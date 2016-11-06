بالفيديو .. ريم البارودي تكشف علاقتها برجل متزوج وتفضح سراً عن احمد عز بتوأم زينة!

صحيفة المرصد:قالت الفنّانة المصرية ريم البارودي أن الممثل المصري أحمد عزّ ظالم ، وذلك بسبب عدم اعترافه بزواجه من الفنّانة المرصية زينة وإنجابه منها.

وكشفت خلال لقاء لها في برنامج “المتوحشة” المذاع على قناة “النهار ” ، أن أحد الطفلين يشبهه جداً.

كما أضافت إنها كانت معجبة مؤخراً بأحد الأشخاص، حتى أخبرها بأنه متزوج، لكن منفصل عنه زوجته، ويعيش كل منهما في غرفة منفصلة، الأمر الذي دفعها إلى رفضه وإنهاء العلاقة بعدما اكتشفت أنه يكذب في نهاية الأمر.