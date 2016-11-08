فاتورة لشراشف ومخدات بمبلغ 99 ألف ريال..و”المستشفى الجامعي بالخبر” يكشف التفاصيل – صورة

صحيفة المرصد : كشف مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر عن ملابسات الفاتورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً بين المتابعين.
وصرح مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الدمام والمستشفى الجامعي بالخبر م.إبراهيم الخالدي إن الفاتورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمورد بضاعتها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر غير دقيقة. وأوضح أن المؤسسة الموردة قامت بالخطأ بكتابة الكمية بدلاً من السعر، إذ ان هناك كسور عشريه في الكميات تؤكد أن السعر هو المحدد في مكان الكميه، وبذلك فإن الأسعار طبيعية ومتوافقة مع اسعار السوق حسب ما ورد بصحيفة “المدينة”.
وطالب المتحدث بتحري الدقة في نشر أو تداول مثل هذه الرسائل الغير دقيقة .
يذكر أنه قد تداول المغردون على مواقع التواصل اﻻجتماعي فاتورة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص والتي تمول المستشفيات وفيها مبالغ باهظة لتوريد شراشف سرير أزرق وكيس مخدة أزرق وشراشف أبيض بمبلغ يقارب 99 ألفا ومائتين وخمسين ريالا حسب الفاتورة المرفقة.
تعليقات ( 27 )
محمدياحسبه الله
فــــهـــــداكيد المغسله تتبع لاحد العاملين الكبار في المستشفى
يالطيفاقوى ترقيع اجل كسور عشريه وتريد تحري الدقه يعني كذا خلاص مشت هيئة الفساد ارجو التحرك والاتجاة وتحري الدقه الفار يلعب بعبي وشامم ريحة شياط ريدي جو هيئة الفساد
محد قال ليالشق اكبر من الرقعه ..
الحرفياقول خبط عشواء يجب من كل مسؤول في اي دائريه عدم التخبط والتعجل والكتابه في الخانات التي لأتحمل الاعداد من الاثاث اوالمبالغ بل التاكد تمام التاكد لأن ذلك يتوجب مذكرات ادخال واخراج وصرفها بعد دخولها المستودع ال اقسام المشفأ وبطريقه نظاميه
ههه بس متصحصحوما أدراك مالصحة واحتكار الأدوية مقتصرة على ناس معينة منذ مبطي والأجهزة الطبية و وكلائها والدكاترة وتحديدهم على نوع واحد من الأدوية و و و و و....
مشــعلويقولون ماعندهم اسرة للمرضى ؟
ابو تالانفسي اصدق بس حيل قوية اعداد وكسور انا ***ماافهم
لا تطيرون في العجهبعدين المستشفى المفروض يحاسب المستلم للبضاعه و الفاتوره بهذا الشكل... عشان ما يفتح باب للشعب العظيم اللي أحلى خصائصه الإستقعاد في شغلات ما تستاهل حتى بعد التوضيح من قبل الجهة الرسمية و الله المستعان
ثقافة رأيهل من الممكن نشر الفاتورة الصحيحة . لحسن النية.
لا تطيرون في العجهالربع مسوين قفطناكم... فتخو عقولوكم أي إنسان منصف يعرف الفاتوره فيها لخبطه بين مكان السعر للحبه و الكمية.. و مع ذلك فيه ناس بتلهط ملايين و الله حسيبهم..
هذا اللي يقولبعد ما عرفنا الجواب غيروا السؤال. عاد افهموها هناك التباس ويجب الجرد على الجديد
لا تطيرون في العجهالخالدي صح هو يقصد الكميه مستحيل تجي كسور شوفو المخدات11.5 هذا أكيد سعرها و طلب منها 1500 حبه و الشراشف البيضاء سعرها 21 للحبه طلب منها 2000 و الشراشف الزرقاء سعرها 40 للحبه و طلب 1000 شعب مستعجل
223344حدث العاقل بما لايليق فإن صدق فلا عقل له
خوش خطأو وموقعة ومختومة بس الفضيحة بانت وريحتها فاحت فنرجوا من نزاهة البحث بالأمر!
يعربوما خفي كان اعظم جامعة ***اداريا بامتياز
يخطيء في الارقام ممكنلكن ان يتم كتابة الرقم كتابة وارقام هذا يدل على ان هناك تحايل متقصد ومن يطلب تحري الدقة مطالب بمخافة الله في المال العام.
العويدالي كل المجتمع يعرفه شطارتكم في التبرير ،، اتوقع توجد كليات في مجتمعنا لديها تخصص تبرير
بومحمدكثر منها الفاتورة مشافو ***شافوهم بتحسبو ههههههههه نزاهه صح نوم
قارئكيف الكميات فيها كسور عشريه
سواق وايت مويةكله على حساب ( البدلات ) !!
عدد التعليقات:15245
قلم الحقيقهالفاتورة صحيحة 100%عليها توقيع البائع والختم الرسمي وليس هناك مايدل على غير ذلك.هناك دائمآ فيه تعرجات مابين البائع ومابين الجهة المستلمة بحيث يوضع مبلغ أعلى من المبلغ الحقيقي ****.
همساترائع من نشر الفاتورة وسبحان الله ما يغلب الكذاب في ايجاد مخرج سريع !! لكنه زمن سلمان الحزم
سعودمخالف للنشر
الكلام وانفضحتيمكن انها دفعت ودفعت غيرها من الفواتير بكثير لأن السعر في اسفل الفاتورة مرعب!