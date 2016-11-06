العثور على أحد أفراد حرس الحدود بجازان غارقاً في دمائه بعد قتله وتقطيعه على يد طباخ إثيوبي

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عسكرية أن أحد أفراد حرس الحدود قتل عصر أمس (السبت) بمركز البحث والإنقاذ التابع لقطاع حرس الحدود بجزيرة فرسان بمنطقة جازان، على يد عاملٍ من الجنسية الإثيوبية.

وبحسب موقع عاجل تعود التفاصيل التي روتها المصادر إلى أن زملاء القتيل افتقدوا زميلهم بعد تناولهم وجبة الغداء ظهر اليوم السبت فبحثوا عنه في مرافق وغرف وحدة البحث والإنقاذ فلم يعثروا له على أثر، وأثناء عمليات البحث عنه وجدوا إحدى الغرف مقفلة فانتابهم الفضول إلى النظر للداخل من فتحة النافذة ليشاهدوا أن زميلهم الرقيب ملقى على الأرض وملطخ بالدماء وعليه آثار اعتداء وحشي بآلة حادة نتيجة تقطيع أجزاء من جسده.

وقالت المصادر، “على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة القتل، وانتقلت للموقع فرق مختصة من الأدلة الجنائية والشرطة والبحث والتحري والطبيب الشرعي، وتمت معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات من الموقع والكشف المبدئي على جثمان رجل الأمن”.

وأكدت أن الجهات الأمنية بدأت تتبع خيوط الجريمة فاتجهت مباشرة إلى الغرفة الخاصة للطباخ من الجنسية الإثيوبية والذي يعمل لدى منسوبي وأفراد حرس الحدود العاملين بوحدة البحث والإنقاذ وعثرت على سكين وملابس عليها آثار دماء.

وذكرت المصادر أن الجاني لاذ بالفرار، حيث أبلغ أفراد حرس الحدود من زملاء الشهيد بأنه مسافر من جزيرة فرسان إلى جازان لتوديع صديق له هناك، فركب قاربا بحريا ليلوذ بالهرب قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه.