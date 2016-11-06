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بالفيديو .. ريم البارودي تكشف علاقتها برجل متزوج وتفضح سراً عن احمد عز بتوأم زينة!

6 نوفمبر, 2016 , 22:37 م
بالفيديو .. ريم البارودي تكشف علاقتها برجل متزوج وتفضح سراً عن احمد عز بتوأم زينة!
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صحيفة المرصد:قالت الفنّانة المصرية ريم البارودي أن الممثل المصري أحمد عزّ ظالم ، وذلك بسبب عدم اعترافه بزواجه من الفنّانة المرصية زينة وإنجابه منها.

وكشفت خلال لقاء لها في برنامج “المتوحشة” المذاع على قناة “النهار ” ، أن أحد الطفلين يشبهه جداً.

كما أضافت إنها كانت معجبة مؤخراً بأحد الأشخاص، حتى أخبرها بأنه متزوج، لكن منفصل عنه زوجته، ويعيش كل منهما في غرفة منفصلة، الأمر الذي دفعها إلى رفضه وإنهاء العلاقة بعدما اكتشفت أنه يكذب في نهاية الأمر.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 0:18 ص

    معيض

    ايه اخبار الخيانات الزوجية الماشية في الدنيا اليومين ذول
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  2. 6
    6 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    sayeed

    زواج احمد عز من زينه زواج عرفي يعتبر سرا وليس علنا والانجاب زينه من احمد عز بتوائم ايراده رب العلمين ماندي اه حكمه منها ولكن الله قال كلمته ان يعترف الاب بالابناء اذا كان من صلبه والانكار لا يغير شي
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  3. 5
    6 نوفمبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:146

    تابط شرا

    زائره احذري فانتي تتكلمين عن ابوك! هذا اذا كان من عداد الرجال!
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  4. 4
    6 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    ام خالد

    اهم شي كان فيه عقد زواج قبل كل شي
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  5. 3
    6 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    حساوي

    ازاي كدا مايصحش يالبارودي ربنا على الظالم والمفتري
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  6. 2
    6 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    زائره

    الرجال مالهم امان كذابين وغشاشين وناقصين عقل
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  7. 1
    6 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    اللي مافيه خير لزوجته الاولى مافيه خير للثانية
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