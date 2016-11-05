بالفيديو والصور: ‏فتاة تحمل زجاجة خمر وترقص على سقف سيارة بي أم دبليو

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب وفتاة يتناولان المسكر، وتقوم الثانية بوصلة رقص أعلى سيارة فارهة، وسط تجمع شبابي يبدو أنه لموكب تفحيط.
وأبدى رواد مواقع الواصل غضبهم من المشهد، مستنكرين مجاهرتهم بالمعاصي على الطريق العام، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقق من المقاطع، وسرعة القبض على من ظهروا فيها، ومحاسبتهم.
تعليقات ( 202 )
آخر الزمانكاميرات.وجمعه.دليل على أن ماتم بتخطيط مبسق لكي يشجعون السفهاء.على الاستمرار في نشر فسادهم.ع العموم بعد إلغاء الهيئة صرنا نشوف يوميا هاذه الحثالات في كل مكان في السوق والمستشفيات حسبي الله ونعم الوكيل.
سلمانمخالف للنشر
سلمانمخالف
سلمانو الله انه مشهد حلو و يوسع الصدر
سليمانانتوا متاكدين انوه بنت شوف زين ماتوقع
سلمانالله يشل نخاعك يا من تنتحل معرفي الله يصيبك
سلمانخنبوقه سارق اسمي ههههههه
سلمانخنبوقه سارق اسمي ههههههه
سلمانيلا خنبوقة اكتب بمعرفات اكثر اكثر شد حيلك خنبوقه الناس راحت تنام ههههههههههه
من شبوة اليمنيهحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يريد ان يلطخ سمعه بلاد المسلمين وقبلتهم اللهم افضحه امام الملا يوم القيامه
خالدلا مقزز و لا شيء بالعكس مسهد طريف يتكلم عن كبت الشباب الله يسعدهم
جميلهذا من علامات الساعة الله يستر
متابع بصمت**** , اللي حواليهم بدل ماينهون عن المنكر قاموا يصورون !! شيء مخزي حسبي الله عليهم , ان شاءالله يقبضون عليهم وسجن 5 سنوات وجلد وغرامة لهم جميعاا
مـ،ـاݛــےتذكرون الدب الملحد ال طلع يسب الدين ويقول خل حريمكم يجلسون معنا ويقال القي القبض عليه فيه جرثومه مريض يعلق هنا بنفس افكاره ونفس الفيروس ليه مايقبض عليه
سلمانيلا خنبوقة اسرق معرفات واسماء القراء واكتب عكس كلامهم خنبوقة ***هههههه
محمدلايجوز قذف البنت اعتقد انها شريفه
مـ،ـاݛــےساميه ماتقدر تقول ال قالت باسمها الكبت مفهومه جنسي عندك تنقلين تجاربك تشجع البنات تروح مع الشباب اذ انتي رخيصه وترضينه بنات العوايل الشريفات ماهن مكب للنفايات والقاذورات مثل غيرهن وهذا ال مقطع مصرانك
محمدمخالف
ابو سجىو الله ياهي انها ملكة جمال و خلاق باين عليها الله يستر عليها
مسمارهذا مايسعى لتحقيقه من يطالب بالسقاط الولايه وهذي فقط عينه لو تحقق لهم مايريدون لكن الحمدلله انهن قله مهمشه لايمثلن مجتمعنا المحافظ ومبادئه الدينيه التي لايمكن ان يفرط بها
نبض الروحهذه المراهقة ضحية إهمال وتهميش وتمييز وتفكك اسري لم تجد من اسرتها الاحتواء والاهتمام والحنان والعطف والرقابة والمتابعة لم يسألها والديها أو أخيها عن ماتريده وعن مايزعجها وعن ما يحزنها وعن ما يفرحها
ناصرحريه شخصيه الله يوفقهم
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
جاسمالله يكفيكم شر العين و الحسد و يبارك لكم
سلمانمخالف
سلمانو الله و ناسه ياليتني معهم
🔱حبي🔱من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ،،،،،،،، او كما جاء في الحديث الشريف ،،، صلوا على الهادي البشير ،، اللهم صلي عليه واله وبارك وسلم
دروجبا ديديهكثير عندنا باليمن متحولين شيء عادي
المتفائلههذا ماجنينه من الاجانب نبغى قوانين صارم انتشروا السورين انتشار فضيع عندنا
