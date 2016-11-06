السجن 52 عاماً لـ 3 مواطنين ومقيم عربي اغتصبوا امرأة أمام زوجها وابنتها بجدة

صحيفة المرصد: قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة ممثلة في دائرة قضايا القصاص والحدود، اليوم الأحد، بتعزير أربعة أشخاص بسجنهم مدة 52 عاماً، وجلدهم 4500 جلدة، وذلك بعد توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي، وانتهاك حرمة المنازل في المحافظة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب ما أوردت صحيفة الرياض إلى توجيه “المدعي العام” اتهامه لأربعة أشخاص ثلاثة منهم مواطنون بينهم طالبان، إضافة إلى المتهم الرابع من جنسية عربية بتشكيل عصابي والاعتداء على منزل بجدة، واعتدوا على امرأة أمام زوجها، وابنتها الصغيرة، وشربهم للمسكر، وتكرار فعلهم للمرة الثانية.
وتضمن الحكم، قرار اللجنة القضائية التي شكلت من ثلاثة قضاة، بدرء حد الحرابة عن المتهمين لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى صرف النظر عن جلدهم حد المسكر، وصرف النظر أيضاً عن المطالبة بقتل المدعى عليهم تعزيراً.
وجاء حكم المحكمة بعد جلسات محاكمة عدة جرت للمتهمين بعد مثولهم أمام القضاء، حيث تم نقض أحكام سابقة صدرت بحق المتهمين من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، والمحكمة العليا، حيث طلبت النظر في القضية من جديد قبل إصدار حكمها النهائي الصادر أخيراً، والذي تضمن سجنهم 52 عاماً مع حد الجلد.
وسجلت ملف القضية في وقت سابق، قرار نقض من المحكمة العليا تضمن أنه: “وبعد دراسة الصك، ونظراً لعدم مناسبة الحكم بحق كل واحد من المدعى عليهم لما بدر منهم للأدلة، والقرائن المتواترة في دعوى المدعي العام قررنا نقض الحكم، وأمرنا بالتظهير على الصك، والتهميش به على ضبطه، وسجله، وإحالة المعاملة لمن ينظرها من جديد”.
ونص الحكم القضائي على سجن المتهم الأول سعودي الجنسية مدة 17 عاماً، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية، إضافة إلى جلده 2500 جلدة موزعة على 50 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه.
كما تضمنت الأحكام سجن المتهم الثاني، والثالث مدة 15 عاماً لكل واحد منهما، ويحتسب منها ما أمضاهما في القضية، وجلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما، موزعة على 30 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام.
وتضمن الحكم الصادر بحق التشكيل العصابي، سجن المتهم الرابع لمدة خمسة أعوام، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفاً في القضية، وجلده 1500 جلدة، موزعة على 10 دفعات بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه.
وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وجهت اتهامها إلى الأشخاص الأربعة، بأن الاعتداء الذي قاموا به، يعد انتهاكاً لحرمات المسلمين، وحرمات مساكنهم على سبيل المكابرة، والمجاهرة، معتبرة ذلك من أعلى صور الحرابة، والإفساد في الأرض، وفعل محرم يعاقب عليه الشرع.
تعليقات ( 88 )
محبوب الاحساءالسلام عليكم هذي الفساد القضاء اتوقع وجود واسطة في الموضوع
..سعودي..لماذا تذكر جنسية السعودي لدينا ولاتذكر جنسية الوافد المقيم؟حسبنا الله ونعم الوكيل
حمتوأين شرع الله اللي كل يوم تقولون بلدنا يطبقه كل هذا لارضاء منظمات العفو الدولية وحقوق الإنسان الصهيونيه حسبنا الله ونعم الوكيل
الصولجانوش حصل ثاني قضية بجدة تستحق القصاص من الجناة ويتحول الحكم إلى سجن غريبة كل هذه القرائن ولم يشفع لهم بالقصاص غريبة بالمرررره ثاني قضية بعد السوداني مغتصب البنت تحول حكمه لسجن غريبة حصل ايه ياجماعة
الخبر الصحيحانتهكوا حرمة المنزل وقهروا الزوج واغتصبوا زوجته أمامه واعتدوا على شرفها وهم سكارى ثم بعد هذا كله يكتفى بالسجن لنجعل أنفسنا مكان الزوج فلن تقر عيوننا الا وقد جزت روسهم وصلبوا اياما امام الناس
لنا اللهأين شرع الله .. حسبنا الله عليكم يا قضاة .. واعراض الناس لعبة لهذا الحد .. جرمهم عظيم يستحق اقصى انواع القتل ..
صبحياجل بوكره بطب بيت وافعل الفاحشه لزوجه امام زوجها واسجن ايام او سنوات معدوده خوش والله احكام.
