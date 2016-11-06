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السجن 52 عاماً لـ 3 مواطنين ومقيم عربي اغتصبوا امرأة أمام زوجها وابنتها بجدة

6 نوفمبر, 2016 , 21:23 م
السجن 52 عاماً لـ 3 مواطنين ومقيم عربي اغتصبوا امرأة أمام زوجها وابنتها بجدة
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صحيفة المرصد: قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة ممثلة في دائرة قضايا القصاص والحدود، اليوم الأحد، بتعزير أربعة أشخاص بسجنهم مدة 52 عاماً، وجلدهم 4500 جلدة، وذلك بعد توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي، وانتهاك حرمة المنازل في المحافظة.

وتعود تفاصيل القضية بحسب ما أوردت صحيفة الرياض إلى توجيه “المدعي العام” اتهامه لأربعة أشخاص ثلاثة منهم مواطنون بينهم طالبان، إضافة إلى المتهم الرابع من جنسية عربية بتشكيل عصابي والاعتداء على منزل بجدة، واعتدوا على امرأة أمام زوجها، وابنتها الصغيرة، وشربهم للمسكر، وتكرار فعلهم للمرة الثانية.

وتضمن الحكم، قرار اللجنة القضائية التي شكلت من ثلاثة قضاة، بدرء حد الحرابة عن المتهمين لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى صرف النظر عن جلدهم حد المسكر، وصرف النظر أيضاً عن المطالبة بقتل المدعى عليهم تعزيراً.

وجاء حكم المحكمة بعد جلسات محاكمة عدة جرت للمتهمين بعد مثولهم أمام القضاء، حيث تم نقض أحكام سابقة صدرت بحق المتهمين من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة العليا، حيث طلبت النظر في القضية من جديد قبل إصدار حكمها النهائي الصادر أخيراً، والذي تضمن سجنهم 52 عاماً مع حد الجلد.

وسجلت ملف القضية في وقت سابق، قرار نقض من المحكمة العليا تضمن أنه: “وبعد دراسة الصك، ونظراً لعدم مناسبة الحكم بحق كل واحد من المدعى عليهم لما بدر منهم للأدلة، والقرائن المتواترة في دعوى المدعي العام قررنا نقض الحكم، وأمرنا بالتظهير على الصك، والتهميش به على ضبطه، وسجله، وإحالة المعاملة لمن ينظرها من جديد”.

ونص الحكم القضائي على سجن المتهم الأول سعودي الجنسية مدة 17 عاماً، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية، إضافة إلى جلده 2500 جلدة موزعة على 50 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه.

كما تضمنت الأحكام سجن المتهم الثاني، والثالث مدة 15 عاماً لكل واحد منهما، ويحتسب منها ما أمضاهما في القضية، وجلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما، موزعة على 30 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام.

وتضمن الحكم الصادر بحق التشكيل العصابي، سجن المتهم الرابع لمدة خمسة أعوام، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفاً في القضية، وجلده 1500 جلدة، موزعة على 10 دفعات بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه.

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وجهت اتهامها إلى الأشخاص الأربعة، بأن الاعتداء الذي قاموا به، يعد انتهاكاً لحرمات المسلمين، وحرمات مساكنهم على سبيل المكابرة، والمجاهرة، معتبرة ذلك من أعلى صور الحرابة، والإفساد في الأرض، وفعل محرم يعاقب عليه الشرع.



تعليقات ( 88 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 88
    6 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    محبوب الاحساء

    السلام عليكم هذي الفساد القضاء اتوقع وجود واسطة في الموضوع
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  2. 87
    6 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    الغير محصن يسجن ويجلد لايعدم هذا هو الشرع
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  3. 86
    6 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    ..سعودي..

