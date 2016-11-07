مصادر مطلعة تكشف تفاصيل جديدة عن مقطع مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية بطريق عام

صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن فيديو مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية على سيارة”بي إم دبليو” في طريق العام .

ووفقاً لـ”سبق” أكدت المصادر أن الجهات الأمنية المعنية ألقت القبض على الشاب والفتاة خلال الأيام الماضية، ويجري حالياً التحقيق معهما، تمهيداً لمتابعة الإجراءات النظامية بحقهما.ويذكر أن المقطع تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، مثيرة بذلك العديد من رواد مواقع التواصل.