(منصف)اتفق مع ابو منصور (تعليق رقم 71)
💎💛عـــهـــود💙💎هل هذا تطبيق للشريعة ؟ هل تظنوننا بعدنا عن الدين بعد برامج ام بي سي ولانعرف الشريعة الإسلامية ؟ هل ظننتم أرب آيدول يفي بالغرض ؟مخطئون أنتم فنحن لانشاهد سخافات إم بي سي.
خلدوناحكام وهابيه
عدد التعليقات:2
بسمههذا حكم بالله ؟؟؟؟؟؟الله يعينكم ماتعرفوا تلقوها من المجرمين ولا من جور القاضي😢
الفكر المتذبذبينتقدوا ال الشيخ عن رأية بسن القوانين وههنا اغتصاب و اجرام ويكتفوا بالسجن فقط
awadالله المستعان الحمد الله ياربي لاتريني في اهلي ولا احبتي مكروه قسم بالله المفروض مايخلي احد منهم الزوج ومن قتل دون عرضه شهيد يارب استر اعراض المسلمين
وهذا ما نقصده يا حمودوجود التشريع فلا تتفاوت الاحكام بكل من على هواه🤔
ابو منصورما دام قد ثبتت عليهم تهمة الاغتصاب، وفوق ذلك امام الزوج فهذه خرابة واضحة وعقوباتها القتل تعزيزا ولا جدال في ذلك..لكن القضاة سامحهم الله تساهلوا في الأحكام والله المستعان
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنمن شفت 52 سنه عزيت المجني عليه
بغياب التشريعهذا ما يحدث وعلى رؤية القاضي لانه يستند على مزاجيته وتغديره بهواة
الليلكي👤لانعلم عن حيثيات الحكم ولكن الظاهر من القضية يستوجب حد السيف ممكن ظهر للمحكمة مالايرغبون باظهاره على الملأ . ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يغرر بشبابنا وينشر بينهم المخدرات
تركي2المفروض قصاص
حسبي الله ونعم الوكيليستحقون حد الحرابة افساد بالأرض ياليته الي جرا كان حرا لنفس القاضي حتى يعلم حرقة قلب أهل البيت حسبي الله ونعم الوكيل في هذا القاضي
حموداتدكر قبل كم سنه 3 مواطنين هجموا على بيت واغتصبوا المرأه واعدمتهم الحكومه
الظلم ظلماتأكيد هذولي عيال ناس واصله ... وإلا كان شغلوا السيف في رقابهم ... يالله أين تذهبون من رب العزة والجلال ...؟؟؟؟
المهاجر13باين من الموضوع ان الزوج مغلوب على امره وضعيف الا مو معقوله مرتين تغتصب زوجته امامه وامام بنته ولا تتحرك فيه نار الغيره على اهله ...اللهم اجرنا مما هو فيه الله المستعان
ومعترضين على التشريع بعدليفعل فعلته ويطلع منها بعد فترة يعيدها. “آل الشيخ”..عدم تقنين الشريعة : كبيوت الشعر والخيام وسط مشروع إسكان عصري!
مُحقّق جنائيلا تقلقوا سيتم الاعتراض من المدعي العام وسيطبق فيهم حد الحرابة بإذن الله انا واثق
رؤيةياويلكم من الله ... أين تذهبون من قاضي السماء ... مغتصبين ومجرمين ولايتم تخليص المجتمع من شرورهم ؟؟؟ الظاهر واسطاتهم قويه ... عموماً هذه الأحكام لاتبشر بخير ...
والسبببمثل هالحكم عدم وجود تقنين وتشريع للقوانين والانظمة. اغتصاب فيسجنوهم واخر يقام الحد عليه. ذي ناتج تفاوت الاحكام على قضايا مماثلة. مجرمين وتطلعهم بعد فترة. استغفر الله!
