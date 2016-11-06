تغريدة تطيح بموظف تأجير مركبات ساوم معاقا – صورة

صحيفة المرصد : لم تمر 24 ساعة على إطلاق مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة تغريدة على موقع “تويتر” يتهم فيها موظفا من جنسية عربية يعمل في إحدى شركات تأجير المركبات في مدينة أبها، بمساومته وطلبه دفع مبلغ إضافي نظير السماح له باستئجار مركبة، حتى تمت إقالة هذا الموظف نتيجة ما أقدم عليه من سوء التصرف.

وحسب صحيفة “الوطن” سرد الشباب عبدالرحمن آل مداوي تفاصيل ما حدث له يوم الجمعة الماضي، قائلا: “كنّت أتنقل مع أخي بعد النزول في مطار أبها قادما من الدمام، في محال تأجير المركبات، للبحث عن مركبة مناسبة”. وأضاف: “اخترنا مركبة، فيما قام الموظف المعني بطلب بطاقة العمل والهوية، متوقعا أن المركبة لأخي، لكنه فوجئ بأنها لي”. وأردف: “تراجع الموظف عن رأيه، وأبلغني أن سعر التأمين لي يبلغ 3000 ريال بدلا من 500 ريال، كوني معوقا”.

وأوضح آل مداوي أنه لم يكن يتوقع الكم الهائل من تغريدات التفاعل التي وردته، ردا على تغريدته التي أطلقها بعد الحدث بنصف ساعة، إذ كانت الانطباعات تقف في صفه، حتى بدأ الهاشتاق في الارتفاع، ليصل محتواه إلى حسابات الشركة المعنية بالقضية في “تويتر”. وذكر أنه استقبل ما لا يقل عن 6 اتصالات متنوعة من مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم رئيسها التنفيذي من خارج المملكة، مقدما اعتذاره، وعارضا عليه تحمل قيمة المركبة التي استأجرها من مكتب آخر، كذلك تسليمه مركبة من نوع bmw موديل 2016 من المكتب تقديرا له، تصل إلى حيث يقطن.

وتابع أنه بعد حل الأمر وديا مع الشركة المعنية، وردته رسالة من حساب وزارة النقل الرسمي في “تويتر”، تطلب التواصل معه، للتدخل في قضيته، فيما أبلغهم أنه توصل مع أصحاب الشأن في الشركة إلى حلول ودية. وأكد أنه ورده اتصال في اليوم الذي يليه، من مدير الشركة في المنطقة الجنوبية يبلغه بفتح التحقيق في تعامل الموظف، الأمر الذي انتهى بإقالته، كون ما قام به تصرفا فرديا لا يعكس تعامل الشركة في تقديم خدماتها للزبائن.

