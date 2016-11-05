بالفيديو والصور: ‏فتاة تحمل زجاجة خمر وترقص على سقف سيارة بي أم دبليو

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر شاب وفتاة يتناولان المسكر، وتقوم الثانية بوصلة رقص أعلى سيارة فارهة، وسط تجمع شبابي يبدو أنه لموكب تفحيط.

وأبدى رواد مواقع الواصل غضبهم من المشهد، مستنكرين مجاهرتهم بالمعاصي على الطريق العام، مطالبين الجهات الأمنية بالتحقق من المقاطع، وسرعة القبض على من ظهروا فيها، ومحاسبتهم.