عميد الصحافة الكويتية: علي الطلاق بالثلاثة تعويم الجنيه لصالح الغلابة

صحيفة المرصد:أعرب رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله، عن تأييده التام بقرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة “الغلابة”، على عكس ما يراه الخبراء الاقتصاديون حتى المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنفسهم.
وقال الجارالله الملقب بـ”عميد الصحافة الكويتية” في سلسلة تغريدات شابها العديد من الأخطاء اللغوية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الاجراءات ألاقتصادية ستمكن مصر من خدمة الغلابة حتي لايتاجر بهم شياطين الإخوان ،، الإجراءات حراقة على الموسرين وأصحاب الدخول العالية”.
الاجراءات ألاقتصاديه ستمكن مصر من خدمه الغلابه
حتي لايتاجر بهم شياطين ألاخوان ،، ألاجراءات حراقه
علي الموسرين وأصحاب الدخول العاليه
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016
الاجراءات ألاقتصاديه المصريه القادمه مهمه والغلابه لن يتضرروا منها
بل ستوفر للخزينه مليارات يمكن للخزينه أن تنفقها علي الغلابه
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016
ألاجراءات الاقتصاديه المصريه سيتاجر بها سياسي الهم
وكأن هذه الاجراءات سيتضرر منها الغلابه مع أنها في النهايه لصالح
الغلابه المهم الصمود
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 4, 2016
علي الطلاق بالثلاثه ألاجراءات الاقتصاديه المصريه المعلن عنها
ستخدمم الغلابه وستخدم مصر كقوه إقتصاديه وسيفشل من
سيتاجر بهاالشعب واعي
— أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) November 5, 2016
تعليقات ( 21 )
بدويمخالف للنشر
إستشاري صحجار وخلفان ابواق للسيسي ياليتهم يكتفون بأراءهم لأنفسهم فقد طلعت أراءهم غلط في غلط ولايعتمد عليها ...لكن هل محاسبة لهم ؟
عبدالواحدمخالف للنشر
زائرمخالف للنشر
زائرمخالف للنشر
ابومحمدما ينبغي التلاعب بالطلاق،ولا ينبغي ان يتخذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبتعد عن ذلك ويتحرز منه
منصورعلي الطلاق بالثلاثه ألاجراءات الاقتصاديه المصريه المعلن عنها ستخدمم الغلابه **** تطلق زوجتك علشان الناس تصدقك والله انك مسكين يابن جارالله
جبال سديرعجزت اهظم هاالادمي من عرفتة وهو يحاول يصغر عمرة
مجرد فكرةمخالف للنشر
زائرابوفوازالزعيم المؤمن والقائد العربي ريس مصر عبد الفتاح السيسي يعمل لي صالح وطنه ولاتستعجلون ولاتضحكون ولاتشمتون كلنا سيقلد مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من فرض الضرائب وغيره
عليما دامت مليئة بالأخطاء اللغوية فمن المؤكد أنها مليئة بأخطاء المضمون .
عبدالله بن محمدالله من زين المنطق طول السنين في مهنة او عمل لاتزيد البعض الا سوء على سوء واذا اراد الله فضحهم تفوه او كتب بدون منتاج وينكشف المستور
الستينيمخالف للنشر
رشدانالجار الله سم بالله ونام و خل عنك الاقتصاد خلك في الاعلام أحسن لك ونصيحة لا تطلق وبعدها يقع الطلاق حقيقة ناس فاضيه
ديناسورات الصحافـةحتى الاقتصاد ماتركتوه للأهله كل يوم نرى هؤلاء الغلابه يزدادون غلبا ان كانت زلة لسان فالله اعلم بك ، اما ان كانت سخرية فترقت العقوبة
يا الجاراللههل تريدنا بيمينك هذا ان نفهم بأنك افهم من بروفيسورات الاقتصاد المصريون وغيرهم وجميعهم اجمعوا على أن تحرير سعر الصرف سيقضي على الغلابة والفقراء. انت صحفي وكاتب لا غبار عليك لكن لا علاقة لك بالاقتصاد.
مصرقعخلك في حالك ايش دخلك بالجنية والجنيات وليش تدخل أم عيالك في تفاهات وايش تستفيد ا***** لا انت مصري ولا محامي لمصر خلك في الكويت وشوف حل ***
الله يخلف بساولا هذا الشخص لا يعي معنى اليمين التي اطلقها او انه اعزب حاليا. ثانيا هناك ثورة قادمة لا شك فيها فالمواطن المصري اصبح يئن من كل شيء وامثر من نصف الشعب تحت خط الفقر وكل شيء نار والاسعار نار.