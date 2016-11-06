بالصور : مؤذن يحول مستودع مسجد بمحافظة البكيرية لسكن للأجانب وتربية الحمام

صحيفة المرصد:قام مؤذن بأحد مساجد محافظة البكيرية بمنطقة القصيم باستغلال عمله كمؤذن للمسجد بإسكان عدد من العمالة الأجنبية-بعضهم تحت كفالته-داخل المستودع الخاص بالمسجد، ووضع أقفاص الطيور بداخله لتربية الحمام مما جعل جماعة المسجد يتقدموا ببلاغ للجهات المعنية عن ممارسات المؤذن الخاطئة.
ووفقا لموقع سبق قال عدد من جماعة المسجد أن مؤذن المسجد لم يكتفِ بإسكان العمالة و إيوائهم داخل مستودع المسجد و تربية الطيور بداخله، بل وضع مركبته أمام مدخل المسجد الذي جعله جراجًا خاصًّا به مما يضايقهم في الدخول والخروج أثناء أداء الصلاة.
و قال مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية “الشيخ صالح بن محمد الجفير” أن امام المسجد يوجد عليه بعض الملاحظات، وتم أخذ تعهد عليه وتجري متابعته.
تعليقات ( 22 )
sayeedاستقلال ماذن العامله الوافده بسكن بالمستودع تحت كفالته يعتبر خطا بجب ان يحاسب اما لتربيت الحمام في مستودع ممكن العماله استغل تربيه الحمام ووقوف السياره امام المسجد لا مشكله لو غير موقف السياره بالوقف
ساريالتستر هومن اوصلنا الى هذا الحد من استهتار الاجانب بنا
سارياقطعو رواتب الائمة شوفو و شلون يصير الدين الصحيح الان اغلب من يؤم ويؤذن تجار في الدين... اللذين يشترون بايات الله ثمن
ساريلاحول ولاقوة الا بالله وين رقابة المساجد صارت المساجد والامامة تجارة يتقاسمها الوافدون
الفاهمكثفوا الرقابة على مسجد النملة اللي عند المقبرة الجديدة اللي مسكر ولا يصلى فيه ومساجد الديرة وأعضاء الأوقاف اللي ناهبين وظائف من فراشة وإمام ومؤذن أما هذه من مهمة الإمام ومنصوص عليها بنظام الأوقاف
الفاهممعروف أن هناك تخطيط لطرد المؤذن من قبل الأوقاف فمسؤلية المسجد وسكن الحجر من مهام الإمام يرفع للأوقاف والجهات من شرط وإمارة ثانيا أذكر بالوظائف المنهوبة من إمامة مساجد ومؤذنين ومراقبين وهميين
الماااااضي2030معروفين من اللي يربون الحمام..هم من يهز عرش الرحمن. افهم يافهيم
امانهانت امام مسجد يعني قدوة ليه تاخذها بقوة الدين وان لاحد يقترب المسجد غيرك ذكرني بمسجدبعد الفحص الدور وهو على الشارع السريع خدمه السكن اصبح مستودع اثيوبين يدخلون ويخرجون من السكن ويعملون بالثوصيل المدرس
الماااااضي2030لو قطع راتب المؤذن والامام..ماكان شفت هذه الاشكال تؤذن وتئم...كله عشان الراتب
زائرتعال وشوف ياتعليق 3 شارع 64 في شرايع مكه في الصباح العماله السائبه على امتداد الشارع والكثير منهم متخذ الجبال المجاوره وكرا ومسكنا ومنهم من لديه كفيل لكنه لايعمل لديه مباشره انما متخذه تجاره شهريه ..
عدد التعليقات:5868
الرحااالعادي..خلوه يستفيد..جات عليه يعني..احسن من غيره من يسافر من دوله الى دوله
ظامي اليلكنت افكر المؤذن اجنبي.طلع.غير ذلك.سعودي.وعنده سياره ب200000ريال.انى لك هذا؟.يعني من تربية الحمام؟!!.يجب طرد الامام والمؤذن.ومصادرة مالديهم.لانهم غير جديرين بهذه المهنه الشريفه.
ظامي اليلكنت افكر المؤذن اجنبي.طلع.غير ذلك.سعودي.وعنده سياره ب200000ريال.انى لك هذا؟.يعني من تربية الحمام؟!!.يجب طرد الامام والمؤذن.ومصادرة مالديهم.لانهم غير جديرين بهذه المهنه الشريفه.
الهمدانيافاااااااااااااا
شافيالي يقول عزاب او متزوجين هم افسد في الارض بتشكيل عصابه لو واحد او اثنين لما تجروا على فعلتهم القذرة مثل وجيهم ولن الكثرة تغلب الشجاعة هل فهمت
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنمخليها محميه دجاج لتفقيس
عدد التعليقات:2971
ابن الوطنابو طويع ما يجوز عن طبعه
أوركيد🌺شمعنى الحمام🕊🕊🕊🕊(ليش ماربى دجاج)🐓🐓🐓🐓؟
ماشاء اللهوالله ماذبحنا وكدس الأجانب في البلد غير بعضهم على كفالته ،، طيب والبعض الاخر على كفالة مين ؟؟
حساويازاي كدا مايصحش ياباشا
فايزتربية الحمام تؤذي المصلين بالريحة تسكين العمال في غرفة المسجد غلط على كفالة استائجر لهم سكن اكيد انك مستفيد منهم بس الفلوس تغير النفوس مؤذن ريربي حمام ماتجي لنه عارف الحكم ماقول شي