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مصادر مطلعة تكشف تفاصيل جديدة عن مقطع مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية بطريق عام

7 نوفمبر, 2016 , 15:55 م
مصادر مطلعة تكشف تفاصيل جديدة عن مقطع مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية بطريق عام
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن فيديو مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية على سيارة”بي إم دبليو” في طريق العام .

ووفقاً لـ”سبق” أكدت المصادر أن الجهات الأمنية المعنية ألقت القبض على الشاب والفتاة خلال الأيام الماضية، ويجري حالياً التحقيق معهما، تمهيداً لمتابعة الإجراءات النظامية بحقهما.ويذكر أن المقطع تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، مثيرة بذلك العديد من رواد مواقع التواصل.



تعليقات ( 65 )

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  1. 65
    7 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    عجيب يا زمن

    لقو تطبيل وتشجيع من اللي كانوا مجتمعين حولهم ، لكن لو لقو امتعاض وغضب وإنكار من الموجودين اللي كانو مجتمعين حولهم ويصورون ماكان طلعوا بكل جرأة ويجاهرون بكل ثقه وكأنهم في لبنان او في المغرب
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  2. 64
    7 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    عموري

    يومين ويطلع من السجن بعد ما يلتحي ويادار مادخلك شر
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  3. 63
    7 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    التشهير بهما ضروري

    لردع أمثالهم خاصة وانهم لم يستحوا من الله ولا خلقه فضلا عن النظم والقيم السعودية
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  4. 62
    7 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    سابق

    قال صل الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. الله ستار ويحب الستر وهذا الشاب والفتاة تحدوا الله وأعلنوا فسقهم وهتكا الستر ونحن كمواطنين نطالب بإنزال أشد العقوبة عليهما جزاء لهما وردعا لامثالهم
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  5. 61
    7 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    المفروض يزوجوه بها وبدون مهر شرط ان لا يطلقها لان الخَبِيثَات للخبيثين اللهم عافنا
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  6. 60
    7 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    تعليق 40 صراحه طيرات جبهته هههههههه وطااارت درررن درررن وطاااارت
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  7. 59
    7 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    مخالف للنشر
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  8. 58
    7 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    أتقو الله في أنفسكم حافظوا على أبنائكم الله يستر علينا
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  9. 57
    7 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    وينك يا hima.e رد على. 40
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  10. 56
    7 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  11. 55
    7 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    العويد

    كل ساقط وله لاقط ، بس المصيبة اذا زوجها من ابن حلال على انها متربية،، المفروض الحين يتم تسجيل قضية بحق كل مخل ومخلة باللآداب وتتسجل في محضر وترفق مع تحاليل الزواج لاجل الناس ماتتورط مع هالحثالة
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  12. 54
    7 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    ارز 👊 نجد

    هل سيحال الموضوع للمحكمة
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  13. 53
    7 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    قلم جاف

    حب الظهور ومحاولة الشهرة صعبة وقوية
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  14. 52
    7 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    الحلو

    انا بس ودي اعرف شي واحد وين اهلهم خاصه اهل البنت لاحول ولا قوه الا بالله الله لايبلانا ويحفظ بناتنا وعيالنا ويبعد عنهم الشر ( كثرت الخيانه هل ترضى بنتك او ولدك ؟ هل هذا ابتلاء من الله اتقوا الله
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  15. 51
    7 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    سعود

    تعليق ( 40 )... بيض الله وجهك .😃😃😃😃😃 كتبت إلي في خاطري
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  16. 50
    7 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    الحمد لله.مجاهرتهم وغيرهم بالمعاصي تدل على سلبية المجتمع.لو لقيوا مشعاب من نشمي او نشاما او استنكار ايجابي كان امثالهم من السفهاء والسذج يفكرون الف مرة قبل الأقدام على هكذا سلوك. اللهم ادم هيبة الدولة
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  17. 49
    7 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    - سعودي -

    أتمنى التشهير بهؤلاء وأمثالهم من الفاسدين والمجرمين وستختفي أو تقل الجرائم
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  18. 48
    7 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    - سعودي -

    أتمنى من القاضي مضاعفة العقاب عليهم سواءاً كانوا سعوديين أو وافدين
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  19. 47
    7 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    العويد

    للأسف بعض الآباء هم من يدفعون بناتهم للرذيلة
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  20. 46
    7 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    العويد

    وين اهلها
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  21. 45
    7 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    مفقود

    هذولا رافضة كانوا يطوفون على قبر وهم يتعاطون المسكر والعياذ بالله,****
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  22. 44
    7 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    من السنغال

    كم من فتاة حافظة كتاب القران والسنه تخاف الله وتستحي منه في السر والعلن فالحمد لله من هداها على ذالك ثم الشكر لوالديها على تربيتهم
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  23. 43
    7 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    شيعي برونزي

    ههههههههه ياحبي لك يالسيسي
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  24. 42
    7 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
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  25. 41
    7 نوفمبر, 2016 , 17:26 م

    عبيد

    ماضي 2030 تكلم عن ***ولا تعمم على العفيفات والمحترمة فأن كان ماتقول فهذة يدل على ان ب****
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  26. 40
    7 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    بالنسبه لتعليق hime ياليتني جارك انت فله يعني عادي اطلع مع 💃 ماتعارض واذا سألتها بتقولك كنت فرحانه هههههه
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  27. 39
    7 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 38
    7 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    خالد

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 37
    7 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. مفقود و hima و الماااااضي2030
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  30. 36
    7 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    غيور على وطني

    اللي يقهر انك تشوف بعض المواطنين يتستر على الاجانب المفسدين في البلد !!!! بعض السهرات المختلطة فيها وافدين ومواطنين طيب انت يالمواطن وين غيرتك على دينك وعلى بلدك ؟ ليش تخون ربك وبلدك علشان نزوه؟!
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  31. 35
    7 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    ابوداود

    هذه الحادثة حدثت منذ أسبوعين في شمال جدة والفتاة والشاب من المتجنسين المولودين والمقيمين في جدة
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  32. 34
    7 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    حمد

    شوفو كيف قلم الكذب يستهزء ويدافع عن ايران عليه ***الله ليوم الدين
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  33. 33
    7 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    أرزة 🌲 لبنان

    أستغفر الله الله لا يبلانا يارب
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  34. 32
    7 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    محمد

    هؤلاء سوريين بالسعودية ومع الوقت راح تشوفو كلامي صحيح
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  35. 31
    7 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    جاسم

    وفسر الماء بالماء من حق المواطنين يعرفون مين هم ومن ايه جنسية وليش فعلوا المعاصي سواء سرا او علنا الموضوع مافي اي توضيح للاسف
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  36. 30
    7 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    مـ،ـاݛــے

    مخالف للنشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  37. 29
    7 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    آخر الزمان

    الغيرة ماتت في هالزمن ماعاد في رجال تغار على محارم الناس ولا عاد في اباء يربون عيالهم صح ولا عاد في امهات تربي بناتها صح .الاب مشغول والام مشغولة وتفكك اسري وطلاق والابناء والبنات ضايعين مع رفقاء السؤ
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  38. 28
    7 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    مفقود

    يا اخ الحربي لا ماهم سعوديين هذولا ايرانيين مجوسيين حتى مزتهم فستق اصفهاني
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  39. 27
    7 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    اذكار المساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  40. 26
    7 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    ع . الحربي

    إذا كانوا مستعودين يعني متجنسين فالمروض سحب جنسياتهم وطردهم خارج السعودية طردة الكلاب
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  41. 25
    7 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    قديم

    مفقود هو نفسه المااضي
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  42. 24
    7 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    استغفروا الله وتوبوا اليه
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  43. 23
    7 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    عبدالعزيز//

    انها السعودية ورجال امنها ولن نسمح لمن يسئ لنا سوا بفعل فاضح او مكيده مفتعله او كلام ضد هذه البلاد تو تعليق مبطن او يحث على التحريض وكل مايسئ لبلادنا
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  44. 22
    7 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    مفقود

    يا اخ الماضي نحاول ان نجلي الظلام عن عقول الرجعيين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 21
    7 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    مؤسف جداً

    في ***يصير فيها افضع من كذا اختلاط وشذوذ ومجاهرة وقلة حياء , وبنات مسكينات رايحين مشوار مع تاكسي وسواق هالتاكسي يغدر فيهم ويأخذهم ***بين الشباب , وين رجال الهيئة والشرطة عن ***؟!؟!
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  46. 20
    7 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    مفقود