الستر زينمن ستر على مسلم ستر الله عليه ...ليه التصوير والنشر والفضايح اتقوا الله وبلاش تصوير وفضايح ...كفاية ضحكتوا علينا الشعوب الاخرى ....بعض الشباب شغله الشاغل التصوير في خلق الله ...عيب والله عيب الستر زين
مشهد مقززلا يمكن ان نراه حتى في الدول المتحررة .. ولا بد من الضرب بيد من حديد على هذا الفجور ومن يشجعه
دروجبا ديديهالله يحفظها و يستر عليها بنت المسلمين
وضربنا لهم قرية كانتنسأل الله أن لا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا الذي وصلت بهم كسر الانظمة الى شياعة الفساد بين الناس
خالدماشاءالله عنها و الله انها ذكيه
ابن الصبيخياستغفرالله العظيم واتواب اليه الا يخشون جبار السموات والارض يبقى غياب الوازع الديني والتفكك الٲسري بدايه الشراره الله يهديهم او يخسف بهم الارض
الله يصلح الحالاقول لأشباه الرجال اللي معها "كما تدين تٌدان" هذا دين راجع لكم في بيوتكم عاجلا او اجلا وهذه عقوبة لهؤلاء في الدنيا ان لم يتزوجوا فسوف يرزقهم الله ب"زوجات خبيثات مثلهم"
هذا مايريد اعداؤناوهذا مايريده الليبراليون والعلمانيون والمحصلة دمار اخلاقي وتفكك اسري ومجتمعي فانتشار الجريمة وتساقط الامم
صوت الحقيقةهكذا يريدنا الغرب وهذا هي الحريه المطلوبة ليتحول المجتمع الى مثل هذا الاشكال نطالب بسرعه البحث عن هولاء الفاسدين
🔱حبي🔱نسال الله الهداية والعافية والسلامة لنا ولجميع امة مبعوث الرحمة اللهم صلي عليه وبارك واله وسلم تسليما كثيرا 🌹
🔱حبي🔱ما عليكم من الشاذين والمنحرفين فهم موجودون في كل زمان والفرق حاليا ظهورهم العلني بسبب الشبكة العنكبوتية المهم يجب الجميع ان يتاكد ان الذهب يبقى ذهب ذكرا كان او انثى ومادون ذلك درجات تصل للحضيض
تبوكنا أجممللو حفظتم ع المقطع وبلاش نشره الله يستر ع بنات المسلمين
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهانت لايمكن ترضى فيك امراة بالدنيا الله يكون بعونك
عُـــــــمـــــــرقال تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقو فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهمخالف
لسهوين أهلها عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهياعزتي للمرأة اللي انت ولي امرها عزالله حظها ****
محمد الحميد 2030الله يستر على اهلنا و محارمنا ويحفظهم من كل شر اما الأخبار من هذا النوع ما تهمني وأتمنى من الصحف و الاعلام عدم نشرها
فهدقلم المريض / الله يشفيك رجعت لك الحالة
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهالمرأة لايمكن لها أن تنتج أو تنجح في حياتها العلمية والعملية طالما هناك مجتمع ذكوري متسلط عليها بالحديد والنار.هو لايريد امرأة ناجحة تقف بجانبه في تحدي معه لنهضة وطن بل يريد امرأة تحت وصايته وسياطه.
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهعزالله من تشاركك الحياه مظلومه عزالله انها تزوجت دلخ
جبال سديرماهم بوعيهم معطبينها الله يهديهم و يستر علينا وعليكم ويعافيهم ولايبتلينا ولاابنائنا وذرياتنا
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهالجراثيم تسبب فطريات الفم وخصوصا ابو اسنان مكسره ومصفره يمه شكله يخوف
زينب...في حريقه
زيادمجمتع راح يشوف اكثر..بحكم الدول التي بجوارنا
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهشكلك من نوعيه ابو ريحه يجلس جنبك يصرعك بريحته العفنه وهاذا سبب هروب الناس من مجالستك هههههههه اسبح بفلاش
سيفالله يسامحكم يا شباب ليه ماعزمتوني .
