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بالفيديو والصور: ‏فتاة تحمل زجاجة خمر وترقص على سقف سيارة بي أم دبليو

5 نوفمبر, 2016 , 21:50 م
بالفيديو والصور: ‏فتاة تحمل زجاجة خمر وترقص على سقف سيارة بي أم دبليو
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب وفتاة يتناولان المسكر، وتقوم الثانية بوصلة رقص أعلى سيارة فارهة، وسط تجمع شبابي يبدو أنه لموكب تفحيط.
وأبدى رواد مواقع الواصل غضبهم من المشهد، مستنكرين مجاهرتهم بالمعاصي على الطريق العام، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقق من المقاطع، وسرعة القبض على من ظهروا فيها، ومحاسبتهم.

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تعليقات ( 202 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 202
    6 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    آخر الزمان

    كاميرات.وجمعه.دليل على أن ماتم بتخطيط مبسق لكي يشجعون السفهاء.على الاستمرار في نشر فسادهم.ع العموم بعد إلغاء الهيئة صرنا نشوف يوميا هاذه الحثالات في كل مكان في السوق والمستشفيات حسبي الله ونعم الوكيل.
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  2. 201
    6 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    سلمان

    مخالف للنشر
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  3. 200
    6 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    سلمان

    مخالف
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  4. 199
    6 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    سلمان

    و الله انه مشهد حلو و يوسع الصدر
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  5. 198
    6 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    سليمان

    انتوا متاكدين انوه بنت شوف زين ماتوقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 197
    6 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    سلمان

    الله يشل نخاعك يا من تنتحل معرفي الله يصيبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 196
    6 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    سلمان

    خنبوقه سارق اسمي ههههههه
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  8. 195
    6 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    سلمان

    خنبوقه سارق اسمي ههههههه
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  9. 194
    6 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    سلمان

    يلا خنبوقة اكتب بمعرفات اكثر اكثر شد حيلك خنبوقه الناس راحت تنام ههههههههههه
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  10. 193
    6 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    من شبوة اليمنيه

    حسبي الله ونعم الوكيل في كل من يريد ان يلطخ سمعه بلاد المسلمين وقبلتهم اللهم افضحه امام الملا يوم القيامه
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  11. 192
    6 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    خالد

    لا مقزز و لا شيء بالعكس مسهد طريف يتكلم عن كبت الشباب الله يسعدهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 191
    6 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    جميل

    هذا من علامات الساعة الله يستر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 190
    6 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    متابع بصمت

    **** , اللي حواليهم بدل ماينهون عن المنكر قاموا يصورون !! شيء مخزي حسبي الله عليهم , ان شاءالله يقبضون عليهم وسجن 5 سنوات وجلد وغرامة لهم جميعاا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 189
    6 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    مـ،ـاݛــے

    تذكرون الدب الملحد ال طلع يسب الدين ويقول خل حريمكم يجلسون معنا ويقال القي القبض عليه فيه جرثومه مريض يعلق هنا بنفس افكاره ونفس الفيروس ليه مايقبض عليه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  15. 188
    6 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    سلمان

    يلا خنبوقة اسرق معرفات واسماء القراء واكتب عكس كلامهم خنبوقة ***هههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 187
    6 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    محمد

    لايجوز قذف البنت اعتقد انها شريفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 186
    6 نوفمبر, 2016 , 0:16 ص

    مـ،ـاݛــے

    ساميه ماتقدر تقول ال قالت باسمها الكبت مفهومه جنسي عندك تنقلين تجاربك تشجع البنات تروح مع الشباب اذ انتي رخيصه وترضينه بنات العوايل الشريفات ماهن مكب للنفايات والقاذورات مثل غيرهن وهذا ال مقطع مصرانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  18. 185
    6 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    محمد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 184
    6 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    ابو سجى

    و الله ياهي انها ملكة جمال و خلاق باين عليها الله يستر عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  20. 183
    6 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مسمار

    هذا مايسعى لتحقيقه من يطالب بالسقاط الولايه وهذي فقط عينه لو تحقق لهم مايريدون لكن الحمدلله انهن قله مهمشه لايمثلن مجتمعنا المحافظ ومبادئه الدينيه التي لايمكن ان يفرط بها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 182
    6 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص

    نبض الروح

    هذه المراهقة ضحية إهمال وتهميش وتمييز وتفكك اسري لم تجد من اسرتها الاحتواء والاهتمام والحنان والعطف والرقابة والمتابعة لم يسألها والديها أو أخيها عن ماتريده وعن مايزعجها وعن ما يحزنها وعن ما يفرحها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 181
    6 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    ناصر

    حريه شخصيه الله يوفقهم
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  23. 180
    6 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 179
    6 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص

    جاسم

    الله يكفيكم شر العين و الحسد و يبارك لكم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 178
    6 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    سلمان

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 177
    6 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    سلمان

    و الله و ناسه ياليتني معهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  27. 176
    6 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    🔱حبي🔱

    من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ،،،،،،،، او كما جاء في الحديث الشريف ،،، صلوا على الهادي البشير ،، اللهم صلي عليه واله وبارك وسلم
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  28. 175
    6 نوفمبر, 2016 , 0:01 ص

    دروجبا ديديه

    كثير عندنا باليمن متحولين شيء عادي
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  29. 174
    6 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    المتفائله

