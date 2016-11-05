صحيفة المرصد: نشر على يوتيوب مقطع فيديو حادث وقع لعشرة شاحنات نقل تمتلكها شركة واحدة على مدخل المدينة المنورة، حيث توقف السائق الاول فجأة لتصطدم به تباعاً الشاحنات الواحدة تلو الاخرى، وحدثت تلفيات متوسطة في الشاحنات كما أصيب بعض السائقين بإصابات خفيفة.
شاهد: حادث لــ10 شاحنات تملكها شركة واحدة على الطريق السريع بالمدينة المنورة
صحيفة المرصد: نشر على يوتيوب مقطع فيديو حادث وقع لعشرة شاحنات نقل تمتلكها شركة واحدة على مدخل المدينة المنورة، حيث توقف السائق الاول فجأة لتصطدم به تباعاً الشاحنات الواحدة تلو الاخرى، وحدثت تلفيات متوسطة في الشاحنات كما أصيب بعض السائقين بإصابات خفيفة.
تعليقات ( 18 )
من شبوة اليمنيهياليت يتم التاكد من مكابح القلابيات لانها تحتاج صيانه شهريه انا سائق قلاب واعرف هالشى واتوقع في نسبه كبيرةماتشيك لان صيانه المكابح تكلف 2000 ريال سعودي والتدقيق في رخص السياره
امانهلماذا السكوت على تهور اصحاب القلابيات نشاهدهم في الصباح ويعرفون مته لايتواد الكرور عندوار الثمامه على اتصالات بينهم ان الدوريه غبر منواجدة فيضايقون طالبات نورة والامام والدوريه لاقبضت عليهم تكتفي بتهد
ابن الخطيبأكيد نتيجة السرعة وعدم وجود فراغ مناسب بين كل شاحنة و أخرى
خذ حقكيتسابقون ورا بعض تهور عمال لانهم يعرغون بعض
محمد الفقراوي يعني مُعدمشكلها مقصود يا جماعة الربع
ضمير الناسمقصوده بنت متعمده الجنائيه***
العبره لمن اعتبردعوة المظلوم مابينها وبين الله حجاب
امانههذا كله من كلمه لامانع من دخول سيارات الخدمات التي زادة الامر سوء وسرعه وتحدي نعرف من امر بدخولها بجميع الاوقات انه مدير الادارة العامه للمرور السابق فهل خلصت التحويلات والصبات انها لن تنتهي ابدا
مواطنعلى الدايري بالرياض. هكذا يسوقون سائقي الشاحنات عند انطلاقهم في الوقت المحدد لهم. مافيه مسافة. ويمسكون المسار الايمن والسائق اللي يبغى يخرج لخط الخدمة لازم يناور وربما يحصل له حادث.
خللشكلهم مشين والفرق بين كل قلاب المسافه متر . سواقين**** وعند يتعلموا
سعيدانكأن الحادثة مقصودة من السواقين شكلهم يبغون يخسرونه انا لله وانا اليه راجعون
الله اعلمربما تكون عين او دعوة عامل مسكين او ابتلاء
الراصدسواقين في بلادهم سياكل ابوثلاث كفرات وجواعندنا واستلموا الشاحنات تهور ولافيه نظام مرور يقف لهم بالمرصاد
ابو عبد اللهالسواقين كلهم من الجالية الباكستانية وهم معروفين بالتهور وعدم احترام الانظمة
غرم اللهسواقين همج ما يتركوا مسافات كافيه بين السيارات
بوعليالسرعه والتهور من السائقين خاصه مع التامين مايشوفون الناس شئ ياخذك مطب وهذا شكله سباق بينهم للاسف بعض السائقين يركب حمار فى بلده وهنا يركب افخم سياره وغشيم ويسبب حوادث السائق تحت التدريب وين المرورعنه
الصابرالله يعوض صاحبها في الفلوس ولا في النفوس