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شاهد .. طفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق بثلاثية على التعاون بطريقة طريفة

6 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص
شاهد .. طفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق بثلاثية على التعاون بطريقة طريفة
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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وأظهر الفيديو طفلاً صغيرًا في المدرجات وهو يتفاعل مع هتافات واحتفالات جماهير الاتفاق بالفوز الكبير الذي حققه فريقهم، وبدأ بالرقص على الأهازيج في لقطة بدت طريفة، لقيت إعجاب المغردين متداولي الفيديو الذين اعتبروها لقطة المباراة.
يذكر ان المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري جميل، من مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.



تعليقات ( 10 )

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  1. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 8:25 ص

    💎💛عـــهـــود💙💎

    🤗ياحليله بس لازم أهله يبعدونه عن الشيبسات والأكلات السريعة والمشروبات الغازية ويصير 👍إن شاء الله
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  2. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص
    عدد التعليقات:1207

    نبرااس

    بسم الله ماشاءالله,,الله يحفظه لاهله.
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  3. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    اسمرعبر

    الله يحفظه لكن كنت اتمنى من الأهل الاعتناء بصحة اطفالهم ونوعية غذاءهم لانه حرام بهذا العمر ومصاب بالبدانة
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  4. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    ابوساره

    هذا ابوجفين الصغير
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  5. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 7:42 ص

    منصور

    ونعم التربية اللهم اجعلنامخلصين في تربية ابنائنا
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  6. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    الرأي العام

    حرمتنا قناة ام بي سي من متعة الفقراء بالتشفير
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  7. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 7:20 ص

    الهوس الرياضي وصل للأطفال جيل تربى الأجهزة المفتوحة على العالم بخيره وشره وفساده ماذا سترجي منه كأن هذا الطفل ينذر بجيل أنوثي راقص؟؟؟!!!@ .
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  8. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    ياحليله بسم الله عليه
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  9. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ماشاءالله الله يحفظو ويخلي ﻷهلو يارب بس المفروض الولاد مانشجعن يميلو لمنتخب معين ﻷنو صارو يتأثرو فيا كتير
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  10. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    جيل السيرلاك والبامبرز .
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