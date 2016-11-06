تغريدة تطيح بموظف تأجير مركبات ساوم معاقا – صورة

صحيفة المرصد : لم تمر 24 ساعة على إطلاق مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة تغريدة على موقع “تويتر” يتهم فيها موظفا من جنسية عربية يعمل في إحدى شركات تأجير المركبات في مدينة أبها، بمساومته وطلبه دفع مبلغ إضافي نظير السماح له باستئجار مركبة، حتى تمت إقالة هذا الموظف نتيجة ما أقدم عليه من سوء التصرف.
وحسب صحيفة “الوطن” سرد الشباب عبدالرحمن آل مداوي تفاصيل ما حدث له يوم الجمعة الماضي، قائلا: “كنّت أتنقل مع أخي بعد النزول في مطار أبها قادما من الدمام، في محال تأجير المركبات، للبحث عن مركبة مناسبة”. وأضاف: “اخترنا مركبة، فيما قام الموظف المعني بطلب بطاقة العمل والهوية، متوقعا أن المركبة لأخي، لكنه فوجئ بأنها لي”. وأردف: “تراجع الموظف عن رأيه، وأبلغني أن سعر التأمين لي يبلغ 3000 ريال بدلا من 500 ريال، كوني معوقا”.
وأوضح آل مداوي أنه لم يكن يتوقع الكم الهائل من تغريدات التفاعل التي وردته، ردا على تغريدته التي أطلقها بعد الحدث بنصف ساعة، إذ كانت الانطباعات تقف في صفه، حتى بدأ الهاشتاق في الارتفاع، ليصل محتواه إلى حسابات الشركة المعنية بالقضية في “تويتر”. وذكر أنه استقبل ما لا يقل عن 6 اتصالات متنوعة من مسؤولي الشركة، وعلى رأسهم رئيسها التنفيذي من خارج المملكة، مقدما اعتذاره، وعارضا عليه تحمل قيمة المركبة التي استأجرها من مكتب آخر، كذلك تسليمه مركبة من نوع bmw موديل 2016 من المكتب تقديرا له، تصل إلى حيث يقطن.
وتابع أنه بعد حل الأمر وديا مع الشركة المعنية، وردته رسالة من حساب وزارة النقل الرسمي في “تويتر”، تطلب التواصل معه، للتدخل في قضيته، فيما أبلغهم أنه توصل مع أصحاب الشأن في الشركة إلى حلول ودية. وأكد أنه ورده اتصال في اليوم الذي يليه، من مدير الشركة في المنطقة الجنوبية يبلغه بفتح التحقيق في تعامل الموظف، الأمر الذي انتهى بإقالته، كون ما قام به تصرفا فرديا لا يعكس تعامل الشركة في تقديم خدماتها للزبائن.
تعليقات ( 13 )
سلماناعادة النظر في نظام التأجير
محامي مخضرمالاعلام الحر ينتصر للمظلوم ...
جاسمتعليق 2 هيفاء *** لاتصدقين بكيفك
يالطيفكيف المدير التنفيذي اتصل من خارج المملكه وش جنسيته لايكون يدير اعماله من خارج الوطن
ابراهيمحسبنا الله ونعم الوكيل وين هشركات وبمبالغ الخياليه مفروض يكون لهذه الفئه الغاليه على قلوبنا تعامل خاص ولتخفيف عليهم لكن ما أقول الا الله يحفظ هذ الشعب الطيب الكريم لاخلا ولاعدم
عدد التعليقات:1207
نبرااسهذي فايدة مواقع التواصل الاجتماعي احيانا تجيب لك حقك برساله,,اتوقع لو لم ينتشر الخبر او كان الحدث قبل 10 سنوات كان دفعوه 3000 ريال وهو يشوف الطريق,اغلب التجار عندنا هدفه وفريسته السهله المواطن المسكين
خلك بعيد حبك يزيد 😊لو حصل معاي هذا الموقف كان أخذت ال BMw وميلت عقالي وتمشيت بها في الطايف وجوها الحلو واعمل تنازل فوري في جميع الجهات ههه
منصورأنه بعد حل الأمر وديا مع الشركة المعنية .يعني هذااللي هويبي سيارةBMWوتنازل عن القضية سبحان الله هل كان هذاهدفه الاستغلال لاحول ولاقوة الا بالله
اليوسبيجب ان يكون هناك رقابة وكميرات مراقبة على مكاتب تأجير السيارات لمنع التلاعب من قبل القائمين على خدمة المحتاجين لسيارات التأجير حيث لوحظ في بعض الأحيان الاعتذار عن وجود سيارات لبعض المحتاجين للسيارات .
ابو احمدمع التحية الى ***
هيفاءياشيخ فلم هندي
ابو نورةشكرا للشركة على هذا التجاوب السريع