صدقتي يا المحاميةمجتمعنا يمر بتغيرات سريعة و علينا التكيف مع المستجدات و من لم يستطع ذلك فسوف يواجه صعوبات.
ضمير الناسلاكفرة احدولاهاجمة مهرجان ومعرض كتاب ولادعت للذهاب الى مناطق الصراعات ولاحاربة السلام الوطني والوطنيه ولادعة لفتنه***موضوعهاشوية مراهقه تنحل بسينمااوموسيقى اوحفلات راقيه بسيطه السالفة**البنت حمبسيسه**
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهماعليش لاتزعل انا احساسي كذا اتجاهك وتوقع كل المعلقين نفس الاحساس هههههههههههه
صدقت يا قلم الحقيقهخلوكم في ضرب حريمكم وسرقة رواتبهم والشكوى عليهم وسجنهم وجلدهم وهذا اللي أنتم فالحين فيه .أخونجي للحلف در.
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهياخي نظف نفسك وشارك الشباب بستراحه ومسبح ومعسل تفاحتين تسبح مرتبن باليوم حط عطر نظف اسنانك المصديه وضحكتك المعفنه خالط المجتمع كون صدقات بس مستحيل احد يقبل فيك وريحتك مقرفه
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهالرقص مفهوم روحي مرتبط بالحس الانساني للفتاة التي تقوم به . يجعلها مقبلة على الحياة بأمل وتفاؤل ومحبة ويجنبها الكثير من المشاكل مع نفسها وأسرتها لأنه يبعدها عن التفكير المؤدي للاكتئاب والمرض النفسي.
اللهم اهد ضال المسلمينيفسدون الفتيات اليوم ثم يبحثون عن زوجات صالحات في مستقبل حياتهم وغفلوا عن قول الله تعالى: { الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات }
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهاحسك ماتسبح ريحتك هي سبب نفور اصاحبك ههههههه صدق دلخ وجيفه جتمع فيك شين الخلق وجيفه الريحه
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهمادري ليش احسك كذوب ومنافق وتفتن بين الاصدقاء عشان كذا مالك اصحاب ومطرود قروبات الواتس اب هههههههه
المحاميةظلمات بعضها فوق بعض و جهل متراكم لدى البعض. إسقاط الولاية حق من حقوق المرأة و لا علاقة له بالموضوع. مجتمعنا يمر بتغيرات سريعة و علينا التكيف مع المستجدات و من لم يستطع ذلك فسوف يواجه صعوبات. الحرية 🌹
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهنوعيتك منبوذه بالمجتمع ولا احد يعطيك وجه اتوقع معارفك يطردونك من مجالسهم بسبب انك دلخ ودولغه
ضمير الناس115ماتقدرحتى تسرق اسم لانك تويبع طول عمرك فاناضدالتشددوانت تويبع للتشددمفضوح فتعلقاتنالايجمعهاطريق***
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهبالله بسألك انت وحيد مالك اصحاب واصدقاء ولا احد يرغب بالجلوس معك اتوقعك يسمونك الجيفه وثقيل الدم
متيممحبرتي وأقلامي ودفتر مذكراتي واعلمي .. أن دماء الصيف في محبرتي نبضات الربيع في أقلامي وزخات الشتاء كشرايين الحياة تنهمر من دفتري
الحانوتيقلم الحقيقه ****
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهبسألك انت ليش مكروه من كل المعلقين هل يعقل 200 الف معلق يكرهونك معناه فيك بلاء صدق دولغه
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهثم مؤكد أن هذا الرقص الذي يقع تحت ثقافة التسامح خارج حدودكم وشــــــ لكم شغل في غيركم. خلوكم في ضرب حريمكم وسرقة رواتبهم والشكوى عليهم وسجنهم وجلدهم وهذا اللي أنتم فالحين فيه .أخونجي للحلف در.
