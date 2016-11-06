  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالصور : مؤذن يحول مستودع مسجد بمحافظة البكيرية لسكن للأجانب وتربية الحمام

6 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
بالصور : مؤذن يحول مستودع مسجد بمحافظة البكيرية لسكن للأجانب وتربية الحمام
  • 1٬360
  • 22
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قام مؤذن بأحد مساجد محافظة البكيرية بمنطقة القصيم باستغلال عمله كمؤذن للمسجد بإسكان عدد من العمالة الأجنبية-بعضهم تحت كفالته-داخل المستودع الخاص بالمسجد، ووضع أقفاص الطيور بداخله لتربية الحمام مما جعل جماعة المسجد يتقدموا ببلاغ للجهات المعنية عن ممارسات المؤذن الخاطئة.
ووفقا لموقع سبق قال عدد من جماعة المسجد أن مؤذن المسجد لم يكتفِ بإسكان العمالة و إيوائهم داخل مستودع المسجد و تربية الطيور بداخله، بل وضع مركبته أمام مدخل المسجد الذي جعله جراجًا خاصًّا به مما يضايقهم في الدخول والخروج أثناء أداء الصلاة.
و قال مدير إدارة الأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة البكيرية “الشيخ صالح بن محمد الجفير” أن امام المسجد يوجد عليه بعض الملاحظات، وتم أخذ تعهد عليه وتجري متابعته.

2023

5135

5235

9754



تعليقات ( 22 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    6 نوفمبر, 2016 , 23:57 م

    sayeed

    استقلال ماذن العامله الوافده بسكن بالمستودع تحت كفالته يعتبر خطا بجب ان يحاسب اما لتربيت الحمام في مستودع ممكن العماله استغل تربيه الحمام ووقوف السياره امام المسجد لا مشكله لو غير موقف السياره بالوقف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    6 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    ساري

    التستر هومن اوصلنا الى هذا الحد من استهتار الاجانب بنا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 20
    6 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    ساري

    اقطعو رواتب الائمة شوفو و شلون يصير الدين الصحيح الان اغلب من يؤم ويؤذن تجار في الدين... اللذين يشترون بايات الله ثمن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  4. 19
    6 نوفمبر, 2016 , 23:34 م

    ساري

    لاحول ولاقوة الا بالله وين رقابة المساجد صارت المساجد والامامة تجارة يتقاسمها الوافدون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 18
    6 نوفمبر, 2016 , 23:08 م

    الفاهم

    كثفوا الرقابة على مسجد النملة اللي عند المقبرة الجديدة اللي مسكر ولا يصلى فيه ومساجد الديرة وأعضاء الأوقاف اللي ناهبين وظائف من فراشة وإمام ومؤذن أما هذه من مهمة الإمام ومنصوص عليها بنظام الأوقاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 17
    6 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    الفاهم

    معروف أن هناك تخطيط لطرد المؤذن من قبل الأوقاف فمسؤلية المسجد وسكن الحجر من مهام الإمام يرفع للأوقاف والجهات من شرط وإمارة ثانيا أذكر بالوظائف المنهوبة من إمامة مساجد ومؤذنين ومراقبين وهميين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 16
    6 نوفمبر, 2016 , 22:38 م

    الماااااضي2030

    معروفين من اللي يربون الحمام..هم من يهز عرش الرحمن. افهم يافهيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 15
    6 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    امانه

    انت امام مسجد يعني قدوة ليه تاخذها بقوة الدين وان لاحد يقترب المسجد غيرك ذكرني بمسجدبعد الفحص الدور وهو على الشارع السريع خدمه السكن اصبح مستودع اثيوبين يدخلون ويخرجون من السكن ويعملون بالثوصيل المدرس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 14
    6 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    الماااااضي2030

    لو قطع راتب المؤذن والامام..ماكان شفت هذه الاشكال تؤذن وتئم...كله عشان الراتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 13
    6 نوفمبر, 2016 , 22:15 م

    ماقام به المؤذن غلط في غلط ولايمثل المؤذنين هذا خطأ فردي ويعاقب عليه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 12
    6 نوفمبر, 2016 , 22:10 م

    زائر

    تعال وشوف ياتعليق 3 شارع 64 في شرايع مكه في الصباح العماله السائبه على امتداد الشارع والكثير منهم متخذ الجبال المجاوره وكرا ومسكنا ومنهم من لديه كفيل لكنه لايعمل لديه مباشره انما متخذه تجاره شهريه ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 11
    6 نوفمبر, 2016 , 22:08 م
    عدد التعليقات:5868

    الرحااال

    عادي..خلوه يستفيد..جات عليه يعني..احسن من غيره من يسافر من دوله الى دوله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  13. 10
    6 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    ظامي اليل

    كنت افكر المؤذن اجنبي.طلع.غير ذلك.سعودي.وعنده سياره ب200000ريال.انى لك هذا؟.يعني من تربية الحمام؟!!.يجب طرد الامام والمؤذن.ومصادرة مالديهم.لانهم غير جديرين بهذه المهنه الشريفه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 9
    6 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    ظامي اليل

    كنت افكر المؤذن اجنبي.طلع.غير ذلك.سعودي.وعنده سياره ب200000ريال.انى لك هذا؟.يعني من تربية الحمام؟!!.يجب طرد الامام والمؤذن.ومصادرة مالديهم.لانهم غير جديرين بهذه المهنه الشريفه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 8
    6 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    الهمداني

    افاااااااااااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 7
    6 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    شافي

    الي يقول عزاب او متزوجين هم افسد في الارض بتشكيل عصابه لو واحد او اثنين لما تجروا على فعلتهم القذرة مثل وجيهم ولن الكثرة تغلب الشجاعة هل فهمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    مخليها محميه دجاج لتفقيس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:2971

    ابن الوطن

    ابو طويع ما يجوز عن طبعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    أوركيد🌺

    شمعنى الحمام🕊🕊🕊🕊(ليش ماربى دجاج)🐓🐓🐓🐓؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ماشاء الله

    والله ماذبحنا وكدس الأجانب في البلد غير بعضهم على كفالته ،، طيب والبعض الاخر على كفالة مين ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    حساوي

    ازاي كدا مايصحش ياباشا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 21:46 م

    فايز

    تربية الحمام تؤذي المصلين بالريحة تسكين العمال في غرفة المسجد غلط على كفالة استائجر لهم سكن اكيد انك مستفيد منهم بس الفلوس تغير النفوس مؤذن ريربي حمام ماتجي لنه عارف الحكم ماقول شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم