عميد الصحافة الكويتية: علي الطلاق بالثلاثة تعويم الجنيه لصالح الغلابة

صحيفة المرصد:أعرب رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله، عن تأييده التام بقرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة “الغلابة”، على عكس ما يراه الخبراء الاقتصاديون حتى المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنفسهم.

وقال الجارالله الملقب بـ”عميد الصحافة الكويتية” في سلسلة تغريدات شابها العديد من الأخطاء اللغوية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الاجراءات ألاقتصادية ستمكن مصر من خدمة الغلابة حتي لايتاجر بهم شياطين الإخوان ،، الإجراءات حراقة على الموسرين وأصحاب الدخول العالية”.

الاجراءات ألاقتصاديه ستمكن مصر من خدمه الغلابه

حتي لايتاجر بهم شياطين ألاخوان ،، ألاجراءات حراقه

علي الموسرين وأصحاب الدخول العاليه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016

الاجراءات ألاقتصاديه المصريه القادمه مهمه والغلابه لن يتضرروا منها

بل ستوفر للخزينه مليارات يمكن للخزينه أن تنفقها علي الغلابه — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016

ألاجراءات الاقتصاديه المصريه سيتاجر بها سياسي الهم وكأن هذه الاجراءات سيتضرر منها الغلابه مع أنها في النهايه لصالح الغلابه المهم الصمود — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016