متيمماقدرت القى لهذا القلب حل الجواب اكتفى بظله وارتحل، اه من سرااااب العمر
الحانوتيمخالف للنشر
قلم الحقيقةنسأل الله السلامه اللهم اعد للهيئه صلاحياتها
الحانوتياشكر****قلم الحقيقه على إيضاح الحقيقه
ضمير الناس112ترقص بعرسك يامتسلق***الاولى بالقبض والمحاسبه التكفيريين والمتشددين ولاانت وهي ناس بسيطين يريدون الظهورفقط***
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهياطقعك طقعاه عز الله لو اقابلك بشبعك بقوس على وجهك
الحقبانيعلم ان بحلف من اخي بندر البدر ان هذه ليس في الاحساء الانه مسالمو يحترام النظام مثل حقباني ويحترام النظام علم
العبقريبالهيئة تعود الهيبة
الحانوتيتعليقك خنبوقه ورخوله
ضمير الناسهؤلاء هن الليبراليات المطالبات بنزع الولاية
الفزاعةلم يهلك الله الأقوام الأخرين إلا حينما ابتعدوا عن دينه فكيف إذا اجتمع مع هذا عدم إنكار القلب لأفعالهم المشينة فهؤلاء ومن يبرر أفعالهم ويقارنها بالدعشنة أشد فتكا بالمجتمعات من الدواعش
مسكيامحمد مهما كان. هذا منكر والمنكر مرفوض مهما كان مانضحك للمنكر بالعكس نكرهه وونحاربه
ضمير الناسالمتشبه سويميه هو المحامية وهو كارهة الهيئة ورحمه وسابقاً يكتب بمعرف ام ساره فلا تستغربون منه أي شيء
سلطانِ***** حسبنا الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهلو كان عندكم غيرة على الدين كان استلمتم السوداني وهاجمتم الحكم اللي أعطي له سنتين وجلدتين وهو فعل أكبر من سالفة رقصة بمصاحبة علبة ماء يالأخونجية الكذابين . لكن صدق لكم ألف وجه ووجه دجالين متلونين.
ضمير الناسيجب سرعة القبض عليها ومحاكمتها هي والجحلط اللي معها
نسريالحساب لان يهربو منه سواء في الدنيا ام عند رب العباد
محمديمكن شاذ مو بنت
وجهة نظرقلم الحقيقه بنمشي على مزاجك ونقول ماهو خمر طيب كونها ترقص قدام الخلق تعتبره شي عادي... دايما اشوف المعلقين يردون عليك ولا مره رديت عليك الا لما شفت تعليقك اللي تقول فيه ان الامر عادي..
ارز 👊 نجدلاتستعجلون وتبينوا
مـ،ـاݛــےخلوكم من الفديو شوفو قلم وش يقول الليله صلع ع الاخر ال محيرني سكوت الجهات عنه واكيد يعرفونه والاعجب عرض تعليقاته وكأن ف م يدعم افكاره المعاديه للاسلام بنطلع ونرجع الموضوع خطير بقى راي ساميه وتكمل
ابو ريمااللي يصور ويضحك وعاجبه الوضع ليه مابلغ الشرطة عنهم بدال التصوير والضحك اللي على غير سنع لو بهم دين وغيرة كانو تركوا التصوير وراحوا ينصحونهم او على الاقل بلغوا الشرطة عن هالفساد بدال التصوير والضحك
مسكلاحول ولا قوه الا بالله مايغضب غير ابن الوطن وبنته اما الي اعجبه الفديو فهذا دخيل دخيل على الوطن ماهو منا
الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغهسبحان الله هالانسان ماهضمته احس انه جيفه وتحس انه كذاب وسلوبه خايس وممل
مـ،ـاݛــےاهم شي انك غير مكبوت ومجرب يامحامي بليس طلعت راعي سوالف وينك م زمان وانا اقول خلنا نتعرف عطنا عنوانك نب نوكلك طلع عندك ال ساد الثغرات ومريحك وطلعت خبره بس هو مجانا ولا بمقابل
ضمير الناسودي اسال احلام عن معنى خنبوقه لانهاتعرف معنى حمبسيسه***
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهطيب السوداني اللي عمل الفاحشة بالمراهقة الصغيرة وآخرتها أخذ حكم دلع مايحلم في مثله سنتين وجلدتين ماشفناكم هاجمتوه وشتكتوه وقلتم لازم يعاد حكمه والتحقيق معه. ولا على شان من أصدر الحكم حبيب قلوبكم.