    هذا ماجنينه من الاجانب نبغى قوانين صارم انتشروا السورين انتشار فضيع عندنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  30. 173
    6 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    الستر زين

    من ستر على مسلم ستر الله عليه ...ليه التصوير والنشر والفضايح اتقوا الله وبلاش تصوير وفضايح ...كفاية ضحكتوا علينا الشعوب الاخرى ....بعض الشباب شغله الشاغل التصوير في خلق الله ...عيب والله عيب الستر زين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 172
    5 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    مشهد مقزز

    لا يمكن ان نراه حتى في الدول المتحررة .. ولا بد من الضرب بيد من حديد على هذا الفجور ومن يشجعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  32. 171
    5 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    دروجبا ديديه

    الله يحفظها و يستر عليها بنت المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 170
    5 نوفمبر, 2016 , 23:55 م

    وضربنا لهم قرية كانت

    نسأل الله أن لا يعاقبنا بما فعل السفهاء منا الذي وصلت بهم كسر الانظمة الى شياعة الفساد بين الناس
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  34. 169
    5 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    صدقة ياخنبقه اﻻمر ﻻيحتاج لكثرة ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 168
    5 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    خالد

    ماشاءالله عنها و الله انها ذكيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 167
    5 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    ابن الصبيخي

    استغفرالله العظيم واتواب اليه الا يخشون جبار السموات والارض يبقى غياب الوازع الديني والتفكك الٲسري بدايه الشراره الله يهديهم او يخسف بهم الارض
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  37. 166
    5 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    الله يصلح الحال

    اقول لأشباه الرجال اللي معها "كما تدين تٌدان" هذا دين راجع لكم في بيوتكم عاجلا او اجلا وهذه عقوبة لهؤلاء في الدنيا ان لم يتزوجوا فسوف يرزقهم الله ب"زوجات خبيثات مثلهم"
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  38. 165
    5 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    هذا مايريد اعداؤنا

    وهذا مايريده الليبراليون والعلمانيون والمحصلة دمار اخلاقي وتفكك اسري ومجتمعي فانتشار الجريمة وتساقط الامم
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  39. 164
    5 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    صوت الحقيقة

    هكذا يريدنا الغرب وهذا هي الحريه المطلوبة ليتحول المجتمع الى مثل هذا الاشكال نطالب بسرعه البحث عن هولاء الفاسدين
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  40. 163
    5 نوفمبر, 2016 , 23:48 م

    🔱حبي🔱

    نسال الله الهداية والعافية والسلامة لنا ولجميع امة مبعوث الرحمة اللهم صلي عليه وبارك واله وسلم تسليما كثيرا 🌹
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  41. 162
    5 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    🔱حبي🔱

    ما عليكم من الشاذين والمنحرفين فهم موجودون في كل زمان والفرق حاليا ظهورهم العلني بسبب الشبكة العنكبوتية المهم يجب الجميع ان يتاكد ان الذهب يبقى ذهب ذكرا كان او انثى ومادون ذلك درجات تصل للحضيض
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  42. 161
    5 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    تبوكنا أجممل

    لو حفظتم ع المقطع وبلاش نشره الله يستر ع بنات المسلمين
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  43. 160
    5 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    انت لايمكن ترضى فيك امراة بالدنيا الله يكون بعونك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 159
    5 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    عُـــــــمـــــــر

    قال تعالى واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقو فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 158
    5 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 157
    5 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    لسه

    وين أهلها عنها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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  47. 156
    5 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    ياعزتي للمرأة اللي انت ولي امرها عزالله حظها ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 155
    5 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    محمد الحميد 2030

    الله يستر على اهلنا و محارمنا ويحفظهم من كل شر اما الأخبار من هذا النوع ما تهمني وأتمنى من الصحف و الاعلام عدم نشرها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 154
    5 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    فهد

    قلم المريض / الله يشفيك رجعت لك الحالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  50. 153
    5 نوفمبر, 2016 , 23:35 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    المرأة لايمكن لها أن تنتج أو تنجح في حياتها العلمية والعملية طالما هناك مجتمع ذكوري متسلط عليها بالحديد والنار.هو لايريد امرأة ناجحة تقف بجانبه في تحدي معه لنهضة وطن بل يريد امرأة تحت وصايته وسياطه.
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  51. 152
    5 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    عزالله من تشاركك الحياه مظلومه عزالله انها تزوجت دلخ
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  52. 151
    5 نوفمبر, 2016 , 23:33 م

    جبال سدير

    ماهم بوعيهم معطبينها الله يهديهم و يستر علينا وعليكم ويعافيهم ولايبتلينا ولاابنائنا وذرياتنا
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  53. 150
    5 نوفمبر, 2016 , 23:31 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    الجراثيم تسبب فطريات الفم وخصوصا ابو اسنان مكسره ومصفره يمه شكله يخوف
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  54. 149
    5 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    زينب...

    في حريقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 148
    5 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    زياد

    مجمتع راح يشوف اكثر..بحكم الدول التي بجوارنا
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  56. 147
    5 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    شكلك من نوعيه ابو ريحه يجلس جنبك يصرعك بريحته العفنه وهاذا سبب هروب الناس من مجالستك هههههههه اسبح بفلاش
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  57. 146
    5 نوفمبر, 2016 , 23:23 م

    هذا شاب متحول جنسيا جالس يحتفل باانوثته الجديده
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 145
    5 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    سيف

    الله يسامحكم يا شباب ليه ماعزمتوني .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  59. 144
    5 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    صدقتي يا المحامية

    مجتمعنا يمر بتغيرات سريعة و علينا التكيف مع المستجدات و من لم يستطع ذلك فسوف يواجه صعوبات.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 143
    5 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    ضمير الناس

    لاكفرة احدولاهاجمة مهرجان ومعرض كتاب ولادعت للذهاب الى مناطق الصراعات ولاحاربة السلام الوطني والوطنيه ولادعة لفتنه***موضوعهاشوية مراهقه تنحل بسينمااوموسيقى اوحفلات راقيه بسيطه السالفة**البنت حمبسيسه**
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  61. 142
    5 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    ماعليش لاتزعل انا احساسي كذا اتجاهك وتوقع كل المعلقين نفس الاحساس هههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 141
    5 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    صدقت يا قلم الحقيقه

    خلوكم في ضرب حريمكم وسرقة رواتبهم والشكوى عليهم وسجنهم وجلدهم وهذا اللي أنتم فالحين فيه .أخونجي للحلف در.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  63. 140
    5 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    ياخي نظف نفسك وشارك الشباب بستراحه ومسبح ومعسل تفاحتين تسبح مرتبن باليوم حط عطر نظف اسنانك المصديه وضحكتك المعفنه خالط المجتمع كون صدقات بس مستحيل احد يقبل فيك وريحتك مقرفه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  64. 139
    5 نوفمبر, 2016 , 23:17 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    الرقص مفهوم روحي مرتبط بالحس الانساني للفتاة التي تقوم به . يجعلها مقبلة على الحياة بأمل وتفاؤل ومحبة ويجنبها الكثير من المشاكل مع نفسها وأسرتها لأنه يبعدها عن التفكير المؤدي للاكتئاب والمرض النفسي.
    لا يعجبني(13) اعجبني(3)
  65. 138
    5 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    اللهم اهد ضال المسلمين

    يفسدون الفتيات اليوم ثم يبحثون عن زوجات صالحات في مستقبل حياتهم وغفلوا عن قول الله تعالى: { الخبيثون للخبيثات والطيبون للطيبات }
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 137
    5 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    احسك ماتسبح ريحتك هي سبب نفور اصاحبك ههههههه صدق دلخ وجيفه جتمع فيك شين الخلق وجيفه الريحه
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  67. 136
    5 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    مادري ليش احسك كذوب ومنافق وتفتن بين الاصدقاء عشان كذا مالك اصحاب ومطرود قروبات الواتس اب هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  68. 135
    5 نوفمبر, 2016 , 23:11 م

    المحامية

    ظلمات بعضها فوق بعض و جهل متراكم لدى البعض. إسقاط الولاية حق من حقوق المرأة و لا علاقة له بالموضوع. مجتمعنا يمر بتغيرات سريعة و علينا التكيف مع المستجدات و من لم يستطع ذلك فسوف يواجه صعوبات. الحرية 🌹
    لا يعجبني(9) اعجبني(12)
  69. 134
    5 نوفمبر, 2016 , 23:09 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    نوعيتك منبوذه بالمجتمع ولا احد يعطيك وجه اتوقع معارفك يطردونك من مجالسهم بسبب انك دلخ ودولغه
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  70. 133
    5 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    ضمير الناس

    115ماتقدرحتى تسرق اسم لانك تويبع طول عمرك فاناضدالتشددوانت تويبع للتشددمفضوح فتعلقاتنالايجمعهاطريق***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 132
    5 نوفمبر, 2016 , 23:07 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    بالله بسألك انت وحيد مالك اصحاب واصدقاء ولا احد يرغب بالجلوس معك اتوقعك يسمونك الجيفه وثقيل الدم
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  72. 131
    5 نوفمبر, 2016 , 23:06 م

    متيم

    محبرتي وأقلامي ودفتر مذكراتي واعلمي .. أن دماء الصيف في محبرتي نبضات الربيع في أقلامي وزخات الشتاء كشرايين الحياة تنهمر من دفتري
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 130
    5 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    الحانوتي

    قلم الحقيقه ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 129
    5 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    بسألك انت ليش مكروه من كل المعلقين هل يعقل 200 الف معلق يكرهونك معناه فيك بلاء صدق دولغه
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  75. 128
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    ثم مؤكد أن هذا الرقص الذي يقع تحت ثقافة التسامح خارج حدودكم وشــــــ لكم شغل في غيركم. خلوكم في ضرب حريمكم وسرقة رواتبهم والشكوى عليهم وسجنهم وجلدهم وهذا اللي أنتم فالحين فيه .أخونجي للحلف در.
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  76. 127
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    متيم

    ماقدرت القى لهذا القلب حل الجواب اكتفى بظله وارتحل، اه من سرااااب العمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 126
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    الحانوتي

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 125
    5 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    قلم الحقيقة

    نسأل الله السلامه اللهم اعد للهيئه صلاحياتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  79. 124
    5 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    الحانوتي

    اشكر****قلم الحقيقه على إيضاح الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 123
    5 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    ضمير الناس

    112ترقص بعرسك يامتسلق***الاولى بالقبض والمحاسبه التكفيريين والمتشددين ولاانت وهي ناس بسيطين يريدون الظهورفقط***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  81. 122
    5 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    ياطقعك طقعاه عز الله لو اقابلك بشبعك بقوس على وجهك
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  82. 121
    5 نوفمبر, 2016 , 23:00 م

