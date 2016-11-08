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فاتورة لشراشف ومخدات بمبلغ 99 ألف ريال..و”المستشفى الجامعي بالخبر” يكشف التفاصيل – صورة

8 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص
فاتورة لشراشف ومخدات بمبلغ 99 ألف ريال..و”المستشفى الجامعي بالخبر” يكشف التفاصيل – صورة
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صحيفة المرصد : كشف مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر عن ملابسات الفاتورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً بين المتابعين.
وصرح مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الدمام والمستشفى الجامعي بالخبر م.إبراهيم الخالدي إن الفاتورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمورد بضاعتها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر غير دقيقة. وأوضح أن المؤسسة الموردة قامت بالخطأ بكتابة الكمية بدلاً من السعر، إذ ان هناك كسور عشريه في الكميات تؤكد أن السعر هو المحدد في مكان الكميه، وبذلك فإن الأسعار طبيعية ومتوافقة مع اسعار السوق حسب ما ورد بصحيفة “المدينة”.
وطالب المتحدث بتحري الدقة في نشر أو تداول مثل هذه الرسائل الغير دقيقة .
يذكر أنه قد تداول المغردون على مواقع التواصل اﻻجتماعي فاتورة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص والتي تمول المستشفيات وفيها مبالغ باهظة لتوريد شراشف سرير أزرق وكيس مخدة أزرق وشراشف أبيض بمبلغ يقارب 99 ألفا ومائتين وخمسين ريالا حسب الفاتورة المرفقة.

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تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص

    محمد

    ياحسبه الله
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  2. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 10:56 ص

    فــــهـــــد

    اكيد المغسله تتبع لاحد العاملين الكبار في المستشفى
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  3. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 10:35 ص

    يالطيف

    اقوى ترقيع اجل كسور عشريه وتريد تحري الدقه يعني كذا خلاص مشت هيئة الفساد ارجو التحرك والاتجاة وتحري الدقه الفار يلعب بعبي وشامم ريحة شياط ريدي جو هيئة الفساد
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  4. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 10:11 ص

    محد قال لي

    الشق اكبر من الرقعه ..
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  5. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 10:05 ص

    مخالف للنشر
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  6. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 9:52 ص

    الحرفي

    اقول خبط عشواء يجب من كل مسؤول في اي دائريه عدم التخبط والتعجل والكتابه في الخانات التي لأتحمل الاعداد من الاثاث اوالمبالغ بل التاكد تمام التاكد لأن ذلك يتوجب مذكرات ادخال واخراج وصرفها بعد دخولها المستودع ال اقسام المشفأ وبطريقه نظاميه
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  7. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 9:45 ص

    ههه بس متصحصح

    وما أدراك مالصحة واحتكار الأدوية مقتصرة على ناس معينة منذ مبطي والأجهزة الطبية و وكلائها والدكاترة وتحديدهم على نوع واحد من الأدوية و و و و و....
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  8. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    مشــعل

    ويقولون ماعندهم اسرة للمرضى ؟
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  9. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    ابو تالا

    نفسي اصدق بس حيل قوية اعداد وكسور انا ***ماافهم
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  10. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    لا تطيرون في العجه

    بعدين المستشفى المفروض يحاسب المستلم للبضاعه و الفاتوره بهذا الشكل... عشان ما يفتح باب للشعب العظيم اللي أحلى خصائصه الإستقعاد في شغلات ما تستاهل حتى بعد التوضيح من قبل الجهة الرسمية و الله المستعان
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  11. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 9:31 ص

    ثقافة رأي

    هل من الممكن نشر الفاتورة الصحيحة . لحسن النية.
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  12. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 9:28 ص

    لا تطيرون في العجه

    الربع مسوين قفطناكم... فتخو عقولوكم أي إنسان منصف يعرف الفاتوره فيها لخبطه بين مكان السعر للحبه و الكمية.. و مع ذلك فيه ناس بتلهط ملايين و الله حسيبهم..
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  13. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 9:26 ص

    هذا اللي يقول

    بعد ما عرفنا الجواب غيروا السؤال. عاد افهموها هناك التباس ويجب الجرد على الجديد
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  14. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 9:25 ص

    لا تطيرون في العجه

    الخالدي صح هو يقصد الكميه مستحيل تجي كسور شوفو المخدات11.5 هذا أكيد سعرها و طلب منها 1500 حبه و الشراشف البيضاء سعرها 21 للحبه طلب منها 2000 و الشراشف الزرقاء سعرها 40 للحبه و طلب 1000 شعب مستعجل
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  15. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    223344

    حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
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  16. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 9:22 ص

    خوش خطأ

    و وموقعة ومختومة بس الفضيحة بانت وريحتها فاحت فنرجوا من نزاهة البحث بالأمر!
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  17. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    يعرب

    وما خفي كان اعظم جامعة ***اداريا بامتياز
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  18. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 9:18 ص

    يخطيء في الارقام ممكن

    لكن ان يتم كتابة الرقم كتابة وارقام هذا يدل على ان هناك تحايل متقصد ومن يطلب تحري الدقة مطالب بمخافة الله في المال العام.
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  19. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 9:17 ص

    العويد

    الي كل المجتمع يعرفه شطارتكم في التبرير ،، اتوقع توجد كليات في مجتمعنا لديها تخصص تبرير
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  20. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    بومحمد

    كثر منها الفاتورة مشافو ***شافوهم بتحسبو ههههههههه نزاهه صح نوم
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  21. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 9:12 ص

    قارئ

    كيف الكميات فيها كسور عشريه
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  22. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 9:11 ص

    سواق وايت موية

    كله على حساب ( البدلات ) !!
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  23. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    ههههههه ياكذوب والرقم المكتوب كتابة تسعة وتسعون الف وخمسون ريالاً هذا المكتوب في اسفل الفاتوره قال عدد الشراشف ههههههههه قوة عين
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  24. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 9:04 ص
    عدد التعليقات:15245

    قلم الحقيقه

    الفاتورة صحيحة 100%عليها توقيع البائع والختم الرسمي وليس هناك مايدل على غير ذلك.هناك دائمآ فيه تعرجات مابين البائع ومابين الجهة المستلمة بحيث يوضع مبلغ أعلى من المبلغ الحقيقي ****.
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  25. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    همسات

    رائع من نشر الفاتورة وسبحان الله ما يغلب الكذاب في ايجاد مخرج سريع !! لكنه زمن سلمان الحزم
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  26. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 8:56 ص

    سعود

    مخالف للنشر
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  27. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    الكلام وانفضحت

    يمكن انها دفعت ودفعت غيرها من الفواتير بكثير لأن السعر في اسفل الفاتورة مرعب!
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