فاتورة لشراشف ومخدات بمبلغ 99 ألف ريال..و”المستشفى الجامعي بالخبر” يكشف التفاصيل – صورة

صحيفة المرصد : كشف مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر عن ملابسات الفاتورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً بين المتابعين.

وصرح مدير عام العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لجامعة الدمام والمستشفى الجامعي بالخبر م.إبراهيم الخالدي إن الفاتورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والمورد بضاعتها إلى مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر غير دقيقة. وأوضح أن المؤسسة الموردة قامت بالخطأ بكتابة الكمية بدلاً من السعر، إذ ان هناك كسور عشريه في الكميات تؤكد أن السعر هو المحدد في مكان الكميه، وبذلك فإن الأسعار طبيعية ومتوافقة مع اسعار السوق حسب ما ورد بصحيفة “المدينة”.

وطالب المتحدث بتحري الدقة في نشر أو تداول مثل هذه الرسائل الغير دقيقة .

يذكر أنه قد تداول المغردون على مواقع التواصل اﻻجتماعي فاتورة لإحدى مؤسسات القطاع الخاص والتي تمول المستشفيات وفيها مبالغ باهظة لتوريد شراشف سرير أزرق وكيس مخدة أزرق وشراشف أبيض بمبلغ يقارب 99 ألفا ومائتين وخمسين ريالا حسب الفاتورة المرفقة.