    الحقباني

    علم ان بحلف من اخي بندر البدر ان هذه ليس في الاحساء الانه مسالمو يحترام النظام مثل حقباني ويحترام النظام علم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  83. 120
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    العبقري

    بالهيئة تعود الهيبة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  84. 119
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    الحانوتي

    تعليقك خنبوقه ورخوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 118
    5 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    ضمير الناس

    هؤلاء هن الليبراليات المطالبات بنزع الولاية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  86. 117
    5 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    الفزاعة

    لم يهلك الله الأقوام الأخرين إلا حينما ابتعدوا عن دينه فكيف إذا اجتمع مع هذا عدم إنكار القلب لأفعالهم المشينة فهؤلاء ومن يبرر أفعالهم ويقارنها بالدعشنة أشد فتكا بالمجتمعات من الدواعش
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  87. 116
    5 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    مسك

    يامحمد مهما كان. هذا منكر والمنكر مرفوض مهما كان مانضحك للمنكر بالعكس نكرهه وونحاربه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 115
    5 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    ضمير الناس

    المتشبه سويميه هو المحامية وهو كارهة الهيئة ورحمه وسابقاً يكتب بمعرف ام ساره فلا تستغربون منه أي شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 114
    5 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    سلطان

    ِ***** حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  90. 113
    5 نوفمبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    لو كان عندكم غيرة على الدين كان استلمتم السوداني وهاجمتم الحكم اللي أعطي له سنتين وجلدتين وهو فعل أكبر من سالفة رقصة بمصاحبة علبة ماء يالأخونجية الكذابين . لكن صدق لكم ألف وجه ووجه دجالين متلونين.
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  91. 112
    5 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    ضمير الناس

    يجب سرعة القبض عليها ومحاكمتها هي والجحلط اللي معها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  92. 111
    5 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    نسري

    الحساب لان يهربو منه سواء في الدنيا ام عند رب العباد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  93. 110
    5 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    محمد

    يمكن شاذ مو بنت
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  94. 109
    5 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    وجهة نظر

    قلم الحقيقه بنمشي على مزاجك ونقول ماهو خمر طيب كونها ترقص قدام الخلق تعتبره شي عادي... دايما اشوف المعلقين يردون عليك ولا مره رديت عليك الا لما شفت تعليقك اللي تقول فيه ان الامر عادي..
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  95. 108
    5 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    ارز 👊 نجد

    لاتستعجلون وتبينوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 107
    5 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    مـ،ـاݛــے

    خلوكم من الفديو شوفو قلم وش يقول الليله صلع ع الاخر ال محيرني سكوت الجهات عنه واكيد يعرفونه والاعجب عرض تعليقاته وكأن ف م يدعم افكاره المعاديه للاسلام بنطلع ونرجع الموضوع خطير بقى راي ساميه وتكمل
    لا يعجبني(5) اعجبني(7)
  97. 106
    5 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    ابو ريما

    اللي يصور ويضحك وعاجبه الوضع ليه مابلغ الشرطة عنهم بدال التصوير والضحك اللي على غير سنع لو بهم دين وغيرة كانو تركوا التصوير وراحوا ينصحونهم او على الاقل بلغوا الشرطة عن هالفساد بدال التصوير والضحك
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  98. 105
    5 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    مثل اللي تفحط قعدوا التاس اتعلق وبعدين طلع في الخارج عودة الهيئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  99. 104
    5 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    مسك

    لاحول ولا قوه الا بالله مايغضب غير ابن الوطن وبنته اما الي اعجبه الفديو فهذا دخيل دخيل على الوطن ماهو منا
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  100. 103
    5 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    الى الاخ قلم الحقيقة ياخي مادري ليش احسك دولغه

    سبحان الله هالانسان ماهضمته احس انه جيفه وتحس انه كذاب وسلوبه خايس وممل
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  101. 102
    5 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    انحلت اخلاق البنات ماعاد بنتزوج ماتدري كم واحد قلبها قبلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  102. 101
    5 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    مـ،ـاݛــے

    اهم شي انك غير مكبوت ومجرب يامحامي بليس طلعت راعي سوالف وينك م زمان وانا اقول خلنا نتعرف عطنا عنوانك نب نوكلك طلع عندك ال ساد الثغرات ومريحك وطلعت خبره بس هو مجانا ولا بمقابل
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  103. 100
    5 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    ضمير الناس

    ودي اسال احلام عن معنى خنبوقه لانهاتعرف معنى حمبسيسه***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 99
    5 نوفمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    طيب السوداني اللي عمل الفاحشة بالمراهقة الصغيرة وآخرتها أخذ حكم دلع مايحلم في مثله سنتين وجلدتين ماشفناكم هاجمتوه وشتكتوه وقلتم لازم يعاد حكمه والتحقيق معه. ولا على شان من أصدر الحكم حبيب قلوبكم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(11)
  105. 98
    5 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    الي وجهة نظر

    انت تقول لقلم البهتات اذا عادي ،،، وتخاطب فيه العقل والضمير ذا يسوي اكبر من كذا. ذا منتهي خلاص ويبغي المجتمع يوصل للدرجة الا هو وصلها الله يحفظنا ونا خوك
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  106. 97
    5 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    رجل من الباديه

    تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده.. ..عندما يصاب المسلم بوعكة صحية!! أول ما يطري عليه..يالله!! يارب!! تشفيني!!.. .. نحن نحتاج الله ...والله غني عنا ولا يحتاج لنا. نحترم الله قبل كل الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  107. 96
    5 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    مسك

    84لاتخافي البنت الاصيله بنت الوطن ماتسوي شي يغضب اهلها ولا يجهد حكومتنا. نعم نطالب بالوظايف والتعلم والعدل فقط لاكن مثل هذي الحثاله لانريدها بيننا ولانريد التطور الي على شاكلتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  108. 95
    5 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  109. 94
    5 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    بنت*** متربية على **** لايأمنها الرجل على شرفه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  110. 93
    5 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    مـ،ـاݛــے

    شخص يدافع عن****وش بيكون غير جـ لكن نبي نعرف موقفه لو وجد من دائرته بهذا الموقف عادي ويمكن يشاركهم يكتبون ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  111. 92
    5 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    ضمير الناس

    62راجع ضميرك وكلمني واذالقيت احدمن المتشددين خاطفه خل عندك ادب ولاتنتحل الاسماء فهذااسلوب المفلس اعطيك اسم يصلح لك اذاتريد***
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  112. 91
    5 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    قلم البهتان لا كثر الله امثاله

    يحاول جاهدا الحديث عن كل ما يلمك من رجولة وقيم ومبادئ، ولكن بما يمتلك من ذهنية سخيفة لم تسعفه فيتجه نهج خالف تعرف وهو طريق سهل للمعاقين اخلاقيا مثل شاكلته
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  113. 90
    5 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    يوسف

    يمكن انه ولد!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  114. 89
    5 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    الجنوووووووووووووبي

    احييه من كل قلبي واسئل الله ان يهديها فعلا النساء مساكين وكيدهن عظيم في نفس الوقت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  115. 88
    5 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    متصحر

    قد تكون أخته او زوجته ليبرالي **** ومطلعها لشباب تسحب له كم زجاجه وكم صاروخ يعدل مزاجه وكم ريال يعبي سيارته بنزين
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  116. 87
    5 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    مواطن

    يجب معاقبة المجاهر بالمعصية حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  117. 86
    5 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    سعود

    ومن جبل على***وتربى في بيت فاسد. . يعتبر هذا الفساد حرية شخصية. .*** تتمنى أن تشاهد كل النساء *** 😊
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  118. 85
    5 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    مـ،ـاݛــے

    ماف ش يثبت انها بالبلد او انها م بناتة ماتسوي كذا حت لو كانت منحرفة لكن بعد تعليقه اليوم بانت عداوته الصريحه للبلد وللدين مجرد ملحد مندس هذا ال مسوي مدافع ع السعوديات خلهن يشوفن كيف يريدهن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  119. 84
    5 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    عاد كيف اذا ساقت او نزعت الولاية منهم كيف بيكون حال المجتمع الله اكبر لاحول ولاقوة الا بالله بعض النساء صغار عقول
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  120. 83
    5 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    غيور

    يجب القبض على هؤلاء الحثالة وعلى اولياء امر هذه الفتاة وسجنهم وجلدهم حتى يكونو عبره لغيرهم
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  121. 82
    5 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    مسك

    كل شخص غصب من هذا الفديو فهو مؤمن بربه ووابن الوطن اما الي رضى فهذا دخيل علينا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  122. 81
    5 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    سعود

    إذا لم يقبض عليه وتنشر صورته وأسمه كامل والعقوبة الرادعه سنشاهد أكثر من هذا الفعل. . إلى متى التستر على المجرمين ومن ينشر الفساد في المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  123. 80
    5 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    المحامية

    من جبل على العبودية و الكبت فما من سبيل لإفهامه معنى الحرية الشخصية. هذه النوعية من البشر يوجد في جمجمته شئ يقول له أن جميع الناس عليهم أن يتصرفوا حسبما تراه.الفتاة فعلت ما يرضيها فما شأنكم أنتم!!🤘👍
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  124. 79
    5 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    البرق الخاطف

    قلم الحقيقة تعليقك لم يكن موفق . هؤلاء سوف يكونون سببا في إرجاع الهيئة مثل ماكانت أول. هؤلاء ***** لم تستحي ولم تراعي الآداب العامه فضلا الا عن الآداب الإسلامية الكريمة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  125. 78
    5 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    مسك

    قلم الحقيقه رغم الحقيقه عمرك ماقلتها المفروض انت تسكت ولاتعلق ترضى بنتك بين الشباب ترضى كيف تؤيد هذي الفتاه الله لايبلانا قلبك مريض وعقلك ضارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  126. 77
    5 نوفمبر, 2016 , 22:34 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    أعوذ بالله منكم صدق ناس أخونجية نيتكم فاسدة وباطلة. على طول اتهمتم الناس أن اللي معاهم خمر . اعلنو ندمكم واستغفرو ربكم قبل تحل على رؤوسكم صاعقة بسبب ذنوبكم هداكم الله. صفو النية لابارك الله فيكم.
    لا يعجبني(6) اعجبني(10)
  127. 76
    5 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    ضمير الناس

    من حقهاتحصل على الولايه وتعامل بمسئوليه***
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  128. 75
    5 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    قلة ادب - وكذلك إللي صورهم قليل أدب - ان شاء الله تطيح في يد العدالة حتى يعلمونك الأدب والتطاول على خصوصية الناس - الله يهدي ضال المسلمين.
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  129. 74
    5 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    (( سعودي ))

    هذا مايريده ويتمناه العدو والعلمانية الفاسدة_أتمنى الابلاغ عن مثل هؤلاء ياشباب
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  130. 73
    5 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    وجهة نظر

    قلم الحقيقه .. اذا الموضوع عادي عندك فخذ اهلك ودبر لك بطلين ثلاثه واطلع بهم وخلهم يرقصون والناس يصورون ... اما حن فوالله ماهو عادي عندنا لانحن ببساطه نخاف الله ونغار على محارمنا
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  131. 72
    5 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    مسك

    كل شي يغضب الله يجب القلب ينكره لكي تعرف نفسك اذا كنت من الداخل مؤمن بربك اما اذا كنت تشجع وتؤيد هذي الاشياء فهناك خلل ارجو التوبه والسكوت افضل
    لا يعجبني(5) اعجبني(3)
  132. 71
    5 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    نفر معلوم

    يجب معاقبتها هي واصحابها فورآ وعلانيه لكي تكون عبره لمن تسول له نفسه.
    لا يعجبني(10) اعجبني(2)
  133. 70
    5 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    ضمير الناس

    لاكفرة احد ولاهاجمة مهرجان ومعرض كتاب ولادعت للذهاب الى مناطق الصراعات ولاحاربة السلام الوطني والوطنيه موضوعهابسيط شوية مراهقه بس***
    لا يعجبني(4) اعجبني(11)
  134. 69
    5 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    قولوا آآمين

    اللهم من أغواها أوشجعها أورضي بعملها أو دعى لتحررها اللهم فأجعل بناته وزوجاته مثله هذه الفاجرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  135. 68
    5 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    سعود

    قلم الخرطي. . تعليقك يكشف البيئة التي تربيت فيها ☺
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  136. 67
    5 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    سعيد

    لعن الله من رباكم
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  137. 66
    5 نوفمبر, 2016 , 22:28 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    الأخونجي اللي يقول خمر وماخمر . وشـــــــ دراك عنه خمر أنت فاحصه ولاشايفه أو شامه وشاربه. اتق الله في نفسك ظلمت الجماعة . مؤكد أنه ماء صحة أو بيرة دون كحول مثل اللي تباع عندنا في الدكاكين والبقالات.
    لا يعجبني(9) اعجبني(9)
  138. 65
    5 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    سعود

    قال صلى الله عليه وسلم. . لايدخل الجنه ديوث. . والديوث هو من يقبل على عرضه مثل هذه الأفعال ويعتبرها حرية شخصية و وناسة ..
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  139. 64
    5 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    قلم الخطيئة

    تبغى تلبس المجتمع تهم الارهاب بأي طريقة،، حسبي الله فيك،،لكن الا مه سعودي وش همه فيها. خليك وسط البؤر الا انت متربي فيها واقول حكمة (عندما تصارع خنزير هو يستمتع وانت ****
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  140. 63
    5 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    مسك

    مامعنى كلمه خنبوقي او خنبقه ؟؟؟؟
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  141. 62
    5 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    ضمير الناس

    فعلاً هذه عينة ممن يطالبن بإسقاط الولاية !
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  142. 61
    5 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    أوركيد🌺

    أنتم لاتعرفون ظروف الناس فأحذروا من الخوض ف أعراضهم بناء ع صورة أومقطع فيديو .......﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا....)
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  143. 60
    5 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    واحد عابر

    المفروض الهيئة تقبض عليهم وتزوجهم لبعض بالقوة .. المفروض اي اثنين في خلوة او يجاهرون المفروض تقبض عليهم الهيئة ويزوجونهم لبعض غصباً عنهم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  144. 59
    5 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    معيض

    اعيد واكرر: هذه نموذج حي للبنات المتمردات اللائي يطالبن باسقاط الولاية انتهى النص توقيع : معيض حفظه الله
    لا يعجبني(6) اعجبني(4)
  145. 58
    5 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    مسك

    قلم الحقيقه. انت صادق هذا شي يغضب الله كيف تقول كذا من راى منكم منكرا فليغيره بيده فالم يستطع فبلسانه فالم يستطع فبقلبه وذالك اضعف الايمان كلام الحبيب صل الله عليه وسلم
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  146. 57
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    آية الله الموسوي غفر الله تعالى له ولوالديه ولأتباعه .. قولوا : آمين

    هذه ثقافة المجوس و أحفادهم متعة رخيصة ونبيذ مغشوش ..
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  147. 56
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    يرقصون ويمزحون ومستانسين الله يزيدهم وناسة وسعادة وسط هذه الأجواء التي تساعد على انماء روح السلام بين أفراد المجتمع الواحد بعيدآ عن دعاة الارهاب والارهابيين الذين يشجعون على القتل وسفك الدماء والعنف.
    لا يعجبني(12) اعجبني(8)
  148. 55
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    يمامه

    الله يذكركم بالخير*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  149. 54
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائضمير الناسية وبعضها من غير اسماء ومنها. الى معيض ت40 و قلم الحقيقه و المحامية و ضمير الناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  150. 53
    5 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    ضمير الناس

    ماتعرف ترقص ياليت يرسلونهادوره ويفتحون لهامرقص بشكل مرتب بدل الفوضى مثل التفحيط***
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  151. 52
    5 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    الي قلم الفحش

