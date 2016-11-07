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تفاصيل هاشتاق”يانايف سدد الفاتوره”..شركة الاتصالات تعتذر وتمنح نايف جهاز ذكي واتصال مجاني لمدة عام

7 نوفمبر, 2016 , 19:50 م
تفاصيل هاشتاق”يانايف سدد الفاتوره”..شركة الاتصالات تعتذر وتمنح نايف جهاز ذكي واتصال مجاني لمدة عام
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صحيفة المرصد: اعترفت الاتصالات السعودية “stc” الوقوع في خطأ غير مقصود عندما تم إرسال رسالة فاتورة استقبلها مستخدمو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، الْيَوْمَ، باسم أحد عملائها ورقم هاتفه ومبلغ فاتورته، أثناء إجراء بعض الاختبارات.

وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أثناء بعض الاختبارات، وصلتكم رسالة بالخطأ نعتذر إن تسببت لكم بأي إزعاج”. قالت (في تغريدة موجهة للمواطن): “بخصوص #يانايف_سدد_الفاتوره، فاتورتك يا نايف مجانًا لمدة سنة، وجهاز ذكي لك، و10 أجهزة عشوائيًّا لـ10 أشخاص اسمهم “نايف” من المشاركين بالهاشتاق”، دون أن توضح كيفية الفصل بين المستفيدين من الهدايا، لاسيما أن اسم نايف من الأسماء الشائعة في المملكة.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا اليوم مع هاشتاق “يانايف سدد الفاتوره”، بعدما عممت شركة الاتصالات (stc)، رسالة سداد لأحد مشتركيها (نايف)، إلى جميع هواتف عملائها، وبطرافة عبّر النشطاء (عبر الهاشتاق)، عن انطباعاتهم المختلفة على الرسالة المعممة بطريق الخطأ.

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تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    7 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    loovivool

    غلطة تقنية وشركة الاتصالات ما قصروا
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  2. 15
    7 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    حسين900

    يامناحي سدد الفاتوره والهرجه كلها دعايه ههههههه
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  3. 14
    7 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام

    ***شركة stc
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  4. 13
    7 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    ابوعبدالعزيز

    مافيه امل يغلطون باسمي😉اسم مميز Saif
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  5. 12
    7 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    كلها في صواب

    وحقين الموزينات في صوب ،، يا ناس ابي افهم كيف الواحد يجلس يبربر طول الْيَوْمَ في هذا الجوال ، اقسم بالله لاهي مره ولامرتين اركب لموزين احصل قائد الموزين يبربر من الركب السيارة لين انزل ؟؟!!
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  6. 11
    7 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    دواء عيوني تحت السدره 🌳

    👀 نائف عامل ايه دلوأتي
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  7. 10
    7 نوفمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:338

    الديدحان

    باقة ١٠٠ ريال شهريا جميله ... أو حول جوالك سوا لكي تعرف صرفيتك .
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  8. 9
    7 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    دواء عيوني

    أنبسط يا سي نائف ح تقيلك هدايا و موبايلات وحقات متقيش ع البال
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  9. 8
    7 نوفمبر, 2016 , 20:19 م
    عدد التعليقات:3002

    ابن الوطن

    ت ٥ فضيلة الشخ احمد خليفه اقول سقها
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  10. 7
    7 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    ابو فارس

    يرفع عليهم نايف قضيه يكسب اكثر من سعر الفاتوره اللي تكفلوا فيها ومن الجهاز الذكي
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  11. 6
    7 نوفمبر, 2016 , 20:12 م
    عدد التعليقات:5845

    بسمه

    دعـــــــــااااااااية😁 لتحسين الصورة ياشعب 👌🏻
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  12. 5
    7 نوفمبر, 2016 , 20:10 م

    الشيخ احمد خليفه

    تعليق 3 اتق الله ولا تدخل في نيات غيرك ولاتطبل
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  13. 4
    7 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    ولا شيء

    هاذي هي الخطط المدروسه الي تسمعون فيها !!
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  14. 3
    7 نوفمبر, 2016 , 20:07 م
    عدد التعليقات:3002

    ابن الوطن

    كلام فارغ ما ضيكم مايشرف
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  15. 2
    7 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    كيف

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  16. 1
    7 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    🐅Macan

    كلام في الهواء... وحاطين منه قضية و إن الشركة بتفي بما قالت. حسبنا الله ونعم الوكيل... تقبض كل حقوقها كاملة وحن نستلم أقل من أربعين في المية من قيمة ما دفعنا. بُحت أصواتنا ، ولا من مُجيب! توهونا...!!
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