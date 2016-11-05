«أمانة الأحساء» تغلق مخبز “العامل الباصق” على العجين

صحيفة المرصد : أغلقت أمانة الأحساء أخيراً مخبزاً في المنطقة، بعد انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه أحد عمال المخبز، وهو يبصق على العجين قبل إدخاله إلى الفرن. وتداول مغردون صورة للمخبز وعليه ملصق البلدية، يفيد بإغلاقه حسب صحيفة “الحياة”.

و كان ناشطون أول أمس (الخميس)، إلى حماية المستهلك التي دعت بدورها كل من يتعرف إلى موقع المخبز التواصل مباشرة مع الجمعية عبر حسابها في “تويتر”.

وبعد ساعات من إعلانها، أكدت في تغريدة أخرى أنها استطاعت التوصل إلى بعض المعلومات عن موقع المخبز. وبيّنت أنّه تم تمرير البلاغ إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتحقيق حول ما جاء في الفيديو.