    اسال الله يشل اركانك
    لا يعجبني(6) اعجبني(9)
  152. 51
    5 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    وحيد

    شكلها سكرانه والعقل ذهب مع السكره
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  153. 50
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    رامي

    إذا لم يتم التشهير بهؤلا الحثالة عند القبض عليهم وإعلان العقوبة التي طبقة عليهم فلن يرتدع أحد
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  154. 49
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م
    عدد التعليقات:15223

    قلم الحقيقه

    الأمر طبيعي جدآ وليس في الأمر مايدعو للاستنكار ولا للاحتجاج خصوصآ أن هؤلاء ليس بارهابيين أشخاص مسالمين لايحملون أحزمة متفجرة ولا يقودون سيارات مفخخة. والمشهد شكله في**** عندهم ثقافة تسامح .
    لا يعجبني(15) اعجبني(10)
  155. 48
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    وسيم

    هذه البنت يجب احتضانها لما تملك من موهبة الرقص، وتعطى دروس اضافية في اكاديمة خنبوقة على الرقص وغيره من فنون رومانسية
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  156. 47
    5 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    محمد

    يلا خنبقوا عاشوا عاشو يمين يمن يسار فوق فوق تحت تحت عاشو عاشو
    لا يعجبني(6) اعجبني(5)
  157. 46
    5 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    مهاوي

    استغفر الله والله ماراح ينفعونها ماخذينها مجرد تسليه وبيرمونها ليش ترخصين نفسك وانتي غاليه ! خافي ربك كيف بتقابلينه وانتي بهالمنظر الله لايبلانا بس اذا بليتم فاستتروا
    لا يعجبني(5) اعجبني(5)
  158. 45
    5 نوفمبر, 2016 , 22:18 م

    ضمير الناس

    الشباب على الباب يمكن يروحووياليت يعودوا***تباًللمتشددين كتموالانفاس حتى صار الوضع محتاس والخوف ان الفاس وقع بالراس***حفلات وموسيقى راقيه وسينماء امورضروريه لاسعاف الحاله***
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  159. 44
    5 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    محمد

    قلم المحامية سامية الرحال المتخنبق تم تصوير الفيديو في بيت خامنئي اابو لحية الكافر سفاح النساء والاطفال المجرم لازم نسحل خامنئي ابو لحية ومعممينه الكلاب الضالة في الارض وندوس عليهم بالجزم
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  160. 43
    5 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    .سعودي.

    24 ماندري هي بالسعودية أوخارجها وع فكره كل بيت فيه****
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  161. 42
    5 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    يوسف

    # نطالب _ بحجب _ السناب الشات_ والانستقرام _واليو ناو _ لانها اساس الفساد والبلاء والدمار في المجتمع .
    لا يعجبني(6) اعجبني(7)
  162. 41
    5 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    الى معيض 30

    ماتدري وين الله حاطك الله بصلحك وش دخل اسقاط الولايه متى تفهمون الفرق بين القوامه والولايه الله لا يبلانا منا بلاكم بس
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  163. 40
    5 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    سلمان

    بالطول بالعرض خنبوقه تهز الارض هههههههه
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  164. 39
    5 نوفمبر, 2016 , 22:14 م

    .. سعودي ..

    لو كنت موجوداً عندهم على الأقل أصورهم وأراقبهم وأبلغ عنهم ماحنا ناقصين ****
    لا يعجبني(8) اعجبني(2)
  165. 38
    5 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    سلمان

    مع قلم ابو معرفات خنبوقة موش حتقدر تغمض عينيك هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  166. 37
    5 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    أوركيد🌺

    ( شياطين الإنس ) تخصص تدمير الآخرين بشتى الوسائل... مين اللي صور الفيديو ومامصلحته من التصوير🤔سؤال يبحث عن إجابة وأظن إجابة السؤال لاتخفى ع اللبيب.
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  167. 36
    5 نوفمبر, 2016 , 22:13 م

    مسك

    والله لو ترقص زيها ميه يالبنت الي متربيه مايهزها شي والله ياما نشوف لاكن نقول الله يهديها ويصلح حالها
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  168. 35
    5 نوفمبر, 2016 , 22:12 م

    المحامية

    لا يمكن الحكم من خلال فيديو لا نعرف أين تم تصويره و لكن اليس ما تفعله هذه الفتاة أفضل من التفافها بحزام ناسف ترهب الناس و تدمر دور العبادة و الملاعب و أماكن تجمعات الأبرياء؟ ما تفعله يخصها وحدها فقط.
    لا يعجبني(9) اعجبني(6)
  169. 34
    5 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    .. سعودي ..