    لماذا تذكر جنسية السعودي لدينا ولاتذكر جنسية الوافد المقيم؟حسبنا الله ونعم الوكيل
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  4. 85
    6 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    حمتو

    أين شرع الله اللي كل يوم تقولون بلدنا يطبقه كل هذا لارضاء منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان الصهيونيه حسبنا الله ونعم الوكيل
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  5. 84
    6 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    يمكن اللي اعتدوا على المرأة مو متزوجين
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  6. 83
    6 نوفمبر, 2016 , 22:32 م

    الصولجان

    وش حصل ثاني قضية بجدة تستحق القصاص من الجناة ويتحول الحكم إلى سجن غريبة كل هذه القرائن ولم يشفع لهم بالقصاص غريبة بالمرررره ثاني قضية بعد السوداني مغتصب البنت تحول حكمه لسجن غريبة حصل ايه ياجماعة
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  7. 82
    6 نوفمبر, 2016 , 22:31 م

    انا على يقين انهم سوف يتم قصاصهم وهذا واضح من اعتراض قضاة الاستئناف حفظهم الله ولكن اتمنى ان يعطى الزوج حق تنفيذ القصاص فيهم اذا رغب في ذلك وبوجود الزوجه وابنتها حتى يعيشوا بكرامه ورضا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 81
    6 نوفمبر, 2016 , 22:30 م

    الخبر الصحيح

    انتهكوا حرمة المنزل وقهروا الزوج واغتصبوا زوجته أمامه واعتدوا على شرفها وهم سكارى ثم بعد هذا كله يكتفى بالسجن لنجعل أنفسنا مكان الزوج فلن تقر عيوننا الا وقد جزت روسهم وصلبوا اياما امام الناس
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  9. 80
    6 نوفمبر, 2016 , 22:29 م

    لنا الله

    أين شرع الله .. حسبنا الله عليكم يا قضاة .. واعراض الناس لعبة لهذا الحد .. جرمهم عظيم يستحق اقصى انواع القتل ..
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  10. 79
    6 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    صبحي

    اجل بوكره بطب بيت وافعل الفاحشه لزوجه امام زوجها واسجن ايام او سنوات معدوده خوش والله احكام.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 78
    6 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    (منصف)

    اتفق مع ابو منصور (تعليق رقم 71)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 77
    6 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    💎💛عـــهـــود💙💎

    هل هذا تطبيق للشريعة ؟ هل تظنوننا بعدنا عن الدين بعد برامج ام بي سي ولانعرف الشريعة الإسلامية ؟ هل ظننتم أرب آيدول يفي بالغرض ؟مخطئون أنتم فنحن لانشاهد سخافات إم بي سي.
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  13. 76
    6 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    خلدون

    احكام وهابيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  14. 75
    6 نوفمبر, 2016 , 22:18 م
    عدد التعليقات:2

    بسمه

    هذا حكم بالله ؟؟؟؟؟؟الله يعينكم ماتعرفوا تلقوها من المجرمين ولا من جور القاضي😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 74
    6 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    الفكر المتذبذب

    ينتقدوا ال الشيخ عن رأية بسن القوانين وههنا اغتصاب و اجرام ويكتفوا بالسجن فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 73
    6 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    awad

    الله المستعان الحمد الله ياربي لاتريني في اهلي ولا احبتي مكروه قسم بالله المفروض مايخلي احد منهم الزوج ومن قتل دون عرضه شهيد يارب استر اعراض المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  17. 72
    6 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    وهذا ما نقصده يا حمود

    وجود التشريع فلا تتفاوت الاحكام بكل من على هواه🤔
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  18. 71
    6 نوفمبر, 2016 , 22:09 م

    ابو منصور

    ما دام قد ثبتت عليهم تهمة الاغتصاب، وفوق ذلك امام الزوج فهذه خرابة واضحة وعقوباتها القتل تعزيزا ولا جدال في ذلك..لكن القضاة سامحهم الله تساهلوا في الأحكام والله المستعان
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  19. 70
    6 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    من شفت 52 سنه عزيت المجني عليه
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  20. 69
    6 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    بغياب التشريع

    هذا ما يحدث وعلى رؤية القاضي لانه يستند على مزاجيته وتغديره بهواة
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  21. 68
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    حتى السجن تجميع لمدد سجن الأربعة ، حتى يرضى الرأي العام و مازال أعيد الحكم وجاء صرف نظر مرتين فأعلموا أن الواسطة تلعب دورها ...ما قام به الأربعة المجرمين إرهاب للآمنين وجريمة مروعه ...
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  22. 67
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    الليلكي👤

    لانعلم عن حيثيات الحكم ولكن الظاهر من القضية يستوجب حد السيف ممكن ظهر للمحكمة مالايرغبون باظهاره على الملأ . ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يغرر بشبابنا وينشر بينهم المخدرات
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  23. 66
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    تركي2

    المفروض قصاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 65
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    حسبي الله ونعم الوكيل

    يستحقون حد الحرابة افساد بالأرض ياليته الي جرا كان حرا لنفس القاضي حتى يعلم حرقة قلب أهل البيت حسبي الله ونعم الوكيل في هذا القاضي
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  25. 64
    6 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    حمود

    اتدكر قبل كم سنه 3 مواطنين هجموا على بيت واغتصبوا المرأه واعدمتهم الحكومه
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  26. 63
    6 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الحمد لله فيه قضاة استئناف لا يرضون بالظلم حتى لو كان المجني عليه اجنبي والجاني سعودي راح يطبقون العدل وهذا ما يميز شريعتنا و بلادنا (انتفوا رؤسهم واصلبوهم ليكون عبره ويرتاح المجتمع منهم وامثالهم)
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  27. 62
    6 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الظلم ظلمات

    أكيد هذولي عيال ناس واصله ... وإلا كان شغلوا السيف في رقابهم ... يالله أين تذهبون من رب العزة والجلال ...؟؟؟؟
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  28. 61
    6 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    الزناة لهم عذاب بالقبر يكون معلق وعاري بمكان يشبه التنور من تحت واسع ومن فوق ضيق ومن تحته لهيب نار
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  29. 60
    6 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    المهاجر13

    باين من الموضوع ان الزوج مغلوب على امره وضعيف الا مو معقوله مرتين تغتصب زوجته امامه وامام بنته ولا تتحرك فيه نار الغيره على اهله ...اللهم اجرنا مما هو فيه الله المستعان
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  30. 59
    6 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    ومعترضين على التشريع بعد

    ليفعل فعلته ويطلع منها بعد فترة يعيدها. “آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!
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  31. 58
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    مُحقّق جنائي

    لا تقلقوا سيتم الاعتراض من المدعي العام وسيطبق فيهم حد الحرابة بإذن الله انا واثق
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  32. 57
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    رؤية

    ياويلكم من الله ... أين تذهبون من قاضي السماء ... مغتصبين ومجرمين ولايتم تخليص المجتمع من شرورهم ؟؟؟ الظاهر واسطاتهم قويه ... عموماً هذه الأحكام لاتبشر بخير ...
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  33. 56
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    كفانا الله شر الأشرار اللي يعتدون على بنات واطفال ونساء المسلمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 55
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    والسبب

    بمثل هالحكم عدم وجود تقنين وتشريع للقوانين والانظمة. اغتصاب فيسجنوهم واخر يقام الحد عليه. ذي ناتج تفاوت الاحكام على قضايا مماثلة. مجرمين وتطلعهم بعد فترة. استغفر الله!
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  35. 54
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    تعليق 35 شكله محامي المجرمين وعاوز يقبض
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  36. 53
    6 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    حمود

    بعدنا ماشبعنا تشمت في الايراني اللي اغتصب زميلته الاجبتوا لنا هاالخبر المحزن
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  37. 52
    6 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    فايز

    الاول تحول وبس المجرم بيفعل فعلته و يقول بسيطة سجن حلو مافيه قصاص مو مشكلة السجن طالع طالع اي نحكم نقرائها ماهو ذنب الزوج و الزوجة وبناتهم ان يعيشوا يعيشه نكد بس الى الله المشتكاء
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  38. 51
    6 نوفمبر, 2016 , 21:56 م

    تعليق 35 هل ترضى ان احد يقوم بما قام به الجناة مع زوجتك وامام ابنتك ويحكم بهذا الحكم قال تعالى ( ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا )
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  39. 50
    6 نوفمبر, 2016 , 21:55 م

    اكشن

    مفسدون ومروعون لا يستحقون إلا السيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 49
    6 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    زنوووبه معجبك الوضع
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  41. 48
    6 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    ابومشعلاني،،،،