الي وجهة نظرانت تقول لقلم البهتات اذا عادي ،،، وتخاطب فيه العقل والضمير ذا يسوي اكبر من كذا. ذا منتهي خلاص ويبغي المجتمع يوصل للدرجة الا هو وصلها الله يحفظنا ونا خوك
رجل من الباديهتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده.. ..عندما يصاب المسلم بوعكة صحية!! أول ما يطري عليه..يالله!! يارب!! تشفيني!!.. .. نحن نحتاج الله ...والله غني عنا ولا يحتاج لنا. نحترم الله قبل كل الناس
مسك84لاتخافي البنت الاصيله بنت الوطن ماتسوي شي يغضب اهلها ولا يجهد حكومتنا. نعم نطالب بالوظايف والتعلم والعدل فقط لاكن مثل هذي الحثاله لانريدها بيننا ولانريد التطور الي على شاكلتها
مـ،ـاݛــےشخص يدافع عن****وش بيكون غير جـ لكن نبي نعرف موقفه لو وجد من دائرته بهذا الموقف عادي ويمكن يشاركهم يكتبون ****
ضمير الناس62راجع ضميرك وكلمني واذالقيت احدمن المتشددين خاطفه خل عندك ادب ولاتنتحل الاسماء فهذااسلوب المفلس اعطيك اسم يصلح لك اذاتريد***
قلم البهتان لا كثر الله امثالهيحاول جاهدا الحديث عن كل ما يلمك من رجولة وقيم ومبادئ، ولكن بما يمتلك من ذهنية سخيفة لم تسعفه فيتجه نهج خالف تعرف وهو طريق سهل للمعاقين اخلاقيا مثل شاكلته
يوسفيمكن انه ولد!
الجنوووووووووووووبياحييه من كل قلبي واسئل الله ان يهديها فعلا النساء مساكين وكيدهن عظيم في نفس الوقت
متصحرقد تكون أخته او زوجته ليبرالي **** ومطلعها لشباب تسحب له كم زجاجه وكم صاروخ يعدل مزاجه وكم ريال يعبي سيارته بنزين
مواطنيجب معاقبة المجاهر بالمعصية حسبي الله ونعم الوكيل
سعودومن جبل على***وتربى في بيت فاسد. . يعتبر هذا الفساد حرية شخصية. .*** تتمنى أن تشاهد كل النساء *** 😊
مـ،ـاݛــےماف ش يثبت انها بالبلد او انها م بناتة ماتسوي كذا حت لو كانت منحرفة لكن بعد تعليقه اليوم بانت عداوته الصريحه للبلد وللدين مجرد ملحد مندس هذا ال مسوي مدافع ع السعوديات خلهن يشوفن كيف يريدهن
غيوريجب القبض على هؤلاء الحثالة وعلى اولياء امر هذه الفتاة وسجنهم وجلدهم حتى يكونو عبره لغيرهم
مسككل شخص غصب من هذا الفديو فهو مؤمن بربه ووابن الوطن اما الي رضى فهذا دخيل علينا
سعودإذا لم يقبض عليه وتنشر صورته وأسمه كامل والعقوبة الرادعه سنشاهد أكثر من هذا الفعل. . إلى متى التستر على المجرمين ومن ينشر الفساد في المجتمع
المحاميةمن جبل على العبودية و الكبت فما من سبيل لإفهامه معنى الحرية الشخصية. هذه النوعية من البشر يوجد في جمجمته شئ يقول له أن جميع الناس عليهم أن يتصرفوا حسبما تراه.الفتاة فعلت ما يرضيها فما شأنكم أنتم!!🤘👍
البرق الخاطفقلم الحقيقة تعليقك لم يكن موفق . هؤلاء سوف يكونون سببا في إرجاع الهيئة مثل ماكانت أول. هؤلاء ***** لم تستحي ولم تراعي الآداب العامه فضلا الا عن الآداب الإسلامية الكريمة
مسكقلم الحقيقه رغم الحقيقه عمرك ماقلتها المفروض انت تسكت ولاتعلق ترضى بنتك بين الشباب ترضى كيف تؤيد هذي الفتاه الله لايبلانا قلبك مريض وعقلك ضارب
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهأعوذ بالله منكم صدق ناس أخونجية نيتكم فاسدة وباطلة. على طول اتهمتم الناس أن اللي معاهم خمر . اعلنو ندمكم واستغفرو ربكم قبل تحل على رؤوسكم صاعقة بسبب ذنوبكم هداكم الله. صفو النية لابارك الله فيكم.
