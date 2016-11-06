بالفيديو .. ريم البارودي تكشف علاقتها برجل متزوج وتفضح سراً عن احمد عز بتوأم زينة!

صحيفة المرصد:قالت الفنّانة المصرية ريم البارودي أن الممثل المصري أحمد عزّ ظالم ، وذلك بسبب عدم اعترافه بزواجه من الفنّانة المرصية زينة وإنجابه منها.
وكشفت خلال لقاء لها في برنامج “المتوحشة” المذاع على قناة “النهار ” ، أن أحد الطفلين يشبهه جداً.
كما أضافت إنها كانت معجبة مؤخراً بأحد الأشخاص، حتى أخبرها بأنه متزوج، لكن منفصل عنه زوجته، ويعيش كل منهما في غرفة منفصلة، الأمر الذي دفعها إلى رفضه وإنهاء العلاقة بعدما اكتشفت أنه يكذب في نهاية الأمر.
تعليقات ( 7 )
معيضايه اخبار الخيانات الزوجية الماشية في الدنيا اليومين ذول
sayeedزواج احمد عز من زينه زواج عرفي يعتبر سرا وليس علنا والانجاب زينه من احمد عز بتوائم ايراده رب العلمين ماندي اه حكمه منها ولكن الله قال كلمته ان يعترف الاب بالابناء اذا كان من صلبه والانكار لا يغير شي
عدد التعليقات:146
تابط شرازائره احذري فانتي تتكلمين عن ابوك! هذا اذا كان من عداد الرجال!
ام خالداهم شي كان فيه عقد زواج قبل كل شي
حساويازاي كدا مايصحش يالبارودي ربنا على الظالم والمفتري
زائرهالرجال مالهم امان كذابين وغشاشين وناقصين عقل