    معليش يااخوان خذوني على قد فهمي، تعليق هيئة التحقيق و الادعاء العام بان ماقامو به الجناة من اعلى صور الحرابة وفي النهاية حكم بالسجن و بيحفظ كم جزء و يطلع ماكمل سنتين. شي غريب
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  42. 47
    6 نوفمبر, 2016 , 21:53 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    تشكيل عصابه لهذا *** يكفي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 46
    6 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    حكم اعوج
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  44. 45
    6 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    يبون يسيئون للقضاء وهم مايدرون هل متزوجين اللي اعتدو او_لا❗
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  45. 44
    6 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    تعليق لن لوى يارب ياوي رقبتك قام يتفلسف على روسنا دامك جاهل لاتتكلم انطم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 43
    6 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    تعليق 35 الحدود فيها مصلحه للمجتمع لحماية ضروراتهم الخمس وليس حبا بالدم والدعوشه عند الذين يرتكبون فضايع ويقومون يتبكبكون
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  47. 42
    6 نوفمبر, 2016 , 21:50 م

    إذا كان هذا العمل من أعلى صور الحرابة والإفساد في الأرض كما تقولون فنقف عند هذا الحكم عدة وقفات وسدد الله رأيكم ورؤاكم
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  48. 41
    6 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    دخولههم للمنزل يكفى انتهاك حرمته عاد تعال شوف وش سوى جوت البيت المفروض السيف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  49. 40
    6 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بالشرع اللي ماتزوجوا ويعتدون مايعدمون فقط يسجنون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 39
    6 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    وضح لكم الكاتب ال الشيخ بيض الله وجهه هذا المقصده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 38
    6 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    بن حرب

    لماذا اغلب قضايا الاغتصاب في جده ولماذا لم يوضح جنسية العربي يجيب تطهير جده من الأجانب لاحول ولا قوة الا بالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 37
    6 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    أم رؤى

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب أمس تقولون إن عقاب المغتصب القصاص والحين وش هذا الحكم والله انه حكم ظالم ونطالب بالقصاااااااص
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 36
    6 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    يااخوان حسب فهمي جاء بالخبر ان محكمة الاستئناف نقضت الحكم لعدم مناسبته مع الجرم واحالة القضية لقضاة اخرين يعني ان شاء الله سوف يأخذون جزاءهم العادل وهو القتل حرابه مع الصلب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 35
    6 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    .لن .

    الحمد لله بدا القضاء يسلك الطريق المناسب في اتخاذ الاحكام فشكرا اما من يقول قصاص فالقاضي لديه الحيثيات وبعدين اقروا الابة القصاص ليس هو فقط الاختيار الوحيد بل ممكن فقط ينفوا فبلاش دعوشة ناس مريضة للدم
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  55. 34
    6 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    يمكن مو متزوجين اللي اعتدوا لذلك فقط يسجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 33
    6 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    الشهراني

    حسبنا الله ونعم الوكيل. تشكيل عصابي واغتصاب وانتهاك لحرمات المسلمين واقتحام بيوتهم.وفي الأخير سجن وجلد.مو معقوله.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  57. 32
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    الى قلم الحقد

    الرابع حكموا عليه خمس سنوات لانه عربي . وهو عارف سنتين ويرحلوه بلده والله لو حكم عليهم 50 سنه او حد الحرابة والله مايتجرأ سعودي او عربي او اي جنسية يسوي كذا . او حتى يفكر انه يسوي شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  58. 31
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    مو صدق أن ينتهك عرض امرأة ولايعدم المعتدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 30
    6 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    نعوذ بالله منهم ومن فعلهم اشوف الأحكام المتعلقة بالعرض غير مناسبه للفعل الفاحش من اغتصاب وغيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  60. 29
    6 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    جبال سدير

    اغتصبو امرأة امام زوجها وابنتها وتكرار فعلتهم للمرة الثانية وحكم عليهم ب 17و15 سنة ابغسل وجهي يمكن فيني النوم وارجع اقراء الخبر مرة ثانية
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  61. 28
    6 نوفمبر, 2016 , 21:43 م

