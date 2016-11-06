العثور على أحد أفراد حرس الحدود بجازان غارقاً في دمائه بعد قتله وتقطيعه على يد طباخ إثيوبي

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عسكرية أن أحد أفراد حرس الحدود قتل عصر أمس (السبت) بمركز البحث والإنقاذ التابع لقطاع حرس الحدود بجزيرة فرسان بمنطقة جازان، على يد عاملٍ من الجنسية الإثيوبية.
وبحسب موقع عاجل تعود التفاصيل التي روتها المصادر إلى أن زملاء القتيل افتقدوا زميلهم بعد تناولهم وجبة الغداء ظهر اليوم السبت فبحثوا عنه في مرافق وغرف وحدة البحث والإنقاذ فلم يعثروا له على أثر، وأثناء عمليات البحث عنه وجدوا إحدى الغرف مقفلة فانتابهم الفضول إلى النظر للداخل من فتحة النافذة ليشاهدوا أن زميلهم الرقيب ملقى على الأرض وملطخ بالدماء وعليه آثار اعتداء وحشي بآلة حادة نتيجة تقطيع أجزاء من جسده.
وقالت المصادر، “على الفور تم إبلاغ الجهات الأمنية بحادثة القتل، وانتقلت للموقع فرق مختصة من الأدلة الجنائية والشرطة والبحث والتحري والطبيب الشرعي، وتمت معاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات من الموقع والكشف المبدئي على جثمان رجل الأمن”.
وأكدت أن الجهات الأمنية بدأت تتبع خيوط الجريمة فاتجهت مباشرة إلى الغرفة الخاصة للطباخ من الجنسية الإثيوبية والذي يعمل لدى منسوبي وأفراد حرس الحدود العاملين بوحدة البحث والإنقاذ وعثرت على سكين وملابس عليها آثار دماء.
وذكرت المصادر أن الجاني لاذ بالفرار، حيث أبلغ أفراد حرس الحدود من زملاء الشهيد بأنه مسافر من جزيرة فرسان إلى جازان لتوديع صديق له هناك، فركب قاربا بحريا ليلوذ بالهرب قبل أن تتمكن الجهات الأمنية من القبض عليه.
تعليقات ( 32 )
عدد التعليقات:509
ابونواف...الاعمال الدنيا في المجال العسكري غالباًتكون مدخل للمندسين والجواسيس خصوصاًوقت الحرب ورغم مايكروسوفت به ابنائنا العسكريين فأنهم للأسف ياثقون بعض الأوقات بمن هم ليس جديرين بالثقه
عدد التعليقات:509
ابونواف...هناك ضمن التشكيل العسكري وضائف بمسمى طاهي يعين عليه العسكري بعد تأهيله ليكون طاهي محترف يأمن الغذاء المطبوخ الصحي لافراد وظباط الوحدة العسكريه
حوثيقسم بالله قمة التسيب , اثيوبي؟ ويمكن متخلف يعني العسكر خالفوا النظام المطالبين بتطبيقه, الشي الاخطر يمكن يكون عميل للحوثيين خصوصا ان المتسللين من اليمن
ابو عسرةطيب الحبشي مقيم والا مجهول اتوقع مجهول
سعد بن فهدالاجانب وظفتوهم في القطاعات العسكرية والامنية والتعليم والصحة وتركتم ابناء البلد من الشباب في منهم عندهم مهارة في الطبخ ليش ماتوظفونهم بدل الاجانب
🐅Macanوكيف وصل هذا الأثيوبي ، والذي وجوده غير قانوني ،،إلى وحدة عسكرية؟ والأدهى و الأمر إنه طباخ هذه الوحدة! أين الحس الأمن عند من يرتدي الزي العسكري ، أياً كان القطاع الدي يعمل فيه؟؟!! فوضة ... فوضة ..!!!!
عبدالعزيز//فيما يتعلق بالعسكريه ومقراتهم يجب ان لايكون بينهم اجنبي اين كانت جنسيته فكيف طباخ بين افراد وانا رايت كثير باقسام الشرطه طباخين اجانب
زينب ....امنعوا اثيوبيا. .