    حتى الصحابة انفسهم مثل الصحابية الغامدية والصحابي ماعز حين طبق عليهم الحد
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  47. 19
    7 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    مـ،ـاݛــے

    صالح وش جنسيه البنات وف اي مدينه .. هذا مجاهر والام بي سي وملحقاتها وش تسوي محسوبه سعــودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 18
    7 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    hima

    كانو فرحانين شوية,والملقوف اللي صور من النوع اللي اذا ماحد عطاه وجه,اروح افضح,ومااكثرهم,غباء,الله يفك اسرهم.
    لا يعجبني(10) اعجبني(1)
  49. 17
    7 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    اهم شيء الشاب والبنت لايتورط فيهم احد لازم تتسجل عليهم سابقة بكرا هالشاب يطّلع ويتزوج وحدة مسكينة ماتدري عن ماضيه المخزي وهالفتاة بكرا يتزوجها مسكين مايدري عن ماضيها لازم صحيفة سوابق شامله لكلاًمنها
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  50. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    الماااااضي2030

    مفقود مبدع في تعليقاتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    رازان سعود

    أستفقر الله وأتوب إليه هذول مايستاهلون أن ينتمون لمن سيشفع يوم الدين ولكن إذا قلنا دع الخلق للخالق وسكتنا بيزود البلاء وعي مو ناقصة مطبلة
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  52. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    صالح

    هي وقفت على هاذي تعالو شوفوا الاستراحات والمخيمات وسهرات ورقص خليطي شباب وفتيات تقول انك بالخارج مو بالسعودية وعيني عينك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    الماااااضي2030

    كل مجتمع يحصل فيه كذا حتى عند احفاد الصحابه..نحن مثل أي مجتمع ..لسنا ملائكه ..والنقاب لايمنع شي بالعكس النقاب يساعد على العلاقات والغزل ﻷنه يخفي شخصية من ترتديه فتأخذ راحتها
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  54. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فهد

    اهم شي البنت لايتورط فيها مسكين ويتزوجها! لازم تتسجل عليها سابقه...
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  55. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    نونا

    الله يقوي رجال الامن يارب انصر الدين يارب عليك بمثل هذه الفئه انتشر الفساد انتشرت المجاهره انتشر الخمر صار زي قارورة المويه يمشي الواحد وقارورته في يده لارقيب ولاحسيب وقبلها مافي خوف من الله
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  56. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    مفقود

    يجب مناصحتهم فقط مثل الارهابيين حقين "جئتكم بالذبح"
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  57. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    رأي ولك رأي

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  58. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    مـ،ـاݛــے

    خذ راحتك بس لا تجاهر وتحرجنا نظام سواقين
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  59. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    نبيل العلي

    يجب محاسبة كل شخص ظهر بالشريط قبل ه̷̷َـَْـُذآ الشاب والفتاه
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  60. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    يالطيف

    ارجو ان يطبق بحقهم الجلد بنفس المكان وسجنهم لانهم انتهكوالقيم والاخلاق ولم يعيرو الدين الخوف من الله اي اهتمام وسوف تقوم بعض القنوات باستثمار مثل هذة الافعال المشينه لتشويه ويجعلونه دليل الى غرض لهم
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  61. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    غيور

    المواطن السعودي هو رجل الامن الاول : المفروض اي مواطن سعودي يجد أمامه منظر مخزي مثل هذا المنظر عليه ان يبلغ الجهات الأمنية فوراً لكن للاسف اغلب الموجودين حول هذا الشاب والفتاة لم تصدر منهم اي ردة فعل!
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  62. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    خالد

    السؤال هل سيتم معاقبتهم والتشهير بهم والا فيه واسطه!!؟؟
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  63. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    مواطن

    ماعاد يهم القبض مالم يتم العقاب الرادع لعدم تكرار ماحدث وارى ان التشهير اصبح ضروره لاننا شعب مانخاف من الله ولكن نخاف من الفضيحه و العياذ بالله بس
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  64. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 16:03 م

    Saeed

    اضربو بيد من حديد ولا تأخذكم بهم رأفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  65. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    وليد

    الطعوس الرملية _ الثمامه _ الشقق_ الاستراحات _ الشاليهات _ الفنادق _ يجب تشديد الرقابه عليها من هيئة الامر بالمعروف والجهات الامنية لما يحدث فيها من بلاوي وفساد وشذوذ واختلاط ورذيله حسبي الله ونعم ال
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