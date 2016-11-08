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رجل أعمال محتال يصطاد ضحاياه من المطلقات والأرامل

8 نوفمبر, 2016 , 8:20 ص
رجل أعمال محتال يصطاد ضحاياه من المطلقات والأرامل
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صحيفة المرصد : اتخمت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بمقطع فيديو لشخص يدعي أنه رجل أعمال، ويتضمن المقطع بصوت (الهامور) أن كل من يحول له مبلغ 5 آلاف ريال، خصوصا النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المعوزين، فإنه سيعيد لهم مساهماتهم عبر قطع سكنية بصكوك شرعية، بعد عامين، على قوله.

و حسب صحيفة “عكاظ” يبدو أن المقطع أثار مخاوف عدد كبير من المواطنين خصوصا النساء في الوقت الذي أحدث الفيديو ربكة لدى الحالمين بالثراء، فإن صاحبه أوضح أنه نتيجة لضغط المساهمين فإنه سيرد على اتصالاتهم عبر الواتساب فقط، زاعما في الوقت نفسه تمتعه بخاصية ( الباقة الذهبية) التي تتيح للمساهم الحصول على أربع قطع أراض دفعة واحدة على طريق تبوك عمّان بمساحة (1000) متر مربع وأخرى في الرياض(حوطة بني تميم) بمساحة مماثلة، إضافة إلى مزرعة في المدينة المنورة مساحتها 1600 متر مربع، إلى جانب أرض، بمساحة 600 متر مربع في المدينة المنورة، زاعما أن جميع هذه القطع مشمولة بخدمات الماء والكهرباء والسفلتة وأن قيمة الباقة الذهبية لا تتجاوز 70 ألف ريال.

كما يزعم الهامور أن لديه مساحات أرض تتراوح بين 2000 ـ 3000 متر مربع تبدأ من 30 ألفا وحتى 40 ألف ريال،والأمر المضحك أن صاحب الفيديو يدعو إلى نشر مقطعه، زاعما أنه يستهدف المحتاجين وتمكينهم من التملك ومحذرا في الوقت نفسه من عدم شراء أراض بدون صكوك.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 11:03 ص

    مخالف للنشر
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  2. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    شهباز

    هل لا زال هناك مغفلين ينساقون مع هالاعلانات!!!!!!!
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  3. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 10:40 ص

    معيض

    الله يستر عليك يا عمه مزنه لاتتورط مع هذا الحرامي
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  4. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    محد قال لي

    وين عقول هؤلاء اللي يصطادهم على قولتكم هههههههههههه ناقصات عقل 😂😂😂😂
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  5. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    الصبحاوي

    اللوم والشرهه على من يصدق هيك اشكال لا حول ولا قوة الابالله ،،،،
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  6. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    محمد

    الحين اللي يطلع صح عند النساء معناها موثق فيه.... ! يقولونه ")>.
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  7. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    عرريج ابليس

    هذا انتو قلتوها محتاااااااال وين الحكومة عنه ليه مايمسكونه
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  8. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    هههه هذا محتال وارث اﻹحتيال أب عن جد
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  9. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 9:33 ص
    عدد التعليقات:2337

    سهم

    هههههه، دروا أنه مايزال هناك دلوخ في مجتمعنا يصدقون رجال الأعمال والثراء الوهمي السريع ، الا لعنة الله على الطمع وقنوات الفساد الي خلت كل يبي يصير مليونير ولاحياة لمن تنادي يامصطفى الآغا !!!! اتصل نصل
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  10. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 9:29 ص

    بن حرب

    طيب ماهو الشخص وين مكافحة الفساد والإدارات الحكومية الأخرى
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  11. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    غييييوووورررر

    هذا الشخص سمع له مقطع قال انه عام 2008 يملك مليونين والان اصبح رصيده أكثر من 400 مليون كلامه بنفسه كيف حصل هذا التضخم في الثروه ؟
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  12. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص
    عدد التعليقات:15245

    قلم الحقيقه

    حرامي من ضمن قطيع الحرامية. سيلقى القبض عليه وغيره يواصل لصوصيته.
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  13. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    nbras

    النصاب ***
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  14. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص

    شرحبيل

    تبي تصير ثري اضحك ع الغلابة فقط
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  15. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    واعي

    مثل هذه الشكليات كثرة في هذا الزمن , ولو جيتها بالعقل 5000 بتجيب ارض في ذا الوقت ولا وبصك كمان , ما اقول الا الله يجعل كيدهم في نحورهم ويعوض حق الضعوف لهم وزيادة
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  16. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    بن ليفان

    جميعهم يريدووووووون المال بالحلال ويأتي قطه سمرمدي يأكل حلالهم
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  17. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 8:39 ص

    سن توب

    أنا مدري وين عقول العالم ذي وكيف تصدق وتقبل أنها تكون ضحيه بأسهل واغبى طريقة
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  18. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    ليبرالي

    لنه مو خائف من ملاحقة وفيه عملية نصب واحتيال سوف تاخذ النصيب الاكبر من اضحايالسى في الطريق
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  19. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 8:38 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  20. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    الله كريم

    ي اخوان إلى متى واحنا نصدق هالكلام اي شخص يتصف بصفة رجل اعمال ونيته طيبه نصدقه .كل هذا عشان الطمع وأنا نريد الثراء السريع .فيه ناس ماتخاف الله ابد انتبهو منهم .........ونؤمن بأن الله هو الرزاق الكريم.
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  21. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 8:34 ص

    عنتر

    قال صلى الله عليه وسلم اني احرم حق الضعيفين المراة واليتيم
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  22. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 8:32 ص

    القانون لايحمي المغفلين........
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  23. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    حفيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم

    ستنزع منه هذه النعمة (نعمة بذل المعروف للناس) وسيأخذها من هو أفضل منه نسأل الله العفو والعافية والسلامة لنا ولمن له حق علينا، اللهم آمين.
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  24. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ساري الليل

    حصله من يطاوعة ويلعب على عقول هالمساكين الغلابه يعني لوقايل بعد بيوت شعبية في حي منفوحه متهالكة يمكن الواحد يتقبل هالموضوع وبحذر لكن ارض ومزرعة وفلل لالا قوية يبي لها لياقة مع بوسيلمة الكذاب
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  25. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 8:28 ص

    رهين الحياة

    بأذن الله يتم القبض عليك في القريب العاجل وسوف تنال عقابك من الدوله ومايصدق كلامك الااهيم زيك وضعف الرقابه والجزاء الرادع هومن سمح لك واشكالك البعث والتطاول على السلطه والقانون دون خوف من العقوبه
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  26. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    أدورع ع دواء عيوني تحت السدرة🌳

    و مازال فلم الأكشن و الأثارة مستمر عرضه لضحك ع البسطاء من عامة الناس ،، اين عقول هولاء ؟
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  27. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 8:23 ص

    محمد الجربوع

    واضح من خلال المقطع إنه نصاب كبير .. يضحك على الضعوف والمحتاجين
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