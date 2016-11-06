بالصور : مؤذن يحول مستودع مسجد بمحافظة البكيرية لسكن للأجانب وتربية الحمام

صحيفة المرصد:قام مؤذن بأحد مساجد محافظة البكيرية بمنطقة القصيم باستغلال عمله كمؤذن للمسجد بإسكان عدد من العمالة الأجنبية-بعضهم تحت كفالته-داخل المستودع الخاص بالمسجد، ووضع أقفاص الطيور بداخله لتربية الحمام مما جعل جماعة المسجد يتقدموا ببلاغ للجهات المعنية عن ممارسات المؤذن الخاطئة.

ووفقا لموقع سبق قال عدد من جماعة المسجد أن مؤذن المسجد لم يكتفِ بإسكان العمالة و إيوائهم داخل مستودع المسجد و تربية الطيور بداخله، بل وضع مركبته أمام مدخل المسجد الذي جعله جراجًا خاصًّا به مما يضايقهم في الدخول والخروج أثناء أداء الصلاة.

و قال مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية “الشيخ صالح بن محمد الجفير” أن امام المسجد يوجد عليه بعض الملاحظات، وتم أخذ تعهد عليه وتجري متابعته.