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عميد الصحافة الكويتية: علي الطلاق بالثلاثة تعويم الجنيه لصالح الغلابة

6 نوفمبر, 2016 , 13:09 م
عميد الصحافة الكويتية: علي الطلاق بالثلاثة تعويم الجنيه لصالح الغلابة
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صحيفة المرصد:أعرب رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية، أحمد الجار الله، عن تأييده التام بقرار البنك المركزي المصري، بتعويم الجنيه، معتبرا أن القرار يصب في مصلحة “الغلابة”، على عكس ما يراه الخبراء الاقتصاديون حتى المؤيدين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنفسهم.

وقال الجارالله الملقب بـ”عميد الصحافة الكويتية” في سلسلة تغريدات شابها العديد من الأخطاء اللغوية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”: “الاجراءات ألاقتصادية ستمكن مصر من خدمة الغلابة حتي لايتاجر بهم شياطين الإخوان ،، الإجراءات حراقة على الموسرين وأصحاب الدخول العالية”.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    بدوي

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  2. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    إستشاري صح

    جار وخلفان ابواق للسيسي ياليتهم يكتفون بأراءهم لأنفسهم فقد طلعت أراءهم غلط في غلط ولايعتمد عليها ...لكن هل محاسبة لهم ؟
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  3. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    عبدالواحد

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  4. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    زائر

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  5. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    زائر

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  6. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 13:48 م

    ابومحمد

    ما ينبغي التلاعب بالطلاق،ولا ينبغي ان يتخذه الإنسان ديدنا في كلامه وأيمانه، بل ينبغي أن يبتعد عن ذلك ويتحرز منه
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  7. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    منصور

    علي الطلاق بالثلاثه ألاجراءات الاقتصاديه المصريه المعلن عنها ستخدمم الغلابه **** تطلق زوجتك علشان الناس تصدقك والله انك مسكين يابن جارالله
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  8. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    جبال سدير

    عجزت اهظم هاالادمي من عرفتة وهو يحاول يصغر عمرة
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  9. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    مجرد فكرة

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  10. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    زائرابوفواز

    الزعيم المؤمن والقائد العربي ريس مصر عبد الفتاح السيسي يعمل لي صالح وطنه ولاتستعجلون ولاتضحكون ولاتشمتون كلنا سيقلد مصر من إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من فرض الضرائب وغيره
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  11. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    علي

    ما دامت مليئة بالأخطاء اللغوية فمن المؤكد أنها مليئة بأخطاء المضمون .
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  12. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    عبدالله بن محمد

    الله من زين المنطق طول السنين في مهنة او عمل لاتزيد البعض الا سوء على سوء واذا اراد الله فضحهم تفوه او كتب بدون منتاج وينكشف المستور
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  13. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    الستيني

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  14. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    مخالف للنشر
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  15. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    رشدان

    الجار الله سم بالله ونام و خل عنك الاقتصاد خلك في الاعلام أحسن لك ونصيحة لا تطلق وبعدها يقع الطلاق حقيقة ناس فاضيه
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  16. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    ديناسورات الصحافـة

    حتى الاقتصاد ماتركتوه للأهله كل يوم نرى هؤلاء الغلابه يزدادون غلبا ان كانت زلة لسان فالله اعلم بك ، اما ان كانت سخرية فترقت العقوبة
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  17. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    هل هذا عميد يتفوه بكلمه على الطلاق ويسمى عميد الصحافه عجبي من هذه الدنيا
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  18. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    يا الجارالله

    هل تريدنا بيمينك هذا ان نفهم بأنك افهم من بروفيسورات الاقتصاد المصريون وغيرهم وجميعهم اجمعوا على أن تحرير سعر الصرف سيقضي على الغلابة والفقراء. انت صحفي وكاتب لا غبار عليك لكن لا علاقة لك بالاقتصاد.
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  19. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 13:14 م

    مصرقع

    خلك في حالك ايش دخلك بالجنية والجنيات وليش تدخل أم عيالك في تفاهات وايش تستفيد ا***** لا انت مصري ولا محامي لمصر خلك في الكويت وشوف حل ***
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  20. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    الله يخلف بس

    اولا هذا الشخص لا يعي معنى اليمين التي اطلقها او انه اعزب حاليا. ثانيا هناك ثورة قادمة لا شك فيها فالمواطن المصري اصبح يئن من كل شيء وامثر من نصف الشعب تحت خط الفقر وكل شيء نار والاسعار نار.
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  21. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    ***وايش فهمك في الاقتصاد التعويم ينفع اذا كانت صادرتك اكثر من وارداتك لكن وضع مصر سيء مصانع مقفلة وعجلة الاقتصاد موقفه والاخ يقولك افضل عالم بس تبربر
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