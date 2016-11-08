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ارتفاع فرص فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية إلى 90%

8 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص
ارتفاع فرص فوز كلينتون بالرئاسة الأمريكية إلى 90%
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صحيفة المرصد-رويترز:قبل ساعات من توجه الناخبين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم أفاد آخر استطلاع لرويترز/إبسوس بأن فرص المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في هزيمة خصمها الجمهوري دونالد ترامب والفوز بالسباق الرئاسي تصل إلى نحو 90 في المئة.

وأظهر الاستطلاع الذي نشر اليوم الاثنين ويأتي ضمن مشروع (ستيتس اوف ذا نيشن) أن فرص كلينتون لم تختلف كثيرا عما كانت عليه الأسبوع الماضي وأن أي تغيير يحدثه ترامب يوم الثلاثاء يعتمد على تركيبة غير محتملة لنسب إقبال البيض والسود وذوي الأصول اللاتينية في ست أو سبع ولايات، وأضاف أن وزيرة الخارجية السابقة تتقدم على ترامب بواقع 45 بالمئة مقابل 42 بالمئة في التصويت الشعبي وأنها في طريقها لجمع 303 من أصوات المجمع الانتخابي مقابل 235 صوتا لترامب أي أنها ستتخطى العدد اللازم للفوز وهو 270 صوتا.

وتتوقف فرص ترامب على أدائه في ولايات فلوريدا وميشيجان ونورث كارولاينا وأوهايو التي كاد أن يحسمها لصالحه يوم الأحد عندما انتهى استطلاع الرأي وكذلك بنسلفانيا التي تتقدم كلينتون فيها بفارق ضئيل يبلغ ثلاث نقاط مئوية، وحتى يفوز ترامب يجب أن يفوز بمعظم هذه الولايات، وأي خسارة لترامب في اثنتين من ولايات فلوريدا وميشيجان وبنسلفانيا ستعني حتما تقريبا فوز كلينتون بالرئاسة.

وولاية فلوريدا لها 29 صوتا في المجمع الانتخابي وهي مهمة لترامب، وإذا فازت كلينتون بالولاية فإنها ستكون بحاجة لواحدة من ثلاث ولايات كبيرة متأرجحة هي أوهايو وميشيجان وبنسلفانيا أما ترامب فسيكون بحاجة للفوز في الولايات الثلاث. وإذا فاز ترامب بفلوريدا فيتعين عليه الفوز بأوهايو وميشيجان أو يأمل بتغير في بنسلفانيا.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 12:49 م

    العاصي

    انشاالله تنهار امريكا وتفتت الى دويلات صغيره
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  2. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 12:43 م

    وفي اكثر من مره يطلعون تقارير اعلاميه ترجح كفة احد المرشحين انه نسبة فوزه اعلى من اﻵخر وبشكل كبير والكل يظن انه خلاص انتهت المنافسه وفي النهاية يفوز الثاني ويخالفوا التوقعات! !! عمدا يسوو كذا
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  3. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    صبحي

    كلنتون مثل اوباما سياستهم تمكين ايران من تصنيع النووي وتدمير الدول العربية والاسلامية ترامب ارحم بكثير من كلينتون على الاقل يطرد النظام السوري واحتمال كبير يهاجم ايران.
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  4. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    صور مع تحيه

    انا والله ودي يفوز دونالد ترامب عشان يدوس اخشوم بعض الناس
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  5. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 12:34 م

    طريقتهم في الانتخابات انه اصوات الجهه اليهوديه هي الي تفصل بالمسألة! !! يسوون هيصه وليصه على الفاضي حتى يخدعوا العالم انهم ديموقراطيين! ! وفي النهاية الحكم في تحديد هوية الرئيس بيد اليهود
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  6. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 12:30 م

    الراصد

    كلهم يهود كلاب كل واحد مع مصلحته سلط الله عليهم
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  7. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 12:23 م

    وطني الحبيب

    يا اخوان هذا أطول سيرك في العالم ومعروف أن ترامب مجرد كومبارس مهرج ومعروف ان هيلاري سوف تصبح رئيسه لا مريكا .
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  8. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 12:17 م

    كنت اتمنى فوز ترامب فهو افضل السيئين

    كلينتون تمثل إستمرار لسياسة اوباما التي دمرت عالمنا العربي وفتحت الباب على مصراعيه لإيران. ترامب له سيئات كثيرة لكن ما يميزه اقتناعه بالخطأ الفاحش في التعامل مع ايران والعراق وغيرها.
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  9. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 11:56 ص

    ليبرالي

    2 مش في صالحك لوقبسة حا تتفقر الصواريخ فو دماغك بس هدي واعمل كفته وكول
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  10. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 11:55 ص

    ابراهيم

    دام عزك ياوطن ماعلينا منهم كلهم بطريق واحد لكن الان موضه المرءه لأجل النساء؟
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  11. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 11:46 ص

    يالطيف

    مقدما مبروك هلاري وانت يترامب نشاهدك بحلبات المصارعه
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  12. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 11:45 ص

    محب آل البيت

    كلهم واحد عندهم أمن اسرائيل أولاً بالتعاون مع إيران لإشغال العرب والمسلمين ومحاربة الإسلام بشتى الطرق الممكنة
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  13. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 11:37 ص

    ليبرالي

    انا مع هيلاري واستطلاع الراي العربي بيقولوا هيلاري وان اشاءالله يسقط ترامب
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  14. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 11:32 ص

    سن توب

    افا اتمنى يفوز الخالص من العافيه ترامب عشان يزيد العجين ماء وتخرب وتقبس عالمياً صدق
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  15. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    علوش وحش الوحوش

    انا مع كلينتون كبيرة بس مزة
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