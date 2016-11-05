شاهد: حادث لــ10 شاحنات تملكها شركة واحدة على الطريق السريع بالمدينة المنورة

صحيفة المرصد: نشر على يوتيوب مقطع فيديو حادث وقع لعشرة شاحنات نقل تمتلكها شركة واحدة على مدخل المدينة المنورة، حيث توقف السائق الاول فجأة لتصطدم به تباعاً الشاحنات الواحدة تلو الاخرى، وحدثت تلفيات متوسطة في الشاحنات كما أصيب بعض السائقين بإصابات خفيفة.

