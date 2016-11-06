شاهد .. طفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق بثلاثية على التعاون بطريقة طريفة

صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وأظهر الفيديو طفلاً صغيرًا في المدرجات وهو يتفاعل مع هتافات واحتفالات جماهير الاتفاق بالفوز الكبير الذي حققه فريقهم، وبدأ بالرقص على الأهازيج في لقطة بدت طريفة، لقيت إعجاب المغردين متداولي الفيديو الذين اعتبروها لقطة المباراة.

يذكر ان المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري جميل، من مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.