مصادر مطلعة تكشف تفاصيل جديدة عن مقطع مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية بطريق عام

صحيفة المرصد:كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن فيديو مجاهرة شاب وفتاة بالمعصية على سيارة”بي إم دبليو” في طريق العام .
ووفقاً لـ”سبق” أكدت المصادر أن الجهات الأمنية المعنية ألقت القبض على الشاب والفتاة خلال الأيام الماضية، ويجري حالياً التحقيق معهما، تمهيداً لمتابعة الإجراءات النظامية بحقهما.ويذكر أن المقطع تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ، مثيرة بذلك العديد من رواد مواقع التواصل.
تعليقات ( 65 )
عجيب يا زمنلقو تطبيل وتشجيع من اللي كانوا مجتمعين حولهم ، لكن لو لقو امتعاض وغضب وإنكار من الموجودين اللي كانو مجتمعين حولهم ويصورون ماكان طلعوا بكل جرأة ويجاهرون بكل ثقه وكأنهم في لبنان او في المغرب
عمورييومين ويطلع من السجن بعد ما يلتحي ويادار مادخلك شر
التشهير بهما ضروريلردع أمثالهم خاصة وانهم لم يستحوا من الله ولا خلقه فضلا عن النظم والقيم السعودية
سابققال صل الله عليه وسلم كل امتي معافى الا المجاهرون. الله ستار ويحب الستر وهذا الشاب والفتاة تحدوا الله وأعلنوا فسقهم وهتكا الستر ونحن كمواطنين نطالب بإنزال أشد العقوبة عليهما جزاء لهما وردعا لامثالهم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
العويدكل ساقط وله لاقط ، بس المصيبة اذا زوجها من ابن حلال على انها متربية،، المفروض الحين يتم تسجيل قضية بحق كل مخل ومخلة باللآداب وتتسجل في محضر وترفق مع تحاليل الزواج لاجل الناس ماتتورط مع هالحثالة
ارز 👊 نجدهل سيحال الموضوع للمحكمة
قلم جافحب الظهور ومحاولة الشهرة صعبة وقوية
الحلوانا بس ودي اعرف شي واحد وين اهلهم خاصه اهل البنت لاحول ولا قوه الا بالله الله لايبلانا ويحفظ بناتنا وعيالنا ويبعد عنهم الشر ( كثرت الخيانه هل ترضى بنتك او ولدك ؟ هل هذا ابتلاء من الله اتقوا الله
سعودتعليق ( 40 )... بيض الله وجهك .😃😃😃😃😃 كتبت إلي في خاطري
شاآآآايب من جبل عسيرالحمد لله.مجاهرتهم وغيرهم بالمعاصي تدل على سلبية المجتمع.لو لقيوا مشعاب من نشمي او نشاما او استنكار ايجابي كان امثالهم من السفهاء والسذج يفكرون الف مرة قبل الأقدام على هكذا سلوك. اللهم ادم هيبة الدولة
- سعودي -أتمنى التشهير بهؤلاء وأمثالهم من الفاسدين والمجرمين وستختفي أو تقل الجرائم
- سعودي -أتمنى من القاضي مضاعفة العقاب عليهم سواءاً كانوا سعوديين أو وافدين
العويدللأسف بعض الآباء هم من يدفعون بناتهم للرذيلة
العويدوين اهلها
مفقودهذولا رافضة كانوا يطوفون على قبر وهم يتعاطون المسكر والعياذ بالله,****
من السنغالكم من فتاة حافظة كتاب القران والسنه تخاف الله وتستحي منه في السر والعلن فالحمد لله من هداها على ذالك ثم الشكر لوالديها على تربيتهم
شيعي برونزيههههههههه ياحبي لك يالسيسي
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
عبيدماضي 2030 تكلم عن ***ولا تعمم على العفيفات والمحترمة فأن كان ماتقول فهذة يدل على ان ب****
خالدمخالف للنشر
خالدقلم البهتان والكذب داخل بعدة معرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. مفقود و hima و الماااااضي2030
غيور على وطنياللي يقهر انك تشوف بعض المواطنين يتستر على الاجانب المفسدين في البلد !!!! بعض السهرات المختلطة فيها وافدين ومواطنين طيب انت يالمواطن وين غيرتك على دينك وعلى بلدك ؟ ليش تخون ربك وبلدك علشان نزوه؟!
