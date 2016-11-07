سائق يدهس طالبا ويصيب 5 أخرين أمام مدرستهم بجدة..فيديو

صحيفة المرصد: لقي طالب مصرعه وأصيب آخران في حادث دهس وقع أمام مدرسة ضرار بن الأزور المتوسطة للبنين بحي العبور في محافظة جدة، فيما تم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث.
وبحسب موقع سبق وقع الحادث عقب انحراف طرف واحد لسيارة من نوع “فورد- كراون فكتوريا” أثناء قيام سائقها بإنزال إخوانه في المدرسة، وأثناء تحركه على نفس الشارع وعرضه “٨ م” بتهور وسرعة عالية خرجت السيارة عن سيطرته وانحرفت على مجموعة من الطلاب كانوا قرب سور المدرسة، لتصرع أحد الطلاب وتصيب آخرين تم خروجهم من المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم.
بدوره قام مرور جدة بتسليم المتوفى للمستشفى وإسعاف المصابين وتحفظ على السائق وأودعه الحجز لاستكمال جميع الإجراءات وإنهاء الحقوق الخاصة والعامة المترتبة على الحادث.
تعليقات ( 12 )
himaوالله ياشوارعنا وحالتها المروريه,اخص من اعتى الحروب,والداخل مفقود والخارج مولود,الله يرحمنا برحمتو.
عدد التعليقات:2
بدورالله يرحمه ويشفي المصابين لاحول ولا قوة إلا بالله
💇💇 ريما Rima💇💇الدهس عند المدارس صارت كثير بمصر ■
💇💇 ريما Rima💇💇الله يرحمه ___ليه مايكون برا عند المدرسة مدير أو معلم يوجه الناس اللي على سياراتهم بتخفيف السرعة
علياين الرصيف لكي يحمي الطلاب . المرور فالح بالقسايم فقط
عدد التعليقات:3539
ولدالشيوخاللهم اشفـ مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين..
الاحفورهاقسم بالله انها جريمه تستحق القتل ولن ترضوا الا بقتله . كيف كيف ابرياء لا وتقدير الشجاج للمصالين ***
عدد التعليقات:14775
هيفاء @لاحول ولاقوة الا بالله
المواطنالله لا يوفق السايق المتهور بعدم مبالاته قتل نفس بلا ذنب. والله لو اللي في الشارع قطاوة ماسويت كذا والحمد لله الذي عافانا بما ابتلاهم به وفضلنا على كثيرا مما خلق تفضيلا والله يلهم اهله الصبر والسلوان
الشيخ احمد خليفهتعليق 2 تمعن في قراءه الخبر ولاتطير في العجه
عدد التعليقات:3002
ابن الوطنأين المرور غائب عن هؤلاء المتهورين
شيعي برونزيشئ مؤسف اللهم احفظ البطل الشهم النشمي سعاده الريس السيسي