ضمير الناسمن حقهاتحصل على الولايه وتعامل بمسئوليه***
😎مرصداوي عنيد😎قلة ادب - وكذلك إللي صورهم قليل أدب - ان شاء الله تطيح في يد العدالة حتى يعلمونك الأدب والتطاول على خصوصية الناس - الله يهدي ضال المسلمين.
(( سعودي ))هذا مايريده ويتمناه العدو والعلمانية الفاسدة_أتمنى الابلاغ عن مثل هؤلاء ياشباب
وجهة نظرقلم الحقيقه .. اذا الموضوع عادي عندك فخذ اهلك ودبر لك بطلين ثلاثه واطلع بهم وخلهم يرقصون والناس يصورون ... اما حن فوالله ماهو عادي عندنا لانحن ببساطه نخاف الله ونغار على محارمنا
مسككل شي يغضب الله يجب القلب ينكره لكي تعرف نفسك اذا كنت من الداخل مؤمن بربك اما اذا كنت تشجع وتؤيد هذي الاشياء فهناك خلل ارجو التوبه والسكوت افضل
نفر معلوميجب معاقبتها هي واصحابها فورآ وعلانيه لكي تكون عبره لمن تسول له نفسه.
ضمير الناسلاكفرة احد ولاهاجمة مهرجان ومعرض كتاب ولادعت للذهاب الى مناطق الصراعات ولاحاربة السلام الوطني والوطنيه موضوعهابسيط شوية مراهقه بس***
قولوا آآميناللهم من أغواها أوشجعها أورضي بعملها أو دعى لتحررها اللهم فأجعل بناته وزوجاته مثله هذه الفاجرة
سعودقلم الخرطي. . تعليقك يكشف البيئة التي تربيت فيها ☺
سعيدلعن الله من رباكم
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهالأخونجي اللي يقول خمر وماخمر . وشـــــــ دراك عنه خمر أنت فاحصه ولاشايفه أو شامه وشاربه. اتق الله في نفسك ظلمت الجماعة . مؤكد أنه ماء صحة أو بيرة دون كحول مثل اللي تباع عندنا في الدكاكين والبقالات.
سعودقال صلى الله عليه وسلم. . لايدخل الجنه ديوث. . والديوث هو من يقبل على عرضه مثل هذه الأفعال ويعتبرها حرية شخصية و وناسة ..
قلم الخطيئةتبغى تلبس المجتمع تهم الارهاب بأي طريقة،، حسبي الله فيك،،لكن الا مه سعودي وش همه فيها. خليك وسط البؤر الا انت متربي فيها واقول حكمة (عندما تصارع خنزير هو يستمتع وانت ****
مسكمامعنى كلمه خنبوقي او خنبقه ؟؟؟؟
ضمير الناسفعلاً هذه عينة ممن يطالبن بإسقاط الولاية !
أوركيد🌺أنتم لاتعرفون ظروف الناس فأحذروا من الخوض ف أعراضهم بناء ع صورة أومقطع فيديو .......﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا....)
واحد عابرالمفروض الهيئة تقبض عليهم وتزوجهم لبعض بالقوة .. المفروض اي اثنين في خلوة او يجاهرون المفروض تقبض عليهم الهيئة ويزوجونهم لبعض غصباً عنهم .
معيضاعيد واكرر: هذه نموذج حي للبنات المتمردات اللائي يطالبن باسقاط الولاية انتهى النص توقيع : معيض حفظه الله
مسكقلم الحقيقه. انت صادق هذا شي يغضب الله كيف تقول كذا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فالم يستطع فبلسانه فالم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان كلام الحبيب صل الله عليه وسلم
آية الله الموسوي غفر الله تعالى له ولوالديه ولأتباعه .. قولوا : آمينهذه ثقافة المجوس و أحفادهم متعة رخيصة ونبيذ مغشوش ..
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهيرقصون ويمزحون ومستانسين الله يزيدهم وناسة وسعادة وسط هذه الأجواء التي تساعد على انماء روح السلام بين أفراد المجتمع الواحد بعيدآ عن دعاة الارهاب والارهابيين الذين يشجعون على القتل وسفك الدماء والعنف.
