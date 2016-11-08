رجل أعمال محتال يصطاد ضحاياه من المطلقات والأرامل

صحيفة المرصد : اتخمت مواقع التواصل الاجتماعي أخيرا بمقطع فيديو لشخص يدعي أنه رجل أعمال، ويتضمن المقطع بصوت (الهامور) أن كل من يحول له مبلغ 5 آلاف ريال، خصوصا النساء الأرامل والمطلقات والأشخاص المعوزين، فإنه سيعيد لهم مساهماتهم عبر قطع سكنية بصكوك شرعية، بعد عامين، على قوله.

و حسب صحيفة “عكاظ” يبدو أن المقطع أثار مخاوف عدد كبير من المواطنين خصوصا النساء في الوقت الذي أحدث الفيديو ربكة لدى الحالمين بالثراء، فإن صاحبه أوضح أنه نتيجة لضغط المساهمين فإنه سيرد على اتصالاتهم عبر الواتساب فقط، زاعما في الوقت نفسه تمتعه بخاصية ( الباقة الذهبية) التي تتيح للمساهم الحصول على أربع قطع أراض دفعة واحدة على طريق تبوك عمّان بمساحة (1000) متر مربع وأخرى في الرياض(حوطة بني تميم) بمساحة مماثلة، إضافة إلى مزرعة في المدينة المنورة مساحتها 1600 متر مربع، إلى جانب أرض، بمساحة 600 متر مربع في المدينة المنورة، زاعما أن جميع هذه القطع مشمولة بخدمات الماء والكهرباء والسفلتة وأن قيمة الباقة الذهبية لا تتجاوز 70 ألف ريال.

كما يزعم الهامور أن لديه مساحات أرض تتراوح بين 2000 ـ 3000 متر مربع تبدأ من 30 ألفا وحتى 40 ألف ريال،والأمر المضحك أن صاحب الفيديو يدعو إلى نشر مقطعه، زاعما أنه يستهدف المحتاجين وتمكينهم من التملك ومحذرا في الوقت نفسه من عدم شراء أراض بدون صكوك.