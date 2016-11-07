تفاصيل هاشتاق”يانايف سدد الفاتوره”..شركة الاتصالات تعتذر وتمنح نايف جهاز ذكي واتصال مجاني لمدة عام

صحيفة المرصد: اعترفت الاتصالات السعودية “stc” الوقوع في خطأ غير مقصود عندما تم إرسال رسالة فاتورة استقبلها مستخدمو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، الْيَوْمَ، باسم أحد عملائها ورقم هاتفه ومبلغ فاتورته، أثناء إجراء بعض الاختبارات.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أثناء بعض الاختبارات، وصلتكم رسالة بالخطأ نعتذر إن تسببت لكم بأي إزعاج”. قالت (في تغريدة موجهة للمواطن): “بخصوص #يانايف_سدد_الفاتوره، فاتورتك يا نايف مجانًا لمدة سنة، وجهاز ذكي لك، و10 أجهزة عشوائيًّا لـ10 أشخاص اسمهم “نايف” من المشاركين بالهاشتاق”، دون أن توضح كيفية الفصل بين المستفيدين من الهدايا، لاسيما أن اسم نايف من الأسماء الشائعة في المملكة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا اليوم مع هاشتاق “يانايف سدد الفاتوره”، بعدما عممت شركة الاتصالات (stc)، رسالة سداد لأحد مشتركيها (نايف)، إلى جميع هواتف عملائها، وبطرافة عبّر النشطاء (عبر الهاشتاق)، عن انطباعاتهم المختلفة على الرسالة المعممة بطريق الخطأ.