حمودبعدنا ماشبعنا تشمت في الايراني اللي اغتصب زميلته الاجبتوا لنا هاالخبر المحزن
فايزالاول تحول وبس المجرم بيفعل فعلته و يقول بسيطة سجن حلو مافيه قصاص مو مشكلة السجن طالع طالع اي نحكم نقرائها ماهو ذنب الزوج و الزوجة وبناتهم ان يعيشوا يعيشه نكد بس الى الله المشتكاء
اكشنمفسدون ومروعون لا يستحقون إلا السيف
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنزنوووبه معجبك الوضع
ابومشعلاني،،،،معليش يااخوان خذوني على قد فهمي، تعليق هيئة التحقيق و الادعاء العام بان ماقامو به الجناة من اعلى صور الحرابة وفي النهاية حكم بالسجن و بيحفظ كم جزء و يطلع ماكمل سنتين. شي غريب
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنتشكيل عصابه لهذا *** يكفي
💥💦ريما Rima💥💦بالشرع اللي ماتزوجوا ويعتدون مايعدمون فقط يسجنون
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنوضح لكم الكاتب ال الشيخ بيض الله وجهه هذا المقصده
بن حربلماذا اغلب قضايا الاغتصاب في جده ولماذا لم يوضح جنسية العربي يجيب تطهير جده من الأجانب لاحول ولا قوة الا بالله
أم رؤىلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم طيب أمس تقولون إن عقاب المغتصب القصاص والحين وش هذا الحكم والله انه حكم ظالم ونطالب بالقصاااااااص
.لن .الحمد لله بدا القضاء يسلك الطريق المناسب في اتخاذ الاحكام فشكرا اما من يقول قصاص فالقاضي لديه الحيثيات وبعدين اقروا الابة القصاص ليس هو فقط الاختيار الوحيد بل ممكن فقط ينفوا فبلاش دعوشة ناس مريضة للدم
💥💦ريما Rima💥💦يمكن مو متزوجين اللي اعتدوا لذلك فقط يسجن
الشهرانيحسبنا الله ونعم الوكيل. تشكيل عصابي واغتصاب وانتهاك لحرمات المسلمين واقتحام بيوتهم.وفي الأخير سجن وجلد.مو معقوله.
الى قلم الحقدالرابع حكموا عليه خمس سنوات لانه عربي . وهو عارف سنتين ويرحلوه بلده والله لو حكم عليهم 50 سنه او حد الحرابة والله مايتجرأ سعودي او عربي او اي جنسية يسوي كذا . او حتى يفكر انه يسوي شيء
💥💦ريما Rima💥💦مو صدق أن ينتهك عرض امرأة ولايعدم المعتدي
جبال سديراغتصبو امرأة امام زوجها وابنتها وتكرار فعلتهم للمرة الثانية وحكم عليهم ب 17و15 سنة ابغسل وجهي يمكن فيني النوم وارجع اقراء الخبر مرة ثانية
💥💦ريما Rima💥💦هل اعتدى عليها بالضرب أو اعتدى بأنتهاك عرضها
شنبالمفروض قصاص ووزي ماقال اخوي محمد رمي جثثهم للكلاب 😣😣
وتلك الايام....شكلهم اولاد ناس غير الناس ...لكن وين سيذهبون من المنتقم الجبار ....الله لا يبلانا وينتصر لكل مظلوم.....
💥💦ريما Rima💥💦بعض السعودييين يفصلون والاجنبي جالس والاجنبي يعتدي على الحرمات وماتذكر جنسيته والسعودي تذكر جنسيته❗
رشديحكمهم الشرعي هو حد الحرابه
المقدمة وكأنها إعلان لسلعة تجاريةكيف يقال السجن 52 عاما والصحيح هو مجموع مدد سجنهم جميعا 52 عاما. حتى في الأحكام نتلاعب بالكتابة؟
💥💦ريما Rima💥💦العربي وليه ماتذكر جنسيته كالسعودي😡وش السبب استغفرالله ❗
ضمير الناسهواغتصاب ولانص اغتصاب***
محمدوين حكم الشرع ذولي يستحقون القصاص ورمي جثثهم للكلاب الضالة
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنتشكيل عصابي وش باقي صدق الكاتب ال الشيخ
لا حول و لا قوة الا باللهو كيف يتعايش هذا الرجل و زوجته مع هذا الحكم ؟؟ هذا الحكم يورث الانتقام من الضحايا مع مرارة ما حدث و الجرأة من المجرمين علي الاعتداء علي الاعراض
محمدوين حكم الشرع ذولي يستحقون القصاص ورمي جثثهم للكلاب وين عايشين اغتصاب قدام زوجها
ظامي اليللاااااااا.تعليق؟؟؟؟!!!!!!!!.
متعبعقابهم المناسب القصاص ولا غير القصاص
عبدالرحمن سراج منشيلماذا لا يطبق في حقهم حد الحرابة ؟ هذه الاحكام المخففة سببا في تزايد الاغتصاب والاختطاف والاعتداء على الامنين . وحسبنا الله ونعم الوكيل .
بدرههههههه ألعن أم الواسطه لو غيرهم سيييف على طووول وين يابو الشباب هذه عقوبتها قصاص مباشرة وش خلاها سجن مساكيت اللي ما لهم احد
زائرهالرجال مالهم امان ناقصين عقل ودين وذمه وضمير
محقماشاء الله الأجنبي 5 سنوات مع أنه في الخبر قام بلاغتصاب معهم والسعوديين من 15 و17 سنة
العويداين القصاص في ذالك الجرم
Yصقر الشمالوين شرع الله القصاص
العويدياناس عشر ايام
حساويراحو فيها