الحق يقاللماذا لايكون عندنا طباخين عسكريين سعوديين !! وهذه الجنسية ( اثيوبيا ) يجب اجتثاثها من يادنا
&كتكوتي&الله يرحم المقتول رحمة واسعة إلى متى ياجماعة الخير إثيوبي في مقر أمني لا ويطبخ لجنود الوطن والله كمان شكله مجهول الهوية لأن مافي جهه عسكرية تكفل اثيوبيين هذا يعني أنه مجهول طيب من أتى به وأدخله بينهم؟
فازع النشبةطباخ اثيوبي لمركز عسكري ماهذا؟!! هل يعقل إلى هذه الدرجة وصلنا إلى هذه الثقة المفرطة في هذه الظروف العصيبة الطباخ اثيوبي لجهة عسكرية وهذه الفئة لها مخالفات لاتخفى على احد حتى الخادمات منهم
&كتكوتي&الله يرحم المقتول رحمة واسعة إلى متى ياجماعة الخير إثيوبي في مقر أمني لا ويطبخ لجنود الوطن والله كمان شكله مجهول الهوية لأن مافي جهه عسكرية تكفل اثيوبيين هذا يعني أنه مجهول طيب من أتى به وأدخله بينهم؟
محمداصلان كيف يطبخ لهم وهوه اجنبي ماله امان والله اللحين ماتامن على روحك من بني جلدتك تبغى تمنها للغريب الله يرحمه وينصره يارب السيف تكفون
منصورالله اعلم ان الاثيوبي مخالف لانظمةالاقامة والواجب انهم اذاحصلوه يقظع وهوحي بالتدريج يعني كل يوم يقظع جزءمنه مثل يوم اصبع وكف وساعد وقدم وساق لين يتمنى الموت
الوقع غيريشغلونه وهو متخلف لا ورجال امن طباخ قاتل اجل كان يطبخ لهم دود
عبدالعزيز الخالديزبن ابن ***اليمن هذا الحوثي المجرم، خمس دقايق الا هو هناك
💎💛عـــهـــود💙💎وليه مايتم توظيف شاب سعودي يطبخ عادي الشغل مو عيب ؟منشأة عسكرية تستلزم وجود جميع العاملين من أبناء البلد أليس السعودي تستأمنه على غذائك في جهاز عسكري بالغ الخطورة- الحدود المستهدفة- أم الأثيوبي أفضل؟
ندىحسبي الله عليه كيف يستأمنونه وهم عملهم حساس ؟؟؟؟؟ 🌺سبحان الله🌺وبحمده🌺سبحان الله العظيم🌺
عفاف اللحيانيخطير جدآ وجود عمال أجانب في المعسكرات ولنقاط ولمراكز الأمنيه !! يمكن يكون جسوس يعمل لصالح أستخبارات بلده لينقل لهم أسرار ومواقع الأجهزه الأمنيه السعوديه
violetyكل يوم قتل سطو سلب ,, ايش صار في الوطن الغالي هل نحن مجبرين ناتي بحثالة اجرامية او ارهابين تسعي فسادا واجراما في الوطن ,, اليس هذة نقاط تعتبر ضدنا وضد وطنا ياخوف نتركهم وغدا نعجز في صدهم ,,
فهدلماذا لا نسمع بهذة الجرائم في دول الخليج الأخرى لأنهم لابستقدمون إلا للحاجة فقط ويمنعون الاستقدام من دول معينه وتحدد نسب لكل جنسية والترحيل مصير كل مخالف لنظام وغرامات كبيرة على أصحاب العمل المواطنين
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتاعوذ بالله .. أي قلب حاقد يحمله هذا الزنجي الفاجر
فهد*** العمالة الزائده عن الحاجة ومن جميع الجنسيات ***. الحاصل الآن كارثة اجتماعية واقتصادية وحسبي الله ونعم الوكيل
يالطيفعائله استغنت عن سو اقها الاثيوبي بعد مظهر عليه التمروالتحدي ودخول البيت بدون احترام وابلغوعنه الشرطه وكيف يكون طباخ اثيوبي من يثق بهم هم عايشين على القتل والسلب بالقوة لاننا عايشين تحت قوانين وهم لا
نجاخانشاقوووووووووووووووول هولاء المجرمون ياتون تهريب عن طريق اليمن ويعيثون في الارض فسادا وقتلا وسرقا وجميع الموبقات ولابد من معالجة هذا الموضوع باقصى سرعه
عدد التعليقات:15228
قلم الحقيقهزين بعد ماسمم جميع العسكريين السعوديين المتواجدين في المركز.ويبدو أنه لو استطاع ذلك ماتأخر أبدآ .أثيوبي أجنبي جماعته من أصحاب سوابق وجرائم سجلهم أسود أحدهم يتواجد داخل مكز أمني وبمهنة طباخ .فوضى فوضى.
بنت جيزانحسبى الله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:15228
قلم الحقيقهحسبي الله عليه ونعم الوكيل . طباخ أثيوبي وفي مركز عسكري. يبدو أننا لازلنا نأخذ الأمور ونتعامل معها بالبركة والفوضى وعدم الاكتراث ولانستوعب الدروس أو العبر منها.بالأمس شغالات قاتلات واليوم طباخين.
سعيدوالشعب بح صوته وهو يطالب بتنظيف البلد من العماله الزائده وخصوصا بعض الجنسيات التي كثرة جرائمهم. . لسنا مجبرين على الاستقدام من جميع الدول. . ولكن لا حياة لمن تنادي
ام راكانحسبي الله ونعم الوكيل على هالقاتل الحاقد الله ينتقم منه شر نقمه ويرينا فيه ايات الله وقدرته ..قصص يوميا تدمي القلوب وتنذر بخطر قادم نسأل الله العافيه والسلامه من كل شر
سعيدابحث عن الحوثيين في الموضوع وقبله يمني يدهس رجل أمن ويكمل عليه بسطور في جازان وقبله يمني يقتل عسكري متقاعد في مزرعته