يمامهالله يذكركم بالخير*****
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائضمير الناسية وبعضها من غير اسماء ومنها. الى معيض ت40 و قلم الحقيقه و المحامية و ضمير الناس
ضمير الناسماتعرف ترقص ياليت يرسلونهادوره ويفتحون لهامرقص بشكل مرتب بدل الفوضى مثل التفحيط***
الي قلم الفحشاسال الله يشل اركانك
وحيدشكلها سكرانه والعقل ذهب مع السكره
راميإذا لم يتم التشهير بهؤلا الحثالة عند القبض عليهم وإعلان العقوبة التي طبقة عليهم فلن يرتدع أحد
عدد التعليقات:15223
قلم الحقيقهالأمر طبيعي جدآ وليس في الأمر مايدعو للاستنكار ولا للاحتجاج خصوصآ أن هؤلاء ليس بارهابيين أشخاص مسالمين لايحملون أحزمة متفجرة ولا يقودون سيارات مفخخة. والمشهد شكله في**** عندهم ثقافة تسامح .
وسيمهذه البنت يجب احتضانها لما تملك من موهبة الرقص، وتعطى دروس اضافية في اكاديمة خنبوقة على الرقص وغيره من فنون رومانسية
محمديلا خنبقوا عاشوا عاشو يمين يمن يسار فوق فوق تحت تحت عاشو عاشو
مهاوياستغفر الله والله ماراح ينفعونها ماخذينها مجرد تسليه وبيرمونها ليش ترخصين نفسك وانتي غاليه ! خافي ربك كيف بتقابلينه وانتي بهالمنظر الله لايبلانا بس اذا بليتم فاستتروا
ضمير الناسالشباب على الباب يمكن يروحووياليت يعودوا***تباًللمتشددين كتموالانفاس حتى صار الوضع محتاس والخوف ان الفاس وقع بالراس***حفلات وموسيقى راقيه وسينماء امورضروريه لاسعاف الحاله***
محمدقلم المحامية سامية الرحال المتخنبق تم تصوير الفيديو في بيت خامنئي اابو لحية الكافر سفاح النساء والاطفال المجرم لازم نسحل خامنئي ابو لحية ومعممينه الكلاب الضالة في الارض وندوس عليهم بالجزم
.سعودي.24 ماندري هي بالسعودية أوخارجها وع فكره كل بيت فيه****
يوسف# نطالب _ بحجب _ السناب الشات_ والانستقرام _واليو ناو _ لانها اساس الفساد والبلاء والدمار في المجتمع .
الى معيض 30ماتدري وين الله حاطك الله بصلحك وش دخل اسقاط الولايه متى تفهمون الفرق بين القوامه والولايه الله لا يبلانا منا بلاكم بس
سلمانبالطول بالعرض خنبوقه تهز الارض هههههههه
.. سعودي ..لو كنت موجوداً عندهم على الأقل أصورهم وأراقبهم وأبلغ عنهم ماحنا ناقصين ****
سلمانمع قلم ابو معرفات خنبوقة موش حتقدر تغمض عينيك هههههه
أوركيد🌺( شياطين الإنس ) تخصص تدمير الآخرين بشتى الوسائل... مين اللي صور الفيديو ومامصلحته من التصوير🤔سؤال يبحث عن إجابة وأظن إجابة السؤال لاتخفى ع اللبيب.
مسكوالله لو ترقص زيها ميه يالبنت الي متربيه مايهزها شي والله ياما نشوف لاكن نقول الله يهديها ويصلح حالها
المحاميةلا يمكن الحكم من خلال فيديو لا نعرف أين تم تصويره و لكن اليس ما تفعله هذه الفتاة أفضل من التفافها بحزام ناسف ترهب الناس و تدمر دور العبادة و الملاعب و أماكن تجمعات الأبرياء؟ ما تفعله يخصها وحدها فقط.
.. سعودي ..أتمنى من الشباب الغيور عدم ترك مثل هذه الأشكال والأمور القبيحه تفعل أمامكم
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. أسماء و الرحااال و ضمير الناس
مسكالمفروض البنات تتعفف ولا تبين لشباب اصبع من اصابعها لان البنت ماتستاهل بشوفها غير زوجها وتكون عفيفه وطاهره صدقوني راح يزيد جمالها عن هوؤلاء الفتيات
بطيخمافيه شي يثبت انها في السعودية
معيضهذه الفتاه نموذج امامكم للمطالبات باسقاط الولاية
هذا مايريده الحمدهذه الحرية التي ذبحونا بالمطالبة بها
مسكارقصي اليوم. وغدا تندمي اللهم استر عليهم المفروض سجن وعقوبه صارمه لجل يعم الادب والاخلاق
ضمير الناسكثرة التشدديؤدي للارتخاء***ياليت توجدمتنفسات للشباب بشكل منظم قبل فوات الاوان اذاباقي وقت***
===هذا فساد ديني وأخلاقي ووقاحه وقلة أدب وتربية ***; آآخ تفوووو عليهم
محمدهاذا ما يدعوا ايه قلم ***** ضمير ابلس
لا تقولون اجانبهذا في ارض الحرمين معقوله !!!!! وش صار في البلد وأهل البلد ؟ معقوله هذولا في ارض الحرمين !!!! وين الهيئة ؟ وين الشرطة ؟ وين اهل الدين والغيرة ؟ هذه اخرتها يا ابناء وبنات الحرمين معقووووله!!!!
ألم الحئيئه الاصلييجب اعادة الهيئه على مايبدوا الامر في تزايد مخالفات شرعيه وتحاوز اداب عامه
أوركيد🌺حسبي الله ونعم الوكيل أبحثوا عن المستفيدين والمستفيدات من ( شياطين الإنس ) اللي يوقعون الآخرين ف مثل هالأمور ويلوثون سمعتهم ويقضون ع مستقبلهم.
الي اسماءرقصها مه حلو وش رأيك اسماء تتدربيها بما تملكين من ذوق
علي العمريناس. مثير مثله. وأسوأ. منه. الناس. تغيرات. حتي الآحاد كثر. هنا. الله. المستعان
أردني نشمياعتقد**** مش بالسعودية
الهاشميلاحول ولاقوة الا بالله كل مال الامور تصعب بسبب هؤلاء العصاة المتجاهرين بالمعصية ( ايهلك وفينا الصالحون قال نعم ) اوكما قال الرسول صل الله عليه وسلم لايجي معتوه ويقول حريه حنا بمركب واحد ايها الغبي
الي اسماءكل اناء بما فيه ينضح وهذا كل ما تملكين
سلمتي بلادي السعودية****الفساد الديني والاخلاقي تناابح وتجاهر بفسادها وتروج لقذارتها وتحارب الفضيله والقيم والعادات الطيبه الحميده وتطالب شعبنا المحافظ بما يمليه عليهم الأعداءوأسيادهم الغرب
ام عبد الرحمنمعقول هذا الانحلال بالسعوديه هذي المفروض جلد علني
حقيقةاصعب شي التنازل عن*****
عدد التعليقات:505
ابونواف...مهمة رجال للقبض على هؤلاء هذه مايريده من يعتدون على رجال الامن ويحاربون الهيئه
عدد التعليقات:5854
الرحااالاتوقع ماهي في السعوديه..
ضمير الناسشرب الخمرحرام***ياليت في سينماومسرح للترفيه عن الشباب***
مهندالله يهديها، مضحوك عليها، وبكرة تندم، لكن يبقى السؤال المر: من المتسبب في هذا الانحلال. وكيف يحتضن المجمتع هولاء بدون تعنيف بل اعادتهم لجادة الصواب
أسماءهذا شي مافيه مضره عالاخرين افضل من الارهابين المتطرفين
طائر بلاجناحاذا بليتم بالمعاصي فاستتروا الله يهديكم ويصلح حالكم
حساويازاي كدا وانا رحت فين من دا كله
ابومعاذقولوا نسأل الله العفو والعافية
يالطيفتبون رفع الولايه عن الوليه بس اوقفت الهيئه الله يذكرها بالخير صار شي ميصير يالله دخيلك من مشاكل هل البنات والورفعت الولايه كان صرنا خايفا وليالي متحيني بكيفي والعبايه الرهيفه
راشدأين هيأة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن هذا المنكر ؟؟؟
فاهم اللعبةاللهم لا تؤاخذنا بما فعلو السفها منا