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شاهد: حادث لــ10 شاحنات تملكها شركة واحدة على الطريق السريع بالمدينة المنورة

5 نوفمبر, 2016 , 21:58 م
شاهد: حادث لــ10 شاحنات تملكها شركة واحدة على الطريق السريع بالمدينة المنورة
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صحيفة المرصد: نشر على يوتيوب مقطع فيديو حادث وقع لعشرة شاحنات نقل تمتلكها شركة واحدة على مدخل المدينة المنورة، حيث توقف السائق الاول فجأة لتصطدم به تباعاً الشاحنات الواحدة تلو الاخرى، وحدثت تلفيات متوسطة في الشاحنات كما أصيب بعض السائقين بإصابات خفيفة.



تعليقات ( 18 )

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  1. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    من شبوة اليمنيه

    ياليت يتم التاكد من مكابح القلابيات لانها تحتاج صيانه شهريه انا سائق قلاب واعرف هالشى واتوقع في نسبه كبيرةماتشيك لان صيانه المكابح تكلف 2000 ريال سعودي والتدقيق في رخص السياره
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  2. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    امانه

    لماذا السكوت على تهور اصحاب القلابيات نشاهدهم في الصباح ويعرفون مته لايتواد الكرور عندوار الثمامه على اتصالات بينهم ان الدوريه غبر منواجدة فيضايقون طالبات نورة والامام والدوريه لاقبضت عليهم تكتفي بتهد
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  3. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    ابن الخطيب

    أكيد نتيجة السرعة وعدم وجود فراغ مناسب بين كل شاحنة و أخرى
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  4. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    خذ حقك

    يتسابقون ورا بعض تهور عمال لانهم يعرغون بعض
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  5. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    شكلها مقصود يا جماعة الربع
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  6. 13
    5 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    ضمير الناس

    مقصوده بنت متعمده الجنائيه***
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  7. 12
    5 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    العبره لمن اعتبر

    دعوة المظلوم مابينها وبين الله حجاب
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  8. 11
    5 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    امانه

    هذا كله من كلمه لامانع من دخول سيارات الخدمات التي زادة الامر سوء وسرعه وتحدي نعرف من امر بدخولها بجميع الاوقات انه مدير الادارة العامه للمرور السابق فهل خلصت التحويلات والصبات انها لن تنتهي ابدا
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  9. 10
    5 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    مواطن

    على الدايري بالرياض. هكذا يسوقون سائقي الشاحنات عند انطلاقهم في الوقت المحدد لهم. مافيه مسافة. ويمسكون المسار الايمن والسائق اللي يبغى يخرج لخط الخدمة لازم يناور وربما يحصل له حادث.
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  10. 9
    5 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    خلل

    شكلهم مشين والفرق بين كل قلاب المسافه متر . سواقين**** وعند يتعلموا
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  11. 8
    5 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    سعيدان

    كأن الحادثة مقصودة من السواقين شكلهم يبغون يخسرونه انا لله وانا اليه راجعون
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  12. 7
    5 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    الله اعلم

    ربما تكون عين او دعوة عامل مسكين او ابتلاء
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  13. 6
    5 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    الراصد

    سواقين في بلادهم سياكل ابوثلاث كفرات وجواعندنا واستلموا الشاحنات تهور ولافيه نظام مرور يقف لهم بالمرصاد
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  14. 5
    5 نوفمبر, 2016 , 22:21 م

    شركة ****. الله يعوضه
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  15. 4
    5 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    ابو عبد الله

    السواقين كلهم من الجالية الباكستانية وهم معروفين بالتهور وعدم احترام الانظمة
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  16. 3
    5 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    غرم الله

    سواقين همج ما يتركوا مسافات كافيه بين السيارات
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  17. 2
    5 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    بوعلي

    السرعه والتهور من السائقين خاصه مع التامين مايشوفون الناس شئ ياخذك مطب وهذا شكله سباق بينهم للاسف بعض السائقين يركب حمار فى بلده وهنا يركب افخم سياره وغشيم ويسبب حوادث السائق تحت التدريب وين المرورعنه
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  18. 1
    5 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    الصابر

    الله يعوض صاحبها في الفلوس ولا في النفوس
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