تفاصيل هاشتاق”يانايف سدد الفاتوره”..شركة الاتصالات تعتذر وتمنح نايف جهاز ذكي واتصال مجاني لمدة عام

صحيفة المرصد: اعترفت الاتصالات السعودية “stc” الوقوع في خطأ غير مقصود عندما تم إرسال رسالة فاتورة استقبلها مستخدمو تطبيق الشركة على الهواتف الذكية، الْيَوْمَ، باسم أحد عملائها ورقم هاتفه ومبلغ فاتورته، أثناء إجراء بعض الاختبارات.
وقالت الشركة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “أثناء بعض الاختبارات، وصلتكم رسالة بالخطأ نعتذر إن تسببت لكم بأي إزعاج”. قالت (في تغريدة موجهة للمواطن): “بخصوص #يانايف_سدد_الفاتوره، فاتورتك يا نايف مجانًا لمدة سنة، وجهاز ذكي لك، و10 أجهزة عشوائيًّا لـ10 أشخاص اسمهم “نايف” من المشاركين بالهاشتاق”، دون أن توضح كيفية الفصل بين المستفيدين من الهدايا، لاسيما أن اسم نايف من الأسماء الشائعة في المملكة.
وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، قد تفاعلوا اليوم مع هاشتاق “يانايف سدد الفاتوره”، بعدما عممت شركة الاتصالات (stc)، رسالة سداد لأحد مشتركيها (نايف)، إلى جميع هواتف عملائها، وبطرافة عبّر النشطاء (عبر الهاشتاق)، عن انطباعاتهم المختلفة على الرسالة المعممة بطريق الخطأ.
تعليقات ( 16 )
loovivoolغلطة تقنية وشركة الاتصالات ما قصروا
حسين900يامناحي سدد الفاتوره والهرجه كلها دعايه ههههههه
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلام***شركة stc
ابوعبدالعزيزمافيه امل يغلطون باسمي😉اسم مميز Saif
كلها في صوابوحقين الموزينات في صوب ،، يا ناس ابي افهم كيف الواحد يجلس يبربر طول الْيَوْمَ في هذا الجوال ، اقسم بالله لاهي مره ولامرتين اركب لموزين احصل قائد الموزين يبربر من الركب السيارة لين انزل ؟؟!!
دواء عيوني تحت السدره 🌳👀 نائف عامل ايه دلوأتي
عدد التعليقات:338
الديدحانباقة ١٠٠ ريال شهريا جميله ... أو حول جوالك سوا لكي تعرف صرفيتك .
دواء عيونيأنبسط يا سي نائف ح تقيلك هدايا و موبايلات وحقات متقيش ع البال
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنت ٥ فضيلة الشخ احمد خليفه اقول سقها
ابو فارسيرفع عليهم نايف قضيه يكسب اكثر من سعر الفاتوره اللي تكفلوا فيها ومن الجهاز الذكي
عدد التعليقات:5845
بسمهدعـــــــــااااااااية😁 لتحسين الصورة ياشعب 👌🏻
الشيخ احمد خليفهتعليق 3 اتق الله ولا تدخل في نيات غيرك ولاتطبل
ولا شيءهاذي هي الخطط المدروسه الي تسمعون فيها !!
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنكلام فارغ ما ضيكم مايشرف
كيفحسبنا الله ونعم الوكيل
🐅Macanكلام في الهواء... وحاطين منه قضية و إن الشركة بتفي بما قالت. حسبنا الله ونعم الوكيل... تقبض كل حقوقها كاملة وحن نستلم أقل من أربعين في المية من قيمة ما دفعنا. بُحت أصواتنا ، ولا من مُجيب! توهونا...!!