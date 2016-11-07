سائق يدهس طالبا ويصيب 5 أخرين أمام مدرستهم بجدة..فيديو

صحيفة المرصد: لقي طالب مصرعه وأصيب آخران في حادث دهس وقع أمام مدرسة ضرار بن الأزور المتوسطة للبنين بحي العبور في محافظة جدة، فيما تم القبض على قائد السيارة المتسبب في الحادث.

وبحسب موقع سبق وقع الحادث عقب انحراف طرف واحد لسيارة من نوع “فورد- كراون فكتوريا” أثناء قيام سائقها بإنزال إخوانه في المدرسة، وأثناء تحركه على نفس الشارع وعرضه “٨ م” بتهور وسرعة عالية خرجت السيارة عن سيطرته وانحرفت على مجموعة من الطلاب كانوا قرب سور المدرسة، لتصرع أحد الطلاب وتصيب آخرين تم خروجهم من المستشفى بعد تلقيهما العلاج اللازم.

بدوره قام مرور جدة بتسليم المتوفى للمستشفى وإسعاف المصابين وتحفظ على السائق وأودعه الحجز لاستكمال جميع الإجراءات وإنهاء الحقوق الخاصة والعامة المترتبة على الحادث.