    أتمنى من الشباب الغيور عدم ترك مثل هذه الأشكال والأمور القبيحه تفعل أمامكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  170. 33
    5 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. أسماء و الرحااال و ضمير الناس
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  171. 32
    5 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    مسك

    المفروض البنات تتعفف ولا تبين لشباب اصبع من اصابعها لان البنت ماتستاهل بشوفها غير زوجها وتكون عفيفه وطاهره صدقوني راح يزيد جمالها عن هوؤلاء الفتيات
    لا يعجبني(7) اعجبني(6)
  172. 31
    5 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    بطيخ

    مافيه شي يثبت انها في السعودية
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  173. 30
    5 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    معيض

    هذه الفتاه نموذج امامكم للمطالبات باسقاط الولاية
    لا يعجبني(8) اعجبني(11)
  174. 29
    5 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    هذا مايريده الحمد

    هذه الحرية التي ذبحونا بالمطالبة بها
    لا يعجبني(3) اعجبني(7)
  175. 28
    5 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    مسك

    ارقصي اليوم. وغدا تندمي اللهم استر عليهم المفروض سجن وعقوبه صارمه لجل يعم الادب والاخلاق
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  176. 27
    5 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ضمير الناس

    كثرة التشدديؤدي للارتخاء***ياليت توجدمتنفسات للشباب بشكل منظم قبل فوات الاوان اذاباقي وقت***
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  177. 26
    5 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    ===

    هذا فساد ديني وأخلاقي ووقاحه وقلة أدب وتربية ***; آآخ تفوووو عليهم
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  178. 25
    5 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    محمد

    هاذا ما يدعوا ايه قلم ***** ضمير ابلس
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  179. 24
    5 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    لا تقولون اجانب

    هذا في ارض الحرمين معقوله !!!!! وش صار في البلد وأهل البلد ؟ معقوله هذولا في ارض الحرمين !!!! وين الهيئة ؟ وين الشرطة ؟ وين اهل الدين والغيرة ؟ هذه اخرتها يا ابناء وبنات الحرمين معقووووله!!!!
    لا يعجبني(10) اعجبني(5)
  180. 23
    5 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    ألم الحئيئه الاصلي

    يجب اعادة الهيئه على مايبدوا الامر في تزايد مخالفات شرعيه وتحاوز اداب عامه
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  181. 22
    5 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    أوركيد🌺

    حسبي الله ونعم الوكيل أبحثوا عن المستفيدين والمستفيدات من ( شياطين الإنس ) اللي يوقعون الآخرين ف مثل هالأمور ويلوثون سمعتهم ويقضون ع مستقبلهم.
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  182. 21
    5 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    الي اسماء

    رقصها مه حلو وش رأيك اسماء تتدربيها بما تملكين من ذوق
    لا يعجبني(4) اعجبني(4)
  183. 20
    5 نوفمبر, 2016 , 22:05 م

    علي العمري

    ناس. مثير مثله. وأسوأ. منه. الناس. تغيرات. حتي الآحاد كثر. هنا. الله. المستعان
    لا يعجبني(3) اعجبني(8)
  184. 19
    5 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    اللهم أنزل عليهم المصائب والأمراض.....حسبهم الله أن كانوا سعوديين أو وافدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  185. 18
    5 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    أردني نشمي

    اعتقد**** مش بالسعودية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  186. 17
    5 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    الهاشمي

    لاحول ولاقوة الا بالله كل مال الامور تصعب بسبب هؤلاء العصاة المتجاهرين بالمعصية ( ايهلك وفينا الصالحون قال نعم ) اوكما قال الرسول صل الله عليه وسلم لايجي معتوه ويقول حريه حنا بمركب واحد ايها الغبي
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  187. 16
    5 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    الي اسماء

    كل اناء بما فيه ينضح وهذا كل ما تملكين
    لا يعجبني(5) اعجبني(8)
  188. 15
    5 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    سلمتي بلادي السعودية

    ****الفساد الديني والاخلاقي تناابح وتجاهر بفسادها وتروج لقذارتها وتحارب الفضيله والقيم والعادات الطيبه الحميده وتطالب شعبنا المحافظ بما يمليه عليهم الأعداءوأسيادهم الغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  189. 14
    5 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    ام عبد الرحمن

    معقول هذا الانحلال بالسعوديه هذي المفروض جلد علني
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  190. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    حقيقة

    اصعب شي التنازل عن*****
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  191. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
    عدد التعليقات:505

    ابونواف...

    مهمة رجال للقبض على هؤلاء هذه مايريده من يعتدون على رجال الامن ويحاربون الهيئه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  192. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:5854

    الرحااال

    اتوقع ماهي في السعوديه..
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  193. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    ضمير الناس

    شرب الخمرحرام***ياليت في سينماومسرح للترفيه عن الشباب***
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  194. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    مهند

    الله يهديها، مضحوك عليها، وبكرة تندم، لكن يبقى السؤال المر: من المتسبب في هذا الانحلال. وكيف يحتضن المجمتع هولاء بدون تعنيف بل اعادتهم لجادة الصواب
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  195. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    أسماء

    هذا شي مافيه مضره عالاخرين افضل من الارهابين المتطرفين
    لا يعجبني(12) اعجبني(11)
  196. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    طائر بلاجناح

    اذا بليتم بالمعاصي فاستتروا الله يهديكم ويصلح حالكم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  197. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    حساوي

    ازاي كدا وانا رحت فين من دا كله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  198. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    ابومعاذ

    قولوا نسأل الله العفو والعافية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  199. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    يالطيف

    تبون رفع الولايه عن الوليه بس اوقفت الهيئه الله يذكرها بالخير صار شي ميصير يالله دخيلك من مشاكل هل البنات والورفعت الولايه كان صرنا خايفا وليالي متحيني بكيفي والعبايه الرهيفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  200. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    راشد

    أين هيأة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر عن هذا المنكر ؟؟؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  201. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 21:53 م

    ههههههههههههه الله ياخذك فصلت اللحجيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  202. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    فاهم اللعبة

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعلو السفها منا
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)

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