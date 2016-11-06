صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وأظهر الفيديو طفلاً صغيرًا في المدرجات وهو يتفاعل مع هتافات واحتفالات جماهير الاتفاق بالفوز الكبير الذي حققه فريقهم، وبدأ بالرقص على الأهازيج في لقطة بدت طريفة، لقيت إعجاب المغردين متداولي الفيديو الذين اعتبروها لقطة المباراة.
يذكر ان المباراة كانت من ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري جميل، من مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.
شاهد .. طفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق بثلاثية على التعاون بطريقة طريفة
صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفل يحتفل بفوز فريق الاتفاق على ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وأظهر الفيديو طفلاً صغيرًا في المدرجات وهو يتفاعل مع هتافات واحتفالات جماهير الاتفاق بالفوز الكبير الذي حققه فريقهم، وبدأ بالرقص على الأهازيج في لقطة بدت طريفة، لقيت إعجاب المغردين متداولي الفيديو الذين اعتبروها لقطة المباراة.
تعليقات ( 10 )
💎💛عـــهـــود💙💎🤗ياحليله بس لازم أهله يبعدونه عن الشيبسات والأكلات السريعة والمشروبات الغازية ويصير 👍إن شاء الله
عدد التعليقات:1207
نبرااسبسم الله ماشاءالله,,الله يحفظه لاهله.
اسمرعبرالله يحفظه لكن كنت اتمنى من الأهل الاعتناء بصحة اطفالهم ونوعية غذاءهم لانه حرام بهذا العمر ومصاب بالبدانة
ابوسارههذا ابوجفين الصغير
منصورونعم التربية اللهم اجعلنامخلصين في تربية ابنائنا
الرأي العامحرمتنا قناة ام بي سي من متعة الفقراء بالتشفير
أرزة 🌲 لبنانماشاءالله الله يحفظو ويخلي ﻷهلو يارب بس المفروض الولاد مانشجعن يميلو لمنتخب معين ﻷنو صارو يتأثرو فيا كتير
خلك بعيد حبك يزيد 😊جيل السيرلاك والبامبرز .