    لا ياشيخ بالله عليكم قولو والله اغتصبو زوجته قدامه وقدام بنته مرتين ولا يقام عليهم حد الحرابه اقسم برب الكعبه لو تطير ارقبتي بسبب موته اقسم برب الكعبه ماانام وهم حيين الله يكون بعون الزواج والزوجه قهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  62. 27
    6 نوفمبر, 2016 , 21:41 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    هل اعتدى عليها بالضرب أو اعتدى بأنتهاك عرضها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 26
    6 نوفمبر, 2016 , 21:40 م

    شنب

    المفروض قصاص ووزي ماقال اخوي محمد رمي جثثهم للكلاب 😣😣
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 25
    6 نوفمبر, 2016 , 21:39 م

    وتلك الايام....

    شكلهم اولاد ناس غير الناس ...لكن وين سيذهبون من المنتقم الجبار ....الله لا يبلانا وينتصر لكل مظلوم.....
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  65. 24
    6 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    بعض السعودييين يفصلون والاجنبي جالس والاجنبي يعتدي على الحرمات وماتذكر جنسيته والسعودي تذكر جنسيته❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 23
    6 نوفمبر, 2016 , 21:38 م

    رشدي

    حكمهم الشرعي هو حد الحرابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    المقدمة وكأنها إعلان لسلعة تجارية

    كيف يقال السجن 52 عاما والصحيح هو مجموع مدد سجنهم جميعا 52 عاما. حتى في الأحكام نتلاعب بالكتابة؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 21:37 م

    غريبه امس مجلس القضاء الاعلى مشدد على ان المغتصب يحكم بالقتل وهؤلاء لم يطبق عليهم وتم درء حد الحرابه و شرب المسكر كمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    💥💦ريما Rima💥💦

    العربي وليه ماتذكر جنسيته كالسعودي😡وش السبب استغفرالله ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    ضمير الناس

    هواغتصاب ولانص اغتصاب***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 21:36 م

    اللحين نفسيتها ونفسيت الزوج والبنت انعدمت حسبي الله عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    محمد

    وين حكم الشرع ذولي يستحقون القصاص ورمي جثثهم للكلاب الضالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 21:35 م

    الله المستعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    تشكيل عصابي وش باقي صدق الكاتب ال الشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    لا حول و لا قوة الا بالله

    و كيف يتعايش هذا الرجل و زوجته مع هذا الحكم ؟؟ هذا الحكم يورث الانتقام من الضحايا مع مرارة ما حدث و الجرأة من المجرمين علي الاعتداء علي الاعراض
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  76. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    مدري ماعاد استوعب من الضهر ونا اقرى اخبار سيئه الحمد لله الذي عافنا منا ابتلو به
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  77. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 21:34 م

    محمد

    وين حكم الشرع ذولي يستحقون القصاص ورمي جثثهم للكلاب وين عايشين اغتصاب قدام زوجها
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  78. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 21:33 م

    ظامي اليل

    لاااااااا.تعليق؟؟؟؟!!!!!!!!.
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  79. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    اعوذ بالله منهم لا تعليق .......
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  80. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    متعب

    عقابهم المناسب القصاص ولا غير القصاص
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  81. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    عبدالرحمن سراج منشي

    لماذا لا يطبق في حقهم حد الحرابة ؟ هذه الاحكام المخففة سببا في تزايد الاغتصاب والاختطاف والاعتداء على الامنين . وحسبنا الله ونعم الوكيل .
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  82. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    بدر

    ههههههه ألعن أم الواسطه لو غيرهم سيييف على طووول وين يابو الشباب هذه عقوبتها قصاص مباشرة وش خلاها سجن مساكيت اللي ما لهم احد
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  83. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    زائره

    الرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين وذمه وضمير
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  84. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    محق

    ماشاء الله الأجنبي 5 سنوات مع أنه في الخبر قام بلاغتصاب معهم والسعوديين من 15 و17 سنة
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  85. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 21:29 م

    العويد

    اين القصاص في ذالك الجرم
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  86. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    Yصقر الشمال

    وين شرع الله القصاص
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  87. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 21:28 م

    العويد

    ياناس عشر ايام
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  88. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    حساوي

    راحو فيها
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