ابوداودهذه الحادثة حدثت منذ أسبوعين في شمال جدة والفتاة والشاب من المتجنسين المولودين والمقيمين في جدة
حمدشوفو كيف قلم الكذب يستهزء ويدافع عن ايران عليه ***الله ليوم الدين
أرزة 🌲 لبنانأستغفر الله الله لا يبلانا يارب
محمدهؤلاء سوريين بالسعودية ومع الوقت راح تشوفو كلامي صحيح
جاسموفسر الماء بالماء من حق المواطنين يعرفون مين هم ومن ايه جنسية وليش فعلوا المعاصي سواء سرا او علنا الموضوع مافي اي توضيح للاسف
مـ،ـاݛــےمخالف للنشر
آخر الزمانالغيرة ماتت في هالزمن ماعاد في رجال تغار على محارم الناس ولا عاد في اباء يربون عيالهم صح ولا عاد في امهات تربي بناتها صح .الاب مشغول والام مشغولة وتفكك اسري وطلاق والابناء والبنات ضايعين مع رفقاء السؤ
مفقوديا اخ الحربي لا ماهم سعوديين هذولا ايرانيين مجوسيين حتى مزتهم فستق اصفهاني
اذكار المساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ع . الحربيإذا كانوا مستعودين يعني متجنسين فالمروض سحب جنسياتهم وطردهم خارج السعودية طردة الكلاب
قديممفقود هو نفسه المااضي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناستغفروا الله وتوبوا اليه
عبدالعزيز//انها السعودية ورجال امنها ولن نسمح لمن يسئ لنا سوا بفعل فاضح او مكيده مفتعله او كلام ضد هذه البلاد تو تعليق مبطن او يحث على التحريض وكل مايسئ لبلادنا
مفقوديا اخ الماضي نحاول ان نجلي الظلام عن عقول الرجعيين
مؤسف جداًفي ***يصير فيها افضع من كذا اختلاط وشذوذ ومجاهرة وقلة حياء , وبنات مسكينات رايحين مشوار مع تاكسي وسواق هالتاكسي يغدر فيهم ويأخذهم ***بين الشباب , وين رجال الهيئة والشرطة عن ***؟!؟!
مفقودحتى الصحابة انفسهم مثل الصحابية الغامدية والصحابي ماعز حين طبق عليهم الحد
مـ،ـاݛــےصالح وش جنسيه البنات وف اي مدينه .. هذا مجاهر والام بي سي وملحقاتها وش تسوي محسوبه سعــودية
himaكانو فرحانين شوية,والملقوف اللي صور من النوع اللي اذا ماحد عطاه وجه,اروح افضح,ومااكثرهم,غباء,الله يفك اسرهم.
الماااااضي2030مفقود مبدع في تعليقاتك
رازان سعودأستفقر الله وأتوب إليه هذول مايستاهلون أن ينتمون لمن سيشفع يوم الدين ولكن إذا قلنا دع الخلق للخالق وسكتنا بيزود البلاء وعي مو ناقصة مطبلة
صالحهي وقفت على هاذي تعالو شوفوا الاستراحات والمخيمات وسهرات ورقص خليطي شباب وفتيات تقول انك بالخارج مو بالسعودية وعيني عينك
الماااااضي2030كل مجتمع يحصل فيه كذا حتى عند احفاد الصحابه..نحن مثل أي مجتمع ..لسنا ملائكه ..والنقاب لايمنع شي بالعكس النقاب يساعد على العلاقات والغزل ﻷنه يخفي شخصية من ترتديه فتأخذ راحتها
فهداهم شي البنت لايتورط فيها مسكين ويتزوجها! لازم تتسجل عليها سابقه...
نوناالله يقوي رجال الامن يارب انصر الدين يارب عليك بمثل هذه الفئه انتشر الفساد انتشرت المجاهره انتشر الخمر صار زي قارورة المويه يمشي الواحد وقارورته في يده لارقيب ولاحسيب وقبلها مافي خوف من الله
مفقوديجب مناصحتهم فقط مثل الارهابيين حقين "جئتكم بالذبح"
رأي ولك رأيلا حول ولا قوة إلا بالله
مـ،ـاݛــےخذ راحتك بس لا تجاهر وتحرجنا نظام سواقين
نبيل العلييجب محاسبة كل شخص ظهر بالشريط قبل ه̷̷َـَْـُذآ الشاب والفتاه
يالطيفارجو ان يطبق بحقهم الجلد بنفس المكان وسجنهم لانهم انتهكوالقيم والاخلاق ولم يعيرو الدين الخوف من الله اي اهتمام وسوف تقوم بعض القنوات باستثمار مثل هذة الافعال المشينه لتشويه ويجعلونه دليل الى غرض لهم
غيورالمواطن السعودي هو رجل الامن الاول : المفروض اي مواطن سعودي يجد أمامه منظر مخزي مثل هذا المنظر عليه ان يبلغ الجهات الأمنية فوراً لكن للاسف اغلب الموجودين حول هذا الشاب والفتاة لم تصدر منهم اي ردة فعل!
خالدالسؤال هل سيتم معاقبتهم والتشهير بهم والا فيه واسطه!!؟؟
مواطنماعاد يهم القبض مالم يتم العقاب الرادع لعدم تكرار ماحدث وارى ان التشهير اصبح ضروره لاننا شعب مانخاف من الله ولكن نخاف من الفضيحه و العياذ بالله بس
Saeedاضربو بيد من حديد ولا تأخذكم بهم رأفة
وليدالطعوس الرملية _ الثمامه _ الشقق_ الاستراحات _ الشاليهات _ الفنادق _ يجب تشديد الرقابه عليها من هيئة الامر بالمعروف والجهات الامنية لما يحدث فيها من بلاوي وفساد وشذوذ واختلاط ورذيله حسبي الله ونعم ال