحلاقة بوضع كمرات مراقبة تكون مرتبطة بجهة معينة لمتابعة العاملين بها وإيجاد لجنة لمتابعة العاملين بها.
المسيرلانستبعد ان صاحب المحل ***مثل عامله ويمكن متفقين على هذا الشى !لازم يحقق مع العامل وبتطلع امور مثيره ***
Saadيوجد افغان مجوس ومتزوجبن ويمكن هذا واحد منهم
مواطن غيور على دينهوماخفى،فى المطاعم اعظم واشد لانظافة ولايرمى اي شئ .اكلوا الناس القطط والحمير واللحوم والدجاج المنتهى صلاحيته وغيرصالح للاستهلاك الادمى كل مصائبنا من احكامنا وانظمتنا القديمةوالمتساهلين فيهاونستاهل
فارس الزهرانيان كان لدى صاحب المحل واسطه راح يفتح خلال اسبوع وخذوها مني والعامل سيكون موجود
فارس الزهرانيالظاهر هذا العامل افغاني شيعي والله اعلم
فارس الزهرانييازين المشاريق والحنينه والخبزه المقمره وقرص الميفا وهذه سهله وتعمل في البيوت وخلوا المخابز للعماله الوافده يسوون وياكلون
فارس الزهرانيفي ما يبدوا لي بأن الست ريم طباخه ماهره وياليت كل البنات بنفس حماسك وتوجهك
فارس الزهرانيالله اعلم ماذا يحصل خلف الكواليس داخل الافران لكن العاقل يحاول قدر المستطاع الابتعاد عن المخابز والمطاعم ومافيه مثل اكل البيت حتى ولو كان بسيطا فالحذر ثم الحذر
💥💦ريما Rima💥💦اصلا حتى لو فتح المحل ماراح أحد يشتري منه خلاص خذو الناس فكره عنه بأنه وسخ بعد التفل وع 😤من له نفس يشتري
فارس الزهرانيالمفروض يبقى المخبز شغال ويوضع هذا العامل امام المخبز وكل ما ياتي للشراء يبصق في وجهه لمدة ثلاثة ايام وبعدها يرحل ويغلق المخبز نهائيا
💥💦ريما Rima💥💦تابع.. ولايغلق المحل فقط يعاقب العامل وأما صاحب المحل يجب أن يضع كاميرا .. الأفضل اطبخو انتم وكلو بالبيت إذا تبون العافية■
انشر التعليقهذا يبصق قدام الناس وانكشف المصيبة اللي يعجن ويطبخ في المكان المغلق ولا نشوفه ننتظر حتى يطلع لنا الاكل ويسلمنا اياه في ظل رقابة صحية ضعيفه جدا جد جدا
💥💦ريما Rima💥💦يمكن صاحب المحل ماله ذنب أي محل يكون فيه نفس هذه الأفعال القذرة ويمكن يكون العامل بينه وبين صاحب المحل خلاف أو هو كاره صاحب المحل ويبيه لكي يغلق فالمفروض العامل الوسخ هو اللي يغرم ويسجن ويرحل و
شجاعالبصق طهر لكن الخافي اعظم فبعض الممارسين لهذه المهنة يأتون من بلدان اخرى يعتنقون عقائد فاسده يتقربون لله بكل مايسيئ لمن يخالفهم والمشكلة خباز ما تقدر تقول افتح فرن في بيتي وام العيال تخبزلي ذاك اول